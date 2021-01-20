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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ веде переговори з індійською компанією, що виробляє вакцини проти COVID-19 Novovaks і AstraZeneca, - заступник міністра Іващенко

МОЗ веде переговори з індійською компанією, що виробляє вакцини проти COVID-19 Novovaks і AstraZeneca, - заступник міністра Іващенко

Міністерство охорони здоров'я проводить переговори про закупівлю вакцин проти COVID-19 з індійським виробником Serum Institute.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На умовах певної конфіденційності скажу, що паралельно проводяться переговори з індійським виробником - компанією Serum Institute, який може виробляти американську вакцину "Novovaks" і має можливість виробляти вакцину компанії "AstraZeneca" на цей момент", - сказав він у ході засідання парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.

Разом з тим Іващенко не уточнив, чи йдеться про закупівлю вакцини, розробленої безпосередньо Serum Institute, або про вакцини інших компаній, вироблених індійською компанією.

Також читайте: Степанов пояснив, чому вакцину "Sinovac" закуповують через "Лекхім"

Нагадаємо, оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України з вакцинокерованих інфекцій у кінці грудня затвердив план імунізації населення від COVID-19. Протягом наступних двох років планують зробити щеплення 50% населення, вакцину повинні отримати 20 мільйонів українців.

Автор: 

вакцина (4419) Індія (665) карантин (18172) МОЗ (5390) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
С цыганами еще проведите переговоры. У них хорошие препараты всегда были
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20.01.2021 15:43
+5
Эти уроды в состоянии приобрести нормальные вакцины, а не какой то хлам?
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20.01.2021 15:40
+4
МОЗ це збіговисько дебілів. ЄС не буде пускати тих хто вакцинований вакциною яка не має сертифікації в ЄС! Які можуть бути питання? Потрібно вести переговори з Пфазером та Модерною! Чи МОЗ хоче на кілька років зробити українців нев'їзними в ЄС?
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20.01.2021 15:41
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Спочатку треба вести перемовини з вітчизняними виробниками холодильного обладнання, будувати сховища, а потім вести перемовини з Файзер чи Модерна. Всі ці ліві вакцини не зареєстровані у ВОЗ і з цими вакцинами нас ніхто не пустить до своїх країн.
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20.01.2021 15:37 Відповісти
Цікаво, а що буде з людиною якшо їй ввести зіпсовану вакцину?
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20.01.2021 15:40 Відповісти
Якщо буде порушено умови зберігання вакцини, то кількість вірусу в вакцині виросте і вона перетвориться на препарат від якого людина гарантовано захворіє коронавірусом.
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20.01.2021 15:42 Відповісти
А що буде якщо зіпсується Супутник В і його вколоти зебілові?
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20.01.2021 15:56 Відповісти
ігор і всі інші замукають всім стадом.
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20.01.2021 16:02 Відповісти
заМУРкають.
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20.01.2021 16:15 Відповісти
Зацветет зеленой плесенью
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20.01.2021 15:44 Відповісти
МОЗ це збіговисько дебілів. ЄС не буде пускати тих хто вакцинований вакциною яка не має сертифікації в ЄС! Які можуть бути питання? Потрібно вести переговори з Пфазером та Модерною! Чи МОЗ хоче на кілька років зробити українців нев'їзними в ЄС?
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20.01.2021 15:41 Відповісти
хочу нагадати, що це завдяки таким дебілам як ти, до влади прийшли суцільні непорозуміння
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20.01.2021 15:46 Відповісти
Ті що були до них були ще гірші.
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20.01.2021 15:47 Відповісти
як захворієшь, керуйся своїми виборчими правилами - іди одразу до якого-небудь гімновоза! він тебе вилікує
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20.01.2021 15:55 Відповісти
...ляшенко, в твоем случае графомания страшнее, чем корона
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20.01.2021 16:03 Відповісти
решение проблемы вакцины в два хода:

1. национализируйте этот гребаный Лекхим или что-то там еще
2. договоритесь с приличной компанией о производстве вакцины в Украине
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20.01.2021 16:22 Відповісти
о нет, ребятки, без Кровавой Хунты дел не будет !!!!!
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20.01.2021 16:23 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3241397/do_marta_2022_goda_planiruem_sdelat_privivki_ot_covid19_50_naseleniya_ukrainy_stepanov
-- вот и допи... ...хм -- договорились...
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20.01.2021 15:39 Відповісти
медицинский директор по клиническим исследованиям Елена Руднева заявила, что Украине не дадут вакцину Pfizer, так как наша страна не способна обеспечить логистику.

И с каждым месяцем, уверенность в том, что "наша страна" хотьчтото сможет обепечить - накрывается крышкой пианино, как бы не было больно от этого
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20.01.2021 15:39 Відповісти
Эти уроды в состоянии приобрести нормальные вакцины, а не какой то хлам?
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20.01.2021 15:40 Відповісти
не бейте пианиста он играет как может.....и чем...
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20.01.2021 15:42 Відповісти
нам нужен не пианист, а настоящий президент
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20.01.2021 15:47 Відповісти
Так бабло то "на дороги " ушло -не на что...у зесрани одна надежда -кто то сжалится и подарит
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20.01.2021 15:55 Відповісти
Возьмут еще пару кредитов в крайнем случае, ума много не надо!
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20.01.2021 15:58 Відповісти
Что то не сильно им кредиты дают...
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20.01.2021 16:00 Відповісти
Вот поноют, что какие бедные и несчастные, и китайцы на свою вакцину кредит всегда дадут)
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20.01.2021 16:02 Відповісти
С цыганами еще проведите переговоры. У них хорошие препараты всегда были
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20.01.2021 15:43 Відповісти
я вчера с одним цыганом торговался (по приколу, конечно):

так он за две минуты он сбросил цену на товар в три раза !!!
а после моего встречного предложения доплатить мне еще столько же за его непотриб, слегка поразмыслив молча удалился
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20.01.2021 16:27 Відповісти
Serum, альтернативы я так понимаю у нас уже не будет?
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20.01.2021 15:43 Відповісти
есть еще вакцина произведенная в Пакистане и разработанная китайской компанией CanSinoBio, ну и наша уникальная вакцина, которая может стать лучшей в мире)
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20.01.2021 15:50 Відповісти
Ну, от з індусами можна говорити. І домовлятися. В них фармакологія - з гарними традиціями. І недорога.
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20.01.2021 15:47 Відповісти
Почему зе-МинЗдрав так любит КОПАТЬСЯ по ПОМОЙКАМ?!!!
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20.01.2021 15:53 Відповісти
потому что там бесплатно или дешевле)))
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20.01.2021 16:03 Відповісти
ВРАНЬЕ!
Например:
Китайский шмурдяк получается ДОРОЖЕ, чем Pfizer для Европы.
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20.01.2021 16:20 Відповісти
Дороже потому что так договорились, кто то положит разницу в карман, а элитный Пфайзер значит не для стран третьего мира, и мы по идее должны радоваться китайскому шмурдяку, к тому же есть еще вакцина разработанная китайской компанией CanSinoBio, она производится Пакистане, и она дешевая, а если еще ее испытывать у нас, то вообще часть можно получить бесплатно
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20.01.2021 16:27 Відповісти
А перепродати своєму народу можна за реальні кошти
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20.01.2021 16:24 Відповісти
В общем вакцинацию зесрань провалила ,а потом замутила опросик про то ,что украинцы не сильно и хотели вакцинироваться...и вообще уже,оказывается,ковид на спад пошел- причем только у нас...
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20.01.2021 15:53 Відповісти
в Україні дуже багато пальм! аж під 73% мавп
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20.01.2021 15:56 Відповісти
Зато вы,свинособаки,себе помои вкалываете -благо кацапстан -одна большая мусорка
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20.01.2021 15:57 Відповісти
Eta indijskaja kompanija v zizni nicego poxozego nedelali.Poka tam v stadiji razrabotki.
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20.01.2021 16:01 Відповісти
МОЗ веде переговори з індійською компанією, що виробляє вакцини проти COVID-19 Novovaks і AstraZeneca, - заступник міністра Іващенко - Цензор.НЕТ 2859
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20.01.2021 16:04 Відповісти
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-novavax-idUSKBN2661PI Novavax націлений на 2 мільярди доз вакцин проти COVID-19 за розширеної угоди з Індією
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20.01.2021 16:38 Відповісти
А вся эта история с вакцинами закончится так. Уже с месяц точно с завидным постоянством одни и те же голоса орут о провале вакцинации в Украине. А потом, когда выяснится, что половине населения или даже больше, пофиг и они и не собираются вакцинироваться вообще, даже бесплатно - эти же самые голоса начнут орать, что власть зря потратила бюджетные деньги и не рассчитала количество вакцины, которая нужна в Украине. Кому интересно - загуглите сейчас и загуглите потом. И увидите чудо смены методичек! У нас это было, есть и будет всегда, независимо от власти и зависит только от политической целесообразности. А народ "хавал", "хавает" и будет это продолжать делать дальше с мыслью "Ну он же прав (права), ну как же без вакцины жить дальше?" А после этого "Ну он же прав (она права) - зачем столько этой вакцины закупили и выбросили деньги на ветер!"
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20.01.2021 16:46 Відповісти
"половине населения или даже больше, пофиг и они и не собираются вакцинироваться вообще, даже бесплатно" Синоваком или индией конечно не хотят. Пфайзером,аж гай шуршал бы.
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20.01.2021 20:21 Відповісти
текс.. ось ще про інститут сироватки. https://www.nytimes.com/2021/01/03/world/asia/india-covid-19-vaccine.html Індія затвердила вакцину проти Covid-19 Оксфорд-АстраЗенека та 1 іншу ....Covaxin від Bharat Biotech. Окрім цього "Інститут сироватки крові в Індії, який ліцензував технологію від SpyBiotech, проводить випробування." тут 1/2 фаза...
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20.01.2021 17:09 Відповісти
Лапша на вуха. Індійський уряд підключає всі міжнародні організації щоб Індії продали оксфордську вакцину Астразенеку. До речі її вартість усього 2,7 долл. і не ппотребує складної логістики. Тому це все одно,що в бомжа просити комплект постілі, щоб переночувати. Але в інших напрямках індійські препарати непогані(кращі за російські, українські, китайські) - це вплив технологій і зв"язків з Великобританією.
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20.01.2021 17:36 Відповісти
Единственную сертифицированную вакцину Пфайзер ЗЕленые ублюдки усиленно игнорируют.

Без откатов закупки не будет.
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20.01.2021 18:12 Відповісти
А сколько фирм прокладок будет?
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20.01.2021 18:21 Відповісти
Да, да , на индийской вакцине можно больше бабла срубить. Ни одна уважающая себя страна не купит индийскую вакцину для своих граждан. Хочу посмотреть, как этой вакциной верховная рада проведет вакцинацию своих детей и родителей.
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20.01.2021 18:33 Відповісти
Не переживайте за них. Они все уже давно вакцинировались пфайзером и ездят себе спокойно по заграницам и срать хотели на всех остальных
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20.01.2021 19:05 Відповісти
 
 