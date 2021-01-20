У нас є факти примусової вакцинації жителів окупованого Росією Криму, - Кориневич

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив про факти примусової вакцинації проти COVID-19 громадян, які проживають на окупованому Російською Федерацією півострові.

"У нас ще є факти фактично примусової вакцинації наших громадян невідомо чим, невідомо якою вакциною, невідомо якої якості", - заявив Кориневич під час комітетських слухань "Зовнішньополітичні аспекти деокупації Автономної республіки Крим та міста Севастополь: парламентський вимір" у форматі відеоконференції в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він також підкреслив, що жителі Криму не мають можливості за власним бажанням зробити тест на COVID-19.

Кориневич стверджує, що з поширенням пандемії COVID-19 ситуація з правами людини в Криму "ще більше погіршилася".

"Російська окупаційна влада показала себе абсолютно нездатною забезпечити належний санітарно-гігієнічний стан у Криму", - вважає Кориневич.

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За його словами, в Криму відсутня необхідна кількість місць у лікарнях, мають місце відмови в госпіталізації громадян, переміщення хворих на COVID-19 з лікарень у санаторії, де їм не можуть надати необхідну медичну допомогу.

Слухання проводить комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.