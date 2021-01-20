МОЗ веде переговори з індійською компанією, що виробляє вакцини проти COVID-19 Novovaks і AstraZeneca, - заступник міністра Іващенко
Міністерство охорони здоров'я проводить переговори про закупівлю вакцин проти COVID-19 з індійським виробником Serum Institute.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На умовах певної конфіденційності скажу, що паралельно проводяться переговори з індійським виробником - компанією Serum Institute, який може виробляти американську вакцину "Novovaks" і має можливість виробляти вакцину компанії "AstraZeneca" на цей момент", - сказав він у ході засідання парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.
Разом з тим Іващенко не уточнив, чи йдеться про закупівлю вакцини, розробленої безпосередньо Serum Institute, або про вакцини інших компаній, вироблених індійською компанією.
Нагадаємо, оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України з вакцинокерованих інфекцій у кінці грудня затвердив план імунізації населення від COVID-19. Протягом наступних двох років планують зробити щеплення 50% населення, вакцину повинні отримати 20 мільйонів українців.
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1. национализируйте этот гребаный Лекхим или что-то там еще
2. договоритесь с приличной компанией о производстве вакцины в Украине
-- вот и допи... ...хм -- договорились...
И с каждым месяцем, уверенность в том, что "наша страна" хотьчтото сможет обепечить - накрывается крышкой пианино, как бы не было больно от этого
так он за две минуты он сбросил цену на товар в три раза !!!
а после моего встречного предложения доплатить мне еще столько же за его непотриб, слегка поразмыслив молча удалился
Например:
Китайский шмурдяк получается ДОРОЖЕ, чем Pfizer для Европы.
Без откатов закупки не будет.