51% українців підтримує введення січневого локдауну, 55% вважають, що це не зменшить рівень захворюваності, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Серед тих, хто підтримує локдаун, третина не вважає його ефективним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Введення локдауну з 8 до 24 січня 2021 року підтримують 51%, протилежної думки - 46%. Підтримка цієї ініціативи серед населення знизилася (в грудні підтримували 56%). 40% вважають, що це введення карантину зменшить рівень захворюваності (в грудні - 52%). 55% - протилежної думки.

Навіть серед тих, хто підтримує локдаун, третина не вважає його ефективним. Більше висловлюються на користь цієї ініціативи старші, жінки і ті, хто боїться захворіти.

51% респондентів часто цікавляться новинами про коронавірус, 26% цікавляться ними іноді, 12% - рідко. Взагалі не цікавляться цією інформацією 10% опитаних. Більше інтересу до таких новин проявляють люди старших вікових груп. У динаміці актуальність новин про коронавірус поступово знижується.

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