Кабмін вирішив направити гроші за ліцензії на гральний бізнес у спецфонд: на що витратять кошти. ДОКУМЕНТ

Кабінет Міністрів пропонує створити державний фонд підтримки медицини, спорту, освіти, культури і науки. Фонд функціонуватиме в рамках спеціального фонду держбюджету і буде наповнюватися коштами від плати за ліцензії на проведення азартних ігор і лотерей.

Відповідний проєкт закону схвалено на засіданні уряду 20 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу України, які передбачають:

створення державного Фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки у складі спеціального фонду державного бюджету України;

спрямування відрахувань щорічних ліцензійних платежів від провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і від випуску та проведення лотерей до Фонду;

спрямування 50% від плат за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино та 50% від плат за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням відповідного грального закладу (казино, залу гральних автоматів);

використання коштів Фонду на фінансування охорони здоров’я, спорту, освіти, культури, наукової і науково-технічної діяльності з визначенням цільового спрямування платежу за конкретний вид ліцензії.

Планується, що Фонд запрацює з 1 січня 2022 року.

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