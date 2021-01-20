"ЄС" вимагає повернути пільгову оплату до 100 кВт/год і заборонити імпорт енергоносіїв із Росії, - проєкт Постанови

Фракція "Європейська Солідарність" у Верховній Раді України внесла проєкт постанови, яким пропонує повернути пільгову норму до 100 кВт/год, а також заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. "ЄС" також наполягає на забороні прямого імпорту природного газу в Україну з Російської Федерації.

Як повідомив співголова фракції Артур Герасимов, документ вноситься з метою підтримки малозабезпечених українців, а також захисту національних інтересів, стабілізації роботи енергетичної системи України і запобігання вчиненню корупційних дій на ринку електроенергії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Некомпетентна влада Зеленського загнала українців в енергетичну кризу посеред зими, повністю проваливши підготовку до опалювального сезону. З настанням морозів, наприклад, виявилось, що в державі не вистачає вугілля, тому "Центренерго" просить уряд дозволити віялові відключення, яких українці не бачили з 90-х років. Залишити об’єкти теплогенерації без енергоресурсу – такий самий злочин, як той, коли ця ж влада Зеленського залишила лікарів беззахисними в перші місяці епідемії", – говорить Герасимов.

Він наголосив – така ситуація з паливом сталась вперше за роки незалежності, при цьому у Зеленського суттєво збільшили тарифи для найвразливіших верств населення та забрали в них субсидії.

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"Європейська Солідарність" розробила комплекс невідкладних заходів, які мають вжити компетентні органи державної влади з метою захисту національних інтересів, захисту малозабезпечених верств населення, стабілізації роботи енергетичної системи України та запобігання вчиненню корупційних дій на ринку електроенергії", – пояснює співголова фракції.

"Перш за все ми внесли законопроект про підвищення об’єму субсидій для захисту найбільш вразливих верств населення", – нагадав Герасимов.

"Також Кабінет Міністрів має невідкладно повернути пільговий тариф у 90 копійок за кіловат на перші 100 кіловат електроенергії, що діяв в період президентства Порошенка, для всього населення України, в тому числі в сільській місцевості", – пояснює депутат.

"Європейська Солідарність" також наполягає на забороні імпорту електричної енергії з Республіки Білорусь та з Російської Федерації. Уряд до 1 лютого має відзвітувати перед Верховною Радою про заходи, вжиті з метою об’єднання електромереж Європейського Союзу та України.

"Необхідно відновити належну роботу українських атомних станцій для забезпечення щонайменше 55 відсотків обсягу атомної електроенергії в енергетичному балансі", – наголошують у "Євросолідарності".

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"Також необхідно запровадити заборону на прямий імпорт російського газу, до якого нас штовхають маріонетки Кремля спільно з представниками діючої влади. Україна з 2015 року злізла з "газової голки" Газпрому і здобула цілковиту енергетичну незалежність. Тепер є цілком обгрунтовані підозри, що нинішня енергетична криза – частина масштабного плану до відновлення прямих поставок блакитного палива з країни-агресора", – застерігає Герасимов.

Державна аудиторська служба України та правоохоронні органи мають провести аудит та перевірку діяльності ПАТ "Центренерго", постачальників вугілля, державних шахт, а також ціноутворення. Фонд державного майна України до 1 лютого 2021 року має надати Верховній Раді України розгорнутий звіт за 2020 рік з поясненням причин збитковості та критеріїв відбору керівників.

"Енергетична криза і загроза енергетичній незалежності України – це не лише вирок некомпетентності владі Зеленського, а й іспит для Парламенту, який повинен довести здатність захищати національні інтереси держави та українців. Ситуація критична, тому вимагаємо від влади термінових дій по захисту людей", – резюмує Артур Герасимов.

Як відомо, "Європейська Солідарність" раніше внесла законопроект щодо збільшення у Державному бюджеті України витрат на субсидії на 7 мільярдів гривень. Кошти пропонується перерозподілити за рахунок скорочення витрат на Офіс президента Зеленського, прокуратуру, СБУ, ДБР та інших силовиків.