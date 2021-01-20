КМДА про забруднення повітря в столиці: Причиною є активна робота котлових систем

У Києві зафіксовано забруднення повітря через активної роботи котлових систем у приватному секторі у зв'язку з різким зниженням температури.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів.

"Станом на 19 січня спостерігається перевищення гранично допустимих концентрацій продуктів горіння та пилу в Дарницькому районі столиці. За даними пунктів спостереження за забрудненням атмосферного повітря (вул. Вербицького, 26 – Дарницький район), станом на 09:10 20 січня – є перевищення разових концентрацій твердих частин (пилу PM1, PM2,5)", - йдеться в повідомленні.

Лабораторія КАРС увечері 19 січня провела заміри повітря і зафіксувала перевищення показників продуктів горіння, а саме діоксиду азоту і оксиду вуглецю, в 2 рази. Різкий запах гару відчувається в різних районах Києва.

За даними стаціонарних постів Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського за 19 січня, в повітрі відзначено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту і діоксиду сірки (продуктів горіння) в 1,5-2 раза.

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"Наразі погодні умови сприяють накопиченню шкідливих домішок в атмосферному повітрі. Спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром. Дані погодні умови перешкоджають перемішуванню атмосферних шарів повітря та сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі. У зв’язку з різким зниженням температурних показників мешканці приватних садиб почали активно спалювати тверді побутові відходи, до яких також потрапляє сміття з пластиком, що впливає на забруднення повітря", - зазначив в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві знову високий рівень забруднення повітря.