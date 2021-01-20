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Україна виконала всі умови для нормандського саміту, Росія - ще ні, - глава ОБСЄ Лінде

Україна виконала всі умови для нормандського саміту, Росія - ще ні, - глава ОБСЄ Лінде

Україна на сьогодні виконала всі умови для проведення наступного нормандського саміту за участю лідерів Росії, Німеччини і Франції. Однак російська сторона не виконала свою частину зобов'язань.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявила глава ОБСЄ Анн Лінде, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, на саміті в Парижі в грудні 2019 року досягли угоди про нову зустріч "нормандської четвірки" при виконанні певних умов.

"Україна виконала всі умови. Росія - на жаль, ще ні. Тепер все залежить від того, як пройдуть переговори, від того, як буде досягнута домовленість виконувати ці умови", - зазначила Лінде.

Вона також відкинула можливість участі ОБСЄ в нормандському форматі, оскільки він ефективний і в нинішньому складі. У той же час ОБСЄ сконцентрувала зусилля на Тристоронній контактній групі.

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Крім того, Лінде пояснила, чому називає те, що відбувається на Донбасі конфліктом, а не війною.

"Я не можу використовувати точно таку термінологію, як ви, тому що я глава в ОБСЄ, а це - консенсусна організація, яка вимагає згоди 57 країн. Іноді це допомагає, тому що означає, що будь-яке наше рішення підтримують всі 57 держав. Але це також означає, що я, як глава організації, не можу вийти за спільну позицію і повинна використовувати загальну лексику", - додала вона.

Автор: 

ОБСЄ (3498) перемовини (2852) росія (64923) Донбас (22354) нормандська четвірка (1526) Лінде Анн (56)


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Топ коментарі
+4
Россию нужно наказывать санкциями, а Украине нужен план Маршала от мирового сообщества ибо война с Россией истощила Украину. Нужна помощь!
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20.01.2021 15:22
+4
Україна виконала всі умови для нормандського саміту, Росія - ще ні, - глава ОБСЄ Лінде - Цензор.НЕТ 3443
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20.01.2021 15:31
+3
Швеция - есть Швеция.
Это - не двусмысленные Австрии, Швейцарии, Италии и прочие.
Аргумент - в лоб!
Совет ЕС - услышьте и повысьте ставку на кон.
Агрессор должен платить!
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20.01.2021 14:59
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Швеция - есть Швеция.
Это - не двусмысленные Австрии, Швейцарии, Италии и прочие.
Аргумент - в лоб!
Совет ЕС - услышьте и повысьте ставку на кон.
Агрессор должен платить!
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20.01.2021 14:59 Відповісти
ОБСЄ має бути видворена з України, як організація яка повністю провалила процес припинення бойових дій.
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20.01.2021 15:53 Відповісти
Видворяйте, якщо ви такий потужний.
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20.01.2021 17:00 Відповісти
Ти диви, шо робицця! Здаєцця , в тому обсє не тікі глухонімі гроші отримують!
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20.01.2021 15:11 Відповісти
Кацапы еще со времен развала Совы , везде где сунули свое свиное рыло ,они сидят до сих пор и не собираются они от туда уходить . И думать , что Донбасс станет исключением может только клинический идиот или Осел Оманский , что в принципе одно и то же.
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20.01.2021 15:14 Відповісти
договоренность о выполнении договоренности
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20.01.2021 15:15 Відповісти
Россию нужно наказывать санкциями, а Украине нужен план Маршала от мирового сообщества ибо война с Россией истощила Украину. Нужна помощь!
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20.01.2021 15:22 Відповісти
УКРАИНЦЫ ДОЛЖНЫ ПРОСИТЬ СТАТУС БЕЖЕНЦЕВ В НАТО ЕВРОПУ и АМЕРИКУ.......ибо Россия --НЕЗАКОННО ...без суда отняла у УКРАИНЦЕВ КРЫМ и ДОНБАСС...РАЗРУШИЛА ГРАНИЦЫ....УБИЛА НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ
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20.01.2021 15:42 Відповісти
Україна виконала всі умови для нормандського саміту, Росія - ще ні, - глава ОБСЄ Лінде - Цензор.НЕТ 3443
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20.01.2021 15:31 Відповісти
Так. Рашка ніколи не виконувала домовленостей.
Що далі робити ?
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20.01.2021 15:38 Відповісти
УКРАИНЦЫ ДОЛЖНЫ ПРОСИТЬ СТАТУС БЕЖЕНЦЕВ В НАТО ЕВРОПУ И АМЕРИКУ
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20.01.2021 15:43 Відповісти
В заголовке нужно было написать "Россия УЖЕ не выполнила..." - так и будет.
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20.01.2021 17:49 Відповісти
Линде из Швеции, где не было войны 300 лет, с времён Карла 12.
Их шведов самих скоро в Швеции негры и арабы будут гонять, уже белая Швеция стонет. Доиграются.
Что могут советовать Украине, такие пацифисты из Швеции?
Завозите негров, не обороняйтесь и не наступайте.
Крым им не пример.
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20.01.2021 18:25 Відповісти
 
 