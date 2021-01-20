Програма розпізнавання облич встановила, що конвоїрка з "параду" в Донецьку Ольга Сухова, а не ветеранка Вікторія Котеленець, - Білозерська. ФОТО

Програма розпізнавання облич "NeuroIdentigraf" засвідчила відсутність схожості ветеранки АТО Вікторії Котеленець з конвоїркою з "параду" в Донецьку в 2014 році. Більш того, програма встановила подібність конвоїрки з Ольгою Суховою.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила колишня військовослужбовець Олена Білозерська передає Цензор.НЕТ.

"На обох фото - одна й та сама людина, жінка, яка конвоювала українських полонених на так званому "параді" у 2014 році (перше фото з параду, друге з її сторінки Вконтакте) - саме та, замість якої ветеранка АТО Вікторія (Фортуна) Котеленець перебуває зараз у Лук'янівському СІЗО. Слідчі стверджують, що конвоїрка і Вікторія - це одна й та сама особа. Але ні, справжня конвоїрка ось, на цих фото: Ольга Сухова з Донецька. Що це саме вона, а не Вікторія Котеленець, засвідчила надсучасна програма розпізнавання облич "NeuroIdentigraf"", - розповіла Білозерська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Схожа на фото: ветерана Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоюванні українських полонених на "параді" в Донецьку, - Білозерська. ФОТО

"Нам уже відомо (і не тільки нам), хто саме конвоїрка: її ПІБ, дата народження, місце народження і проживання, контакти і зв'язки. Сухова Ольга Олександрівна / Сухова Ольга Александровна / Suhova Olga Aleksandrovna. Все це було встановлено невеликою оперативно створеною групою волонтерів за допомогою інформації, яка є в Чистилищі сайту "Миротворець", у вільному доступі в соцмережах і можливостей тестової версії нової системи розпізнавання облич "NeuroIdentigraf". Нам знадобилося для цього всього година часу", - повідомляється на сайті Миротворець.

Раніше стало відомо, що ветеранку Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоювання українських полонених на "параді" в Донецьку.