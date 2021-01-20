Делегація Ради ініціює створення "Кримської платформи" на майданчику ПАРЄ, - "слуга народу" Мезенцева
Голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Марія Мезенцева (фракція "Слуга народу") анонсувала створення неформальної "Кримської платформи" на майданчику ПАРЄ.
"У новій стратегії нашої делегації... ініціатива про неформальну платформу підтримки теми Криму та прав людини, що є одним із форпостів діяльності ПАРЄ. Неформальна платформа підтримки України вже заснована, як "Кримська платформа". Таку саму назву вона матиме і на майданчиках ПАРЄ. І ми будемо... про цю ініціативу інформувати потенційних партнерів - депутатів ПАРЄ, щоб вони до цієї платформи приєднувалися", - сказала Мезенцева на онлайн-круглому столі "Ситуація з правами людини в окупованому Криму напередодні зимової сесії ПАРЄ" у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За словами народного депутата, нова платформа на майданчику ПАРЄ працюватиме паралельно з уже наявною тематичною платформою "Балтік-плюс".
"Ми з колегами подумали, що Крим, дотримання прав людини та ситуацію на півострові ми маємо виділити в інший вимір і активно працювати з цього треку", - зазначила народний депутат.
Мезенцева наголосила, що ситуація з правами людини на Кримському півострові погіршується, чому, зокрема, сприяє і пандемія COVID-19, про що постійна делегація Верховної Ради поінформує ще раз ПАРЄ.
Як повідомлялося, раніше Мезенцева висловлювалася за залучення до "Кримської платформи" представників ПАРЄ. "У нас є певна думка, що "Кримська платформа" має поширитися також на ПАРЄ", - сказала Мезенцева.
Зимова сесія ПАРЄ відбудеться 25-28 січня у гібридному форматі (онлайн та очно) у Страсбурзі.
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Бо замахнулося на мародерство свого асоційованого члена - України!
Воно, користуючись правом сильнішого (як і Путін) відняла в України доходи від транзиту газу українською ГТС, чим завдало як економічної так і оборонної шкоди,.Бо стимульнуло РФ до масштабнішої агресії проти України, бо цілісність та неушкодженість нашої ГТС для транзиту її ж газу в Європу вже не буде стримуючим фактором для агресії РФ.
Підтверженням цього висновку є те, що Німеччина ( на противагу США) заборонила надання України не лише зброї, а навіть продаж Україні техніки, транспортних засобів та двигунів для виробництва Україною автомобілів для українського війська...
Тому вередливе прагнення ЗЕ до чергової "нормандської зустрічі, коли там засідатимуть меркелі-макарони вкупі з Путіним - за межею розумного! Бо то буде черговий раунд гри задля забиття м'ячів виключно "українські ворота"...
І не дивлячись на те, що "триумвірат" Путін- Меркель-Макрон ще при владі, а по суті вони вже "вчорашні", але лишаються міцно спаяними між собою. Більше того - Путін через своїх емісарів, типу Шрьодера-Меркель -гарячково зондує підгрунтя для можливої майбутньої втечі в Німеччину