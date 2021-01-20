Прикордонники виявили схованку з боєприпасами за 10 км від лінії розмежування на Донбасі. ФОТО

Прикордонники Краматорського загону, які виконують завдання у складі Об'єднаних сил, виявили схованку з боєприпасами за 10 км від лінії розмежування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Наряд від комендатури швидкого реагування Краматорського прикордонного загону, виконуючи завдання в населеному пункті Тоненьке Донецької області, в одній з покинутих будівель виявив схованку, в якій знаходилось 2 гранати РГД-5, сигнальна міна СМ-320, 42 бойових набої калібру 7,62 мм, 2 сигнальні набої та 1 набій до зенітної установки", - сказано в повідомленні.

За цим фактом в Бахмутський відділ Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Фото: сайт Держприкордонслужби

Виявлені боєприпаси вилучені співробітниками ДСНС.

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Тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до цього правопорушення.

Нагадаємо, торік прикордонні підрозділи зі складу Об'єднаних сил виявили понад 20 000 боєприпасів, 46 одиниць зброї та понад 17 кілограмів вибухівки.