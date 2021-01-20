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Новини
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У київській п'ятиповерхівці під час зварювальних робіт стався вибух газу, - ДСНС. ФОТО

Надзвичайна подія сталася сьогодні в житловому будинку по вулиці Курнатовського, 26 в Дніпровському районі столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"20 січня об 11:04 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Курнатовського, 24 в Дніпровському районі столиці, в 5-поверховому житловому будинку стався вибух", - сказано в повідомленні.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в квартирі на 3-му поверсі на кухні стався вибух газу без подальшого горіння.

У київській пятиповерхівці під час зварювальних робіт стався вибух газу, - ДСНС 01

Фото: сайт ДСНС

В результаті вилетіли 2 склопакети (в кухні і кімнаті).

За попередніми даними, двоє чоловіків проводили газозварювальні роботи на стояку, коли стався вибух.

На щастя, ніхто не постраждав.

Обставини події встановлює слідство.

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До ліквідації наслідків події підрозділи ГУ ДСНС України в м.Києві не притягувалися.

Автор: 

вибух (4438) газ (10406) Київ (19410) ДСНС (5085)


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Топ коментарі
+3
Просто нет слов.....
Криворукие на газовом стояке делают работы по ЗЕбильному......
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20.01.2021 13:18
+3
"Я техніку безпеки знаю як свої два пальці!"(с)
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20.01.2021 13:19
+3
Не может. Всех придурков под свои знамена собрал ЗЕ.

С вероятностью 73% это именно они.
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20.01.2021 13:53
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Просто нет слов.....
Криворукие на газовом стояке делают работы по ЗЕбильному......
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20.01.2021 13:18 Відповісти
А може, вони якраз за потроха голосували? Бо таки придурки...
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20.01.2021 13:27 Відповісти
Не может. Всех придурков под свои знамена собрал ЗЕ.

С вероятностью 73% это именно они.
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20.01.2021 13:53 Відповісти
Юра, Порох - Президент!!!
Это только тупорылые ЗЕбилы так работают и избирают Клоунов во власть!
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20.01.2021 14:52 Відповісти
"Я техніку безпеки знаю як свої два пальці!"(с)
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20.01.2021 13:19 Відповісти
Обрезанные на циркулярке.
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20.01.2021 13:21 Відповісти
Ні, ті що лишились!
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20.01.2021 13:23 Відповісти
Сам себе режиссер газовщик.
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20.01.2021 13:19 Відповісти
Буде приємна несподіванка хазяям квартири))) Ну хоч тепер скло-пакети нормальні (рехау хочаб) поставлять, а не гімно шо стояло)))
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20.01.2021 13:28 Відповісти
Меня всегда малость напрягают сварочные баллоны.
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20.01.2021 13:33 Відповісти
Эти газовые стояки - всех задрали.
В квартире капитальный ремонт (с подоконника нового окна защитную плёнку ещё не сняли).
Кухня вся ободранная и посередине (не ржать!) стоит стояк в 50-ти летней краске.
Из 100-а заказчиков 95 спросят "А можно его спрятать?" "Ну хотя бы в угол перенести. В угол можно. Позвали ЖЕК или шабашников (ГОРГАЗ - откажется) Перекрыли газ - переварили....
Дальше новость - произошёл взрыв. Хотелось бы подробностей к деталях. Почему?
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20.01.2021 14:23 Відповісти
Для этого трубы и сединяются резьбовыми соединеними.
Газовщики пользуются ручными ножовками: смазывают трубу, чтобы не было искр,
за 5 минут перепиливают, открытую трубу, (из которой идёт газ), и нарезают резьбу
для дальнейших соединений.
Сварка там нафиг не нужна.
А для взрыва должно набраться сумасшешее количеств газа.
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20.01.2021 15:12 Відповісти
шо за бред есть вон сварочные от розетки это что каменный век
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20.01.2021 15:50 Відповісти
Сварчные аппараты продаются для сварки арматуры, всего что угодно,
но не подключённых газовых труб, тем более, в жилом многоквартирном доме.
Но идиотам закон не писан, результат - налицо.
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20.01.2021 16:50 Відповісти
непонятно при чем тут трубы
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20.01.2021 18:05 Відповісти
 
 