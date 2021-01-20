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За три роки реформи в інтернатах стало на 9 тисяч менше дітей, - омбудсмен Кулеба

За три роки реформи в інтернатах стало на 9 тисяч менше дітей, - омбудсмен Кулеба

За три роки реформи інтернатів, з 2017-го по 2020 рік, сформовано хорошу комунікацію із суспільством, що призвело до того, що в інтернатах стало на 9 тисяч менше дітей. Також за цей час кількість дітей, які отримують інклюзивну освіту, збільшилася із 7 до понад 30 тисяч.

Про це заявив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба в ефірі Громадського радіо, передає Цензор.НЕТ.

"Це доволі пристойні результати", – наголосив він і додав, що з майже 100 тисяч дітей, які сьогодні перебувають в інтернатах, лише 4 тисячі (а це 4% дітей) потребують сімейного влаштування.

"Це діти зі статусом сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які потребують влаштування в сім’ю. А як правило, всі думають, що це в інтернатах діти-сироти. Ні, це батьківські діти. Це обов’язок батьків — виховувати й утримувати дитину. А держава має в цьому допомагати. Те, що пропонує Кабмін — це відмовитись від своєї функції стосовно підтримки і допомоги сім’ям. Їхня позиція – от якщо треба, ось інтернат є, влаштовуйте дитину туди і хай вона там живе", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зможуть жити в прийомних сім'ях до 23 років. Зеленський підписав закон

Омбудсмен уточнив, що 100 тисяч дітей відвідують інтернати, більшість з них там живе. Трохи менше половини дітей кожного дня повертаються додому. Суть реформи, за його словами, у тому, щоб інші діти так само могли повертатися додому.

"Я думаю, головне гальмо реформи зараз в мізках тих людей, які сьогодні починають виступати проти цієї реформи. Думаю, вони не мають досвіду і не бачили, як ця реформа відбувалася в інших країнах. Потрібно приділити 100% уваги не на те, який заклад закрити чи ні, а на те, які послуги розвинути для того, щоб дитина могла жити в сім’ї", - наголосив Кулеба..

Автор: 

сироти (82) усиновлення (46) інтернат (65) реформи (3206) Кулеба Микола (70)


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Топ коментарі
+4
за прошлый год имеем минус в четверть миллиона, то и в интернатах поубавилось...
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20.01.2021 16:14
+3
"Я думаю, главный тормоз реформы сейчас - в..." Главный тормоз - на Банковой
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20.01.2021 16:15
+1
А сирот стало меньше? Или интернаты закрыли?
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20.01.2021 16:04
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Взрослым трахаться лень или некогда... -- ...без этого детки не рождаются.
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20.01.2021 16:06 Відповісти
не на что)))))
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20.01.2021 16:34 Відповісти
-- не без того...
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20.01.2021 16:40 Відповісти
хотя в бедных странах население обычно растет, когда не на что презервативы покупать)
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20.01.2021 16:45 Відповісти
А сирот стало меньше? Или интернаты закрыли?
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20.01.2021 16:04 Відповісти
Людей и конечно детей в Украине стало меньше.
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20.01.2021 18:44 Відповісти
за прошлый год имеем минус в четверть миллиона, то и в интернатах поубавилось...
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20.01.2021 16:14 Відповісти
"Я думаю, главный тормоз реформы сейчас - в..." Главный тормоз - на Банковой
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20.01.2021 16:15 Відповісти
Детей не принимать. Интернаты приватизировать своим
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20.01.2021 16:28 Відповісти
. А злі язики кажуть що зеленське нічого не вміє , а тут - БАЦ ,, всього за 3 роки , провів хорошу реформу . .
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20.01.2021 16:32 Відповісти
інтернати це концтабори я знаю що пишу але зе владі пофігу
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20.01.2021 17:27 Відповісти
 
 