Через ухвалену норму про різке підвищення акцизу на тютюнові вироби для електронного нагрівання зросла кількість контрабандних ТВЕНів, - експерт

Через нещодавно ухвалену норму про різке (у 4,2 раза) підвищення акцизу на тютюнові вироби для електронного нагрівання, в Україні зросла кількість контрабандних ТВЕНів.

Про це пише доктор наук, професор КНУ ім. Т.Шевченка, експерт Інституту законодавства Верховної Ради України Валерій Воротін.

За його словами, в місті Біла Церква під Києвом на полицях місцевих магазинів з'явилися пачки ТВЕНів у яскравій упаковці китайського виробництва. "Перше, що впадає в око, - написи-попередження англійською. Акцизних марок немає жодних. Тобто всі ознаки контрабандного товару", - стверджує Воротін.

За словами експерта, в Україні зараз лише два основні легальні бренди ТВЕНів, але на полицях магазинів маловідомий бренд МС.

"На пачці позначено, що товар створено "під керівництвом Yunnan Tobacco International". Ну що ж, якщо раніше були плани почати виробництво ТВЕНів в Україні - в Харківській і Чернігівській областях на фабриках двох найбільших компаній, то тепер - після різкого підвищення акцизів на ТВЕНи - додаткові можливості для розвитку з'явилися у китайської провінції Юннань - на південному заході Китаю", - констатує експерт.

За його словами, контрабандні ТВЕНи можна купити і через інтернет.

"Наприклад, у Дніпрі почали активно просувати продаж контрабандних ТВЕНів (цей же китайських бренд) через інтернет. Ось, наприклад, за 705 доларів готові пересилати по всій Україні цілий короб китайських ТВЕНів (500 пачок). Виходить приблизно 39-40 грн за пачку. З огляду на те, що народні депутати зробили все, щоб легальна пачка ТВЕНів коштувала приблизно 80 грн, то вигода більш ніж очевидна", - пише Воротін.

"Якщо держава не соромиться вбивати легальну торгівлю (нехай і не повною забороною, як у США часів "сухого закону", а "лише" підвищенням акцизу відразу в 4,2 раза), вона плодитиме нелегальний бізнес, який не платить податки і грає взагалі без будь-яких правил", - упевнений експерт.