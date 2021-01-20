Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зменшилася до 29,5%: найвищі показники захворюваності в Миколаївській, Запорізькій і Черкаській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 20 січня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Миколаївській, Запорізькій, Черкаській областях, а також в Києві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Найвищий показник захворюваності COVID-19 за 14 днів зафіксовано в Миколаївській - 387,8 на 100 тис. населення, Запорізької - 376,8, Черкаській - 302 областях і в Києві - 301,5.
Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 214,1 на 100 тис. населення.
Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксовано в Кіровоградській - 84,1 на 100 тис. населення, Закарпатській - 108,3 областях.
Найвищий рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих COVID-19, в Миколаївській області - 40,5%. По Україні рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих COVID-19 становить 29,5%, в Києві - 32,8%.
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Голосую за последнее.
ЗЫ: в больнице был, лечили бесплатно, кислород в наличии, горячая вода в кране присутствовала. Койка да, твёрдая ппц.
а зараз як?
За две недели только привык.