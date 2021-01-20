"Слуга народу" Скічко написав заяву про призначення його головою Черкаської ОДА, - Качура

Глава парламентського підкомітету з питань залізничного транспорту Олександр Скічко, нардеп фракції "Слуга народу" написав заяву про призначення його на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Про це в Telegram повідомив нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ.

"Олександр Скічко написав заяву про призначення його губернатором Черкаської області. О 13:00 розгляд Кабміном", - йдеться в повідомленні.

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