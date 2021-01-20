Програма розпізнавання облич встановила, що конвоїрка з "параду" в Донецьку Ольга Сухова, а не ветеранка Вікторія Котеленець, - Білозерська. ФОТО
Програма розпізнавання облич "NeuroIdentigraf" засвідчила відсутність схожості ветеранки АТО Вікторії Котеленець з конвоїркою з "параду" в Донецьку в 2014 році. Більш того, програма встановила подібність конвоїрки з Ольгою Суховою.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила колишня військовослужбовець Олена Білозерська передає Цензор.НЕТ.
"На обох фото - одна й та сама людина, жінка, яка конвоювала українських полонених на так званому "параді" у 2014 році (перше фото з параду, друге з її сторінки Вконтакте) - саме та, замість якої ветеранка АТО Вікторія (Фортуна) Котеленець перебуває зараз у Лук'янівському СІЗО. Слідчі стверджують, що конвоїрка і Вікторія - це одна й та сама особа. Але ні, справжня конвоїрка ось, на цих фото: Ольга Сухова з Донецька. Що це саме вона, а не Вікторія Котеленець, засвідчила надсучасна програма розпізнавання облич "NeuroIdentigraf"", - розповіла Білозерська.
"Нам уже відомо (і не тільки нам), хто саме конвоїрка: її ПІБ, дата народження, місце народження і проживання, контакти і зв'язки. Сухова Ольга Олександрівна / Сухова Ольга Александровна / Suhova Olga Aleksandrovna. Все це було встановлено невеликою оперативно створеною групою волонтерів за допомогою інформації, яка є в Чистилищі сайту "Миротворець", у вільному доступі в соцмережах і можливостей тестової версії нової системи розпізнавання облич "NeuroIdentigraf". Нам знадобилося для цього всього година часу", - повідомляється на сайті Миротворець.
Раніше стало відомо, що ветеранку Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоювання українських полонених на "параді" в Донецьку.
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Цікава і непроста історія. Не віриться, що підставою для затримання була лише портретна схожість, адже санкцію мав давати суд.
Антоненка тримають без будь-яких доказів вже 2-й рік - і що? Вас це не турбує?
Доказів купа, тільки можливо вони про інших людей.
І їх не тримають, а вже судять. Значить прокурор закінчив справу і передав у суд.
Антоненка тримають у СІЗО? Тримають! Вагомі докази ПРОТИ НЬОГО є? Немає!
То нащо тут казуістикою займатися?
Скільки тобі платять за твій тролізм, зелений найманець?
Але вони не сидять.
Бо вони не волонтери, не добровольці і не майданівці.
А навпаки.
Адвокати у підозрюваних кращі за нас з вами, хай працюють. А суду для продовження санкції слідчі надають, думаю, один той самий доказ, який адвокати спростувати не можуть. І це, мені здається, щось пов'язане з технікою. Чесно, не хочу гадати, надто резонансна справа.
І саме цей факт прокурори вважають одним з основних "доказів" його винуватості(???).
Але в мене старий телефон так само налаштований: він автоматично вимикається в 24:00 та вмикається о 7:00. Це налаштування дозволяє економити заряд акумулятора і загальмувати його старіння. А от новіший телефон я не налаштовував на вимкнення на ніч, і його акумулятор деградує швидше...
То мене за таке налаштування старого телефона теж слід вважати підозрюваним? Бо в 2016 році, коли вбили Шеремета, нового сматфона в мене ще не було, а старий, що був, відключався на ніч так само, як в Антоненка!
Питання наскільки тісно і чим прив'язали, а саме головне - наскільки законно. Ніхто не сперечається, методи роботи мвс ті самі, додалися технічні спецефекти.
Але тут екстраординарний випадок. Є наші полонені, які можуть впізнати або не впізнати цю особу. Можна знайти інших реальних свідків " параду". Я взагалі не люблю робити передчасні висновки по кримінальним справам, тільки там явно стирчать білі нитки, але в таких звинуваченнях помилятися не можна.
та і навіщо йому...
Її хоч не затримали ?
Виправдали і вибачились стоячи на колінах ?
в принципі я так і думала.