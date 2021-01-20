У київській п'ятиповерхівці під час зварювальних робіт стався вибух газу, - ДСНС. ФОТО
Надзвичайна подія сталася сьогодні в житловому будинку по вулиці Курнатовського, 26 в Дніпровському районі столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"20 січня об 11:04 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Курнатовського, 24 в Дніпровському районі столиці, в 5-поверховому житловому будинку стався вибух", - сказано в повідомленні.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в квартирі на 3-му поверсі на кухні стався вибух газу без подальшого горіння.
Фото: сайт ДСНС
В результаті вилетіли 2 склопакети (в кухні і кімнаті).
За попередніми даними, двоє чоловіків проводили газозварювальні роботи на стояку, коли стався вибух.
На щастя, ніхто не постраждав.
Обставини події встановлює слідство.
До ліквідації наслідків події підрозділи ГУ ДСНС України в м.Києві не притягувалися.
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Криворукие на газовом стояке делают работы по ЗЕбильному......
С вероятностью 73% это именно они.
Это только тупорылые ЗЕбилы так работают и избирают Клоунов во власть!
режиссергазовщик.
В квартире капитальный ремонт (с подоконника нового окна защитную плёнку ещё не сняли).
Кухня вся ободранная и посередине (не ржать!) стоит стояк в 50-ти летней краске.
Из 100-а заказчиков 95 спросят "А можно его спрятать?" "Ну хотя бы в угол перенести. В угол можно. Позвали ЖЕК или шабашников (ГОРГАЗ - откажется) Перекрыли газ - переварили....
Дальше новость - произошёл взрыв. Хотелось бы подробностей к деталях. Почему?
Газовщики пользуются ручными ножовками: смазывают трубу, чтобы не было искр,
за 5 минут перепиливают, открытую трубу, (из которой идёт газ), и нарезают резьбу
для дальнейших соединений.
Сварка там нафиг не нужна.
А для взрыва должно набраться сумасшешее количеств газа.
но не подключённых газовых труб, тем более, в жилом многоквартирном доме.
Но идиотам закон не писан, результат - налицо.