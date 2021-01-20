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Новини Коронавірус і карантин
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Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зменшилася до 29,5%: найвищі показники захворюваності в Миколаївській, Запорізькій і Черкаській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зменшилася до 29,5%: найвищі показники захворюваності в Миколаївській, Запорізькій і Черкаській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 20 січня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Миколаївській, Запорізькій, Черкаській областях, а також в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності COVID-19 за 14 днів зафіксовано в Миколаївській - 387,8 на 100 тис. населення, Запорізької - 376,8, Черкаській - 302 областях і в Києві - 301,5.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 214,1 на 100 тис. населення.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксовано в Кіровоградській - 84,1 на 100 тис. населення, Закарпатській - 108,3 областях.

Читайте: Статистика свідчить про те, що, найімовірніше, вдалося уникнути посилення поширення COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

Найвищий рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих COVID-19, в Миколаївській області - 40,5%. По Україні рівень завантаженості ліжок у лікарнях, визначених для лікування хворих COVID-19 становить 29,5%, в Києві - 32,8%.

Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зменшилася до 29,5%: найвищі показники захворюваності в Миколаївській, Запорізькій і Черкаській областях, - МОЗ 01
Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зменшилася до 29,5%: найвищі показники захворюваності в Миколаївській, Запорізькій і Черкаській областях, - МОЗ 02

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Сейчас 60 % больных короной лечатся дома(разве что при сильно тяжелой форме что уже пистец подкрался - едут в больницу) и тесты не сдают - в связи с отсутствием денег...А эти упыри радуются - мы пАбедили корону !!! ... В Украине идет постоянный СТАБИЛЬНЫЙ рост заболеваний!!!
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20.01.2021 13:08
+4
А что самое прихольное, шо хоть загруженость меньше 30%, а в больницу без связей и бабла хрен положут
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20.01.2021 13:03
+3
Вранье. Маму моей знакомой возили в скорой половину ночи с ковидом, так как никто не хотел принимать из-за нехватки мест. Так что, господа, поменьше вранья.
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20.01.2021 13:10
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Сдувается пандемийка!! Ууууррряяя
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20.01.2021 13:01 Відповісти
А что самое прихольное, шо хоть загруженость меньше 30%, а в больницу без связей и бабла хрен положут
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20.01.2021 13:03 Відповісти
Не свисти.
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20.01.2021 13:06 Відповісти
Насправді умови в лікарнях настільки жахливі, а лікування в лікарнях настільки неякісне та нікчемне, що хворі уникають лікарні будь яким чином, лікуюючись вдома - ось вам і зменшення шпиталізацій! Але тяжких хворих все більше, а це означає що ніякого спаду захворюваності немає, просто хворі в легкій формі ні за яких обставин до лікарні не лягають, бо бояться померти від неправильного і недостатнього лікування, і правильно роблять! МОЗ та влада не можуть забезпечити в лікарнях навіть елеметарного лікування, хворі помирають в ідіотських випадках, коли можна було елементарними реанімаційними заходами врятувати пацієнта.
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20.01.2021 13:19 Відповісти
Толи пишешь прямо с больничной койки с клопами, толи дома два доктора по найму и кислородный концентратор, толи просто свистишь.

Голосую за последнее.

ЗЫ: в больнице был, лечили бесплатно, кислород в наличии, горячая вода в кране присутствовала. Койка да, твёрдая ппц.
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20.01.2021 13:27 Відповісти
Навесні вона і так здується. Такі прогнози вірусологів, а восени візьметься з новими силами.
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20.01.2021 13:05 Відповісти
ЗЕпірімога?
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20.01.2021 13:03 Відповісти
Переболела половина видимо. Или холода на вирусца плохо действуют. Весной узнаем.
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20.01.2021 13:07 Відповісти
от, коли панцирні сітки були на ліжках, можно було по прогину визначити загруженість
а зараз як?
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20.01.2021 13:07 Відповісти
Тада попалась ещё совеццкая со стальными прутьями - вообще не прогибалася.
За две недели только привык.
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20.01.2021 13:08 Відповісти
Сейчас 60 % больных короной лечатся дома(разве что при сильно тяжелой форме что уже пистец подкрался - едут в больницу) и тесты не сдают - в связи с отсутствием денег...А эти упыри радуются - мы пАбедили корону !!! ... В Украине идет постоянный СТАБИЛЬНЫЙ рост заболеваний!!!
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20.01.2021 13:08 Відповісти
Все на лохдауне сидели. Какие зарплаты
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20.01.2021 13:09 Відповісти
Вранье. Маму моей знакомой возили в скорой половину ночи с ковидом, так как никто не хотел принимать из-за нехватки мест. Так что, господа, поменьше вранья.
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20.01.2021 13:10 Відповісти
Моего знакомого положили под капельницу к ковидным по показаниям (в т.ч. проблемы с дыханием), хотя и у него, и у жены тест был негативным. Не знаю, то ли он уже там заразился окончательно, то ли так его отлично "лечили" (персонал толком не умеет пользоваться кислородным оборудованием), но хорошего человека, которому еще и пятидесяти не было, не стало
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20.01.2021 14:01 Відповісти
Залечили - гипервентиляция и все такое...
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20.01.2021 15:37 Відповісти
ну да - попрись в больницу и возвратись или в деревянном костюме, или не один(с вирусом)
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20.01.2021 13:11 Відповісти
"ковид" закончится вскоре после инаугурации Байдена.
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20.01.2021 13:45 Відповісти
Раніше щвидкі ще рідко але з мигалкою, час від часу ще літали,а тепер вже практично не видно.
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20.01.2021 19:28 Відповісти
 
 