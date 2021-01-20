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Новини Тарифи ЖКГ
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"ЄС" вимагає повернути пільгову оплату до 100 кВт/год і заборонити імпорт енергоносіїв із Росії, - проєкт Постанови

Фракція "Європейська Солідарність" у Верховній Раді України внесла проєкт постанови, яким пропонує повернути пільгову норму до 100 кВт/год, а також заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. "ЄС" також наполягає на забороні прямого імпорту природного газу в Україну з Російської Федерації.

Як повідомив співголова фракції Артур Герасимов, документ вноситься з метою підтримки малозабезпечених українців, а також захисту національних інтересів, стабілізації роботи енергетичної системи України і запобігання вчиненню корупційних дій на ринку електроенергії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Некомпетентна влада Зеленського загнала українців в енергетичну кризу посеред зими, повністю проваливши підготовку до опалювального сезону. З настанням морозів, наприклад, виявилось, що в державі не вистачає вугілля, тому "Центренерго" просить уряд дозволити віялові відключення, яких українці не бачили з 90-х років. Залишити об’єкти теплогенерації без енергоресурсу – такий самий злочин, як той, коли ця ж влада Зеленського залишила лікарів беззахисними в перші місяці епідемії", – говорить Герасимов.

Він наголосив – така ситуація з паливом сталась вперше за роки незалежності, при цьому у Зеленського суттєво збільшили тарифи для найвразливіших верств населення та забрали в них субсидії.

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"Європейська Солідарність" розробила комплекс невідкладних заходів, які мають вжити компетентні органи державної влади з метою захисту національних інтересів, захисту малозабезпечених верств населення, стабілізації роботи енергетичної системи України та запобігання вчиненню корупційних дій на ринку електроенергії", – пояснює співголова фракції.

"Перш за все ми внесли законопроект про підвищення об’єму субсидій для захисту найбільш вразливих верств населення", – нагадав Герасимов.

"Також Кабінет Міністрів має невідкладно повернути пільговий тариф у 90 копійок за кіловат на перші 100 кіловат електроенергії, що діяв в період президентства Порошенка, для всього населення України, в тому числі в сільській місцевості", – пояснює депутат.

"Європейська Солідарність" також наполягає на забороні імпорту електричної енергії з Республіки Білорусь та з Російської Федерації. Уряд до 1 лютого має відзвітувати перед Верховною Радою про заходи, вжиті з метою об’єднання електромереж Європейського Союзу та України.

"Необхідно відновити належну роботу українських атомних станцій для забезпечення щонайменше 55 відсотків обсягу атомної електроенергії в енергетичному балансі", – наголошують у "Євросолідарності".

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"Також необхідно запровадити заборону на прямий імпорт російського газу, до якого нас штовхають маріонетки Кремля спільно з представниками діючої влади. Україна з 2015 року злізла з "газової голки" Газпрому і здобула цілковиту енергетичну незалежність. Тепер є цілком обгрунтовані підозри, що нинішня енергетична криза – частина масштабного плану до відновлення прямих поставок блакитного палива з країни-агресора", – застерігає Герасимов.

Державна аудиторська служба України та правоохоронні органи мають провести аудит та перевірку діяльності ПАТ "Центренерго", постачальників вугілля, державних шахт, а також ціноутворення. Фонд державного майна України до 1 лютого 2021 року має надати Верховній Раді України розгорнутий звіт за 2020 рік з поясненням причин збитковості та критеріїв відбору керівників.

"Енергетична криза і загроза енергетичній незалежності України – це не лише вирок некомпетентності владі Зеленського, а й іспит для Парламенту, який повинен довести здатність захищати національні інтереси держави та українців. Ситуація критична, тому вимагаємо від влади термінових дій по захисту людей", – резюмує Артур Герасимов.

Як відомо, "Європейська Солідарність" раніше внесла законопроект щодо збільшення у Державному бюджеті України витрат на субсидії на 7 мільярдів гривень. Кошти пропонується перерозподілити за рахунок скорочення витрат на Офіс президента Зеленського, прокуратуру, СБУ, ДБР та інших силовиків.

Автор: 

ВР (14941) пільги (438) енергетика (2577) електроенергія (6176) Герасимов Артур (297)


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Топ коментарі
+34
"ЕС" требует вернуть льготную оплату до 100 кВт/ч и запретить импорт энергоносителей из России, - проект Постановления - Цензор.НЕТ 4281
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20.01.2021 17:12
+31
"ЕС" требует вернуть льготную оплату до 100 кВт/ч и запретить импорт энергоносителей из России, - проект Постановления - Цензор.НЕТ 9632
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20.01.2021 17:06
+23
"ЄС" вимагає повернути пільгову оплату до 100 кВт/год і заборонити імпорт енергоносіїв із Росії, - проєкт Постанови - Цензор.НЕТ 4679
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20.01.2021 17:22
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"ЕС" требует вернуть льготную оплату до 100 кВт/ч и запретить импорт энергоносителей из России, - проект Постановления - Цензор.НЕТ 9632
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20.01.2021 17:06 Відповісти
Вот это ЕС от Пороха... -- я иногда теряюсь, когда с нормальным ЕС путаю...*)
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20.01.2021 17:06 Відповісти
Потрібно знати, що назви країн та об'єднань країн, такі, як Україна, Велика Британія, Сполучені Штати, Іспанія, Польща, Європейський Союз, тощо пишуться без лапок; а назви, приміром, партій "Європейська Солідарність" - в лапках.
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20.01.2021 17:12 Відповісти
Я без претензий, но тонкий политический расчёт просматривается...*)
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20.01.2021 17:27 Відповісти
політтехнологія. І слід визнати - успішна.
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20.01.2021 17:30 Відповісти
Щодо структури та методології тарифоутворення в Україні - моя пропозиція.

Владі доводиться негайно гасити пожежу з тарифами на комунальні послуги, бо заборгованість на кінець року сягнула більше 60 млрд.грн. і наростають протести громадян, які можуть її змести з підмостків. Проте навіть гасячи цю пожежу, влада не бажає змінювати саму філософію підходу до продуктивного та остаточного вирішення цього питання

Не секрет, що левова частина тарифів складають необгрунтоване присвоєння прибутку багаточисельними посередниками, (прокладками) які мають вплив на владу і її ж "башляють частиною заробленого"...

Знизити тарифи на постачання комунальних послуг можна реорганізувавши структуру надавачів послуг та методологію визначення максимального розміру тарифів наступним чином:

-Між продуцентом послуг так і його споживачами має бути лише один, але не торговий, а продуктивний транспортно-збутовий посередник. А максимальний розмір тарифу для кінцевого споживача має складати подвійну собівартість первинного продуцента.

Якщо конкретніше, і без наукових та арифметичних викладок, то:

-ГАЗ - має подаватися споживачу за ціною його подвійної собівартості видобування в Україні - а це 3 гривні за 1 куб. І продавати його має Укртрансгаз, перебравши на себе функції чисельних посередників - їх попросту слід виключити з процесу. А подвійна собівартість буде ділитися між видобувниками і транспортниками. За таких умов Укртрансгаз закуплятиме в першу чергу самий дешевий у видобутку газ, а при необхідності збільшення постачання (під зрослий попит населення) підключатиметься до дорожчого видобувника, тоді видобувники будуть намагатися знизити собівартість видобутку, шоб весь видобутий ними газ був зацікавленим купити Укртрансгаз! Ніякої абонементної плати, бо люди вже оплатили підключення в минулому своїх будинкових мереж до мереж Укртрансгазу. Повторюю, що в результаті запровадження такої схеми - тариф має бути не 10, і не 7, а (на сьогодні) - максимум по 3 гривні за 1 куб. спожитого газу!.

-І якщо така схема (верхньої планки тарифу в розмірі подвійної (усередненої по всім родовищам) собівартості буде прийнята, та забезпечена законодавчо то розподіл прибутку між видобувниками та траспортно-збутовиками не матиме ніякого значення (і не повинен будь-кого цікавити), як і зарплати в середині цих компаній. Впевнений, що у випадку законодавчо утвердженій такій методології - проблема скільки мільйонів долярів відіслати мамі чи дружині за кордон - зникне в "коболєвих-вітренків"!

-А щоб залишилося вигідним вигравати міжнародні арбітражі - преміювання залишити, але лише в тому випадку, якщо ці виграші забезпечені за рахунок коштів цих же фірм та їх силами. А не так , як нині -найнятих іноземних консультантів, адвокатів, чи фірм для арбітражу оплачує держава, а виграші - в кишеню "коболєвих-вітренків"!

-Електроенергія. СХЕМА аналогічна схемі як по газу. Українські електромережі мають бути єдиним посередником між продуцентами і кінцевим споживачем - домогосподарством. А продавати електроенергію кінцевому споживачеві - домогосподарству електромережі мають за подвійною усередненою собівартістю її виробництва. Тобто (на сьогодні) максимум - 0.8 грн за квт-годину.

3. Вода холодна - тариф обмежити рентабельністю її постачання в квартири розміром в 50%. А собівартість - обмежити на рівень непродуктивних витрат, типу корпоративів, будівництва заміських дач, будинків відпочинку, "робочих відряджень"за кордон...та інших "вибриків".Тоді вартість на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) буде в діапазоні і 3-6 грн. за кубометр.

4. Теплопостачання - до 10 грн. за обігрів 1 м квадратного площі будинку. Хоча слід було б перейти до тарифу обрахованого за кубометр обігріву, а ще ліпше- на отримані Гігакалорії.

Стосовно домашніх лічильників...

Еталоном є електромережі, які завжди здавали будинки в експлуатацію з встановленими ними же поквартирними лічильниками.

Тому за такою ж схемою слід перейти і на індивідуальний облік витрат - споживання тепла та води, а не за колективною відповідальністю жителів за несплату кимось іншим в багатоквартирних будинках. Бо колективна відповідальність є антиконституційною (нею не передбачена), - як спроба влади "спихнути" відповідальність з себе на жителів за прийняття в експлуатацію будинку з недообладнаними засобами індивідуального обліку квартир.

Але нині ті фірми, які були обдаровані правом власності на засоби тепло-водопостачання, чи взяли їх в оперативне управління, чи оренду без попередніх вимог по дообладнанню квартир індивідуальними лічильниками - мають розкошелитися на їх установку. Або в судах доводити, скільки саме води чи тепла вони подали в ту, чи іншу конкретну квартиру... А не споживач має доказувати чому він (на думку згаданих фірм) недоплатив за незафіксовані приладами обсягами послуг - в конкретну квартиру!. За чинною Конституцією - існує поки-що, презумпція невинуватості споживача стосовно не обгрунтованих вимог (показами лічильників) постачальника послуг про суму до сплати!

Наступне - якщо тепломережі планують перейти на облік постачання тепла в Гігакалоріях, то і квартири мали б облаштовувати лічильниками тепла, а не кубометрами гарячої води.

Вперед!
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20.01.2021 20:22 Відповісти
А чим вам «ЄС» ненормальний в порівнянні з ЄС?
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20.01.2021 17:24 Відповісти
У кого ви запитуєте , у зебіла .?
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20.01.2021 17:27 Відповісти
Та нє, Бандера - не зовсім зебіл. Так, інколи блукає, буває... У всяк випадку в моєму кондуїті - в адекватних. А помилятися ми всі здатні...
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20.01.2021 17:32 Відповісти
Можливо , але щось дуже часто він помиляється .

Чомусь я постійно потрапляю лише на його - помилкові коменти .? .
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20.01.2021 17:45 Відповісти
даааа, я також підтверджую, що часто... Пригадую, навіть сам пару раз визврився...
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20.01.2021 18:04 Відповісти
Да нормально всё -- путаюсь иногда -- как между Adidas и Abibas...*)
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20.01.2021 17:33 Відповісти
Будьте обережні, бо так можна і підробку купити, замість німецької якості, виробленій у Китаї.
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20.01.2021 17:38 Відповісти
-- так и я ж про то: одно с Европы, а другое почти с Европы...*)
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20.01.2021 17:40 Відповісти
ПидРосия это и есь почьти с Евразиии и ,! 🧐🤪😳😁
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20.01.2021 18:13 Відповісти
В разі прийняття такої постанови беня образиться, бо йому пільги скоротять, на всіх пільг не вистачає...
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20.01.2021 17:06 Відповісти
И не только папа Беня. Его кукле тоже откаты уменьшат

"ЕС" требует вернуть льготную оплату до 100 кВт/ч и запретить импорт энергоносителей из России, - проект Постановления - Цензор.НЕТ 1730
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20.01.2021 17:16 Відповісти
Сшщчиттаеёть прыбыльь за достафку хгазза !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ✌️🤪👍 😁🧐😄😅🤣😃
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20.01.2021 18:15 Відповісти
И кто из них мачеха?
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20.01.2021 17:07 Відповісти
Щас. Тогда это уже не будет "эпохаблагополучия".
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20.01.2021 17:08 Відповісти
и отопление..не забудьте про отопление ... ибо теплосети уже начали пугать новой ценой на ГКал... а там...а там на 250-350 грн выше (сама цена) значит на 500-800 выше платежка...
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20.01.2021 17:09 Відповісти
Шо там ещё требует собака(ПЕС)?
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20.01.2021 17:09 Відповісти
"ЕС" требует вернуть льготную оплату до 100 кВт/ч и запретить импорт энергоносителей из России, - проект Постановления - Цензор.НЕТ 4281
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20.01.2021 17:12 Відповісти
І щоб не забули 73/43%зебіли продати свого пса
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20.01.2021 17:13 Відповісти
Чому у вас все через жо.у?
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20.01.2021 17:18 Відповісти
бо вони глисти. живуть вони там
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20.01.2021 17:20 Відповісти
А где картинка? И, к стати, как там арихметику не забыл?
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20.01.2021 17:26 Відповісти
скинь своє фото . буде тобі і картінка і розмальовки.
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20.01.2021 17:28 Відповісти
Картинки это чисто ваше, шЫколадное достояние!
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20.01.2021 17:31 Відповісти
ну ваше всьо це ліга смєха на росії.
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20.01.2021 17:33 Відповісти
Правильно. Я изволю сейчас "кушать" хороший старый коньячок из запасов. А ты потребляй свое родимое. Каждому свое. Такова се-ля-ви.

"ЄС" вимагає повернути пільгову оплату до 100 кВт/год і заборонити імпорт енергоносіїв із Росії, - проєкт Постанови - Цензор.НЕТ 4913
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20.01.2021 17:21 Відповісти
Какие у тебя, бота шЫколадного, могут быть запасы? Максимум вонючий самогон хлещишь....
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20.01.2021 17:23 Відповісти
Не ровняй всех по себе, убогий Твои вкусовые предпочтения тут никому не интересны.
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20.01.2021 17:25 Відповісти
Влажные мечты шЫколадной прокладки....
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20.01.2021 17:29 Відповісти
Да ты шо? Долго думало? Вторая слева. Самый мягкий из всех. Советую вместо вашего дерьма.

"ЄС" вимагає повернути пільгову оплату до 100 кВт/год і заборонити імпорт енергоносіїв із Росії, - проєкт Постанови - Цензор.НЕТ 1223
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20.01.2021 17:33 Відповісти
господя! таки, нашелся один убогий, который за фсе 73% отдувается. и тол тока через жо@у - мабуть латентный; либо в их отсеке фсе гомосеки
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20.01.2021 17:33 Відповісти
Сделайте по 50 копеек, это будет дело, а то что вы предлагаете и не то, и не се.
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20.01.2021 17:11 Відповісти
Так почему с 90 небыло, было и в 2014 и в 2019
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20.01.2021 17:16 Відповісти
Мерзавцы ублюдочные. А тарифы 2014 года вернуть не хотите?!
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20.01.2021 17:19 Відповісти
"ЄС" вимагає повернути пільгову оплату до 100 кВт/год і заборонити імпорт енергоносіїв із Росії, - проєкт Постанови - Цензор.НЕТ 4679
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20.01.2021 17:22 Відповісти
Захотілось гострих відчуттів . . Екстрім , і всьо такоє .
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20.01.2021 17:31 Відповісти
Домайданные тарифы верните!
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20.01.2021 17:22 Відповісти
Нужно было вора Януковича не выбирать. Жили бы сейчас лучше. А так, кто вам доктор, что вы через раз воров к власти приводите?
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20.01.2021 17:24 Відповісти
А других нет. Они все одним дерьмом мазаны.
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20.01.2021 17:33 Відповісти
Да неужели? Точно нет? Т.е. когда страна растет и развивается вам жить не интересно? Вам нужно все и сразу или экстрима в жизни не хватает?
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20.01.2021 17:36 Відповісти
Через раз? Это как бы сывочелый Хряк не вор?
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20.01.2021 17:35 Відповісти
Неа. Хряки тебе вот, на выбор. Выбирай любого. Какие "одухотворенные" рожи.

"ЄС" вимагає повернути пільгову оплату до 100 кВт/год і заборонити імпорт енергоносіїв із Росії, - проєкт Постанови - Цензор.НЕТ 2039
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20.01.2021 17:38 Відповісти
Голодающие повожья ! Сироты в тридесятом пакалениии !!! ✌️😆👍
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20.01.2021 18:22 Відповісти
А,вот где "запасы Родины" !
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20.01.2021 21:41 Відповісти
Овоч в Ростові. Доганяй.
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20.01.2021 18:25 Відповісти
А че это так поздно чехлы Петя снял и впрягся по этой теме, когда при своем правлении подымал так же - просто умело и смело аргументировал - эта нада для вас, народ !!!(это я о тел.разговоре с Байденом вспомнил - Петя и Зе - братья близнецы !)
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20.01.2021 17:25 Відповісти
Как ты мог? Ну как ты мог!!!!
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20.01.2021 17:27 Відповісти
Кстати будет ознакомиться с Декларацией Марыны Бэрэгыни
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_64e17a2e-9dce-4733-83bb-2f58b944ac80 Декларация М Порошенко
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20.01.2021 17:33 Відповісти
от яка риторика... така сама, яку щойно чув на "наш", коли туди заглянув.

Короче, народ, в моєму кондуїті https://censor.net/ru/user/314213 - ольгінський провокатор, з характеристикою одного з завсігдатаїв Форуму "ватный зеидиот йули зажопной" (шкода, вже забув, хто саме його так охарактеризував)
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20.01.2021 17:38 Відповісти
Вокруг одни враги !!! Все агенты кремля !!! Спасаем гЭтьмана !!! Караул !!!Ботоферма - фас !!

а что это я говорил Байдену по телефону - я им поднял тариф не в 2 раза как вы просили - а в ТРИ !!! ...я повторю - Зе и Пэ -- блезницы с одним нутром и одной целью - уничтожить Украину, только один напялил костюм клоуна - а второй вышиванку патриота!!! разница только в этом и в том что пЭтя немного хитрее..
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20.01.2021 18:46 Відповісти
Не через раз а каждый раз.
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20.01.2021 17:31 Відповісти
Как этот популизм достал. Прийдут эти до власти со своим и так же будут повышать всё.
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20.01.2021 17:31 Відповісти
Забыли петины холопы-как он с Аваковым гнобил протесты против торговли на крови..
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20.01.2021 17:31 Відповісти
Тому що в результаті тих " протєстов" , країна залишилася б без світла .. ПІД ЧАС ВІЙНИ .. !!

зєбсь було б , якби без вугілля зупинилися ТЕС ,, і металургійні комбінати . ??
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20.01.2021 17:40 Відповісти
Все 5 лет при петрушке тарифы только росли. Где он тогда был со своими призывами ?
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20.01.2021 17:34 Відповісти
ріс курс гривні, росли тарифи, росли і зарплати з пенсіями. І були субсидії. І, саме головне: росла економіка, і доходи держави. Було чим компенсувати тим, хто не иіг, чи не здатен був заробити...
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20.01.2021 17:41 Відповісти
Вы хотите сказать что зарплаты выросли на столько же на сколько выросли тарифы и цены ?
А как быть тем кому ничего не компенсировали ? У людей пол зарплаты стало уходить зимой на коммуналку. А еще всякие Роттердамы + а еще альтернатившиков - паразитов со спецтарифом сколько нам на шею посадили. Нынешняя власть ворье, но и предыдущая ничем не лучше.
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20.01.2021 17:46 Відповісти
Тарифи, як і всі ціни, мають бути ринковими; порівняними хоча би з сусідніми ринковитми економіками. І не інакше. Інакше - корупція, або ж повернення до совка з його декретними цінами.
Ринкова ціна на робочу силу (зарплати) а також пенсії - встановлюється в другу чергу після ринкових цін на товари. І ніяк інакше. Такий закон економіки, неодноразово підтверджений практикою. Такий закон життя.
До речі, при минулій владі призначались субсидії, в разі, якщо комірне перевищувало 15% доходів. Звісно, потрібно було виконати певні умови... бо були хитруни... Можливо, і ти з тих брехунів, який заявляє "У людей пол зарплаты стало уходить зимой на коммуналку".
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20.01.2021 17:59 Відповісти
Роттердам+ когда наш дешевый уголь нам же по Европейским ценам продают еще и за "доставку" берут это "ринковi цiни" ? Спецтарифы для альтернативщиков это "ринковi цiни" ? Одна из самых дорогих растаможек в мире это "ринковi цiни" ? Так что брэхун здесь ты.
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20.01.2021 18:10 Відповісти
І скільки в місяць ти платиш за доставку вугілля?
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20.01.2021 18:29 Відповісти
да, всі шахти мають продавати вугілля та ТЕЦ по ринковим цінам, співмірними з Ротердам+ Саме так! Інакше шахти загнуться, або ж шахтарі не матимуть зарплати (до речі так і є). А стосовно розтаможок - брешеш ти. На нові авто - розтаможки співмірні з європейським. На лахи - так, дорогі, але, що прикметно, дешевші за польські.
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20.01.2021 18:37 Відповісти
Только вот при Роттердам (+) тонна угля стоила до 1700 грн, а сейчас без формулы "проклятого барыги" та-же тонна стоит более 2700 грн. Так когда же у нас при власти сидят барыги, при 1700 или при 2500?
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20.01.2021 19:12 Відповісти
вони просто не доганяють, що ціна - річ перемінна... Звикли в своєму совку, що водка по 3-12...
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20.01.2021 19:27 Відповісти
честно - єто чистой воды популизм! Люди кого то спасут или улучшат жизнь нынче аж целых 78 грн!? Из всей стать ничего толкового, реального не предлагает ЕС! бла бла бла -как и все партии.. ни какого способа роста реальной экономики, никакого способа увеличить добычу газа, угля, нефти государственных компаний.... Как всегда НИЧЕГО одна ПУСТОТА, популизм, вранье...Есть еще те кто верит нашим политикам, экономистам, министрам и т.д... я не верю ни единому слову!
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20.01.2021 17:37 Відповісти
Це ж треба, спочатку самі в Стокгольмському арбитражу "побідили", отримавши рішення з вимогою обовьязкової купівлі газу в Пуйлостані, а тепер від інших вимагають його не виконувати.
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20.01.2021 17:37 Відповісти
обов'язковість купівлі по договору ЮВТ-2009року скасувалась відмовою газпуку продати той об'єм газу. А минулого року договір взагалі приринив свою дію.
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20.01.2021 17:44 Відповісти
Ну якби "скасувались", то рішення Стокгольмського арбітражу не містило би вимогу щодо щорічного обовьязкового відбору 5 млрд.куб. і якщо договір припинив дію, то як в апеляції на поточний рік передбуває ще 2 справи. Тому читайте рішення повністю, а не в тій частині, за яку отримують премії і галасують "Уря, побіда!".
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20.01.2021 22:47 Відповісти
Невже я неясно написав, що відмова касапів від постачання газу отих 5 млрд.куб. сталась після того, як рішення Стокгольмського арбітражу вступило в закону силу?
А те, що апеляції по частковим ухвалам ще йдуть - то вони вже жодного стосунку до обговорюваної проблеми стосовно отих 5млрд.кубів не мають. Тим більше, по основному масиву претензій України касапи погодились і навіть рік тому виплатили три лярди зелені, які присудив арбітраж на користь України
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21.01.2021 00:00 Відповісти
"Кто-то очень хочет расшатать лодку. Кому-то очень хочется походить с флагами по проспектам, выкрикивая "Геть!". Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили и призывают к дестабилизации в стране. Мы не позволим это делать. Нам с такими не по пути. И рабочая Слобожанщина, вместе с рабочей Галицией, рабочая Полтавщина вместе с рабочей Одесчиной, объединившись, все мы, украинцы, будем делать все для того, чтобы реформировать государство..."(с)"ЄС" вимагає повернути пільгову оплату до 100 кВт/год і заборонити імпорт енергоносіїв із Росії, - проєкт Постанови - Цензор.НЕТ 7327,
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20.01.2021 17:37 Відповісти
Pravilno nenado pokupat s raski elektri,poskolku eto Interrao,a ona raboatejet v krymu.Vot za te dengi sto platyte raske oni budet ******** svoji projekti v krymu dalse.
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20.01.2021 17:42 Відповісти
"ЄС" вимагає повернути пільгову оплату до 100 кВт/год і заборонити імпорт енергоносіїв із Росії, - проєкт Постанови - Цензор.НЕТ 8913
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20.01.2021 17:43 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13474191.html Ну, что, пенсионеры, наелись зеленой икры?

"ЄС" вимагає повернути пільгову оплату до 100 кВт/год і заборонити імпорт енергоносіїв із Росії, - проєкт Постанови - Цензор.НЕТ 3339

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20.01.2021 17:47 Відповісти
"ЄС" вимагає повернути пільгову оплату до 100 кВт/год і заборонити імпорт енергоносіїв із Росії, - проєкт Постанови - Цензор.НЕТ 8538. .
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20.01.2021 17:51 Відповісти
Здається після цієї події нам обіцяли хоч і не ікру, але європейські стандарти життя, європейські зарплати і пенсії...
"ЄС" вимагає повернути пільгову оплату до 100 кВт/год і заборонити імпорт енергоносіїв із Росії, - проєкт Постанови - Цензор.НЕТ 7309
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20.01.2021 22:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ydkSXr9PrpI
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20.01.2021 23:03 Відповісти
Всё правильно. Только просто так, с неба, на тарелочке европейские стандарты жизни после многих лет прозябания молчком не возникают. Или ВЫ считаете иначе? Очевидно, считаете, раз подняли эту тему.
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21.01.2021 09:18 Відповісти
Не допустимо что бы люди компенисировали дорогую зеленую енергию Ахметову, а Коломойский покупал дешевую атомную енергию по 15 коп, а продавал по 1.68. Так они еще льготный тариф отменили. Никак не могут нажраться.
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20.01.2021 17:48 Відповісти
А где хоть один зебил,в новости про Лигу смеха?😂🌷
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20.01.2021 17:48 Відповісти
Популисты обещалкины! 1000 грн каждому солдату не требуют уже?
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20.01.2021 18:11 Відповісти
Ну, при Пороху, слава Богу, солдату на першій лінії вже платили штуку в день.
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20.01.2021 18:32 Відповісти
Номер части не буду озвучивать. Но выплаты на передке в 2018 году были так -- 16+16+16.
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20.01.2021 20:35 Відповісти
Пусть вернут украденные пенсии,а потом что-то требуют.
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20.01.2021 18:26 Відповісти
може, тобі ще повернути вклади совкового Сбербанка?
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20.01.2021 18:30 Відповісти
А может тебе не умничать. Того государства уже нет,а пенсии украли при Порошенко и его гоп компании.
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20.01.2021 18:59 Відповісти
ти, видать, малограмотний, всю гілочку осилити не здатен.
Ну, і х з тобою.
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20.01.2021 19:29 Відповісти
Тебя дурня 30 лет имеют, ты всё гiлочки осиливаешь,ну-ну.)))
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20.01.2021 19:42 Відповісти
Почему зебилы не возмущаются, ведь "барыга" явно хочет секономить на счетах за электроэнергию в своем особняке
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20.01.2021 18:29 Відповісти
Прошу підтримати петицію про недопустимість купівлі енергоносіїв у країни-агресора:

Підтримай петицію:
https://petition.president.gov.ua/petition/111768
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20.01.2021 18:43 Відповісти
Поддерживаю и призываю всех адекватных украинцев!!!
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20.01.2021 19:29 Відповісти
 
 