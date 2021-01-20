Учнів будуть переводити з 9-го класу в 10-й, поки ліцеї не стануть окремими школами, - співголова "Батьки SOS" Бондаренко
Закон "Про повну загальну середню освіту" передбачає, що учнів будуть переводити з 9-го класу в 10-й, поки ліцеї не стануть окремими школами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіла співзасновниця спільноти "Батьки SOS" Олена Бондаренко в матеріалі на сайті "Освіторія", коментуючи інформацію про закриття 10–11-х класів у певних школах.
Вона пояснила, що реформування старшої школи необхідне для того, щоб учень у 9-му класі визначився з колом предметів, які б хотів вивчати поглиблено, і йшов їх вчити в обраний ліцей.
"Чим цей ліцей відрізнятиметься від школи, щоб туди йти? Хорошою матеріальною базою (лабораторії, технічне забезпечення), вчителями, які можуть предмет викладати поглиблено, учнями, які хочуть вчитися. Звісно, такий ліцей не може бути в кожній школі. У таких ліцеях 10-х класів має бути не менш ніж чотири (закон так каже). До ліцеїв діти вступають за конкурсом. Це так звані академічні ліцеї — вони готують до ЗНО. Діти вчитимуться у ліцеях три роки (10–12-ті класи). Ще частина дітей обирає для навчання професійні чи професійно-технічні, фахові заклади — це отримання середньої освіти і професії", - розповіла Бондаренко.
Однак, за її словам, під час реалізації реформи виникло багато проблем.
"Перша — відсутність комунікації. Батьки про можливе закриття старших класів у школах, де навчаються їхні діти, дізнаються цілком випадково. Відповідно, уявлення не мають, куди їм з дитиною подітися після 9-го класу. І це викликає паніку і опір, які здатні поховати будь-яку спробу реформування...
Друга — умови вступу. Чинний Порядок зарахування, відрахування та переведення… передбачає, що до 10-го класу закладу переводяться всі учні, які не виявили наміру припинити навчання в ньому. Тобто, діти, які навчаються у 9-му класі в ліцеї, мають перевагу перед тими учнями, у чиїх школах старшу школу закрили (утворили гімназії). Діти, яким доведеться вступати до ліцеїв, будуть змушені складати безліч іспитів. Адже спочатку це буде ДПА у власній школі, а потім — вступні іспити в кілька ліцеїв. Я вже не кажу про те, що всі ці іспити можуть бути в один день і час. Це збільшення навантаження на дитину в кілька разів…
Третя проблема — якість і імідж закладів профтехосвіти. Не буду узагальнювати, заклади є різні. Але коли ЗНО почали складати і ПТУ, і коледжі, тоді став зрозумілим рівень знань — ніякий. Реформувати заклади профтехосвіти почали разом із НУШ, готуючись, що через 9 років (!!!!) до них прийдуть діти з НУШ. Щось зробити встигли, але недостатньо, щоб така освіта стала привабливою.
Четверта проблема — доступ до освіти. Що робити дітям, які не обрали професію, не хочуть нікуди іти після 9-го класу, а згідно із законом зобов’язані отримати середню освіту? Куди їх подінете? Як будете обліковувати тих, хто пішов з 9-го класу і десь подівся?
П’ята проблема — суспільна думка. Власне, вона логічно базується на всьому вищепереліченому. Що "зі школи у 9-му класі йдуть тільки ті, хто геть ні на що не здатен", але це точно не їхня дитина — вона піде в 10-й клас і вступить в інститут. І з цим стереотипом боротися треба буде довго і важко. Звісно, після того, як буде сформована мережа добре забезпечених фінансово, престижних закладів профтехосвіти. Ще є стереотип, що найкращий варіант — це піти в садок біля дому і вийти звідти через 20 років з дипломом. Не люблять у нас люди міняти школи, професії… Люблять стабільність. Тому система переходу зі школи в ліцей теж повинна вкладатися в рамки цієї стабільності — до цього треба привчати дуже довго, що з’явилася ще одна ланка навчання, що не "зі школи в інститут". Це треба довго пояснювати переваги, допомагати обирати заклади цієї ланки і привчати до того, що іншого варіанта не буде.
Шоста проблема — дати. Дивимося закон про повну загальну середню освіту. До 2023 року школи мають визначитися зі своїм статусом (ліцеї вони, гімназії чи інше) і привести документи у відповідність. Навчатися три роки (10–12-й клас) діти будуть з 2027 року. Десь перед тим будуть написані для них навчальні програми, видані підручники, підготовлені вчителі… ДПА у формі ЗНО після 9-го класу планується теж з 2027 року (може, і раніше, але дуже сумніваюся). Норма про переведення дітей з 9-го класу в 10-й діятиме, поки ліцеї не стануть окремими юридичними особами — відділяться в окремі школи. Тобто, зараз лише одна норма закону дає можливість закривати старші класи, тоді як інші норми наполегливо вказують, що цей процес треба відтермінувати до того моменту, коли НУШ дійде до 10-го класу", - пише Бондаренко.
Співзасновниця спільноти "Батьки SOS" вважає, що закриття класів зараз може бути вигідним для ліцеїв і місцевої влади.
"У першу чергу — місцевій владі. Бо це економія коштів. Вигідно ще й тим школам, які матимуть у своїй структурі 10–12-ті класи. Адже це вступні іспити, конкурс… Фактично, вони стають провідниками до вишів. Не вступив у їхній ліцей — менші шанси вступити до інституту. Правда, цікава перспектива? Думаю, їм зараз навіть ректори заздрять", - вважає Бондаренко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але зло починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (15-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (15-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
https://www.youtube.com/watch?v=_GxgECRGNJ0
https://www.youtube.com/watch?v=sbWrmDoLvkQ
https://www.youtube.com/watch?v=q8-vess0xFQ&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=klgoHewgR-w&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=rTKKd_XWqdY&t=81s
Вони не вчать лише нобелівський лауреатів, а в нас буде 25% НАЙБАГАТШИХ.
2) вчителі будуть ще безправніші бо менше шкіл, менше вчителів менше ПРАВ, а багаті дітки їх на ноль помножать.
3) формально це може коштувати для дитини скільки завгодно, АЛЕ якщо залишать як хочуть тільки 25%!!! ліцеїв то буде КОРУПЦІЯ і змагання для кишень батьків і навіть середній клас дитину не вивчить.
4)
Після ПТУ перекваліфікуватися на іншу професію складніше.
5). КОЛИ СТОЯЛИ НА МАЙДАНІ ТРЕБА БУЛО СКАЗАТИ ЩО ДІТЕЙ ВЧИТИ НЕ БУДЕМО, гірше вже за африканських країни замість покращення освіти буде бидло з 9ти класами освіти!!!!!
МЕТА РЕФОРМЫ ЯК І МЁД РЕФОРМЫ СКОРОТИТИ ВИДАТКИ НА ОСВІТИ І ЗРОБИТИ ЦЕ БІЗНЕСОМ, а що буде з Україною їм плювати це чергова геноцидна реформа.
Школы вони все ж закінчують.
ПС ще виправлюсь, що після ПТУ перекваліфікуватись неможливо, а це явне погіршення.
В нашій системі де 9ть класів, а в містах де менше 50000 людей взагалі прибирають будь-які шанси!!!!!
Ще раз навіть з поганих шкіл поступають не лише відмінник і генії, а ті хто странный.
Коли шансы на життя отримує 10%, то є не ЄС а афріка от там вчаться лише діти багатих.
ПС в данному випадку справа йде не про талановитість а про ГРОШІ БАТЬКІВ.
Стосовно США не дитина винна, що вона вчиться у погані школі, не пвигадуте цю несинитницю, якість школи залежить від району, район від цін на житло і податків, бідні діти в багатих районах не живуть і в добру школу не попадуть НІКОЛИ.
В США хто має гроші выбирають для життя райони багаті де дуже дуже високі податки на цю школу!!!!! Вони в США не платять податки на усі школи одразу, а тільки на свій район з бідного району дитина не перейде до багатого.
АЛЕ ВОНИ МАЮТЬ УСІ ПОВНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ І ГАНС ОТРИМАТИ ВИЩУ.
В мене теж та живуть знайомі, багато і які не двадцять років тому переїхали, а молоді.
Усі у кого є там знайомі це знають.
Можливо ваші знайомі стали кращє заро***ти і переїхали, там арендуют житло.
По-друге в школі *** багатих така така дитина вчитись не буде.
І коли вони купують або арендуют житло на перше, що вони дивляться на школу в районі БО ПОДАТКИ ЙДУТЬ НА ПОЛІЦІЮ БЕЗПЕКУ І ШКОЛУ!!!!
Ніколи не буде вчитись дитина в дуже багатій школі коли живе в гето, можливо, там де були ваші знайомі є декілька шкіл!!!! Але в хорошій престижній школі ні, хіба що вона геній... Можливо для геніїв є якісь програми
В НИХ НАВІТЬ В ТЮРЬМАХ Є ПРОГРАМИ КОЛИ ТИ ВИЩУ ОСВІТУ МОЖЕШ ОТРИМАТИ!!!!!
В них не має такої маячні що 75%!!!! відсотків населення без повної середньої освіти не пишіть брєд, що це добре в 21 столітті!!!!!!
В них вищі погані школи теж є, а наших дітей хочуть повністю лишити права на шанс, виправлення і життя.
Ще раз те що у нас залишать 25%, це буде лише треш і здирнитство і корупція і зможе лише верхівка отримати навіть повну середню освіту.
Лишати людей можливості отримати повну середню освіту і будь-якої надії це не патріотично і аморвльно.
Це вбивство майбутнього країни.
І УСІ ВЕСЬ СЕРЕДНІЙ КЛАС, У КОГО Є ДІТИ І КОМУ НЕ ВИСТАЧИТЬ КОШТІВ 25% ПОЇДУТЬ, УСІ НАЙТАЛАНОВИТІШИХ і залишетесь ви в цй країні з міловановми і коболєвими нашими депутаты і быдлом, без будь-якої освіти яка готова за кусень хліба прирізати.
Сомалі.
А хто живе в маленьких містах шансів не буде взагалі, бо школи не буде.
І скажіть після того що вони не знищують майтнє. Ні це навіть не жорсткий капіталізм накшталт США це довічне рабство.
Там дійсно є поділ на квартали, тому і BLM!!!
Там дійснодиття залежить від району навіть в Нью Йорку, в быдло районі не буде багатої школи і вони ніколи Тулі не потраплять.
Але можливість вивчитись є в усіх.
З вами нема чого розмовляти і витрачати час, бо ви думаєте що США це держава утопія де в усіх рівні права... Смішно.
Діти прив'язані там до районів і бідна дитина не буде вчитись в багатому районі. Інша справа що там якщо працювати можна заробити на середній район, а тому і більш менш нормальну школу, але це вже не від дитини залежить і її стараннності а від батьків.
Але ще раз в них ПОВНА СЕРЕДНЯ освіта для всіх.
А в нас залишають тількидля 25%.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
"Дитина може ходити до державної школи лише за місцем проживання. І, обираючи нове житло чи роблячи вибір між державною та приватною школою, родини керуються шкільними рейтингами."
"навчання в часній школі від 10000 баксів на рік".
Тому ніколи бідна дитина не буде вчитись де завгодно (можливо є виключення для одиниць) .
Тому свої тупі посилання на північну Корею залалиште собі.
https://ukrainian.voanews.com/a/shkola-amerika-pershyj-klas/4539648.html
Абсолютное большинство учителей тупое стадо баранов !!! Которые послушно подблеивают главному колу- директору школы, а тот - тем кто повыше... Послушать только их бредни на под.советах...
А за місця в школа буде в десятки разів дорожче ви просто навіть не розумієте, це буде аукціон за місця, а ще додатково буде репетирори і інше!!!
Просто Европа и США это не только зарплата (которую мы получать не будем) но и куча очень интересных вещей (которые у нас будут)
Просто когда кушаете - европейскую - не критикуйте ибо сами выбрали.
Только не возмущайтесь тогда, если что-то не по нраву.
Вы САМИ выбрали. И не плачьте о последствиях.
Просто я - за независимость. А смена хозяина - это нечто другое.
Присяга - то уже техническая деталь. Следствие.
Єлига мета як в реформі Уляни скорочення шкіл, а в селищах де менше 50000 жителів навіть талановита людина більше 9ти класів нічого не отримає
Ви а моральні повністю люди я щось не чула що в ЄС 75% закінчили тільки 9ть класів не розповідайте туфту.
Стоило также упомянуть о том, что подавляющее большинство школ - это заслуга совка, но никак не наших успешных правителей. Оттого и переполненность.
Реформа Супрун... это вариант ограничить возможности добиться своих законных прав. Это долгий разговор и чтоб его начать Вам стоит ознакомиться с понятием "социальные обязательства при строительстве жилых массивов". И о том, как он выполнялся... а потом поговорим, ОК?
Вопрос не в "заканчивают" а в том, сколько это стоит:
https://www.google.com/search?q=cost+of+college+usa&rlz=1C1SQJL_ukUA818UA818&oq=cost+of+college+usa&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2j0i22i30i395l5.4196j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Там табличка есть. Правда для США... но суть одна.
Готовы платить сопоставимо?
Ну ладно. Приведем украинские цифры. Не самая дорогая частная школа Меридиан стоит 35к в месяц.
Тут весь прикол в том... что 10-11 классы - это кусок СРЕДНЕГО образования. Среднего а не того во что его хотят превратить.
а у меня ВСТРЕЧНЫЙ вопрос !? А НА ХРЕНА ! оно им нужно - это вше шараханье и непонятно для чего какие то там экзамены ?!?