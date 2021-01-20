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Новини Коронавірус і карантин
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Багато шкіл виходитимуть на навчання залежно від рівня епідемічної ситуації в регіоні, - Шкарлет

Багато шкіл виходитимуть на навчання залежно від рівня епідемічної ситуації в регіоні, - Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, у якому режимі працюватимуть школи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Ми саме на це і розраховували (на завершення карантину 25 січня. - Ред.). Кабмін у повному обсязі підтримує це рішення, сьогодні тривають консультації з профільним міністерством, оскільки карантинні обмеження встановлює МОЗ. Думаю, ми знайдемо спільну позицію", - сказав Шкарлет.

Міністр зазначив, що діятиме адаптивний карантин.

"Звичайно, діятиме адаптивний карантин до 28 лютого. При адаптивному карантині установи освіти виходитимуть на навчання залежно від рівня епідемічної ситуації в регіоні. Ми сподіваємося, що велика частина країни перейде на нормальне навчання, буде і змішана форма, залежно від захворюваності . Змішана - це якщо в класі понад 50% дітей захворіло, то вони переходять на самоізоляцію і дистанційний режим. На сьогодні багато місцевих органів погодило ситуацію, коли деякі предмети, наприклад, фізкультура та образотворче мистецтво, трудове навчання, переходять у режим дистанційного навчання, а інші йдуть у звичайному", - зазначив очільник Міносвіти.

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Автор: 

карантин (18172) школа (2204) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Шкарлет Сергій (353)


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Будут выходить на обучение и нести вирус домой
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20.01.2021 16:29 Відповісти
У нас немає міністра освіти, плагіатор Шкарлет - не міністр! Треба писати: так званий "міністр освіти".
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20.01.2021 17:05 Відповісти
Міністр-самозванець, бо голосування фальшиве (з кнопкодавством), і докторська дисертація його теж фальшива.
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20.01.2021 18:56 Відповісти
Через спалах коронавірусу Китай поспішає побудувати масивний карантинний табір, в якому можуть проживати понад 4000 людей, адже після спалаху Covid-19 цього місяця, десятки мільйонів людей опинились під суворим блокуванням.
https://vgolos.com.ua/news/covid-19-u-kytayi-budut-karantynnyj-tabir-dlya-4000-osib_1366389.html https://vgolos.com.ua/news/covid-19-u-kytayi-budut-karantynnyj-tabir-dlya-4000-osib_1366389.html https://vgolos.com.ua/news/covid-19-u-kytayi-budut-karantynnyj-tabir-dlya-4000-osib_1366389.html https://vgolos.com.ua/news/covid-19-u-kytayi-budut-karantynnyj-tabir-dlya-4000-osib_1366389.html
Карантинний табір розташований на околиці Шицзячжуан, столиці провінції Хебей, яка оточує столицю країни Пекін, пише https://edition.cnn.com/2021/01/20/asia/china-shijiazhuang-covid-quarantine-intl-hnk-scli/index.html?fbclid=IwAR0tmKDQ-qgKDqmauQWNV-bmgv5F3-5cgwaX1bJPVhwPJf_IAn_pQbWI7pk CNN .
Китай в основному стримував поширення вірусу, і більша частина країни повернулася до норми. Однак раптовий ріст випадків викликав занепокоєння у чиновників, особливо перед місячним Новим роком, найважливішим щорічним фестивалем у окрузі, під час якого, як очікується, сотні мільйонів людей поїдуть до членів сім'ї.
Чиновники в Шицзячжуані, де зосереджена епідемія, ініціювали масові випробування та суворі блокування, переселяючи цілі села в централізовані карантинні установи, намагаючись зупинити поширення вірусу. У новому карантинному таборі будуть розташовані люди, які мали контакти з ковідними пацієнтами, оскільки продовжується програма відстеження контактів та тестування.
Табір розрахований на 4160 осіб.
Більше 4000 будівельників за"шість днів і ночей" завершили перший етап будівництва, заявив у вівторок заступник міського голови Шицзячжуан Мен Сянхун. Тепер будівництво триває на другій черзі.Багато шкіл виходитимуть на навчання залежно від рівня епідемічної ситуації в регіоні, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 9044
Як стало відомо, кожна збірна кімната має площу 18 квадратних метрів, вона буде забезпечена окремою ванною кімнатою та душем, письмовими столами, стільцями, ліжками, Wi-Fi та телевізором.
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21.01.2021 06:34 Відповісти
 
 