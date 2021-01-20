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Новини Коронавірус і карантин
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У ЗСУ зафіксовано 39-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявили 30 інфікованих, - командування Медсил

У ЗСУ зафіксовано 39-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявили 30 інфікованих, - командування Медсил

У Збройних силах України за минулу добу лабораторно підтверджені 30 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Одна людина з числа раніше хворих померла.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні в Центральній районній лікарні Коломиї. Позитивний ПЛР-тест від 5 січня 2021 року. Незважаючи на проведену терапію, стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали", - вказується в повідомленні.

Серед захворілих за минулу добу 3 людини госпіталізовано, 27 осіб на лікуванні вдома, під контролем медичної служби.

Всього станом на 10:00 20 січня в ЗСУ на гостре респіраторне захворювання COVID-19 хворіють 756 осіб. Одужали за період пандемії 14 282 особи, летальних випадків - 39. На ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебуває 30 осіб.

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У ЗСУ зафіксовано 39-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявили 30 інфікованих, - командування Медсил 01
У ЗСУ зафіксовано 39-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявили 30 інфікованих, - командування Медсил 02

Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7499) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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У ЗСУ зафіксовано 39-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявили 30 інфікованих, - командування Медсил - Цензор.НЕТ 1532
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20.01.2021 12:35 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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20.01.2021 12:36 Відповісти
 
 