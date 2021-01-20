УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8247 відвідувачів онлайн
Новини
3 197 98

Шмигаль доручив підготувати випуск "зелених" облігацій: Можна буде погасити борги з генерації енергії з відновлюваних джерел

Шмигаль доручив підготувати випуск

Прем'єр України Денис Шмигаль доручив підготувати випуск "зелених" облігацій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава уряду заявив під час засідання Кабміну.

"Прошу Міненерго спільно з Мінфіном, Мінекономіки за участю державних банків і міжнародних фінансових організацій опрацювати питання можливості випуску "зелених" облігацій, або "зелених" бондів", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, таким чином можна буде погасити борги з генерації енергії з відновлюваних джерел.

Також читайте: "Ми налаштовані на розвиток водневих технологій і створення водневої екосистеми", - Шмигаль

Автор: 

облігації (1491) Шмигаль Денис (4547)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
а хіба не всі облігації, що випускає ця влада, "зелені"?
показати весь коментар
20.01.2021 12:54
+9
ахахааха, фантики будете печатать?
Шмыгаль поручил подготовить выпуск "зеленых" облигаций: Можно будет погасить долги по генерации энергии из возобновляемых источников - Цензор.НЕТ 1707
показати весь коментар
20.01.2021 12:56
+9
Були наперстки- стали облігації!
показати весь коментар
20.01.2021 12:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а хіба не всі облігації, що випускає ця влада, "зелені"?
показати весь коментар
20.01.2021 12:54 Відповісти
денег - нет, но вы держитесь...
вовка шмаркля и Ко барыжат на крови украинцев - грабя их ен только из ковидного фонда, но и напрямую из бюджета Украины. И все долги - списывают на зебилов и их детей.
Представляю как зебилы радуются возможности наконец-то почувствовать себя счастливыми)))
показати весь коментар
20.01.2021 12:57 Відповісти
Уряд має знайти рішення яке усуне саму проблему зеленої генерації і боргів за неї, а зелені облігації це лише напіврішення яке нікого не влаштовує! Західні банки які давали кредити на всю цю зелену генерацію хочуть живих грошей для погашення кредитів! Уряд має викупити у власників всі ці зелені електростанції і генерувати зелену електроенергію по собівартості, тобто за нуль грн за кіловат, щоб вирівнювати ситуацію на енергоринку. На будівництво нових зелених електростанцій від соню та вітру має бути накладена заборона. Дозвіл мають отримувати тільки електростанції на біопаливі які цілодобово можуть генерувати електрику без прив'язки до сонця та вітру.
показати весь коментар
20.01.2021 13:12 Відповісти
Нобелевскую по экономике - в студию! С/стоимость зелёной энергии станет = 0, стоит только национализировать генерацию
показати весь коментар
20.01.2021 13:19 Відповісти
Я Вам відкрию секрет, вітер та сонце нічого не вартують. Якщо викупити сонячні та вітрові електростанції, то вартість електрики виробленої на них буде дорівнювати вартості експлуатації, тобто практично буде нульовою!
показати весь коментар
20.01.2021 13:21 Відповісти
А отбивать вложенные инвестиции (в т.ч. взятки) - выдумки буржуев?
показати весь коментар
20.01.2021 13:26 Відповісти
Нічого не зрозуміло. Ви збираєтесь викупити сонячні та вітрові єлектростанції. Це вже финаносі витрати. До того ж чималі. Тобто після їх викупу вже маємо на старті мінус вкладених коштів. Їх треба повертати. Бо Ви ж пропонуєте взяти гроші практично з бюджету на їх викуп. То в решті решт запозичені таким чином гроші треба віддавати туди ж. Віддати Ви їх можете тільки за рахунок видобутку електроенергії. Тому вже навіть на старті вона аж ніяк не дармова. Вній вже закладено витрати на на засоби її виробництва. Йдемо далі. Засоби виробництва потребують догляду, ремонту та обслуговування. Додавате затрати на матеріали та працю обслуговуючого персоналу. Йдемо далі. Здобули Ви електроенергію, а яким чином вона до споживача попаде? Так що ще плюс додаєм затрати на транспорт цієї електроенергії до споживача. От і отримуємо, що не зважаючи на те, що енергія сонця та вітру безоплатна маємо що електрична енергія видобута з сонячної та енергії вітру не може бути аж ніяк безоплатна. Вона вартує затрат на засоби видобутку, обслуговування та транспортування до споживача. А якщо ще ви збираєтеся рзвивати цю галузь видобутку, то вкладайте сюди ще інвестіційні витрати. Ну і звісно в нашій країні, власне як і в будь якій у світі, обовʼязково закладаються вітрати на податки. Ось і рахуйте на скільки вона безкоштовна.
показати весь коментар
20.01.2021 14:51 Відповісти
что ты за бред несешь?))))
показати весь коментар
20.01.2021 15:09 Відповісти
А Ахметов, Коломойский, Фирташ, Порошенко, Новинский, и прочие ожиревшие свиньи, тоже зебилы? А ведь именно они грабят народ!!!!
показати весь коментар
20.01.2021 13:14 Відповісти
Человек установивший на крыше своего дома солнечные панели пользуется бесплатной электроэнергией, а излишки продает государству по зеленым тарифам. Почему эти уроды, Ахметкины, Коломойши, Порохи продают всю выработанную СЭС, ВЭС энергию по дорогущим тарифам, а для своих предприятий скупают дешевую электроэнергию АЭС. Пускай гниды используют солнечную энергию для своих заводов, и только излишки продают, а энергия АЭС идет населению!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
20.01.2021 13:10 Відповісти
потому что это не по пацански...
показати весь коментар
20.01.2021 13:21 Відповісти
Шмыгаль поручил подготовить выпуск "зеленых" облигаций: Можно будет погасить долги по генерации энергии из возобновляемых источников - Цензор.НЕТ 7351
показати весь коментар
20.01.2021 12:55 Відповісти
ахахааха, фантики будете печатать?
Шмыгаль поручил подготовить выпуск "зеленых" облигаций: Можно будет погасить долги по генерации энергии из возобновляемых источников - Цензор.НЕТ 1707
показати весь коментар
20.01.2021 12:56 Відповісти
він не халявщик, він партнер!
показати весь коментар
20.01.2021 12:59 Відповісти
НАДО ПРОСТО СНИЗИТЬ ТАРИФ НА №ЗЕЛЕНУЮ" ЭНЕРГЕТИКУ РАЗА В 2 ...КАК В ЕВРОПЕ. УКРАИНА НЕ БАНКОМАТ!
показати весь коментар
20.01.2021 12:56 Відповісти
Нужно просто меньше тырить . Везде ❗️❗️❗️
показати весь коментар
20.01.2021 12:57 Відповісти
сначала объемы генерации подними как Европе, а потом говори о снижении.
показати весь коментар
20.01.2021 12:59 Відповісти
А нафига поднимать или регулировать цену?! Рынок всё расставит по местам
показати весь коментар
20.01.2021 13:23 Відповісти
для того же зачем ее поднимали везде в цивилизованных странах, которые теперь имеют высокую генерацию ВИЭ - чтобы стимулировать темпы строительства станций.
Без высоких Зеленых тарифов никому не интересно вкладывать деньги. Бесплатно решать проблемы энергорынка почему-то никто не хочет.
показати весь коментар
20.01.2021 13:29 Відповісти
Источником проблем на энергорынке является вмешательство государства. А у нас - это причина отсутствия энергорынка.
показати весь коментар
20.01.2021 13:36 Відповісти
источником проблем являются зедебилы, и схемы Геруса-Коломойского
показати весь коментар
20.01.2021 15:08 Відповісти
А до зедебилов источником проблем кто являлся? Зеленые тарифы придумали не зедебилы. Им они в наследство остались.
показати весь коментар
20.01.2021 15:31 Відповісти
Зеленые тарифы придумали умные люди на западе, активно ними пользовались несмотря на то, что там были такие же дебилы как ты хоть и меньше. И сейчас в некоторых их них доля ВИЭ выше 50%, снижаются цены на электроэнергию и закрываются целые угольные компании.
А в Украине Коломойский с Герусом придумали сказки про сттрашный Зеленый тариф чтобы мутить свои схемы.
показати весь коментар
20.01.2021 17:51 Відповісти
Ну в подтверждение Вашей высокопарной речи неплохо было бы и страны эти западные назвать.
показати весь коментар
20.01.2021 18:16 Відповісти
https://yearbook.enerdata.ru/renewables/renewable-in-electricity-production-share.html
показати весь коментар
20.01.2021 18:39 Відповісти
это по долям выработки ВИЭ сайтик.
А по истории Зеленого тарифа, так он зародился еще в далеком 1978 в США. "В 1991 году «зеленые тарифы» были введены в Германии, в 1992-ом в Швейцарии, в 1993-ем в Италии. Украина же стала на этот путь только в 2008-ом. При этом активно развиваться альтернативная энергетика в нашей стране начала только в последние годы."
Там уже давно все это высрали, как и все страшные сказки.
показати весь коментар
20.01.2021 18:43 Відповісти
Боюсь, что в отличие от них мы не высрем, а выхаркаем кровью эти зеленые тарифы.
показати весь коментар
20.01.2021 19:39 Відповісти
ну что поделаешь, раз вы не хотите по хорошему и с умом - будут из вас вышибать через суды
показати весь коментар
20.01.2021 19:40 Відповісти
Извините за возможно тупой вопрос, а зачем нам сейчас высокая генерация ВИЭ. Мы так в ней нуждаемся сильно?
показати весь коментар
20.01.2021 14:55 Відповісти
зачем зедебилам вообще генерация?))) Свечи, дрова, керосиновые лампы)))
А если серьезно, когда вашим любимым АЭС уже невозможно будет продлевать давно законченные сроки службы, что будете делать? По мановению волшебной палочки волшебник в раз и бесплатно вам новые АЭС и ВИЭ построит? На западе, в странах где развивали ВИЭ, к нынешним долям шли десятки лет.
показати весь коментар
20.01.2021 15:08 Відповісти
Извращенная у Вас логика. Вы предлагаете уже сейчас угробить АЗС, ибо якобы в далеком будущем они устареют и выйдут из эксплуатации. Как Вы думаете, зачем на АЭС периодически выводят на ремонт и обслуживание блоки электростанций? Или Вы считаете, что ремонт или замена реактора никак не предусматривались про проектировании АЭС? Покуда, кстати, благодаря АЭС и ТЕС поддерживается баланс энергосистемы встраны вцелом. Ибо Ваши хвалениые ВИЭ очень сильно специфичны в плане поддержания заданных мощностей энергосистемы страны. И в течение суток и в зависимости от погодных условий их мощности сильно **********. Их невозможно прогнозировать и на них опираться. И так будет до той поры покуда не найдут дешевый способ накопления и хранения электроэнергии в промышленных масштабах. А на сейчас электроэнергия очень скоропортящийся продукт.
показати весь коментар
20.01.2021 15:16 Відповісти
Имел в виду естественно не АЗС а АЭС. Промахнулся по клаве.
показати весь коментар
20.01.2021 15:17 Відповісти
Аргументы не действуют на адептов Церкви глобального потепления . В зелёную энергетику нужно верить...
показати весь коментар
20.01.2021 16:00 Відповісти
При чем тут глобальное потепление, и аргументы которых я не видел еще? Ты думаешь в развитых странах так сильно заботятся об экологии? Во всем есть экономическая составляющая.
показати весь коментар
20.01.2021 17:30 Відповісти
Зеленая энергетика нужная и полезная вешь. Ее естественно нужно развивать. Только не за счет угробления всей остальной генерации и на конкурентных основах рыночной экономики.
показати весь коментар
20.01.2021 18:24 Відповісти
где я сказал угробить АЭС? То что Украина не может балансировать систему за счет АЭС - это проблема не самих АЭС, а эффективных менеджеров у власти, которые не делают ровным счетом ничего для того, чтобы модернизировать системы. Даже Беларусь под санкциями это как-то может делать, и продает излишки электроэнергии.

Реактор как и двигатель автомобиля - ты его вечно ремонтировать не будешь, рано или поздно его ресурс выработается и нужна будет полная замена.
"Или Вы считаете, что ремонт или замена реактора никак не предусматривались про проектировании АЭС?" - и сколько уже поменяли реакторов на новые, не в курсе? Так я тебе скажу - ноль)))))
Потому что это очень, ооооочень дорогое удовольствие, что проще новую АЭС поставить.
Ты скинешься на замену реакторов или новые АЭС?))))

И кстати говоря, миф об "дешевой" атомной энергии сразу бы развеялся, если бы в ее стоимость включили строительство станций, обслуживание, ремонт и замену реакторов, затраты на перератобку и хранение топлива отработанного. А не как вам дебилам считают - себестоимость топлива и затраты эксплатуационные.

Офигенно "дешевая" энергия, что у Украины древние реакторы и система в целом, на замену и модернизацию которой никаких бюджетов не хватит)))
Это немцы вот глупые, наелись этой "дешевой" энергией, и по глупости решили закрывать АЭС свои))))
показати весь коментар
20.01.2021 17:28 Відповісти
Очень интересное Ваше высказывание. И тем не менее, покуда у нас дотируют почему-то только зеленую энергетику. И, кстати, за счет АЭС в том числе. Должен быть паритет на рынке. Для все равные условия. Не можем сейчас себе позволить ВИЭ, не наработана дешевая база средств добычи электроэнергии данным способом тогда зачем так упорно продвигать их использование? Ведь по сути датируя ВИЭ за счет АЭС мы тем самым их и гробим. Мы перекладываем проблемы инвесторов на посути плечи населения и промышленности, которые у нас и так находятся и работают в состоянии форс мажора. А мы еще усугубляем. И закрывать АЭС решили не по глупости. А именно из за ВИЭ. Потому как мощность, ими вырабатываемая, не сбалансирована. И когда ее много - куда ее девать? А по договоренности с правительством она должна выкупаться в первую очередь. Вот и останавливают реакторы, т.к. электроэнергия скоропортящийся продукт и должна быть потреблена сразу же после того, как ее произвели. Некуда излишки деть. Но вот малость погода изменилась и мощности станций ВИЭ упали. Плюс думаю свою еще роль сыграли политические игры с ТЭС. В результате чуть было не докатились до веерных отключений. Очень сырая еще отрасль ВИЭ. И серьезной она не станет до тех пор пока человечество не научится заготавливать излишки электроэнергии в момент избыточной генерации, а потом использовать их когда генерация по каким либо причинам падает.
показати весь коментар
20.01.2021 17:41 Відповісти
А вы зедебилы больше воруйте, и вас дотировать начнут))) Вон Европейский банк развития закрыл все программы, хотя Айкью энерджи была классная вещь для населения в том числе. Но вы умудряетесь все испахабить, на всем воровать.
И как показывает практика западных стран, ВИЭ только гробят карманы угольным магнатов, чему Коломойский не очень рад, и вы пляшете под его дудку в коментариях)))
показати весь коментар
20.01.2021 18:04 Відповісти
Еще раз повторюсь, если ВИЭ достойная альтернатива и замена АЭС и ТЭС, то почему она на дотациях государства?
показати весь коментар
20.01.2021 18:15 Відповісти
а мне повторяться надоедает уже. "для того же зачем ее поднимали везде в цивилизованных странах, которые теперь имеют высокую генерацию ВИЭ - чтобы стимулировать темпы строительства станций."

Это когда реакторы наших АЭС начнут один за одним закрываться от старости, спросишь кто тебе захочет построить новую АЭС без дотаций государства))) А ведь АЭС окупаются от 30 лет без учета обслуживания и затрать на хранения топлива.
Вот когда у тебя не будет солнечных панелей в стране а АЭС будут закрываться, посмотрим кто тебе без дотаций поможет))))
показати весь коментар
20.01.2021 18:21 Відповісти
А почему Вы исключаете, что к тому времени не продвинутся технологии к примеру в сторону ХТС? Или те же средства производства электроэнергии из ВИЭ станут более дешевы и доступны? Почему именно сейчас, в тяжелый период для государства надо так упорно их продвигать?
показати весь коментар
20.01.2021 18:26 Відповісти
про ХТС только разговоры идут уже десятилетия а реальными рабочими установками еще и не пахнет. А чем тебе ВИЭ недоступна? ВИЭ окупается в разы быстрее АЭС.
И скорее доступные накопители выйдут на рынок чем мифический ХТС, который непонятно будет ли вообще.
Сейчас ВИЭ тормозит только отсутствие дешевых и эффективных аккумуляторов. Только они выйдут на рынок - можете ставить крест на своих АЭС и тепловых станциях.
показати весь коментар
20.01.2021 18:37 Відповісти
Я во-первых не против ВИЭ как таковых. Более того - считаю что за ними будущее. Я против способов их внедрения. К примеру только за первую половину 2020 году Украина заплатила 6 миллиардов и была еще должна 13 миллиардов. Мы можем себе это позволить в наших реалиях? Второе, что толку что окупаемость ВИЭ условно 5-7 лет, если зеленый тариф по закону будет действовать до 2030 года прекратит ли действовать в 2030-м еще вопрос? Могут потом еще продлить в виду того, что вот оборудовать будут вышедшими на тот момент на рынок дешевыми аккумуляторами. Т.е. мы опять своими налогами должны кого-то дотировать. В это же время те кто поставляет и кто за ВИЭ электростанции балансирует энергосети вынуждены влачить жалкое состояние или повышать тарифы на свои услуги. Не находите, что как-то социальная справедливость не работает. И что можно говорить, что энергорынка у нас нет.
показати весь коментар
20.01.2021 19:53 Відповісти
сколько Украина заплатила за субсидии включая субсидианта Коломойского на скидки на электроэнергию для его предприятий? Свыше 40 миллиардов. Сколько Украина заплатила за схемы Геруса "Золотой ключик"? В СМИ есть инфа за короткие промежутки времени, но сколько точно - только Герусу и его друзьям известно.

Только я не вижу чтобы тебя это волновало. Так вот разберись только с Герусом и Коломойским, и тебе будет чем за зеленый тариф платить, и еще останется))))
показати весь коментар
20.01.2021 20:12 Відповісти
Меня и это волнует не меньше. Для меня один схематоз от другого ничем не отличаются. Вам же, как стороннику подобного схематоза (имею в виду зеленые тарифы), как бы упрекать, что кто то другой по подобным же схемам выкрутил из Украины больше, как то даже и не знаю что и сказать...
показати весь коментар
20.01.2021 20:16 Відповісти
Зеленый тариф - это законно и в этом нет никакого мошенничества и схематоза. Купил панели, поставил, заключил договор, заплатил налоги. Все честно и прозрачно.
показати весь коментар
20.01.2021 20:21 Відповісти
Что тогда незаконного в схемах "Золотой ключик" того же Геруса. На сколько понимаю правила энергорынка так выписаны. Они получается также законны. По крайней мере не запрещают иметь фирмы прокладки между поставщиком и Оператором энергорынка.
показати весь коментар
20.01.2021 20:44 Відповісти
ну тогда терпи дальше, если ты не видишь мошенничества в том, что государственная компания покупает электроэнергию по завышенной цене у посредника чиновника, вместо того чтобы напрямую брать у другой государственной компаниии)))
показати весь коментар
20.01.2021 21:05 Відповісти
По такой же завышенной цене она покупает у зеленых производителей. Причем даже более завышенной. И там и там закон работает. Только в одном случае Вы не считаете это плохим - в другом считаете.
показати весь коментар
20.01.2021 21:33 Відповісти
В одном случае деятельность прямо предусмотренная законом, в другом схема использующая лазейку в законе для коррупционной схемы.
Зеленщики работают строго по Закону на цели предусмотренные Законом.
Схема Геруса - это договорняк использующий торги "на сутки вперед", цель которого наоборот экономить государству и потребителям электроэнергии за счет закупок в день с более дешевой оптовой ценой, с использованием этой энергии на следующий день когда энергия дороже.
При нормальной власти Герус получит срок за злоупотребление властью и действия которые нанесли огромные убытки государству. Да, Закон не запрещает деятельность трейдеров, только пусть ты и Герус объяснят, зачем эти трейдеры вообще были посредниками, и почему они наносили убытки сознательно, вместо того чтобы экономить средства государственные, что они и должны делать.
показати весь коментар
21.01.2021 01:32 Відповісти
и повторюсь для зедебила еще раз - то что наши АЭС не могут балансировать систему, и то что мы не продаем электроэнергию за границу - это проблемы не АЭС и не ВИЭ.
Кто мешает той же Германии продавать излишки АЭС, кто мешает модернизировать системы?
Мешает только одно - эффективные зе менеджеры, которые играют на карман Коломойского.
показати весь коментар
20.01.2021 18:07 Відповісти
...и повторюсь для зедебила еще раз - то что наши АЭС не могут балансировать систему...

О как, и почему же? И кто тогда по-вашему ее балансирует? У Вас в квартире свет мигает, может отключают его регулярно?
показати весь коментар
20.01.2021 18:14 Відповісти
Сказки про невозможность балансировки расскажешь тем странам, где доли выработки ВИЭ за 50%, а кое где уже за 80 и 90%.
Как то справляются, а Украина со своими жалкими 7% не может))))
Если у тебя свет мигает - это к соседу обращайся, почему херню какую-то включает, или в РЭС жалуйся)))
показати весь коментар
20.01.2021 18:25 Відповісти
Ну и назовите мне такие страны где доля ВИЭ 50% а уж тем более 80% и 90%. Что знаю я, то только https://www.dw.com/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D1%8D-%D0%B2-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0-50-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2/a-53599659 в Германии доля ВИЭ превысила 50% только в мае 2020 год а из которых собственно ветрогенераторные установки 34,9%, 5,5% биогаз, 4,8% солнечные панели. При всем при этом стоимость электроэнергии там в 2020 году 0,22 евроцента за киловатт что составляет по курсу на 20.05.2020 года 6,38 грн и это при том, что у них минималка (гарантированная государствам оплата труда около 1500 евро или 43530 грн в месяц на тот момент).
показати весь коментар
20.01.2021 18:40 Відповісти
https://yearbook.enerdata.ru/renewables/renewable-in-electricity-production-share.html

Лолка, в Германии не может быть дешевая энергия хотя бы только потому, что работники этой отрасли как и все остальные в Германии, должны получать высокие зарплаты, и везде должно быть качественное оборудования по высоким стандартам.

И ты не поверишь, для того чтобы в Украине вывести старые фонды еще советские которые на ладан дышат на современный уровень, чтобы услуга поставки электроэнергии была качественной - цены тоже должны быть высокими)))
Нищее население не может платить высокие тарифы, соответственно энергокомпании как частные так и государственные не могут модернизировать свои системы.

Ты думаешь кто-то бы там мутил воровские схемы если бы на электроэнергии зарабатывали баснословные суммы? Наша энергосистема это площадка для махинаций а не прямой способ зароботка.
показати весь коментар
20.01.2021 18:52 Відповісти
Лолка, в Германии не может быть дешевая энергия хотя бы только потому, что работники этой отрасли как и все остальные в Германии, должны получать высокие зарплаты, и везде должно быть качественное оборудования по высоким стандартам.

Ну так у нас почти такой же "зеленый" тариф. До уплаты налогов 18 + 1,5% евроцентов. При том что и зарплаты у нас далеко не такие как в Германии.
Ну а на счет списка стран не знал. Спасибо за ссылку. Бросилось в глаза что этот список возглавляют такие страны как Колумбия, Бразилия и Венесуэла. Их к благополучным, особенно Венесуэлу как по мне отнести тяжело. И с другой страны в тех же Штатах ВИЭ всего 17% с копейками.
показати весь коментар
20.01.2021 19:37 Відповісти
У нас не такой же зеленый тариф... Когда у нас будет 50% - тогда будешь сравнивать. А в Германии нас старте, когда доля ВИЭ была еще низкой, Зеленый тариф был под 0.7 евро за квт. Вот давай поднимем до 0.7 евро, и тогда будет почти такой же)))
И ты забыл упомянуть Норвегию, Зеландию, Канаду, Португалию и тд. Но да это не важно, потому что мне смешно слышать про неблагополучные Бразилию и Венесуэлу от жителя нищей Украины))))
США - столица нефтяных и газовых магнатов. Во многих штатах развитие ВИЭ блокируется, тогда как в отдельных доли ВИЭ тоже превышают 50% и разоряются угольные компании. В США каждый штат свое законодательство имеет, и разные люди там по разному влияют на ситуацию.
В любом случае, 17% это уже много в ресурсной стране.
показати весь коментар
20.01.2021 19:48 Відповісти
Ну раз они такие благополучные, то почему бы нам не перестать с ними тягаться и не использовать более дешевую имеющуюся энергетику для развития нашей страны.
показати весь коментар
20.01.2021 19:55 Відповісти
И там выше Вы написали о сказках на счет невозможности балансировки. Не знаю как в других странах, а у нас производители зеленой энергии освобождены почему-то от ответственности за небаланс. И вот в подтверждение этого.
https://oilpoint.com.ua/zelenaya-generacziya-s-2021-goda-nachnet-platit-shtrafy-za-nebalansy/ «Зеленая генерация» с 2021 года начнет платить штрафы за небалансы

И это, я считаю, будет справедливо.
показати весь коментар
20.01.2021 20:00 Відповісти
Иииии? Вся ответственность на балансировку от производителей ВИЭ заключается только в том, что иногда не подавались вовремя прогнозы выработки в зависимости от прогноза погоды)))) Это не значит что ВИЭ должны будут давать меньше энергии чтобы соблюдать балансировку - это противоречит Закону. Они как выдавали в сеть по максимуму сколько могут, так и будут выдавать.
показати весь коментар
20.01.2021 20:17 Відповісти
Энергетический баланс предполагает для всех игроков энергорынка так называемые лимиты. Кто не добирает или перебирает лимиты соответственно платят штрафы за это. Сейчас действительно согласно закона зеленые энергетики не платят штрафы за небаланс. Как будет дальше - поглядим. Пока на скоко я понял это еще в проекте. Как будет жизнь покажет.
показати весь коментар
20.01.2021 20:24 Відповісти
производители ВИЭ не обязаны выполнять никаких лимитов. Наоборот, Законом четко и ясно прописана гарантия государства выкупать ВСЮ электроэнергию производимую под Зеленым тарифом.
Повторяю еще раз, все что касается ВИЭ под Зеленый тариф относительно балансов - давать прогнозы ориентировочной выработки наперед.
показати весь коментар
20.01.2021 20:27 Відповісти
Посмотрим.
показати весь коментар
20.01.2021 20:39 Відповісти
что посмотрим? Уже сейчас можешь посмотреть на сайте Рады)))
показати весь коментар
20.01.2021 21:06 Відповісти
Наверное потому, что как я уже говорил, миф о "дешевой" энергии развалится ровно в тот момент, когда надо будет строить новые АЭС в замен старых))) Надо будет, но не за что)))
показати весь коментар
20.01.2021 20:14 Відповісти
Вопрос когда. Если через пятьдесят - семьдесят лет, то это как бы ниочем. На сколько их хватит никто точно не знает. Сроки эксплуатации постоянно продлевают. Вот к примеру

срок службы энергоблока № 2 Кольской АЭС продлен на 15 лет. Реактор, проработавший уже 45 лет, остается в строю до 2034 года. И не факт, что его опять в последствии не продлят.
показати весь коментар
20.01.2021 20:29 Відповісти
конечно продлевают, потому что выхода нет другого.
И почему неизвестно? "после комплексного ремонта этот энергоблок должен послужить еще 20 лет." Это было в 2017 году - дальше сам отминусовать можешь. Только чтобы реактор еще не сказал "я должен только своим родителям"))))
показати весь коментар
20.01.2021 21:11 Відповісти
ти на кого хвіст підняв ... на цензорі є гарна стаття ... там про тих на кого ти замахнувся ...
https://biz.censor.net/resonance/3146724/komu_nalejit_zelena_generatsya_ukrani

...
показати весь коментар
20.01.2021 13:11 Відповісти
«Но там, где все горды развратом, Понятия перемешав, Там правый будет виноватым, А виноватый будет прав»
«Фауст» Иоганн Вольфганг Гете
показати весь коментар
20.01.2021 12:58 Відповісти
Були наперстки- стали облігації!
показати весь коментар
20.01.2021 12:58 Відповісти
Шмигаль доручив підготувати випуск "зелених" облігацій: Можна буде погасити борги з генерації енергії з відновлюваних джерел - Цензор.НЕТ 9271
показати весь коментар
20.01.2021 12:59 Відповісти
а-блігація, чи о-блігація?
показати весь коментар
20.01.2021 13:00 Відповісти
Мань по сравнению с этими зелеными облигациями просто девственница
показати весь коментар
20.01.2021 13:02 Відповісти
Да ладно
Шмигаль доручив підготувати випуск "зелених" облігацій: Можна буде погасити борги з генерації енергії з відновлюваних джерел - Цензор.НЕТ 5192
показати весь коментар
20.01.2021 14:37 Відповісти
Беня с рыжим ублюдком выясняют отношения. А у зеленых идиотов лбы трещат: расплачиваться за зеленые овгз им.
показати весь коментар
20.01.2021 13:00 Відповісти
уже золото-валютный запас по писте пошел - осталось совсем чуть-чуть..
показати весь коментар
20.01.2021 13:03 Відповісти
а він був "запас" ?... у нас весь "запас" це боргові зобов'язання та вже давно заставлена земля українського народу ... ви думаєте що всі ці танці з бубном навколо КС це вам спроста ... як тільки КС визнає нічну крадіжку у зраді незаконною то на другий день шмигло розкаже нам що Україна (не вони злодюги) банкрот ...
показати весь коментар
20.01.2021 13:21 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/ По состоянию на 31.12.2021 по данным Минфина и НБУ ЗВР Украины составляет 29 132,63 млн. долл. США
Золотовалютные резервы (сокр. ЗВР, они же - международные валютные резервы, они же - официальные резервные активы) - внешние высоколиквидные активы, находящиеся под контролем государства (Национального банка Украины и правительства Украины). Золотовалютные резервы (официальные резервные активы) рассчитываются в долларах США.
показати весь коментар
20.01.2021 15:35 Відповісти
"по состоянию на 31.12.2021 г". - уже пистешь... ЗВР - подходит к концу( с овгз как только барыги снимут кеш - так и лапти ему) как и зерновому фонд, ковидному, и т.д. и т.л.
показати весь коментар
20.01.2021 16:18 Відповісти
зачем облигации? Просто конфискуют государственное имущество и все. Например могут за зеленый тариф расчитываться отдав инвесторам атомные станции.
показати весь коментар
20.01.2021 13:00 Відповісти
вытри ими задницу
показати весь коментар
20.01.2021 13:01 Відповісти
сами же , генераторы зелёной энергии и их холуи в кабмине , выкупят и потом погасят с хорошим процентом , такая себе отсрочка платежа с дополнительной прибылью в итоге . СУКИ
показати весь коментар
20.01.2021 13:02 Відповісти
и сколько энергии даёт зелёный членовечек??
показати весь коментар
20.01.2021 13:02 Відповісти
2017-2018 - заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1 Западэнерго ».2018-2019 - директор ДТЭК https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A1 Бурштынская ТЭС , и. о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго»

Зачем Тэс, если зелёная энергетика в несколько раз дороже. И кто её в кабеле посчитает какого она цвета
показати весь коментар
20.01.2021 13:06 Відповісти
Шмыгаль, лучше уходи сам без промедления, чтоб потом не пришлось с зельцем делить один столб на Майдане.
показати весь коментар
20.01.2021 13:08 Відповісти
Шмигаль доручив підготувати випуск "зелених" облігацій: Можна буде погасити борги з генерації енергії з відновлюваних джерел - Цензор.НЕТ 1669
показати весь коментар
20.01.2021 13:10 Відповісти
Никакой "дыры" в госбюджете нет, есть дефицит в 300 млрд грн - Шмыгаль

21.08.2020, 11:46

Фото: пресс-служба Кабмина

По словам премьера Шмыгаля, плановый дефицит бюджета сейчас в пределах нормы, а проблем с его покрытием быть не должно.

https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/nikakoy-dyry-v-gosbyudjete-net-est-defitsit-v-300-mlrd-grn---shmygal
показати весь коментар
20.01.2021 13:18 Відповісти
и так уже все зеленое и вонючее, может хватит зелени?
показати весь коментар
20.01.2021 13:20 Відповісти
вже все в моій краіні покрилося зеленою смердючою пліснявою
показати весь коментар
20.01.2021 13:31 Відповісти
Шмыгаль уже давно запустил печатный станок и уже не первый выпуск "зелёных" облигаций под 10% годовых.
показати весь коментар
20.01.2021 13:41 Відповісти
Больше долгов хороших и разных.
Пузырь ОВГЗ уже больше не надувается, а дыра в бюджете меньше не стала.
показати весь коментар
20.01.2021 13:57 Відповісти
ЗЕВовка-аблигация
показати весь коментар
20.01.2021 14:05 Відповісти
Надо этими облигациями выдать зарплату зебилам
показати весь коментар
20.01.2021 14:12 Відповісти
Ворьё .... с нашего БЮДЖЕТА тырит деньги. Давно законодательно нужно было прикрыть лавочку.
показати весь коментар
20.01.2021 14:22 Відповісти
народ за дураков держат. Дна у зеленых коллаборантов нет.
показати весь коментар
20.01.2021 14:57 Відповісти
Банкротить страну, так банкротить.
показати весь коментар
21.01.2021 23:06 Відповісти
 
 