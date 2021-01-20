Попри зниження пасажиропотоку рівень порушень на кордонах у 2020 році зріс, - Держприкордонслужба

Загалом під час виконання покладених на відомство завдань у 2020 році прикордонники самостійно або спільно з взаємодіючими органами затримали товарів на суму майже 730 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"У 2020 році зафіксоване значне зростання припинених за участю співробітників Держприкордонслужби спроб незаконного переміщення основних валют: 1,6 млн доларів США (2019р. - 500 тис.); 790 тис. євро (2019р. - 57 тис.); 8,5 млн рос. рублів (2019р. - 2,3 млн). При цьому, долари та євро переважно везли в Україну, а рублі – з нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за минулий рік затримано близько 170 тис. предметів парфумерії, що в два з половиною рази більше, ніж в 2019 році.

"Найбільше цієї продукції – 110 тисяч одиниць – йшло контрабандою із Румунії. 27,5 тисячі предметів парфумерії затримано на українсько-російському кордоні. Водночас парфумерну продукцію, що ввозилась незаконно в Україну, затримано на кордоні з Польщею – більше 13 тисяч, з Білоруссю – понад 9 тисяч, ще 6 тисяч одиниць цього товару було викрито у пунктах пропуску авіаційного сполучення", - відзначили в Держприкордонслужбі.

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За 2020 рік прикордонники вилучили понад 8,1 тисячу предметів антикваріату, велика частина з яких намагалися вивезти з України.

"Всього - 4 тис. одиниць - затримано на кордоні з Румунією. Близько 2,4 тисячі - переміщали в Польщу, ще майже тисячу - до Росії. Крім того, вилучено 64 ікони (2019. - 11), з них 50 - в КПВВ на лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі підкреслили, що на кордонах у 2020 році рівень порушень виріс, попри зниження пасажиропотоку.