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Прикордонники виявили схованку з боєприпасами за 10 км від лінії розмежування на Донбасі. ФОТО

Прикордонники Краматорського загону, які виконують завдання у складі Об'єднаних сил, виявили схованку з боєприпасами за 10 км від лінії розмежування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Наряд від комендатури швидкого реагування Краматорського прикордонного загону, виконуючи завдання в населеному пункті Тоненьке Донецької області, в одній з покинутих будівель виявив схованку, в якій знаходилось 2 гранати РГД-5, сигнальна міна СМ-320, 42 бойових набої калібру 7,62 мм, 2 сигнальні набої та 1 набій до зенітної установки", - сказано в повідомленні.

За цим фактом в Бахмутський відділ Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Прикордонники виявили схованку з боєприпасами за 10 км від лінії розмежування на Донбасі 01

Фото: сайт Держприкордонслужби

Виявлені боєприпаси вилучені співробітниками ДСНС.

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Тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до цього правопорушення.

Нагадаємо, торік прикордонні підрозділи зі складу Об'єднаних сил виявили понад 20 000 боєприпасів, 46 одиниць зброї та понад 17 кілограмів вибухівки.

Автор: 

боєприпаси (2262) Держприкордонслужба ДПСУ (5925) сховок (124)


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Топ коментарі
+5
Такі "тайники", після війни, пацани створювали купами... Якби була "закладка" для диверсійної групи, то **********-б, були конкретної направленості, а не "різномасті". І не "насипом", а в упаковках... Пацанва назбирали на місці бою, що змогли, і натягали...
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20.01.2021 12:02
+3
Так буває, коли президент в Омані, а судді у Виміратах.
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20.01.2021 12:44
+2
Краматорська вата готувалась воювати за право гаваріть парускі.
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20.01.2021 12:03
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Такі "тайники", після війни, пацани створювали купами... Якби була "закладка" для диверсійної групи, то **********-б, були конкретної направленості, а не "різномасті". І не "насипом", а в упаковках... Пацанва назбирали на місці бою, що змогли, і натягали...
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20.01.2021 12:02 Відповісти
Краматорська вата готувалась воювати за право гаваріть парускі.
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20.01.2021 12:03 Відповісти
Ого,тайник! Погранцы в 10 км от линии разграничения выполняют боевые задачи- звучит как-то не очень
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20.01.2021 12:08 Відповісти
Здесь нет сплошной линии окопов и оборонительных сооружений..на на линии фронта во 2МВ...Могут пролезть и проползи..вот поэтому пограничники и просматривают каждодневно территорию между первой и второй линиями ...
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20.01.2021 12:34 Відповісти
на то они и погранцы шобы выполнять задачи унутреннего возгорания
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20.01.2021 15:10 Відповісти
Пограничники в 10 км от границы?
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20.01.2021 12:38 Відповісти
Так буває, коли президент в Омані, а судді у Виміратах.
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20.01.2021 12:44 Відповісти
не президент, а ЯНЕЛОХ ОМАНСКИЙ!!!. попрошу уважения к руководителям...
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20.01.2021 13:18 Відповісти
говорю по опиту 2014-2017. кто то показивает роботу, набирает баллы. иначе это позорище не обьяснить...
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20.01.2021 13:16 Відповісти
Да крута знахідка. Оце погранці роботу провели ! Як на мене то це "показуха" роботи.
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20.01.2021 14:48 Відповісти
 
 