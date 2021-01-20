Кабмін взяв у безпосереднє управління "Енергоатом", "Укргідроенерго", Нижньодністровську ГЕС і три ТЕЦ, - Шмигаль

Кабінет Міністрів бере в управління НАЕК "Енергоатом", "Укргідроенерго", Нижньодністровську ГЕС, ДП "Теплоелектроцентраль-2 "ЕСХАР", "Калуську ТЕЦ-нова", "Лисичанську ТЕЦ", доручає підготувати рішення про передачу Міненерго "Укренерго", "Магістральні газопроводи України" (МГУ) та "Оператора ринку".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За дорученням президента "Енергоатом", "Укргідроенерго", "Нижньодністровська ГЕС" і три ТЕЦ безпосередньо перейдуть до Кабінету Міністрів. Водночас міністерства економіки, фінансів та енергетики підготують рішення про передачу "Укренерго", "Магістральних газопроводів України" та "Оператора ринку" Міністерству енергетики", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що це дуже важливе рішення, яке сприятиме інтеграції України в європейські енергоринки.

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Як повідомлялося, Кабмін планував закріпити за собою функції з управління НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укрінтеренерго", а також зобов'язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство енергетики та Мінфін подати на його розгляд проєкт розпорядження про передачу Міненерго функцій з управління "Укренерго".

Відповідний проєкт розпорядження було включено до порядку денного засідання уряду в середу.

Згідно з проєктом розпорядження, за Кабінетом Міністрів також планується закріпити функції управління ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" і цілісними майновими комплексами ДП "Теплоелектроцентраль-2 "ЕСХАР", "Калуська ТЕЦ-нова", "Лисичанська ТЕЦ", а також передати зі сфери управління Міненерго у сферу управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства ЦМК ДП "Укрінтеренерго".

Окрім підготовки проєкту рішення про передачу в управління Міненерго ПрАТ "Укренерго", уряд має намір зобов'язати міністерства економіки, енергетики та фінансів підготувати рішення про передачу Міненерго АТ "МГУ".

Водночас планується підготовка зазначеними міністерствами рішення про визначення Міненерго органом, уповноваженим управляти держмайном газотранспортної системи, що не підлягає приватизації та використовується в процесі транспортування газу магістральними трубопроводами згідно з переліком, закріпленим розпорядженням №1087 від 15 листопада 2019 року.

Передбачається також передати Міненерго держмайно "Укренерго", що не ввійшло до статутного фонду компанії.

У пояснювальній записці до проєкту зазначено, що він розроблений за результатами наради 30 грудня 2020 року у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо оптимізації управління держоб'єктами в паливно-енергетичному комплексі та враховує вимогу Третього енергопакета щодо розділення функцій управління операторами системи передачі та виробниками/добувачами електроенергії/газу.

МГУ належить 100% ТОВ "Оператор ГТС України", сформованого в результаті анбандлінгу НАК "Нафтогаз України". Ним управляє Міністерство фінансів України, як і "Укренерго".