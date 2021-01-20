У київській п'ятиповерхівці під час зварювальних робіт стався вибух газу, - ДСНС. ФОТО

Надзвичайна подія сталася сьогодні в житловому будинку по вулиці Курнатовського, 26 в Дніпровському районі столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"20 січня об 11:04 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Курнатовського, 24 в Дніпровському районі столиці, в 5-поверховому житловому будинку стався вибух", - сказано в повідомленні.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в квартирі на 3-му поверсі на кухні стався вибух газу без подальшого горіння.

Фото: сайт ДСНС

В результаті вилетіли 2 склопакети (в кухні і кімнаті).

За попередніми даними, двоє чоловіків проводили газозварювальні роботи на стояку, коли стався вибух.

На щастя, ніхто не постраждав.

Обставини події встановлює слідство.

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До ліквідації наслідків події підрозділи ГУ ДСНС України в м.Києві не притягувалися.