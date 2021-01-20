За три роки реформи в інтернатах стало на 9 тисяч менше дітей, - омбудсмен Кулеба

За три роки реформи інтернатів, з 2017-го по 2020 рік, сформовано хорошу комунікацію із суспільством, що призвело до того, що в інтернатах стало на 9 тисяч менше дітей. Також за цей час кількість дітей, які отримують інклюзивну освіту, збільшилася із 7 до понад 30 тисяч.

Про це заявив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба в ефірі Громадського радіо, передає Цензор.НЕТ.

"Це доволі пристойні результати", – наголосив він і додав, що з майже 100 тисяч дітей, які сьогодні перебувають в інтернатах, лише 4 тисячі (а це 4% дітей) потребують сімейного влаштування.

"Це діти зі статусом сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які потребують влаштування в сім’ю. А як правило, всі думають, що це в інтернатах діти-сироти. Ні, це батьківські діти. Це обов’язок батьків — виховувати й утримувати дитину. А держава має в цьому допомагати. Те, що пропонує Кабмін — це відмовитись від своєї функції стосовно підтримки і допомоги сім’ям. Їхня позиція – от якщо треба, ось інтернат є, влаштовуйте дитину туди і хай вона там живе", - зазначив Кулеба.

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Омбудсмен уточнив, що 100 тисяч дітей відвідують інтернати, більшість з них там живе. Трохи менше половини дітей кожного дня повертаються додому. Суть реформи, за його словами, у тому, щоб інші діти так само могли повертатися додому.

"Я думаю, головне гальмо реформи зараз в мізках тих людей, які сьогодні починають виступати проти цієї реформи. Думаю, вони не мають досвіду і не бачили, як ця реформа відбувалася в інших країнах. Потрібно приділити 100% уваги не на те, який заклад закрити чи ні, а на те, які послуги розвинути для того, щоб дитина могла жити в сім’ї", - наголосив Кулеба..