Столична влада налаштована відновити навчальний процес у школах з 25 січня, - Кличко

Столична влада налаштована відновити з 25 січня навчання у всіх школах міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

Він нагадав, що неодноразово звертався до уряду щодо відновлення навчання в молодшій школі. Щоб учні 1-4-х класів могли повернутися за парти.

"Це поліпшить і процес навчання учнів молодших класів, і дозволить їх батькам працювати. Враховуючи, що суворий карантин завершується в кінці цього тижня, уряд має ухвалити рішення, як далі вчитимуться школярі. Столична влада налаштована відновити з 25 січня навчання в усіх школах міста, - підкреслив мер. - До звичного навчального процесу повернеться початкова школа - з першого по четвертий клас. І мають повернутися за парти учні старших, особливо випускних, класів. Аби належно підготуватися до атестації, ЗНО та вступної кампанії в вищі учбові заклади", - наголосив Кличко.

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Він зазначив, що механізм змін до навчального процесу в столиці відпрацьований. І в разі необхідності, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, буде застосована змішана система навчання. Коли на дистанційне навчання відправлятимуть не всіх школярів.

"Міська влада, як і до оголошення локдауну, відповідально ставиться до карантинних обмежень. І буде ухвалювати рішення про припинення навчання в окремих класах та школах, виходячи із ситуації із захворюваністю. Тобто керівництво закладів закриватиме на карантин окремі школи або класи", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що столичні садочки продовжують працювати у звичайному режимі. На карантин зачинений один заклад дошкільної освіти – у Шевченківському районі. Також через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 39 груп в 36 садках. Наповненість дітей у дитячих садочках Києва – понад 40 відсотків.