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Кабмін взяв у безпосереднє управління "Енергоатом", "Укргідроенерго", Нижньодністровську ГЕС і три ТЕЦ, - Шмигаль

Кабмін взяв у безпосереднє управління

Кабінет Міністрів бере в управління НАЕК "Енергоатом", "Укргідроенерго", Нижньодністровську ГЕС, ДП "Теплоелектроцентраль-2 "ЕСХАР", "Калуську ТЕЦ-нова", "Лисичанську ТЕЦ", доручає підготувати рішення про передачу Міненерго "Укренерго", "Магістральні газопроводи України" (МГУ) та "Оператора ринку".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За дорученням президента "Енергоатом", "Укргідроенерго", "Нижньодністровська ГЕС" і три ТЕЦ безпосередньо перейдуть до Кабінету Міністрів. Водночас міністерства економіки, фінансів та енергетики підготують рішення про передачу "Укренерго", "Магістральних газопроводів України" та "Оператора ринку" Міністерству енергетики", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що це дуже важливе рішення, яке сприятиме інтеграції України в європейські енергоринки.

Також читайте: Шмигаль про стратегію реформування енергетики: Зосередити всіх операторів і регуляторів під координацією Міненерго

Як повідомлялося, Кабмін планував закріпити за собою функції з управління НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укрінтеренерго", а також зобов'язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство енергетики та Мінфін подати на його розгляд проєкт розпорядження про передачу Міненерго функцій з управління "Укренерго".

Відповідний проєкт розпорядження було включено до порядку денного засідання уряду в середу.

Згідно з проєктом розпорядження, за Кабінетом Міністрів також планується закріпити функції управління ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" і цілісними майновими комплексами ДП "Теплоелектроцентраль-2 "ЕСХАР", "Калуська ТЕЦ-нова", "Лисичанська ТЕЦ", а також передати зі сфери управління Міненерго у сферу управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства ЦМК ДП "Укрінтеренерго".

Окрім підготовки проєкту рішення про передачу в управління Міненерго ПрАТ "Укренерго", уряд має намір зобов'язати міністерства економіки, енергетики та фінансів підготувати рішення про передачу Міненерго АТ "МГУ".

Водночас планується підготовка зазначеними міністерствами рішення про визначення Міненерго органом, уповноваженим управляти держмайном газотранспортної системи, що не підлягає приватизації та використовується в процесі транспортування газу магістральними трубопроводами згідно з переліком, закріпленим розпорядженням №1087 від 15 листопада 2019 року.

Передбачається також передати Міненерго держмайно "Укренерго", що не ввійшло до статутного фонду компанії.

У пояснювальній записці до проєкту зазначено, що він розроблений за результатами наради 30 грудня 2020 року у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо оптимізації управління держоб'єктами в паливно-енергетичному комплексі та враховує вимогу Третього енергопакета щодо розділення функцій управління операторами системи передачі та виробниками/добувачами електроенергії/газу.

МГУ належить 100% ТОВ "Оператор ГТС України", сформованого в результаті анбандлінгу НАК "Нафтогаз України". Ним управляє Міністерство фінансів України, як і "Укренерго".

Автор: 

ГЕС (209) Кабмін (14065) ТЕЦ (457) енергетика (2577) Енергоатом (1630) Укргідроенерго (342) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+18
Кабмин взял непосредственное в управление "Энергоатом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровскую ГЭС и три ТЭЦ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9884
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20.01.2021 14:06
+14
Кабмин взял в непосредственное управление "Энергоатом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровскую ГЭС и три ТЭЦ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9237
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20.01.2021 14:10
+10
Вангую - Если народ их не остановить - то они эти предприятия доведут до банкротства, предварительно их ограбив, ну и продадут за копейки или за долги - кацапам..
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20.01.2021 14:14
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Кабмин взял непосредственное в управление "Энергоатом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровскую ГЭС и три ТЭЦ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9884
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20.01.2021 14:06 Відповісти
С языка сорвали!)) Хотел написать - хана всем предприятиям, осел апокалипсиса и Ко доконают точно!
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20.01.2021 14:16 Відповісти
Хотіли все передати Ахметці, навіть його людей доставили керувати Енергоатомом. Але після того, як попередній її керівник Недашковський виграв суд і був поновлений на посаді, зразу пішла многоходовочка по перепідпорядкуванню енергогенерації уряду, де сидять ті ж люди Ахметкі. Ахметка вчипився в енергогенерацію залізними щелепами.
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20.01.2021 15:32 Відповісти
Толку ,якщо прем'єром керують ті самі олігархи від яких нібито забирають.
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20.01.2021 14:09 Відповісти
Было хорошо, станет еще лучше. ВЕРИМ. Кабмин взял, ключевое слово. Смотрите за руками.
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20.01.2021 14:09 Відповісти
за руками наперсточника не уследишь
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20.01.2021 14:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eokdzCu3oRY
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20.01.2021 20:32 Відповісти
Кабмин взял в непосредственное управление "Энергоатом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровскую ГЭС и три ТЭЦ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9237
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20.01.2021 14:10 Відповісти
Кабмін взяв у безпосереднє управління "Енергоатом", "Укргідроенерго", Нижньодністровську ГЕС і три ТЕЦ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1425
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20.01.2021 19:23 Відповісти
Вангую - Если народ их не остановить - то они эти предприятия доведут до банкротства, предварительно их ограбив, ну и продадут за копейки или за долги - кацапам..
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20.01.2021 14:14 Відповісти
Почти по Гоголю: тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать.
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20.01.2021 14:16 Відповісти
Скоро кролік Сєня і українець Гройша почнуть розповідати, що ці дії сплановані Вовіком Пуйлом. А про істину можеть догадувати лише професіонали у даних сферах.
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20.01.2021 14:20 Відповісти
Кабмін взяв у безпосереднє управління "Енергоатом", "Укргідроенерго", Нижньодністровську ГЕС і три ТЕЦ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 382

сєня самє тільки зможе обігріти українців у льодяний период, то знову його у прем'єри!
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20.01.2021 14:29 Відповісти
добре,шо тієї зіми залишилось лишень з місяць...поки всі бюрократичні ігри-вже якось переживемо
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20.01.2021 14:21 Відповісти
зими*
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20.01.2021 14:35 Відповісти
Это национализация ?
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20.01.2021 14:26 Відповісти
приКабміністрізація
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20.01.2021 14:30 Відповісти
Зе!біло-раціоналізація...
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20.01.2021 15:40 Відповісти
Трудно сказать кто сейчас вообще реально командует страной. Явно не Зеленский; его роль сейчас - "говорящая голова".
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21.01.2021 01:58 Відповісти
пугало воно, читали, що якесь кіркоров і то ноги в нього витирає, а це лише квіточки. Тухлі яйця та "Зе!біла геть", вже не за баром, а кутом (маю надію).
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21.01.2021 16:14 Відповісти
Та отож.
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21.01.2021 22:43 Відповісти
Это кончина энергетики Украины. Теперь только вспоминать будем как Украина мегаватты экспортировала и скорбеть, что зебилы ворье и дурье навыбирали
Кабмін взяв у безпосереднє управління "Енергоатом", "Укргідроенерго", Нижньодністровську ГЕС і три ТЕЦ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 996
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20.01.2021 14:30 Відповісти
Хтось там звиздів про РИНОК в електроенергетиці! А ну тягніть його на конюшню і батогами його, батогами!
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20.01.2021 14:41 Відповісти
Енергоатом-Шефіру.А інші шматочки кому ?
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20.01.2021 14:42 Відповісти
Поділять між собою ахметов і бєня. Шмигаль - шавка ахметова, Вітренко - бєніна.
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20.01.2021 14:58 Відповісти
"Кабмін взяв у безпосереднє управління "Енергоатом", "Укргідроенерго", Нижньодністровську ГЕС і три ТЕЦ". - Назва некоректна. Правильно писати так: "Ахметов і бєня беруть у безпосереднє управління "Енергоатом", "Укргідроенерго", Нижньодністровську ГЕС і три ТЕЦ".
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20.01.2021 14:57 Відповісти
работали себе, работали предприятия при "барыге" - Порохе, приносили какую-никакую прибыль (и это в условиях горячей войны), особых вопросов не было..
и тут - НА тебе - по воле 73%ных зебилов выбрали ЭТО - Зелю-аниматора на палочке..
- и началось - она, дурочка, всё стала брать под личный контроль-управление и страна Украина начала разваливаться..
"спасибо" вам, зебилы, дебилы-экспериментаторы..
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20.01.2021 15:05 Відповісти
Кабмін взяв у безпосереднє управління "Енергоатом", "Укргідроенерго", Нижньодністровську ГЕС і три ТЕЦ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1687
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20.01.2021 15:05 Відповісти
Теперь свой опыт ценовой политики в регионе Западной Украины Шмыгаль распространит на всю Украину. Шмыгаль возглавлял Бурштынскую тепловую электростанцию Ахметова.- «энергетический гигант с грабительской ценовой политикой в регионе Западной Украины».
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20.01.2021 15:07 Відповісти
та перестаньте ИПС, єдиний клавіатуро-енциклопійний Igor L Ляшеник, буквально на днях нам розжував, що тільки Бурштинській енергоострів, завдяки вічному спонсору усіх і уся з ТРК "Україна", надає 50 Гц... Тепер, "пофортунить" усім заздрісникам Западенщини.
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20.01.2021 15:52 Відповісти
Короче, у нас появилось новое министерство - "Кабинет Энергетики Украины" .....
Ну, можно его обозвать и по-модному - "Офис Энергетиги"...им.Р.Ахметова
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20.01.2021 15:14 Відповісти
Рынок с ручным управлением -- инвалидная коляска...
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20.01.2021 15:15 Відповісти
Бенина идея?
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20.01.2021 15:16 Відповісти
Кремлёвский модерн...
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20.01.2021 15:30 Відповісти
А раньше это были отдельные государства в нашем государстве. Зарплаты по несколько миллионов гривен, а премии по несколько млн. долларов. Не слишком ли поздно контроль над ними?
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20.01.2021 15:30 Відповісти
так не "Ганьба", а дя-ку-є-мо, потрібно кричати? Завалили, довели до повного Зе!білізму, рейданули... подавились би, але моносрань + ригосрань + б'ЮТі = земля селянам, а фабрики пролетаріату? Основне, щоб не було багатих?
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20.01.2021 16:03 Відповісти
а як додати ще пару трамваїв 33 маршруту
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20.01.2021 16:40 Відповісти
Бизнес-гений Нефтегаза: покупать газ у УкрГазВидобування по 2,95грн. и продавать гражданам по 6,99 грн. Бизнес-гений облэнерго: покупать эл-во у Энергоатома за 15 копеек, и продавать гражданам за 1,68 грн. Вот собственно всё что вам нужно знать про "эффективных менеджеров"(с)
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20.01.2021 16:47 Відповісти
Вот почему видимо у нас нет полноценного министра энергетики и президента НАЭК, все врио. Думаю жопа будет...
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20.01.2021 16:51 Відповісти
Все, кина не будет, электричество кончилось.
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20.01.2021 16:52 Відповісти
Передать от министерства энергетики министерству экономики...
Там воруют меньше?
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20.01.2021 17:01 Відповісти
Кабинет Министров берет в управление.... "Лисичанскую ТЭЦ" Источник: https://censor.net/ru/n3242924

От же ж завзяті! Знов "беруть в управління" давно зруйнований і розпиляний папірєднікамі об'єкт https://lisichansk.com.ua/2018/08/55561
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20.01.2021 19:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eokdzCu3oRY
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20.01.2021 20:06 Відповісти
Шмыгло всеровно служит ахметке! толку то?!
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21.01.2021 00:13 Відповісти
взяв після того як всю електроенергію закупили троє -Ігор Валерійович, Рінат і аваков з Харкова. Ясно було з самого початку, що за електроенергію вони платити не будуть. Тепер їх борги стали боргами держава. і все спишеться. тому і оголосив через 20 днів після рішення, проскочить
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21.01.2021 01:59 Відповісти
взяв після того як всю електроенергію закупили троє -Ігор Валерійович, Рінат і аваков з Харкова. Ясно було з самого початку, що за електроенергію вони платити не будуть. Тепер їх борги стали боргами держава. і все спишеться. тому і оголосив через 20 днів після рішення, проскочить
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21.01.2021 02:00 Відповісти
старий анекдот. зібрались троє злодіїв італо, француз і росіянин, і почали хвастатись, які знамениті злодії в кожній країні. Француз хвастався як обікрав картинну галерею, італієць- як його земляки хотіли викрасти сикстинську мадонну разом з храмом, а росіянин, якому, ясна річ не було чим хвастатись прямо спитав італійця - а у вас в місті Піза нічого не пропадало.
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21.01.2021 02:06 Відповісти
 
 