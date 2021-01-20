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Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
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У нас є факти примусової вакцинації жителів окупованого Росією Криму, - Кориневич

У нас є факти примусової вакцинації жителів окупованого Росією Криму, - Кориневич

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив про факти примусової вакцинації проти COVID-19 громадян, які проживають на окупованому Російською Федерацією півострові.

"У нас ще є факти фактично примусової вакцинації наших громадян невідомо чим, невідомо якою вакциною, невідомо якої якості", - заявив Кориневич під час комітетських слухань "Зовнішньополітичні аспекти деокупації Автономної республіки Крим та міста Севастополь: парламентський вимір" у форматі відеоконференції в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він також підкреслив, що жителі Криму не мають можливості за власним бажанням зробити тест на COVID-19.

Кориневич стверджує, що з поширенням пандемії COVID-19 ситуація з правами людини в Криму "ще більше погіршилася".

"Російська окупаційна влада показала себе абсолютно нездатною забезпечити належний санітарно-гігієнічний стан у Криму", - вважає Кориневич.

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За його словами, в Криму відсутня необхідна кількість місць у лікарнях, мають місце відмови в госпіталізації громадян, переміщення хворих на COVID-19 з лікарень у санаторії, де їм не можуть надати необхідну медичну допомогу.

Слухання проводить комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Крим (14126) росія (64926) Кориневич Антон (91) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
хай колят !
и сразу в голову !
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20.01.2021 16:18
+4
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/16/119578/vaktsinirovannykh-sputnikom-V-zhitelej-rossii-ne-pustyat-v-ssha-i-v-evropu--tam-ne-schitayut-eyo-vaktsinoj.shtml Вакцинированных «Спутником V» жителей России не пустят в США и в Европу. Там не считают её вакциной
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20.01.2021 16:22
+4
Кажись он нам уже помочь не сможет. Разве что в качестве чучела.
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20.01.2021 16:27
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хай колят !
и сразу в голову !
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20.01.2021 16:18 Відповісти
Когда накрыло 20 срочников от прививок, я предлагал весь полуостров вакцинировать
Всех вотетих ватанов шо танцуют с морячком, а его не трогать, он нам еще пригодится
У нас есть факты принудительной вакцинации жителей оккупированного Россией Крыма, - Кориневич - Цензор.НЕТ 2920
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20.01.2021 16:20 Відповісти
Кажись он нам уже помочь не сможет. Разве что в качестве чучела.
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20.01.2021 16:27 Відповісти
Говорят, что морячок уже копыта отбросил.
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20.01.2021 16:28 Відповісти
вовремя смылся к чертям по команде "полундра"

«Полундра!» - восклицательное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5 междометие , возникшее во времена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81 парусных флотов и изначально имевшее значение «берегись сверху!».

почуял камни с неба
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20.01.2021 16:32 Відповісти
И склеил ласты...
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20.01.2021 16:56 Відповісти
вроде да, и уже давно...
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20.01.2021 17:47 Відповісти
Самолайкеру, знов за своє?
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20.01.2021 16:38 Відповісти
хай колят! ну ну - так если б кпп не перекрыли! а шо на лугандонском направлении творится- так это просто диверсия гос. масштаба!
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20.01.2021 17:45 Відповісти
так это же карошо
У нас есть факты принудительной вакцинации жителей оккупированного Россией Крыма, - Кориневич - Цензор.НЕТ 6865
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20.01.2021 16:19 Відповісти
кримські зрадники не розуміють свого щастя
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20.01.2021 16:20 Відповісти
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/16/119578/vaktsinirovannykh-sputnikom-V-zhitelej-rossii-ne-pustyat-v-ssha-i-v-evropu--tam-ne-schitayut-eyo-vaktsinoj.shtml Вакцинированных «Спутником V» жителей России не пустят в США и в Европу. Там не считают её вакциной
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20.01.2021 16:22 Відповісти
Не розумію чому Спутнік V називають вакциною. Це шмурдяк від виробників " новічка".
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20.01.2021 16:28 Відповісти
ну да дык же !!!!!
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20.01.2021 16:29 Відповісти
Да... блин... я против подобных заявлений. Этот скот должен быть поголовно обколат этой фигней. Причем колоть нужно до 100% утилизации.
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20.01.2021 16:28 Відповісти
Это заявление для наших "европейских друзей". Т.к. "европейские друзья" в упор не видят факт прямой оккупации, но готовы бесконечно обсуждать нарушение прав человека. Вот вам факты "нарушения прав".
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20.01.2021 16:39 Відповісти
вколет путен крысам спутник- вэ,
тем, кто, бегал с вавкой в галавэ,
с крышкой красной - тем, кто за рассию
остальным дебилам - с крышкой синей !
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20.01.2021 16:45 Відповісти
Ну, в плане воспитательного момента, некоторая польза он этого гоффна может и есть...
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20.01.2021 16:58 Відповісти
Так и у нас собираются добровольно-принудительно вакцинировать.
Увольнять с работы тех, кто не сделал прививку.
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20.01.2021 17:13 Відповісти
побольше пыхти и свисти, Паровоз !
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20.01.2021 17:35 Відповісти
а, що невже це дивно - вони за примкшення i голосували
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20.01.2021 17:36 Відповісти
да уже многие крымчане горько разочаровались в российской власти... сейчас бы спокойно себе жили и никакими вакцинами не теребили...
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20.01.2021 17:54 Відповісти
 
 