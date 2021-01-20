У ЗСУ зафіксовано 39-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявили 30 інфікованих, - командування Медсил

У Збройних силах України за минулу добу лабораторно підтверджені 30 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Одна людина з числа раніше хворих померла.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні в Центральній районній лікарні Коломиї. Позитивний ПЛР-тест від 5 січня 2021 року. Незважаючи на проведену терапію, стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали", - вказується в повідомленні.

Серед захворілих за минулу добу 3 людини госпіталізовано, 27 осіб на лікуванні вдома, під контролем медичної служби.

Всього станом на 10:00 20 січня в ЗСУ на гостре респіраторне захворювання COVID-19 хворіють 756 осіб. Одужали за період пандемії 14 282 особи, летальних випадків - 39. На ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебуває 30 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу через COVID-19 в Україні померли 212 осіб, виявлено 4383 нові випадки, видужали - 14 501



