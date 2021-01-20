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Кабмін вирішив направити гроші за ліцензії на гральний бізнес у спецфонд: на що витратять кошти. ДОКУМЕНТ

Кабмін вирішив направити гроші за ліцензії на гральний бізнес у спецфонд: на що витратять кошти. ДОКУМЕНТ

Кабінет Міністрів пропонує створити державний фонд підтримки медицини, спорту, освіти, культури і науки. Фонд функціонуватиме в рамках спеціального фонду держбюджету і буде наповнюватися коштами від плати за ліцензії на проведення азартних ігор і лотерей.

Відповідний проєкт закону схвалено на засіданні уряду 20 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу України, які передбачають:

  • створення державного Фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки у складі спеціального фонду державного бюджету України;
  • спрямування відрахувань щорічних ліцензійних платежів від провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і від випуску та проведення лотерей до Фонду;
  • спрямування 50% від плат за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино та 50% від плат за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням відповідного грального закладу (казино, залу гральних автоматів);
  • використання коштів Фонду на фінансування охорони здоров’я, спорту, освіти, культури, наукової і науково-технічної діяльності з визначенням цільового спрямування платежу за конкретний вид ліцензії.

Планується, що Фонд запрацює з 1 січня 2022 року.

Також читайте: Кабмін призначив ще двох членів комісії з регулювання азартних ігор, вона вже може ухвалювати рішення, - Немчінов

Proekt zakonu ukrayini from Oleksandr Bilous

Автор: 

Кабмін (14065) податки (3808) азартні ігри (276)


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Топ коментарі
+7
Чет у меня тревожные предчувствия что этих денег уже или нет, или мы их больше не увидим.
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20.01.2021 13:32
+6
на "дороги" ... звісно куди
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20.01.2021 13:24
+5
Раньше это называлось спиз...ить а теперь так пафосно - направить в спец. фонд.
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20.01.2021 13:24
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Ніяких азартних ігріщ в християнський Україні не буде!
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20.01.2021 13:22 Відповісти
Значить у нас будет свій блек джек з повіями
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20.01.2021 13:26 Відповісти
Курс на знищення генофонду.
Криворізький бiдосiк після повернення з Оману, підписав Закон, який легалізує гральний бізнес в Україні. На черзі легалізація проституції і вживання наркотичних речовин. До азартних ігор в казино зеленi депутати зарахували: рулетку, карткові ігри, ігри в кістки, лотереї та ігрові автомати.
За словами любителя шаурми і автора багатьох вiдосiков, легалізація азартних ігор під час війни з російськими православними окупантами буде стимулювати додатковий приплив туристів з великими грошима з Московії та наповнювати бюджет «95 квартала». Давно вже встановлено, що відвідування казино призводить до появи гральної залежності. В її крайніх проявах людина перестає контролювати себе і програє величезні суми грошей, а іноді і своє житло. Найбільш схильні до ігрової залежності найчастіше виявляються незаможні люди, пенсіонери та інші, ошукані ілюзією раптового швидкого збагачення.
Хто програє в казино велику суму грошей - кинеться під колеса електрички, отруїться, або повiшається в сараї. При соітії з повіями в країні будуть масово поширюватися венеричні захворювання i легенева чума (COVID -19), а від вживання молоддю наркотиків - зросте злочинність і скоротиться тривалість життя населення України. Схоже, що в планах проросійського кагалу пріоритетною програмою є знищення молодого покоління України. Після пожежі в казино «Метро Джекпот» у місті Дніпропетровську, 7 травня 2009 року, в якому живцем згоріло десять чоловік, азартні ігри в Україні були заборонені Законом.
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20.01.2021 14:11 Відповісти
Сеходня Ихарь працюе на Украину
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20.01.2021 14:12 Відповісти
опять пилить будут среванты гундосые
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20.01.2021 13:22 Відповісти
Раньше это называлось спиз...ить а теперь так пафосно - направить в спец. фонд.
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20.01.2021 13:24 Відповісти
На Мальдивы!
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20.01.2021 13:28 Відповісти
на "дороги" ... звісно куди
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20.01.2021 13:24 Відповісти
Шукайте хто власник цього бізнесу і все стане зрозумілим.
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20.01.2021 13:24 Відповісти
И этот фонд закатают в асфальт.
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20.01.2021 13:24 Відповісти
На видосики потратят.
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20.01.2021 13:24 Відповісти
Чет у меня тревожные предчувствия что этих денег уже или нет, или мы их больше не увидим.
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20.01.2021 13:32 Відповісти
а на дороги то,на дороги...забыли?самый эффективный путь освоения
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20.01.2021 13:38 Відповісти
Звучит как деньги от продажи алкоголя направлять на лечение алкозависимых...Хотя прецедент есть - средства для борьбы с ковид улетели на дороги - ну прокатило же!
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20.01.2021 13:38 Відповісти
 
 