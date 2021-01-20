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Новини Коронавірус і карантин
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51% українців підтримує введення січневого локдауну, 55% вважають, що це не зменшить рівень захворюваності, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

51% українців підтримує введення січневого локдауну, 55% вважають, що це не зменшить рівень захворюваності, - опитування

Серед тих, хто підтримує локдаун, третина не вважає його ефективним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Введення локдауну з 8 до 24 січня 2021 року підтримують 51%, протилежної думки - 46%. Підтримка цієї ініціативи серед населення знизилася (в грудні підтримували 56%). 40% вважають, що це введення карантину зменшить рівень захворюваності (в грудні - 52%). 55% - протилежної думки.

Навіть серед тих, хто підтримує локдаун, третина не вважає його ефективним. Більше висловлюються на користь цієї ініціативи старші, жінки і ті, хто боїться захворіти.

51% респондентів часто цікавляться новинами про коронавірус, 26% цікавляться ними іноді, 12% - рідко. Взагалі не цікавляться цією інформацією 10% опитаних. Більше інтересу до таких новин проявляють люди старших вікових груп. У динаміці актуальність новин про коронавірус поступово знижується.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Індекс щастя в Україні за рік упав у 2,5 раза: країна опинилася серед найбільш нещасливих, - опитування Gallup. ІНФОГРАФІКА

51% українців підтримує введення січневого локдауну, 55% вважають, що це не зменшить рівень захворюваності, - опитування Рейтингу 01
51% українців підтримує введення січневого локдауну, 55% вважають, що це не зменшить рівень захворюваності, - опитування Рейтингу 02

Автор: 

карантин (18172) опитування (1925) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) локдаун (339)


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Топ коментарі
+3
Коли робили 70к тестів- було 15к хворих. Зараз роблять 15к тестів, і виявляють 4-5к хворих... Як вважаєш, потрібен такий локдаун, де в одному магазині я можу купити продукти, а туалетний папір купити не можу, бо "товар тимчасово не продається"? Потрібен такий локдаун, де закриті фітнес-клуби, проте працює Буковель з багатотисячними чершами? Продовжувати можна довго. Локдаун потрібен був такий, як у нормальних країнах, а у нас лохдаун зєлі.
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20.01.2021 11:28
+1
Спади і сплески захворюваності ніяк не залежать від дій уряду і тому локдаун був непотрібен! На жаль в МОЗ не має фахівців і тому немає кому приймати виважені і правильні рішення. Степанова потрібно арештовувати і саджати в тюрму, разом з Радуцьким.
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20.01.2021 11:23
+1
Це маніпуляції статистикою, зменшили кількість тестів, от і менше результатів. Взагалі можна не проводити тести і тоді не буде взагалі нових хворих.
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20.01.2021 11:24
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Показатели инфицирования снизились в три раза, да конечно смысла нет в локдауне как и в тех дебилах которые так думают
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20.01.2021 11:21 Відповісти
Це маніпуляції статистикою, зменшили кількість тестів, от і менше результатів. Взагалі можна не проводити тести і тоді не буде взагалі нових хворих.
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20.01.2021 11:24 Відповісти
а ты в зеркало меньше смотри дебил
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20.01.2021 11:28 Відповісти
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20.01.2021 11:29 Відповісти
зависит от запрета продажи моющих средств?..
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20.01.2021 11:27 Відповісти
Коли робили 70к тестів- було 15к хворих. Зараз роблять 15к тестів, і виявляють 4-5к хворих... Як вважаєш, потрібен такий локдаун, де в одному магазині я можу купити продукти, а туалетний папір купити не можу, бо "товар тимчасово не продається"? Потрібен такий локдаун, де закриті фітнес-клуби, проте працює Буковель з багатотисячними чершами? Продовжувати можна довго. Локдаун потрібен був такий, як у нормальних країнах, а у нас лохдаун зєлі.
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20.01.2021 11:28 Відповісти
У нас пародия на локдаун , карантин должен быть намного жестче . А по поводу снижения инфицированных врут , смотрите статистику тестирования .
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20.01.2021 14:04 Відповісти
Спади і сплески захворюваності ніяк не залежать від дій уряду і тому локдаун був непотрібен! На жаль в МОЗ не має фахівців і тому немає кому приймати виважені і правильні рішення. Степанова потрібно арештовувати і саджати в тюрму, разом з Радуцьким.
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20.01.2021 11:23 Відповісти
В моєму містечку ніхто дома не сидів.людей повно в місті.Просто заборонили труси і одяг продавати.Але наприклад в магазині побутової хімії,можна було їх купити.А в АТБ.побутова хімія заборонена.Ось таке.
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20.01.2021 11:25 Відповісти
51% 90лбойобів...би9ломаса
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20.01.2021 11:37 Відповісти
Просто эти "Слуги" никуя не хотят делать, само проще ввести логдаун.
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20.01.2021 12:20 Відповісти
Главное носки, трусы запретили продавать, а все алкомаркеты работают.
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20.01.2021 12:22 Відповісти
Т.е. 51% считает нормальным, когда невозможно заменить взломанный замок или сломавшийся кран?
В первую очередь нужно было запретить продавать алкоголь и пиво!
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20.01.2021 12:45 Відповісти
Невже ще існують дебіли, які вірять цим намальованим владою рейтингам?
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20.01.2021 18:57 Відповісти
 
 