У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих захисників Донецького аеропорту. ФОТОрепортаж

Сьогодні в Дніпрі вшанували пам'ять воїнів, загиблих під час оборони Міжнародного аеропорту "Донецьк" імені Сергія Прокоф'єва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

"Оборона Міжнародного аеропорту "Донецьк" імені Сергія Прокоф’єва тривала 242 дні та показала силу та незламність українських воїнів. Ці бої стали найзапеклішими боями за всю історію нашої Батьківщини та вписали багато героїчних імен в літопис України", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що 20 січня 2015 року проросійські окупаційні сили підірвали новий термінал аеропорту і під бетонними завалами залишились українські захисники. Тож у 5-ту річницю цієї трагічної події у місті Дніпро відбулось вшанування пам’яті загиблих героїв України, які віддали свої життя за рідну землю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Подвиг захисників ДАПу - символ того, що ми обов'язково переможемо. Над Донецьким аеропортом знову замайорить прапор України, - Зеленський

"На Алеї пам’яті героїв небесної сотні та АТО представники державних органів самоврядування Дніпропетровської області, Збройних сил України, Національної гвардії України та інших військових формувань і силових відомств віддали шану справжнім патріотам України, що навічно будуть жити в наших серцях.

Бої за Донецький аеропорт показали всьому світу, що українські воїни будуть битися за кожний сантиметр рідної землі та ніколи не зрадять військовій присязі! Вічна слава героям!" - додали у відомстві.





Фото: сайт МВС