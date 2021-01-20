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Україні не варто повертати Донбас силою за прикладом Нагірного Карабаху, - глава ОБСЄ Лінде
Україні не варто повертати окупований Донбас силою за прикладом Нагірного Карабаху, тому що насильно встановити стійкий мир неможливо.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила в інтерв'ю "ЄП" глава ОБСЄ Анн Лінде.
На запитання, чи можуть події в Нагірному Карабасі послугувати прикладом для України для повернення Донбасу, Лінде відповіла: "Так" - у тому сенсі, що вам також ніколи не варто забувати про Крим і Донбас. Але "ні" в тому сенсі, що силу ніколи не варто застосовувати, бо насильно стійкий мир не встановити. Не даремно ж у тому самому Нагірному Карабасі між сторонами немає мирної угоди".
Водночас глава ОБСЄ зазначила, що Україна може одночасно зосередитися на припиненні війни і проведенні реформ.
Топ коментарі
+42 Vladimir Soukhov
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+37 wake up-UA
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кацапо-фашисткие мрази понимают только силу!
Сегодня их умственно отсталые последователи на тех же граблях пляшут...
Короче: вони будуть стріляти
_Подленькие лицемеры они, ******...
Если мы выгоним российскую шваль с ватанами с нашей территории - то слепые кроты тоже останутся без своего "куска хлеба"... ! Они лично заинтересованны в продолжении гибридной войны с нашим тягучим проиграшем...!
Вся секретная инфа тут же сливается в Кремль.
Патронов своих нет только покупные, коих тоже не очень.
Россия раз в 100 сильнее - ага, прям сейчас нападем, Раша только и ждет.
Она явно с дуба рухнула.
Открывается-то заветный Ларчик, или как?
Их самих скоро в Швеции негры и арабы будут гонять, уже белая Швеция стонет. Доиграются.
Что могут советовать Украине, такие пацифисты из Швеции?
Завозите негров, не обороняйтесь и не наступайте.
Крым не пример.