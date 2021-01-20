Статистика свідчить про те, що, найімовірніше, вдалося уникнути посилення поширення COVID-19, - "слуга народу" Радуцький
Народний депутат із фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький розповів, чи буде продовжено посилений карантин після 24 січня і про статистику хворих на коронавірус COVID- 19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Під час спілкування з міністром охорони здоров’я він нас запевнив, що 24 січня посилені карантинні заходи будуть закінчені, і Україна повернеться до адаптивного карантину. Сьогоднішня статистика захворювання дозволяє сподіватися, що так воно і буде", - зазначив нардеп.
Радуцький наголосив, що, на жаль, припинити в цілому карантин на сьогодні неможливо.
"Треба дивитися не лише на статистику хворих і тих, які одужали – треба дивитись на статистику госпіталізованих, тяжко хворих. На жаль, ця цифра не змінюється вже два-три місяці, маємо щодня приблизно 2 тис. госпіталізованих, ця цифра не зменшується. Єдине, що можу сказати – на сьогодні статистика свідчить про те, що нам, скоріше за все, вдалося уникнути посилення розповсюдження COVID-19, яке усі чекали після новорічних святкувань", - додав нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Фауст» Иоганн Вольфганг Гете
Многие друзья переболели без похода в больницу(семейный сказал много пить и избегать контактов), кто-то сдавал ПЦР кто-то денег пожалел. А это на секунду работающие люди с доходом выше 10К, а что говорить про людей с доходом до 10К, сколько из них пойдет сдавать ПЦР за 700 грн? Можно в соседний город съездить и записаться, а на след день приехать и сдать за 450, а потом на 4 день приехать за ответом, но это бред. Вот и имеем что все лежат по домам, но по факту все здоровы.
професійність зевлади викликає моє щире захоплення
Слишал и мене не понравилось....
Где слишал- Степашка напевал........