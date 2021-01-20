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Новини Коронавірус і карантин
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Столична влада налаштована відновити навчальний процес у школах з 25 січня, - Кличко

Столична влада налаштована відновити навчальний процес у школах з 25 січня, - Кличко

Столична влада налаштована відновити з 25 січня навчання у всіх школах міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

Він нагадав, що неодноразово звертався до уряду щодо відновлення навчання в молодшій школі. Щоб учні 1-4-х класів могли повернутися за парти.

"Це поліпшить і процес навчання учнів молодших класів, і дозволить їх батькам працювати. Враховуючи, що суворий карантин завершується в кінці цього тижня, уряд має ухвалити рішення, як далі вчитимуться школярі. Столична влада налаштована відновити з 25 січня навчання в усіх школах міста, - підкреслив мер. - До звичного навчального процесу повернеться початкова школа - з першого по четвертий клас. І мають повернутися за парти учні старших, особливо випускних, класів. Аби належно підготуватися до атестації, ЗНО та вступної кампанії в вищі учбові заклади", - наголосив Кличко.

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Він зазначив, що механізм змін до навчального процесу в столиці відпрацьований. І в разі необхідності, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, буде застосована змішана система навчання. Коли на дистанційне навчання відправлятимуть не всіх школярів.

"Міська влада, як і до оголошення локдауну, відповідально ставиться до карантинних обмежень. І буде ухвалювати рішення про припинення навчання в окремих класах та школах, виходячи із ситуації із захворюваністю. Тобто керівництво закладів закриватиме на карантин окремі школи або класи", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що столичні садочки продовжують працювати у звичайному режимі. На карантин зачинений один заклад дошкільної освіти – у Шевченківському районі. Також через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 39 груп в 36 садках. Наповненість дітей у дитячих садочках Києва – понад 40 відсотків.

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3507) школа (2204) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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только не возобнови.. самого в школу отправим..
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20.01.2021 12:51 Відповісти
Так как 25 число это день рождения самого лучшего в мире презедента, то предлагаю первым уроком провести изучение биографии владимира ссаныча и поздравить его, и пожелать шоб Порошенко не мешал ему, бо ему ж все мешают, а так бы у него, конечно, все получилось бы если б не Барыга!!!
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20.01.2021 12:54 Відповісти
Цікаво, а що з навчанням в університетах?
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20.01.2021 12:54 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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20.01.2021 15:18 Відповісти
 
 