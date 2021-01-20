МОЗ веде переговори з індійською компанією, що виробляє вакцини проти COVID-19 Novovaks і AstraZeneca, - заступник міністра Іващенко

Міністерство охорони здоров'я проводить переговори про закупівлю вакцин проти COVID-19 з індійським виробником Serum Institute.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На умовах певної конфіденційності скажу, що паралельно проводяться переговори з індійським виробником - компанією Serum Institute, який може виробляти американську вакцину "Novovaks" і має можливість виробляти вакцину компанії "AstraZeneca" на цей момент", - сказав він у ході засідання парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.

Разом з тим Іващенко не уточнив, чи йдеться про закупівлю вакцини, розробленої безпосередньо Serum Institute, або про вакцини інших компаній, вироблених індійською компанією.

Також читайте: Степанов пояснив, чому вакцину "Sinovac" закуповують через "Лекхім"

Нагадаємо, оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України з вакцинокерованих інфекцій у кінці грудня затвердив план імунізації населення від COVID-19. Протягом наступних двох років планують зробити щеплення 50% населення, вакцину повинні отримати 20 мільйонів українців.