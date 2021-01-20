Цифровізація послуг в українських містах нарешті зрушить з місця, - глава Smart City.UA Назаров

Держава системно підтримує ініціативи з цифрового розвитку в Україні. Як наслідок, на регіональному рівні з'явилася впевненість у тому, що цифровізація послуг в українських містах нарешті зрушить з місця.

В першу чергу, йдеться про діджиталізацію охорони здоров’я, соціального захисту, освіти тощо.

Про це написав у своїй колонці Юрій Назаров, голова Smart City.UA та голова комітету Smart City громадської ради при Міністерстві цифровізації України.

"У держбюджеті-2021 на цифровізацію в Україні передбачено 1,8 млрд грн, або 0,1% від загальної суми видатків бюджету всієї держави. Стимулювати розвиток напрямку Smart City націлені також законодавчі ініціативи та проєкти з цифровізації, які реалізуються на загальнодержавному рівні. Зокрема,торік у липні було підписано Закон України № 797-ІХ щодо запровадження електронної форми виконавчого документу, а 12 січня цього року – Закон №3014 про електронні комунікації. Міністерство освіти і науки запустило наприкінці 2020 року освітню електронну платформу "Всеукраїнська школа онлайн", - заявив Юрій Назаров.

Крім того, за словами голови Smart City.UA, державні видатки безпосередньо на Національну програму інформатизації цьогоріч сягнуть 602 млн грн. Очікується запуск єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) та розширення мережі центрів надання адмінпослуг (ЦНАПів). У відповідь на зацікавленість держави, у IT-активістах у регіонах з’явилася впевненість щодо подальшої цифровізації міських послуг у сфері охорони здоров’я, соціального захисту, освіти тощо. "Уже зараз власні Smart city-проєкти розбудовують команди фахівців не тільки з Києва, а й із Харкова, Львова, Дніпра, Мукачева та інших українських міст", - навів приклад Юрій Назаров.

Також він наголосив, що для здійснення справжньої цифрової реформи плани розвитку цифрових міст України потребують значної синхронізації.

"Саме тому наразі команда Smart City працює над Стратегією цифрового розвитку громад. Ми намагаємося заздалегідь вибудувати загальну архітектуру та взаємозв'язки між загальнодержавними й міськими цифровими рішеннями", - розповів Юрій Назаров.

Підсумовуючи, він висловив застереження щодо негативного впливу на цифровий розвиток країни нестабільної політичної та економічної ситуації та корупційної складової: "ми створили велику кількість проєктів, що мають на меті подолання корупції, але це не гарантує виключення людського фактору".

"Важливо, щоб лідери всіх міст і громад долучалися до нашого руху цифровізації. Майбутнє вже настало і не варто опиратися прогресу, залишаючи розвиток свого міста за бортом всесвітньої цифровізації!, - закликав голова Smart City.UA Юрій Назаров.

Аа