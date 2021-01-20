За добу від COVID-19 у Києві померли 16 осіб, видужали - 1251, виявили 606 нових випадків, - Кличко

Від початку пандемії в Києві зафіксували вже 124 240 випадків коронавірусної інфекції.

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві за минулу добу виявили 606 хворих на коронавірус. Померли 16 осіб. Загалом за період пандемії в столиці 2227 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні вже 124 240", - сказав Кличко.

Серед захворілих 360 жінок віком від 18 до 99 років і 10 дівчаток від одного місяця до 16 років. А також 223 особи віком від 18 до 89 років і 13 хлопчиків віком від двох місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 16 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 59 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу в Києві вдвічі більше людей, ніж захворіли - 1251. Всього коронавірус побороли 50 339 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 108, Дарницькому - 101, Оболонському районі - 83 випадки.

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