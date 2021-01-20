Кабмін вирішив направити гроші за ліцензії на гральний бізнес у спецфонд: на що витратять кошти. ДОКУМЕНТ
Кабінет Міністрів пропонує створити державний фонд підтримки медицини, спорту, освіти, культури і науки. Фонд функціонуватиме в рамках спеціального фонду держбюджету і буде наповнюватися коштами від плати за ліцензії на проведення азартних ігор і лотерей.
Відповідний проєкт закону схвалено на засіданні уряду 20 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Законопроєктом пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу України, які передбачають:
- створення державного Фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки у складі спеціального фонду державного бюджету України;
- спрямування відрахувань щорічних ліцензійних платежів від провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і від випуску та проведення лотерей до Фонду;
- спрямування 50% від плат за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино та 50% від плат за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням відповідного грального закладу (казино, залу гральних автоматів);
- використання коштів Фонду на фінансування охорони здоров’я, спорту, освіти, культури, наукової і науково-технічної діяльності з визначенням цільового спрямування платежу за конкретний вид ліцензії.
Планується, що Фонд запрацює з 1 січня 2022 року.
Топ коментарі
+7 Игорь Монахов
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+5 Стас Белов #480401
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Криворізький бiдосiк після повернення з Оману, підписав Закон, який легалізує гральний бізнес в Україні. На черзі легалізація проституції і вживання наркотичних речовин. До азартних ігор в казино зеленi депутати зарахували: рулетку, карткові ігри, ігри в кістки, лотереї та ігрові автомати.
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