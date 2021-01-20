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Новини
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КМДА про забруднення повітря в столиці: Причиною є активна робота котлових систем

КМДА про забруднення повітря в столиці: Причиною є активна робота котлових систем

У Києві зафіксовано забруднення повітря через активної роботи котлових систем у приватному секторі у зв'язку з різким зниженням температури.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів.

"Станом на 19 січня спостерігається перевищення гранично допустимих концентрацій продуктів горіння та пилу в Дарницькому районі столиці. За даними пунктів спостереження за забрудненням атмосферного повітря (вул. Вербицького, 26 – Дарницький район), станом на 09:10 20 січня – є перевищення разових концентрацій твердих частин (пилу PM1, PM2,5)", - йдеться в повідомленні.

Лабораторія КАРС увечері 19 січня провела заміри повітря і зафіксувала перевищення показників продуктів горіння, а саме діоксиду азоту і оксиду вуглецю, в 2 рази. Різкий запах гару відчувається в різних районах Києва.

За даними стаціонарних постів Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського за 19 січня, в повітрі відзначено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту і діоксиду сірки (продуктів горіння) в 1,5-2 раза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через погоду в повітрі над Києвом накопичуються шкідливі домішки: рівень забрудненості діоксидом азоту в 5-7 разів перевищив допустимі норми

"Наразі погодні умови сприяють накопиченню шкідливих домішок в атмосферному повітрі. Спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром. Дані погодні умови перешкоджають перемішуванню атмосферних шарів повітря та сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі. У зв’язку з різким зниженням температурних показників мешканці приватних садиб почали активно спалювати тверді побутові відходи, до яких також потрапляє сміття з пластиком, що впливає на забруднення повітря", - зазначив в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві знову високий рівень забруднення повітря.

Автор: 

повітря (165) забруднення (244) Київ (19410)


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Топ коментарі
+4
Неукраинская власть не занимается экономикой и эколоией,
раздувает зарплаты себе, любимой и своим родственичкам.
А нам поднимает тарифы и со злорадством наблюдает как гои живут всё хуже.
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20.01.2021 14:57
+2
Ха! Так оказывается вот этот мужик загозовал весь Киев??? Вот падлюка!!!КГГА о загрязнении воздуха в столице: Причиной является активная работа котельных систем - Цензор.НЕТ 8999
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20.01.2021 14:09
+2
Коли б до споживача йшла дешева електроенергія, яка виробляється на спеціально спроектованих АЄС чи ТЄС з урахуванням найбільш можливого ККД, яке може дати таке обладнання то забрудення б було менше. Однак, в зв'язку з високими тарифами, всі почали застосовувати вугільні, дров'яні, велетні котли опалювання ККД яких і близько не валявся з тим промобладнанням на електростанціях , то звісно це , плюс бензин з лайна і домішок, плюс дизпаливо з бензопіренами, які поширюють онкологію (бо іншого - зась!) то повітря буде забруднене. Для того щоб Київ процвітав і жив нормально, він повинен бути чимось економічно привабливим: чи виробленням електроніки найвищого гартунку, чи точним машинобудуванням, чи зброєю для ВПК, а не злісним забрудником повітря. Ось над чим повинна задуматись влада, бо Київ зникне, як динозавр, без новітньої індустрії, все буде загашене в лайні і без перспективи розвитку.
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20.01.2021 14:29
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Всьо шо горить - фтопку!
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20.01.2021 14:06 Відповісти
Звісно, влада тут ні до чого.
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20.01.2021 14:14 Відповісти
Потрібно переводити ТЕС Києва на біопаливо яке не забруднює повітря. ******* українські технології спалення біопалива дозволяють отримати викиди які в кілька разів чистіші за самі суворі екологічні норми, тому що ******* технології спалювання біопалива випалюють з біопалива всю калорійність і в результаті практично немає викидів вуглецю! Якщо перевести хоча б частково Київські ТЕС на спалювання лушпиння соняшника або деревини це радикально зменшить кількість шкідливих викидів в атмосферу. Результатом горіння буде тільки зола яка буде природним добривом для рослин!
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20.01.2021 14:19 Відповісти
Типу дерево не дає диму, як горить....
От мені ці шизофреники-графомани...
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20.01.2021 14:24 Відповісти
Дим згорає в пальнику, бо дим горючій а температура 1200 градусів.
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20.01.2021 14:27 Відповісти
Фіг там. І сажі до хріна і більше.
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20.01.2021 15:02 Відповісти
******* методи спалення біопалива нагнітають повітря в пальник для повного спалення біопалива і в результаті вся калорійність біопалива вигорає повністю і немає ніяких газів, бо все згоріло. Лишається тільки зола яка відрізняється від вугільної золи і є добривом для рослин. Вже є сотні побудованих об'єктів в Україні та за кордоном і є результати вимірів шкідливих речовин, які показують що викиди в рази менші за самі жорсткі екологічні норми!
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20.01.2021 15:30 Відповісти
Ігорьок, ти хоча б розумієш що твоя графоманія нікому не потрібна?
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20.01.2021 15:34 Відповісти
Я ж не для вас пишу. Вам нічого не потрібно, ні власна країна, ні власний нарід. До вас ніяких питань немає, просто потрібно перетерпіти поки всі тупі люди вимруть природнім шляхом.
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20.01.2021 15:36 Відповісти
А себе ти вважаєш розумним?
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20.01.2021 18:14 Відповісти
Бред.
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20.01.2021 16:49 Відповісти
Ха! Так оказывается вот этот мужик загозовал весь Киев??? Вот падлюка!!!КГГА о загрязнении воздуха в столице: Причиной является активная работа котельных систем - Цензор.НЕТ 8999
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20.01.2021 14:09 Відповісти
Коли б до споживача йшла дешева електроенергія, яка виробляється на спеціально спроектованих АЄС чи ТЄС з урахуванням найбільш можливого ККД, яке може дати таке обладнання то забрудення б було менше. Однак, в зв'язку з високими тарифами, всі почали застосовувати вугільні, дров'яні, велетні котли опалювання ККД яких і близько не валявся з тим промобладнанням на електростанціях , то звісно це , плюс бензин з лайна і домішок, плюс дизпаливо з бензопіренами, які поширюють онкологію (бо іншого - зась!) то повітря буде забруднене. Для того щоб Київ процвітав і жив нормально, він повинен бути чимось економічно привабливим: чи виробленням електроніки найвищого гартунку, чи точним машинобудуванням, чи зброєю для ВПК, а не злісним забрудником повітря. Ось над чим повинна задуматись влада, бо Київ зникне, як динозавр, без новітньої індустрії, все буде загашене в лайні і без перспективи розвитку.
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20.01.2021 14:29 Відповісти
А летом - тоже? Всё это хорошо наблюдать по утрам в ясную, солнечную погоду, скажем с Виноградаря в сторону Печерских холмов. Поганый и очень вредный туман - слоями. Основной источник - выхлопы автотранспорта. Природа и происхождение этого явления хорошо исследована и известна. Доля ТЭЦ в нём тоже есть, но главный канцероген - ароматические соединения - происходят из выхлопов автомобилей, модифицированных под воздействием ультрафиолета в верхних слоях атмосферы, а поутру прижатых к земле. И да, электротранспорт в этом отношении значительно хуже двигателей внутреннего сгорания, т.к. электроэнергию тоже производят на ТЭС. Немного получше только гибриды за счет рекуперации. Соответствующие исследования, довольно детальные, были сделаны лет 25 газад, а их результаты опубликованы в "толстых" научных журналах.
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20.01.2021 14:52 Відповісти
Неукраинская власть не занимается экономикой и эколоией,
раздувает зарплаты себе, любимой и своим родственичкам.
А нам поднимает тарифы и со злорадством наблюдает как гои живут всё хуже.
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20.01.2021 14:57 Відповісти
А дизельні корита? В нормальних країнах вони вже заборонені, а нам спихнули весь мотлох.
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20.01.2021 15:22 Відповісти
А как раньше все дома отапливались углём и с экологией бл класс ?
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20.01.2021 15:25 Відповісти
При "великом" и "могучем саветском саюсе" Виктор Цой
начинал трудовой путь истопником в котельной.
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20.01.2021 16:45 Відповісти
Раньше срать было на экологию, особенно в совке. На Кетай сегодняшний посмотри какой там капец с экологией
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22.01.2021 12:38 Відповісти
короче во всем виноваты "жители частных усадеб", которые заполонили весь Киев.
Они совсем нас за придурков считают??
вместо того, чтобы что-то делать, Киев постоянно в 20ке худших городов по экологии!
а эти на жителей частных усадеб кивают...Дебилы.
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20.01.2021 16:02 Відповісти
а мы то думали - миллионы старых авто и гуановое топливо.
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20.01.2021 22:45 Відповісти
Вот наглющие твари! Фамилия у этих "природных явлений" - ********. И место - Дарницкая ТЭС. А пособник - Педалик Кличко.
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21.01.2021 23:10 Відповісти
 
 