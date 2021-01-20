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Учнів будуть переводити з 9-го класу в 10-й, поки ліцеї не стануть окремими школами, - співголова "Батьки SOS" Бондаренко

Учнів будуть переводити з 9-го класу в 10-й, поки ліцеї не стануть окремими школами, - співголова

Закон "Про повну загальну середню освіту" передбачає, що учнів будуть переводити з 9-го класу в 10-й, поки ліцеї не стануть окремими школами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіла співзасновниця спільноти "Батьки SOS" Олена Бондаренко в матеріалі на сайті "Освіторія", коментуючи інформацію про закриття 10–11-х класів у певних школах.

Вона пояснила, що реформування старшої школи необхідне для того, щоб учень у 9-му класі визначився з колом предметів, які б хотів вивчати поглиблено, і йшов їх вчити в обраний ліцей.

"Чим цей ліцей відрізнятиметься від школи, щоб туди йти? Хорошою матеріальною базою (лабораторії, технічне забезпечення), вчителями, які можуть предмет викладати поглиблено, учнями, які хочуть вчитися. Звісно, такий ліцей не може бути в кожній школі. У таких ліцеях 10-х класів має бути не менш ніж чотири (закон так каже). До ліцеїв діти вступають за конкурсом. Це так звані академічні ліцеї — вони готують до ЗНО. Діти вчитимуться у ліцеях три роки (10–12-ті класи). Ще частина дітей обирає для навчання професійні чи професійно-технічні, фахові заклади — це отримання середньої освіти і професії", - розповіла Бондаренко.

Однак, за її словам, під час реалізації реформи виникло багато проблем.

"Перша — відсутність комунікації. Батьки про можливе закриття старших класів у школах, де навчаються їхні діти, дізнаються цілком випадково. Відповідно, уявлення не мають, куди їм з дитиною подітися після 9-го класу. І це викликає паніку і опір, які здатні поховати будь-яку спробу реформування...

Друга — умови вступу. Чинний Порядок зарахування, відрахування та переведення… передбачає, що до 10-го класу закладу переводяться всі учні, які не виявили наміру припинити навчання в ньому. Тобто, діти, які навчаються у 9-му класі в ліцеї, мають перевагу перед тими учнями, у чиїх школах старшу школу закрили (утворили гімназії). Діти, яким доведеться вступати до ліцеїв, будуть змушені складати безліч іспитів. Адже спочатку це буде ДПА у власній школі, а потім — вступні іспити в кілька ліцеїв. Я вже не кажу про те, що всі ці іспити можуть бути в один день і час. Це збільшення навантаження на дитину в кілька разів…

Третя проблема — якість і імідж закладів профтехосвіти. Не буду узагальнювати, заклади є різні. Але коли ЗНО почали складати і ПТУ, і коледжі, тоді став зрозумілим рівень знань — ніякий. Реформувати заклади профтехосвіти почали разом із НУШ, готуючись, що через 9 років (!!!!) до них прийдуть діти з НУШ. Щось зробити встигли, але недостатньо, щоб така освіта стала привабливою.

Читайте: За сприятливої ​​епідситуації учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання, - Шкарлет

Четверта проблема — доступ до освіти. Що робити дітям, які не обрали професію, не хочуть нікуди іти після 9-го класу, а згідно із законом зобов’язані отримати середню освіту? Куди їх подінете? Як будете обліковувати тих, хто пішов з 9-го класу і десь подівся?

П’ята проблема — суспільна думка. Власне, вона логічно базується на всьому вищепереліченому. Що "зі школи у 9-му класі йдуть тільки ті, хто геть ні на що не здатен", але це точно не їхня дитина — вона піде в 10-й клас і вступить в інститут. І з цим стереотипом боротися треба буде довго і важко. Звісно, після того, як буде сформована мережа добре забезпечених фінансово, престижних закладів профтехосвіти. Ще є стереотип, що найкращий варіант — це піти в садок біля дому і вийти звідти через 20 років з дипломом. Не люблять у нас люди міняти школи, професії… Люблять стабільність. Тому система переходу зі школи в ліцей теж повинна вкладатися в рамки цієї стабільності — до цього треба привчати дуже довго, що з’явилася ще одна ланка навчання, що не "зі школи в інститут". Це треба довго пояснювати переваги, допомагати обирати заклади цієї ланки і привчати до того, що іншого варіанта не буде.

Шоста проблема — дати. Дивимося закон про повну загальну середню освіту. До 2023 року школи мають визначитися зі своїм статусом (ліцеї вони, гімназії чи інше) і привести документи у відповідність. Навчатися три роки (10–12-й клас) діти будуть з 2027 року. Десь перед тим будуть написані для них навчальні програми, видані підручники, підготовлені вчителі… ДПА у формі ЗНО після 9-го класу планується теж з 2027 року (може, і раніше, але дуже сумніваюся). Норма про переведення дітей з 9-го класу в 10-й діятиме, поки ліцеї не стануть окремими юридичними особами — відділяться в окремі школи. Тобто, зараз лише одна норма закону дає можливість закривати старші класи, тоді як інші норми наполегливо вказують, що цей процес треба відтермінувати до того моменту, коли НУШ дійде до 10-го класу", - пише Бондаренко.

Співзасновниця спільноти "Батьки SOS" вважає, що закриття класів зараз може бути вигідним для ліцеїв і місцевої влади.

"У першу чергу — місцевій владі. Бо це економія коштів. Вигідно ще й тим школам, які матимуть у своїй структурі 10–12-ті класи. Адже це вступні іспити, конкурс… Фактично, вони стають провідниками до вишів. Не вступив у їхній ліцей — менші шанси вступити до інституту. Правда, цікава перспектива? Думаю, їм зараз навіть ректори заздрять", - вважає Бондаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столична влада налаштована відновити навчальний процес у школах з 25 січня, - Кличко

Автор: 

ліцей (47) освіта (1297) школа (2204)


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Топ коментарі
+4
а потом ты придешь на работу,где у сотрудниц юбки еще короче...и какая уж тут работа?
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20.01.2021 15:33
+4
Якесь гоніво. Скажіть, а хто повинен фінансувати ваші ліцеї? Виходить, що ми всі. А ось вчитись там будуть не всі. Комусь, наприклад Гриневич, примарилось, що дитина в 12 років повинна 100% визначиться з професією. Якась маячня, дайте дітям реалізувати своє право на середню освіту у нормальній школі. Мене теж за радянські часи намагались вигнати зі школи до ПТУ, мотивуючи це великими ідеями побудови комунізму. Комунізм вони так і не побудували, а посередні оцінки за 10 класів не завадили мені закінчити ВУЗ з відзнакою. Дайте дітям можливість вчитись у школі, без ваших безглуздих проблем і експеріментів.
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20.01.2021 15:38
+4
Сельские дети обречены на жебрацтво.
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20.01.2021 16:08
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Дружина все життя пропрацювала в школі, тому проблеми освіти знаю краще міністрів. Не буду починати про те, що школи давно треба було перевести на дистанційне, бо хворіє дуже багато вчителів та, нажаль, помирають, як у сусідній школі вчителька географія 63 роки т.я. діти швидко переносять ковід до рідних, а кашляють та чихають половина дітей : хворіють у легкій формі.

Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але зло починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.

Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (15-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (15-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
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20.01.2021 15:15 Відповісти
Дорогесинький, це в тебе не школа, а зона якась. ЧМТ в тебе часом не було?
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20.01.2021 15:54 Відповісти
На зону як раз перетворились деякі школи або окремі класи із кодексом АУЕ, дідовщиною тощо. Нажаль, наша країна деградує слід за рашкою. Там взагалі нормальні люди та діти не можуть жити, але в нас, особливо на сході та півдні відбувається щось подібне
https://www.youtube.com/watch?v=_GxgECRGNJ0
https://www.youtube.com/watch?v=sbWrmDoLvkQ
https://www.youtube.com/watch?v=q8-vess0xFQ&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=klgoHewgR-w&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=rTKKd_XWqdY&t=81s
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20.01.2021 18:09 Відповісти
Меньше дивись раша ТВ.
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20.01.2021 18:27 Відповісти
До чого тут рашаТВ ?
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20.01.2021 21:40 Відповісти
1) В ЄС і США вчать не тільки обдарованих і відмінників, а старанных хорошистів і триєчників, утч тих хто був просто спортивний такі теж получать місця в вузи.

Вони не вчать лише нобелівський лауреатів, а в нас буде 25% НАЙБАГАТШИХ.

2) вчителі будуть ще безправніші бо менше шкіл, менше вчителів менше ПРАВ, а багаті дітки їх на ноль помножать.

3) формально це може коштувати для дитини скільки завгодно, АЛЕ якщо залишать як хочуть тільки 25%!!! ліцеїв то буде КОРУПЦІЯ і змагання для кишень батьків і навіть середній клас дитину не вивчить.

4)
Після ПТУ перекваліфікуватися на іншу професію складніше.

5). КОЛИ СТОЯЛИ НА МАЙДАНІ ТРЕБА БУЛО СКАЗАТИ ЩО ДІТЕЙ ВЧИТИ НЕ БУДЕМО, гірше вже за африканських країни замість покращення освіти буде бидло з 9ти класами освіти!!!!!

МЕТА РЕФОРМЫ ЯК І МЁД РЕФОРМЫ СКОРОТИТИ ВИДАТКИ НА ОСВІТИ І ЗРОБИТИ ЦЕ БІЗНЕСОМ, а що буде з Україною їм плювати це чергова геноцидна реформа.
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20.01.2021 16:31 Відповісти
І ще я щось не бачила, щоб в ЄС 75% людей мали освіту лише в 9ть класів....

Школы вони все ж закінчують.

ПС ще виправлюсь, що після ПТУ перекваліфікуватись неможливо, а це явне погіршення.
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20.01.2021 16:50 Відповісти
В усіх країнах Європи та США є "погані" та "гарні" школи. У Великобританії є екзамен 11-років, від якого залежить подальша доля дитина. Те що діти наших емігрантів потрапляють у "погані" школи, а потім кричать, що ось у нас освіта якісна та важка - лише підтверджує цей факт. В "гарну" школу дитину емігранта, яка погано знає мову одразу не візьмуть. Якщо дитина буде гарно вчитись, швидко опанує мову, тоді вона зможе перейти в кращий заклад. Вони свою еліту виховують та добирають. В нас наша еліта зникає серед ледацюг та бездарів. Це факт
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20.01.2021 18:13 Відповісти
Ще раз погана чи добра школа але вони там усі мають ПОВНУ середню освіту, а 5, 6 або 9ть класів і після закінчення будь-якої школи, якщо були стараннями, якщо проявляли себе в якісь діяльності та спорті мають право поступити у виш, більш того, багато дітей з гетто отримують на це гранти.

В нашій системі де 9ть класів, а в містах де менше 50000 людей взагалі прибирають будь-які шанси!!!!!

Ще раз навіть з поганих шкіл поступають не лише відмінник і генії, а ті хто странный.

Коли шансы на життя отримує 10%, то є не ЄС а афріка от там вчаться лише діти багатих.

ПС в данному випадку справа йде не про талановитість а про ГРОШІ БАТЬКІВ.

Стосовно США не дитина винна, що вона вчиться у погані школі, не пвигадуте цю несинитницю, якість школи залежить від району, район від цін на житло і податків, бідні діти в багатих районах не живуть і в добру школу не попадуть НІКОЛИ.

В США хто має гроші выбирають для життя райони багаті де дуже дуже високі податки на цю школу!!!!! Вони в США не платять податки на усі школи одразу, а тільки на свій район з бідного району дитина не перейде до багатого.

АЛЕ ВОНИ МАЮТЬ УСІ ПОВНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ І ГАНС ОТРИМАТИ ВИЩУ.
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20.01.2021 18:30 Відповісти
Маячня. В мене є знайомий, який емігрував років 20 тому. Іх розумна дитина потрапила спочатку для школи для емігрантів з різними латиносами, темношкірими, які не хотіли вчитися, хоч програма була дуже легка. Дитина підтягнула англійську у англомовній середі та через рік по результатах тестів її перевели до іншої кращої школи, а потім до престижного коледжу. Пізніше закінчив університет в Пенсильванії, зараз займається наукою, має величезний дохід, будинок, декілька автівок. А ті латіноси, що навчались з ним в першій школі або вже давно сидять, або департовані чи загинули
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20.01.2021 20:04 Відповісти
Маючню пишете вы, причому повну, по-перше гугл в поміч і усі канали на ютубчику про життя в Америці.

В мене теж та живуть знайомі, багато і які не двадцять років тому переїхали, а молоді.

Усі у кого є там знайомі це знають.
Можливо ваші знайомі стали кращє заро***ти і переїхали, там арендуют житло.

По-друге в школі *** багатих така така дитина вчитись не буде.
І коли вони купують або арендуют житло на перше, що вони дивляться на школу в районі БО ПОДАТКИ ЙДУТЬ НА ПОЛІЦІЮ БЕЗПЕКУ І ШКОЛУ!!!!

Ніколи не буде вчитись дитина в дуже багатій школі коли живе в гето, можливо, там де були ваші знайомі є декілька шкіл!!!! Але в хорошій престижній школі ні, хіба що вона геній... Можливо для геніїв є якісь програми
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20.01.2021 20:14 Відповісти
Ще раз навіть в поганих школах в них ПОВНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА!!!
В НИХ НАВІТЬ В ТЮРЬМАХ Є ПРОГРАМИ КОЛИ ТИ ВИЩУ ОСВІТУ МОЖЕШ ОТРИМАТИ!!!!!

В них не має такої маячні що 75%!!!! відсотків населення без повної середньої освіти не пишіть брєд, що це добре в 21 столітті!!!!!!
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20.01.2021 20:16 Відповісти
Можливо я чогось не знаю і крім того, що я написала є якісь державні школи для талановитих дітей але в них після 8ми класів не выгоняють на вулицю 80% дітей і кожен навіть в повній школі має право отримати повну освіту додати екзамени і поступити в вуз і для цього не потрібно бути генієм.

В них вищі погані школи теж є, а наших дітей хочуть повністю лишити права на шанс, виправлення і життя.

Ще раз те що у нас залишать 25%, це буде лише треш і здирнитство і корупція і зможе лише верхівка отримати навіть повну середню освіту.

Лишати людей можливості отримати повну середню освіту і будь-якої надії це не патріотично і аморвльно.

Це вбивство майбутнього країни.

І УСІ ВЕСЬ СЕРЕДНІЙ КЛАС, У КОГО Є ДІТИ І КОМУ НЕ ВИСТАЧИТЬ КОШТІВ 25% ПОЇДУТЬ, УСІ НАЙТАЛАНОВИТІШИХ і залишетесь ви в цй країні з міловановми і коболєвими нашими депутаты і быдлом, без будь-якої освіти яка готова за кусень хліба прирізати.

Сомалі.
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20.01.2021 20:32 Відповісти
Ще раз, підкреслю, що там є багаті райони де житло коштує міліон доларів, середні і бідні, а податки залежать від вартості житла, тому в школах вони вчаться не залежно від талановито ті, а залежно від того, наскільки багаті батьки і якщо дитина народилась в гето, то шансів в неї вы вчитись мало, не тому що вона погана, а тому що вчать в гето теж погано, але шансы в неї є, якщо щось робити самостійно, саратись і не тільки для геніїв і в неї буде ПОВНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА, а в нас її роблять лише для дуже багатих.

А хто живе в маленьких містах шансів не буде взагалі, бо школи не буде.

І скажіть після того що вони не знищують майтнє. Ні це навіть не жорсткий капіталізм накшталт США це довічне рабство.
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20.01.2021 18:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3zdl7fK0kJU
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20.01.2021 21:43 Відповісти
Що за брєд? Вы нічого не зрозуміли, що я вам написала до чого ця маячня мені?
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20.01.2021 21:47 Відповісти
Дааааа, в нас так все "запущено", що люди навіть не знають як живуть в США і не хочуть знати.

Там дійсно є поділ на квартали, тому і BLM!!!

Там дійснодиття залежить від району навіть в Нью Йорку, в быдло районі не буде багатої школи і вони ніколи Тулі не потраплять.

Але можливість вивчитись є в усіх.

З вами нема чого розмовляти і витрачати час, бо ви думаєте що США це держава утопія де в усіх рівні права... Смішно.
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20.01.2021 21:51 Відповісти
"Деньги на школы берутся в основном из местных (городских) налогов на недвижимость."

Діти прив'язані там до районів і бідна дитина не буде вчитись в багатому районі. Інша справа що там якщо працювати можна заробити на середній район, а тому і більш менш нормальну школу, але це вже не від дитини залежить і її стараннності а від батьків.

Але ще раз в них ПОВНА СЕРЕДНЯ освіта для всіх.

А в нас залишають тількидля 25%.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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20.01.2021 22:11 Відповісти
СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ВАС ДОКАЗИ з голосу Америки.

"Дитина може ходити до державної школи лише за місцем проживання. І, обираючи нове житло чи роблячи вибір між державною та приватною школою, родини керуються шкільними рейтингами."
"навчання в часній школі від 10000 баксів на рік".

Тому ніколи бідна дитина не буде вчитись де завгодно (можливо є виключення для одиниць) .

Тому свої тупі посилання на північну Корею залалиште собі.

https://ukrainian.voanews.com/a/shkola-amerika-pershyj-klas/4539648.html
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20.01.2021 22:38 Відповісти
Кесарю -кесарево.
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21.01.2021 08:54 Відповісти
Я тоже в некоторой мере связан с школой ... и расскажу тебе , что в абсолютном большинстве школ сидит педогогический клан под руководством директора - которым вообще ПОХЕР, кто учится, кто не учится, кто как преподает... Им важно, что бы их жопы были сыты и в тепле... И любого учителя, который решит учить детей - они быстро изживут, так как в школе не образование на первом месте - а показатели и бумажки...

Абсолютное большинство учителей тупое стадо баранов !!! Которые послушно подблеивают главному колу- директору школы, а тот - тем кто повыше... Послушать только их бредни на под.советах...
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20.01.2021 20:48 Відповісти
Когда твои одноклассницы в таких юбках как на фото, чо-то как-то по моему сложно думать про учобу Хотя это и не украинские дети на фото, но я думаю это не принципиально
Учнів будуть переводити з 9-го класу в 10-й, поки ліцеї не стануть окремими школами, - співголова "Батьки SOS" Бондаренко - Цензор.НЕТ 1155
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20.01.2021 15:16 Відповісти
а потом ты придешь на работу,где у сотрудниц юбки еще короче...и какая уж тут работа?
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20.01.2021 15:33 Відповісти
Разную форму носили и в совке. Вот тут к примеру не намного длиннее. Причем у девченок это от моды ихней зависело.
Учнів будуть переводити з 9-го класу в 10-й, поки ліцеї не стануть окремими школами, - співголова "Батьки SOS" Бондаренко - Цензор.НЕТ 9050
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20.01.2021 17:54 Відповісти
Можливо треба зробити платними як раз 10-12 класи з диференціацією предметів(ціна залежатиме від кількості обраних предметів). До 9 безкоштовне навчання.
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20.01.2021 15:30 Відповісти
Вова, ти зовсім дурень?
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20.01.2021 15:47 Відповісти
Ключове слово -"можливо".
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21.01.2021 10:27 Відповісти
Середня освіта у школі це те, що кожний громадянин України повинен отримати на рівних умовах, незалежно від фінансового стану батьків.Хто хоче понтів нехай вчить дітей у приватних школах або за кордоном. А позбавляти дітей права на освіту за "150 карбованців на рік" це не для європейської країни. Проблема у школах не у рівні освіти, а у вихованні. Країна яка буде у стані війни роками має виховувати сильну націю.
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21.01.2021 11:50 Відповісти
Повністю згоден.
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21.01.2021 12:39 Відповісти
Вы навіть не уявляєте скільки треба буде платити якщо залишиться 25% шкіл.
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20.01.2021 16:32 Відповісти
А скільки зараз платять в кишені адміністраціям шкіл? Син знайомої на дистанційному навчанні. І кошти здають дистанційно, на картку.
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21.01.2021 10:29 Відповісти
Якщо школи скоротить, то отримати освіту стане дорожче в сотні разів буде коштувати як квартира!!!!
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21.01.2021 18:29 Відповісти
І скільки коштують репетитори?
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21.01.2021 10:34 Відповісти
Зараз з репетитора и дитина має змогу поступити, а якщо залишать 25% то ТІЛЬКИ ДУЖЕ БАГАТІ навіть не середній клас будуть мати таку можливість, хоч наймайте репетитора хоч ні з 9ти класами дитина нікуди не вступне!!!!!

А за місця в школа буде в десятки разів дорожче ви просто навіть не розумієте, це буде аукціон за місця, а ще додатково буде репетирори і інше!!!
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21.01.2021 18:32 Відповісти
Як в 15 років дитина визначиться чого вона хоче, коли навіть в 20 у багатьох вітер в головах?
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20.01.2021 15:31 Відповісти
Якесь гоніво. Скажіть, а хто повинен фінансувати ваші ліцеї? Виходить, що ми всі. А ось вчитись там будуть не всі. Комусь, наприклад Гриневич, примарилось, що дитина в 12 років повинна 100% визначиться з професією. Якась маячня, дайте дітям реалізувати своє право на середню освіту у нормальній школі. Мене теж за радянські часи намагались вигнати зі школи до ПТУ, мотивуючи це великими ідеями побудови комунізму. Комунізм вони так і не побудували, а посередні оцінки за 10 класів не завадили мені закінчити ВУЗ з відзнакою. Дайте дітям можливість вчитись у школі, без ваших безглуздих проблем і експеріментів.
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20.01.2021 15:38 Відповісти
Это как в США и Европе. Отчего же Вам не нравится?)
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20.01.2021 15:49 Відповісти
Дайте поживемо 30 років в умовах США і Європи і повернемося до цього питання.
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20.01.2021 15:58 Відповісти
Так Уже ж начинаем. Но отчего-то не равится.
Просто Европа и США это не только зарплата (которую мы получать не будем) но и куча очень интересных вещей (которые у нас будут)
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20.01.2021 16:31 Відповісти
Ти нас за радянську владу не агітуй. Ми вже наїлись комунізму.
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20.01.2021 16:49 Відповісти
Так я и не стану.
Просто когда кушаете - европейскую - не критикуйте ибо сами выбрали.
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20.01.2021 17:28 Відповісти
Так ми це самі вибрали ще в 1992 році коли присягнули на вірність Україні. Нам ніяк не в бік московії. А будувати свою країну це наше право і ми його реалізуємо.
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20.01.2021 17:37 Відповісти
Я не спорю. Совершенно верно.
Только не возмущайтесь тогда, если что-то не по нраву.
Вы САМИ выбрали. И не плачьте о последствиях.
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20.01.2021 17:49 Відповісти
Не старайся. ПУТІН *****.
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20.01.2021 17:53 Відповісти
Вы совершенно правы. И Крым - украинский. Я разве спорю об этом?
Просто я - за независимость. А смена хозяина - это нечто другое.
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21.01.2021 09:33 Відповісти
И выбрали в 1991 году. Историю хоть своей страны выучите... "патриот" так называемый...
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20.01.2021 17:50 Відповісти
А до чого тут 1991 рік, силові структури і армія присягали на вірність Україні в 1992 році.
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20.01.2021 17:55 Відповісти
А в каком году был принят Акт о государственной независимости Украины?) Неужто забыл?))
Присяга - то уже техническая деталь. Следствие.
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21.01.2021 09:40 Відповісти
В США і ЄС не 25% шкіл і там не вчать тільки геніїв, а вчать і трієчників і хорошистів, а в нас залешають 25% переповненних з 5'ятого класу (там в вищих школах п'ятикласів немає лише старші не середні), і буде корупція і будуть вчитись найбанатіші всі інші бидло

Єлига мета як в реформі Уляни скорочення шкіл, а в селищах де менше 50000 жителів навіть талановита людина більше 9ти класів нічого не отримає

Ви а моральні повністю люди я щось не чула що в ЄС 75% закінчили тільки 9ть класів не розповідайте туфту.
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20.01.2021 16:36 Відповісти
Да, стоило упомянуть, что идя в Европу надо не забывать о том, что Европа она разная. И к примеру Болгария сильно отличается от Германии.

Стоило также упомянуть о том, что подавляющее большинство школ - это заслуга совка, но никак не наших успешных правителей. Оттого и переполненность.
Реформа Супрун... это вариант ограничить возможности добиться своих законных прав. Это долгий разговор и чтоб его начать Вам стоит ознакомиться с понятием "социальные обязательства при строительстве жилых массивов". И о том, как он выполнялся... а потом поговорим, ОК?

Вопрос не в "заканчивают" а в том, сколько это стоит:
https://www.google.com/search?q=cost+of+college+usa&rlz=1C1SQJL_ukUA818UA818&oq=cost+of+college+usa&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2j0i22i30i395l5.4196j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Там табличка есть. Правда для США... но суть одна.

Готовы платить сопоставимо?
Ну ладно. Приведем украинские цифры. Не самая дорогая частная школа Меридиан стоит 35к в месяц.

Тут весь прикол в том... что 10-11 классы - это кусок СРЕДНЕГО образования. Среднего а не того во что его хотят превратить.
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20.01.2021 17:11 Відповісти
Сельские дети обречены на жебрацтво.
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20.01.2021 16:08 Відповісти
Залишите, нарешті, освіту у спокої. Освітян вже задрали. Досить цих експериментів. За Конституцією України у громадян є право на освіту. Тож, не забирайте це право. За такою реформою пишним цвітом розквітне корупція. Діти і зараз, у кого є бажання, після 9 класу йдуть до ПТУ. Це не реформа. Це знищення української освіти. Хто сказав, що у нас в освіті все тотально погано, а у Європі все тотально гарне? Досить експериментів.
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20.01.2021 16:08 Відповісти
Я помню при Хрущове 9-10 классы были платными.Моё мнение-туда не загоняли.Можно было делать отбор.Детей минимум -трое на семью.Получить высшее можно было после вечерней,после техникума.Ленивые отсеивались сами.
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20.01.2021 16:12 Відповісти
Всі хто помнив Хрущова вже померли. Хто ти таке?
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20.01.2021 16:47 Відповісти
Даремно ви так, це не так давно було, як здається...Моя мама жила і при Сталіні, і при Хрущові, і жива досі, здорова, бадьора і при здоровому глузді (голосувала за Порошенко, активний користувач інтернету та Фейсбуку)
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20.01.2021 18:05 Відповісти
А тебе сколько лет? До 60-х начиная с 8- го класса образование в сельских школах было платным. Паспортизировали колхозников окончательно только в 1974- м году. Поэтому - окончил 7 классов - путь только на ферму. В город могли попасть только после армии или по оргнабору на шахты или "великие стройки коммунизма". И это было относительно недавно.
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20.01.2021 20:17 Відповісти
Дійсно плату за навчання в сумі 150 карбованців скасували 10 травня 1956 року. Ще один привід ганебності сєсєсєр.
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20.01.2021 23:30 Відповісти
Може ви й жили при Сталіну, незнаю, мою родину при Сталіну морили голодом, розтрілювали, ганяли по Сибірах та по фронтах. Але платної освіти 9-10 класах при Хрущові не було.
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20.01.2021 18:13 Відповісти
Вот она пишет, что люди привыкли к стабильности и не хоят, что бы их дети шарахались в поиске и "стараниях что то там сдавать встпутитетного"...
а у меня ВСТРЕЧНЫЙ вопрос !? А НА ХРЕНА ! оно им нужно - это вше шараханье и непонятно для чего какие то там экзамены ?!?
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20.01.2021 18:16 Відповісти
Предствляете сколько тысяч чиновников 30 лет получают зарплаты за "реформы в системе образования"!!!! Сколько перебывало министров- столько и видов рефрм! Каждый больной на голову чиновник пытается удовлетвррить ЭГО- путем продавливания очередной белиберды. Оставьте в покое школьное образование! Верните взад обычную школу 10-летку или если уж припекло- 12- летку. И разогнать это Миносвиты до комитета при Кабмине.
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20.01.2021 20:01 Відповісти
 
 