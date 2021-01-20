"Центренерго" залишило країну без вугілля і змусило просити допомоги у Путіна, – Гончаренко
Державна компанія "Центренерго", якою з літа 2019 року керують наближені до Ігоря Коломойського менеджери, залишилася посеред зими без вугілля і змусила всю країну просити допомоги у режиму Путіна і Лукашенка.
Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.
"Ніколи в історії України державні компанії, від яких залежить проходження зими не входили опалювальний сезон без вугілля. Державне Центренерго сьогодні не має вугілля. Це не просто нонсенс. Це злочин. Такий саме злочин, як якби армія не мала патронів перед боєм", - зазначив Гончаренко.
Нардеп наголосив, розграбунок "Центренерго" дійшов до того, що "понятний" менеджмент державної компанії просто вирішив не закупити достатньо вугілля і з першими морозами воно закінчилось.
"Україна буде змушена падати на коліна і просити допомоги у Путіна або Лукашенка. Більше того, позавчора ми вже просили допомоги в Лукашенка і вони нам аварійно постачали струм. Це сором. Це пряме відображення того, як олігархи Зеленського руйнують нашу країну", - наголосив нардеп.
Нагадаємо, 15 січня на ТЕС "Центренерго" закінчилося вугілля через що системний оператор "Укренерго" попередило про ризики віялових відключень. Зокрема на Зміївській ТЕС в Харківській області на аварійному ремонті через брак вугілля було 6 із 9 енергоблоків. Через відсутність вугілля, блоки "Центренерго" перевели на спалювання природного газу. А 17 січня Україна запросила екстрену аварійну допомогу у Білорусі для недопущення відключень споживачів.
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но даже авакян понимает - что первый же разгон протестов приведет к его смерти как политика и бегству в ... кндр))
Зебилы, очередной раз зрабылы вас разом.
одесская команда "Сборная медиков" имеет честь выступать после команды "Дуэт имени нет" из "донецкой народной республики"
• "Муа", Украина разогревает перед "СССР", Владимир
• "Падик-19", Запорожье втиснулся между Сборной Усть-Кузьминска и "Кэшем и Трэшем" из самих Чебоксар.
• ну, а "Подруги твоего парня", Харьков - они под Владимиром, но над Питером
• и все вместе они, конечно, похлопают 168-й команде - "Всё Пуteam" ("днр")
Это кастинг. Это Лига Смеха в Москве. Это франшиза от дистрибьютора. Всё по-белому. Точнее, по-бело-сине-красному. Бывает.
• И вообще: "Лига смеха - это совместный проект канала СТС и "Международного Союза КВН".
(нерушимого союза, который весело и задорно проводил игры в оккупированном Крыму).
Ну мы то с вами понимаем что юмор вне политики и не имеет границ?
И вообще какая разница.
Выборы должны быть раз в год!
будь проклят Зеленский и все его "Слуги Урода"..
В 19 году разве не было это видно ?
Служба Безпеки України і Нацрада з питань телебачення та радіомовлення має негайно відреагувати на пропаганду тероризму в ефірі телеканалу «Наш».
Телеканал регулярно просуває у своїх ефірах спікерів, які займаються неприхованою антиукраїнською пропагандою, однак всі можливі межі телеканал перейшов, поширивши слова одіозної діячки, поплічниці Януковича Олени Бондаренко, яка назвала Збройні Сили України «злочинцями».
Переконані, що подібні висловлювання не просто неприпустимі, вони є частиною російської гібридної війни проти України, вони підривають безпеку та обороноздатність країни. Жодна цивілізована держава під час війни не може допускати пропаганду тероризму та безпідставні обвинувачення на адресу захисників суверенітету і територіальної цілісності. «Європейська Солідарність» вимагає негайної реакції СБУ і національного регулятора телерадіомовлення щодо антиукраїнських заяв Олени Бондаренко.
Вважаємо, що ігнорування таких інцидентів демонструватиме слабкість української держави та заохочуватиме організаторів гібридної війни до подальших актів прямого інформаційного тероризму.
2. У певної частини власників таких котлів є безреребіники.
У цілому Ви праві. Але вийти з положення відсутності електрики можна. Та й насос бере усього близько 100 Вт
А Львівській обл. - то гарантоване теплопостачання.
https://interfax.com.ua/news/economic/676706.html Запасы угля превышают прошлогодние в 1,9 раза, мазута - в 1,4 раза - Буславец
А ми , кстаті , за зеленскава - нє галасавалі ,, мі лішь білі протів баригі !
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Правильно - хозяин Зеленского Коломойский.