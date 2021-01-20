Статистика свідчить про те, що, найімовірніше, вдалося уникнути посилення поширення COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький розповів, чи буде продовжено посилений карантин після 24 січня і про статистику хворих на коронавірус COVID- 19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Під час спілкування з міністром охорони здоров’я він нас запевнив, що 24 січня посилені карантинні заходи будуть закінчені, і Україна повернеться до адаптивного карантину. Сьогоднішня статистика захворювання дозволяє сподіватися, що так воно і буде", - зазначив нардеп.

Радуцький наголосив, що, на жаль, припинити в цілому карантин на сьогодні неможливо.

"Треба дивитися не лише на статистику хворих і тих, які одужали – треба дивитись на статистику госпіталізованих, тяжко хворих. На жаль, ця цифра не змінюється вже два-три місяці, маємо щодня приблизно 2 тис. госпіталізованих, ця цифра не зменшується. Єдине, що можу сказати – на сьогодні статистика свідчить про те, що нам, скоріше за все, вдалося уникнути посилення розповсюдження COVID-19, яке усі чекали після новорічних святкувань", - додав нардеп.

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