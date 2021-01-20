Шмигаль доручив підготувати випуск "зелених" облігацій: Можна буде погасити борги з генерації енергії з відновлюваних джерел
Прем'єр України Денис Шмигаль доручив підготувати випуск "зелених" облігацій.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава уряду заявив під час засідання Кабміну.
"Прошу Міненерго спільно з Мінфіном, Мінекономіки за участю державних банків і міжнародних фінансових організацій опрацювати питання можливості випуску "зелених" облігацій, або "зелених" бондів", - сказав Шмигаль.
За словами прем'єра, таким чином можна буде погасити борги з генерації енергії з відновлюваних джерел.
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+10 Гундяй Крестовоздвиженский
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вовка шмаркля и Ко барыжат на крови украинцев - грабя их ен только из ковидного фонда, но и напрямую из бюджета Украины. И все долги - списывают на зебилов и их детей.
Представляю как зебилы радуются возможности наконец-то почувствовать себя счастливыми)))
Без высоких Зеленых тарифов никому не интересно вкладывать деньги. Бесплатно решать проблемы энергорынка почему-то никто не хочет.
А в Украине Коломойский с Герусом придумали сказки про сттрашный Зеленый тариф чтобы мутить свои схемы.
А по истории Зеленого тарифа, так он зародился еще в далеком 1978 в США. "В 1991 году «зеленые тарифы» были введены в Германии, в 1992-ом в Швейцарии, в 1993-ем в Италии. Украина же стала на этот путь только в 2008-ом. При этом активно развиваться альтернативная энергетика в нашей стране начала только в последние годы."
Там уже давно все это высрали, как и все страшные сказки.
А если серьезно, когда вашим любимым АЭС уже невозможно будет продлевать давно законченные сроки службы, что будете делать? По мановению волшебной палочки волшебник в раз и бесплатно вам новые АЭС и ВИЭ построит? На западе, в странах где развивали ВИЭ, к нынешним долям шли десятки лет.
Реактор как и двигатель автомобиля - ты его вечно ремонтировать не будешь, рано или поздно его ресурс выработается и нужна будет полная замена.
"Или Вы считаете, что ремонт или замена реактора никак не предусматривались про проектировании АЭС?" - и сколько уже поменяли реакторов на новые, не в курсе? Так я тебе скажу - ноль)))))
Потому что это очень, ооооочень дорогое удовольствие, что проще новую АЭС поставить.
Ты скинешься на замену реакторов или новые АЭС?))))
И кстати говоря, миф об "дешевой" атомной энергии сразу бы развеялся, если бы в ее стоимость включили строительство станций, обслуживание, ремонт и замену реакторов, затраты на перератобку и хранение топлива отработанного. А не как вам дебилам считают - себестоимость топлива и затраты эксплатуационные.
Офигенно "дешевая" энергия, что у Украины древние реакторы и система в целом, на замену и модернизацию которой никаких бюджетов не хватит)))
Это немцы вот глупые, наелись этой "дешевой" энергией, и по глупости решили закрывать АЭС свои))))
И как показывает практика западных стран, ВИЭ только гробят карманы угольным магнатов, чему Коломойский не очень рад, и вы пляшете под его дудку в коментариях)))
Это когда реакторы наших АЭС начнут один за одним закрываться от старости, спросишь кто тебе захочет построить новую АЭС без дотаций государства))) А ведь АЭС окупаются от 30 лет без учета обслуживания и затрать на хранения топлива.
Вот когда у тебя не будет солнечных панелей в стране а АЭС будут закрываться, посмотрим кто тебе без дотаций поможет))))
И скорее доступные накопители выйдут на рынок чем мифический ХТС, который непонятно будет ли вообще.
Сейчас ВИЭ тормозит только отсутствие дешевых и эффективных аккумуляторов. Только они выйдут на рынок - можете ставить крест на своих АЭС и тепловых станциях.
Только я не вижу чтобы тебя это волновало. Так вот разберись только с Герусом и Коломойским, и тебе будет чем за зеленый тариф платить, и еще останется))))
Зеленщики работают строго по Закону на цели предусмотренные Законом.
Схема Геруса - это договорняк использующий торги "на сутки вперед", цель которого наоборот экономить государству и потребителям электроэнергии за счет закупок в день с более дешевой оптовой ценой, с использованием этой энергии на следующий день когда энергия дороже.
При нормальной власти Герус получит срок за злоупотребление властью и действия которые нанесли огромные убытки государству. Да, Закон не запрещает деятельность трейдеров, только пусть ты и Герус объяснят, зачем эти трейдеры вообще были посредниками, и почему они наносили убытки сознательно, вместо того чтобы экономить средства государственные, что они и должны делать.
Кто мешает той же Германии продавать излишки АЭС, кто мешает модернизировать системы?
Мешает только одно - эффективные зе менеджеры, которые играют на карман Коломойского.
О как, и почему же? И кто тогда по-вашему ее балансирует? У Вас в квартире свет мигает, может отключают его регулярно?
Как то справляются, а Украина со своими жалкими 7% не может))))
Если у тебя свет мигает - это к соседу обращайся, почему херню какую-то включает, или в РЭС жалуйся)))
Лолка, в Германии не может быть дешевая энергия хотя бы только потому, что работники этой отрасли как и все остальные в Германии, должны получать высокие зарплаты, и везде должно быть качественное оборудования по высоким стандартам.
И ты не поверишь, для того чтобы в Украине вывести старые фонды еще советские которые на ладан дышат на современный уровень, чтобы услуга поставки электроэнергии была качественной - цены тоже должны быть высокими)))
Нищее население не может платить высокие тарифы, соответственно энергокомпании как частные так и государственные не могут модернизировать свои системы.
Ты думаешь кто-то бы там мутил воровские схемы если бы на электроэнергии зарабатывали баснословные суммы? Наша энергосистема это площадка для махинаций а не прямой способ зароботка.
Ну так у нас почти такой же "зеленый" тариф. До уплаты налогов 18 + 1,5% евроцентов. При том что и зарплаты у нас далеко не такие как в Германии.
Ну а на счет списка стран не знал. Спасибо за ссылку. Бросилось в глаза что этот список возглавляют такие страны как Колумбия, Бразилия и Венесуэла. Их к благополучным, особенно Венесуэлу как по мне отнести тяжело. И с другой страны в тех же Штатах ВИЭ всего 17% с копейками.
И ты забыл упомянуть Норвегию, Зеландию, Канаду, Португалию и тд. Но да это не важно, потому что мне смешно слышать про неблагополучные Бразилию и Венесуэлу от жителя нищей Украины))))
США - столица нефтяных и газовых магнатов. Во многих штатах развитие ВИЭ блокируется, тогда как в отдельных доли ВИЭ тоже превышают 50% и разоряются угольные компании. В США каждый штат свое законодательство имеет, и разные люди там по разному влияют на ситуацию.
В любом случае, 17% это уже много в ресурсной стране.
https://oilpoint.com.ua/zelenaya-generacziya-s-2021-goda-nachnet-platit-shtrafy-za-nebalansy/ «Зеленая генерация» с 2021 года начнет платить штрафы за небалансы
И это, я считаю, будет справедливо.
Повторяю еще раз, все что касается ВИЭ под Зеленый тариф относительно балансов - давать прогнозы ориентировочной выработки наперед.
срок службы энергоблока № 2 Кольской АЭС продлен на 15 лет. Реактор, проработавший уже 45 лет, остается в строю до 2034 года. И не факт, что его опять в последствии не продлят.
И почему неизвестно? "после комплексного ремонта этот энергоблок должен послужить еще 20 лет." Это было в 2017 году - дальше сам отминусовать можешь. Только чтобы реактор еще не сказал "я должен только своим родителям"))))
https://biz.censor.net/resonance/3146724/komu_nalejit_zelena_generatsya_ukrani
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«Фауст» Иоганн Вольфганг Гете
Золотовалютные резервы (сокр. ЗВР, они же - международные валютные резервы, они же - официальные резервные активы) - внешние высоколиквидные активы, находящиеся под контролем государства (Национального банка Украины и правительства Украины). Золотовалютные резервы (официальные резервные активы) рассчитываются в долларах США.
Зачем Тэс, если зелёная энергетика в несколько раз дороже. И кто её в кабеле посчитает какого она цвета
21.08.2020, 11:46
Фото: пресс-служба Кабмина
По словам премьера Шмыгаля, плановый дефицит бюджета сейчас в пределах нормы, а проблем с его покрытием быть не должно.
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/nikakoy-dyry-v-gosbyudjete-net-est-defitsit-v-300-mlrd-grn---shmygal
Пузырь ОВГЗ уже больше не надувается, а дыра в бюджете меньше не стала.