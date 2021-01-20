Україна виконала всі умови для нормандського саміту, Росія - ще ні, - глава ОБСЄ Лінде
Україна на сьогодні виконала всі умови для проведення наступного нормандського саміту за участю лідерів Росії, Німеччини і Франції. Однак російська сторона не виконала свою частину зобов'язань.
Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявила глава ОБСЄ Анн Лінде, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, на саміті в Парижі в грудні 2019 року досягли угоди про нову зустріч "нормандської четвірки" при виконанні певних умов.
"Україна виконала всі умови. Росія - на жаль, ще ні. Тепер все залежить від того, як пройдуть переговори, від того, як буде досягнута домовленість виконувати ці умови", - зазначила Лінде.
Вона також відкинула можливість участі ОБСЄ в нормандському форматі, оскільки він ефективний і в нинішньому складі. У той же час ОБСЄ сконцентрувала зусилля на Тристоронній контактній групі.
Крім того, Лінде пояснила, чому називає те, що відбувається на Донбасі конфліктом, а не війною.
"Я не можу використовувати точно таку термінологію, як ви, тому що я глава в ОБСЄ, а це - консенсусна організація, яка вимагає згоди 57 країн. Іноді це допомагає, тому що означає, що будь-яке наше рішення підтримують всі 57 держав. Але це також означає, що я, як глава організації, не можу вийти за спільну позицію і повинна використовувати загальну лексику", - додала вона.
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Это - не двусмысленные Австрии, Швейцарии, Италии и прочие.
Аргумент - в лоб!
Совет ЕС - услышьте и повысьте ставку на кон.
Агрессор должен платить!
Що далі робити ?
Их шведов самих скоро в Швеции негры и арабы будут гонять, уже белая Швеция стонет. Доиграются.
Что могут советовать Украине, такие пацифисты из Швеции?
Завозите негров, не обороняйтесь и не наступайте.
Крым им не пример.