Багато шкіл виходитимуть на навчання залежно від рівня епідемічної ситуації в регіоні, - Шкарлет
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, у якому режимі працюватимуть школи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Ми саме на це і розраховували (на завершення карантину 25 січня. - Ред.). Кабмін у повному обсязі підтримує це рішення, сьогодні тривають консультації з профільним міністерством, оскільки карантинні обмеження встановлює МОЗ. Думаю, ми знайдемо спільну позицію", - сказав Шкарлет.
Міністр зазначив, що діятиме адаптивний карантин.
"Звичайно, діятиме адаптивний карантин до 28 лютого. При адаптивному карантині установи освіти виходитимуть на навчання залежно від рівня епідемічної ситуації в регіоні. Ми сподіваємося, що велика частина країни перейде на нормальне навчання, буде і змішана форма, залежно від захворюваності . Змішана - це якщо в класі понад 50% дітей захворіло, то вони переходять на самоізоляцію і дистанційний режим. На сьогодні багато місцевих органів погодило ситуацію, коли деякі предмети, наприклад, фізкультура та образотворче мистецтво, трудове навчання, переходять у режим дистанційного навчання, а інші йдуть у звичайному", - зазначив очільник Міносвіти.
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