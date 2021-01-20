"ЄС" вимагає повернути пільгову оплату до 100 кВт/год і заборонити імпорт енергоносіїв із Росії, - проєкт Постанови
Фракція "Європейська Солідарність" у Верховній Раді України внесла проєкт постанови, яким пропонує повернути пільгову норму до 100 кВт/год, а також заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. "ЄС" також наполягає на забороні прямого імпорту природного газу в Україну з Російської Федерації.
Як повідомив співголова фракції Артур Герасимов, документ вноситься з метою підтримки малозабезпечених українців, а також захисту національних інтересів, стабілізації роботи енергетичної системи України і запобігання вчиненню корупційних дій на ринку електроенергії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Некомпетентна влада Зеленського загнала українців в енергетичну кризу посеред зими, повністю проваливши підготовку до опалювального сезону. З настанням морозів, наприклад, виявилось, що в державі не вистачає вугілля, тому "Центренерго" просить уряд дозволити віялові відключення, яких українці не бачили з 90-х років. Залишити об’єкти теплогенерації без енергоресурсу – такий самий злочин, як той, коли ця ж влада Зеленського залишила лікарів беззахисними в перші місяці епідемії", – говорить Герасимов.
Він наголосив – така ситуація з паливом сталась вперше за роки незалежності, при цьому у Зеленського суттєво збільшили тарифи для найвразливіших верств населення та забрали в них субсидії.
"Європейська Солідарність" розробила комплекс невідкладних заходів, які мають вжити компетентні органи державної влади з метою захисту національних інтересів, захисту малозабезпечених верств населення, стабілізації роботи енергетичної системи України та запобігання вчиненню корупційних дій на ринку електроенергії", – пояснює співголова фракції.
"Перш за все ми внесли законопроект про підвищення об’єму субсидій для захисту найбільш вразливих верств населення", – нагадав Герасимов.
"Також Кабінет Міністрів має невідкладно повернути пільговий тариф у 90 копійок за кіловат на перші 100 кіловат електроенергії, що діяв в період президентства Порошенка, для всього населення України, в тому числі в сільській місцевості", – пояснює депутат.
"Європейська Солідарність" також наполягає на забороні імпорту електричної енергії з Республіки Білорусь та з Російської Федерації. Уряд до 1 лютого має відзвітувати перед Верховною Радою про заходи, вжиті з метою об’єднання електромереж Європейського Союзу та України.
"Необхідно відновити належну роботу українських атомних станцій для забезпечення щонайменше 55 відсотків обсягу атомної електроенергії в енергетичному балансі", – наголошують у "Євросолідарності".
"Також необхідно запровадити заборону на прямий імпорт російського газу, до якого нас штовхають маріонетки Кремля спільно з представниками діючої влади. Україна з 2015 року злізла з "газової голки" Газпрому і здобула цілковиту енергетичну незалежність. Тепер є цілком обгрунтовані підозри, що нинішня енергетична криза – частина масштабного плану до відновлення прямих поставок блакитного палива з країни-агресора", – застерігає Герасимов.
Державна аудиторська служба України та правоохоронні органи мають провести аудит та перевірку діяльності ПАТ "Центренерго", постачальників вугілля, державних шахт, а також ціноутворення. Фонд державного майна України до 1 лютого 2021 року має надати Верховній Раді України розгорнутий звіт за 2020 рік з поясненням причин збитковості та критеріїв відбору керівників.
"Енергетична криза і загроза енергетичній незалежності України – це не лише вирок некомпетентності владі Зеленського, а й іспит для Парламенту, який повинен довести здатність захищати національні інтереси держави та українців. Ситуація критична, тому вимагаємо від влади термінових дій по захисту людей", – резюмує Артур Герасимов.
Як відомо, "Європейська Солідарність" раніше внесла законопроект щодо збільшення у Державному бюджеті України витрат на субсидії на 7 мільярдів гривень. Кошти пропонується перерозподілити за рахунок скорочення витрат на Офіс президента Зеленського, прокуратуру, СБУ, ДБР та інших силовиків.
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Владі доводиться негайно гасити пожежу з тарифами на комунальні послуги, бо заборгованість на кінець року сягнула більше 60 млрд.грн. і наростають протести громадян, які можуть її змести з підмостків. Проте навіть гасячи цю пожежу, влада не бажає змінювати саму філософію підходу до продуктивного та остаточного вирішення цього питання
Не секрет, що левова частина тарифів складають необгрунтоване присвоєння прибутку багаточисельними посередниками, (прокладками) які мають вплив на владу і її ж "башляють частиною заробленого"...
Знизити тарифи на постачання комунальних послуг можна реорганізувавши структуру надавачів послуг та методологію визначення максимального розміру тарифів наступним чином:
-Між продуцентом послуг так і його споживачами має бути лише один, але не торговий, а продуктивний транспортно-збутовий посередник. А максимальний розмір тарифу для кінцевого споживача має складати подвійну собівартість первинного продуцента.
Якщо конкретніше, і без наукових та арифметичних викладок, то:
-ГАЗ - має подаватися споживачу за ціною його подвійної собівартості видобування в Україні - а це 3 гривні за 1 куб. І продавати його має Укртрансгаз, перебравши на себе функції чисельних посередників - їх попросту слід виключити з процесу. А подвійна собівартість буде ділитися між видобувниками і транспортниками. За таких умов Укртрансгаз закуплятиме в першу чергу самий дешевий у видобутку газ, а при необхідності збільшення постачання (під зрослий попит населення) підключатиметься до дорожчого видобувника, тоді видобувники будуть намагатися знизити собівартість видобутку, шоб весь видобутий ними газ був зацікавленим купити Укртрансгаз! Ніякої абонементної плати, бо люди вже оплатили підключення в минулому своїх будинкових мереж до мереж Укртрансгазу. Повторюю, що в результаті запровадження такої схеми - тариф має бути не 10, і не 7, а (на сьогодні) - максимум по 3 гривні за 1 куб. спожитого газу!.
-І якщо така схема (верхньої планки тарифу в розмірі подвійної (усередненої по всім родовищам) собівартості буде прийнята, та забезпечена законодавчо то розподіл прибутку між видобувниками та траспортно-збутовиками не матиме ніякого значення (і не повинен будь-кого цікавити), як і зарплати в середині цих компаній. Впевнений, що у випадку законодавчо утвердженій такій методології - проблема скільки мільйонів долярів відіслати мамі чи дружині за кордон - зникне в "коболєвих-вітренків"!
-А щоб залишилося вигідним вигравати міжнародні арбітражі - преміювання залишити, але лише в тому випадку, якщо ці виграші забезпечені за рахунок коштів цих же фірм та їх силами. А не так , як нині -найнятих іноземних консультантів, адвокатів, чи фірм для арбітражу оплачує держава, а виграші - в кишеню "коболєвих-вітренків"!
-Електроенергія. СХЕМА аналогічна схемі як по газу. Українські електромережі мають бути єдиним посередником між продуцентами і кінцевим споживачем - домогосподарством. А продавати електроенергію кінцевому споживачеві - домогосподарству електромережі мають за подвійною усередненою собівартістю її виробництва. Тобто (на сьогодні) максимум - 0.8 грн за квт-годину.
3. Вода холодна - тариф обмежити рентабельністю її постачання в квартири розміром в 50%. А собівартість - обмежити на рівень непродуктивних витрат, типу корпоративів, будівництва заміських дач, будинків відпочинку, "робочих відряджень"за кордон...та інших "вибриків".Тоді вартість на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) буде в діапазоні і 3-6 грн. за кубометр.
4. Теплопостачання - до 10 грн. за обігрів 1 м квадратного площі будинку. Хоча слід було б перейти до тарифу обрахованого за кубометр обігріву, а ще ліпше- на отримані Гігакалорії.
Стосовно домашніх лічильників...
Еталоном є електромережі, які завжди здавали будинки в експлуатацію з встановленими ними же поквартирними лічильниками.
Тому за такою ж схемою слід перейти і на індивідуальний облік витрат - споживання тепла та води, а не за колективною відповідальністю жителів за несплату кимось іншим в багатоквартирних будинках. Бо колективна відповідальність є антиконституційною (нею не передбачена), - як спроба влади "спихнути" відповідальність з себе на жителів за прийняття в експлуатацію будинку з недообладнаними засобами індивідуального обліку квартир.
Але нині ті фірми, які були обдаровані правом власності на засоби тепло-водопостачання, чи взяли їх в оперативне управління, чи оренду без попередніх вимог по дообладнанню квартир індивідуальними лічильниками - мають розкошелитися на їх установку. Або в судах доводити, скільки саме води чи тепла вони подали в ту, чи іншу конкретну квартиру... А не споживач має доказувати чому він (на думку згаданих фірм) недоплатив за незафіксовані приладами обсягами послуг - в конкретну квартиру!. За чинною Конституцією - існує поки-що, презумпція невинуватості споживача стосовно не обгрунтованих вимог (показами лічильників) постачальника послуг про суму до сплати!
Наступне - якщо тепломережі планують перейти на облік постачання тепла в Гігакалоріях, то і квартири мали б облаштовувати лічильниками тепла, а не кубометрами гарячої води.
Вперед!
Чомусь я постійно потрапляю лише на його - помилкові коменти .? .
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_64e17a2e-9dce-4733-83bb-2f58b944ac80 Декларация М Порошенко
Короче, народ, в моєму кондуїті https://censor.net/ru/user/314213 - ольгінський провокатор, з характеристикою одного з завсігдатаїв Форуму "ватный зеидиот йули зажопной" (шкода, вже забув, хто саме його так охарактеризував)
а что это я говорил Байдену по телефону - я им поднял тариф не в 2 раза как вы просили - а в ТРИ !!! ...я повторю - Зе и Пэ -- блезницы с одним нутром и одной целью - уничтожить Украину, только один напялил костюм клоуна - а второй вышиванку патриота!!! разница только в этом и в том что пЭтя немного хитрее..
зєбсь було б , якби без вугілля зупинилися ТЕС ,, і металургійні комбінати . ??
А как быть тем кому ничего не компенсировали ? У людей пол зарплаты стало уходить зимой на коммуналку. А еще всякие Роттердамы + а еще альтернатившиков - паразитов со спецтарифом сколько нам на шею посадили. Нынешняя власть ворье, но и предыдущая ничем не лучше.
Ринкова ціна на робочу силу (зарплати) а також пенсії - встановлюється в другу чергу після ринкових цін на товари. І ніяк інакше. Такий закон економіки, неодноразово підтверджений практикою. Такий закон життя.
До речі, при минулій владі призначались субсидії, в разі, якщо комірне перевищувало 15% доходів. Звісно, потрібно було виконати певні умови... бо були хитруни... Можливо, і ти з тих брехунів, який заявляє "У людей пол зарплаты стало уходить зимой на коммуналку".
А те, що апеляції по частковим ухвалам ще йдуть - то вони вже жодного стосунку до обговорюваної проблеми стосовно отих 5млрд.кубів не мають. Тим більше, по основному масиву претензій України касапи погодились і навіть рік тому виплатили три лярди зелені, які присудив арбітраж на користь України
Ну, і х з тобою.
Підтримай петицію:
https://petition.president.gov.ua/petition/111768