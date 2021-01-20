Мета "громадських радників" від ОРДЛО у ТКГ – створення напруження і внесення неконструктивних пропозицій, - Кравчук
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Росія та її підлеглі в ТКГ з урегулювання конфлікту на Донбасі роблять усе можливе, щоб заблокувати виконання Мінських угод.
Про це заявив Кравчук у коментарі виданню "ГОРДОН", передає Цензор.НЕТ.
"Росія хоче все залишити, як є, зберегти статус-кво. РФ розуміє, що міжнародна спільнота тиснутиме, оскільки вона грубо і цинічно порушує принципи і норми права. У світі глибше починають розуміти, що відбувається у РФ і яку роль у світовому процесі вона відіграє. Я думаю, це впливає на політичні кроки Кремля. Москва та її підлеглі (у цьому випадку – ОРДЛО) роблять усе можливе, щоб заблокувати рішення нормандського формату і виконання Мінських угод. Будь-які питання, які обговорюють у ТКГ, прив'язують до політичних вимог. Обмін утримуваними, робота пропускних пунктів тощо (все, що має величезне значення для жителів непідконтрольних районів) блокують політичними вимогами. Це роблять штучно, щоб нікуди не рухатися. У підсумку із 22 липня 2020 року нічого не вирішуємо. Але це політичне шулерство колись закінчиться", – повідомив Кравчук.
За його словами, опоненти намагаються створити видимість, що Росія постійно щось пропонує, а Україна відмовляється від будь-яких пропозицій.
"За Мінським домовленостями, у ТКГ представлено ОБСЄ, Росію та Україну. Росія фактично сама себе виключила з процесу, оголосивши, що вона не сторона, а посередник, як Німеччина і Франція. Вона каже: "Ми сторона, яка допомагає Україні вирішити її внутрішній конфлікт". У мене відбулася дискусія з [главою російської делегації у ТКГ Борисом] Гризловим, який сказав, що Україна попросила Росію стати посередником і надати допомогу в урегулюванні питань на Донбасі. Я запитав, чи є у нього документи, що підтверджують факт такого прохання. Звичайно, нічого немає, нічого у них Україна не просила. Тому вони брешуть нещадно, створюють пропагандистські ілюзії, маніпуляції, різні фікції, щоб у людей склалося бачення, нібито РФ постійно щось пропонує, а Україна відмовляється. Це саме відбулося й із запрошеними представниками від ОРДЛО", – пояснив політик.
На його думку, мета "громадських радників" у ТКГ – створення напруження.
"Невідомо із чийого дозволу, яким рішенням ці "радники" прийшли на засідання підгрупи ТКГ. Фактично їхня мета – створення напруженої ситуації під час обговорення, внесення різних неконструктивних пропозицій. Наприклад, у благородному пориві типу повернути Україні її громадян. Але не просто повернути, а через [кума президента РФ Володимира Путіна, народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора] Медведчука. Я запитую, а що, Медведчук – це окрема держава? Упевнений, завтра вже будуть говорити, що Україна не хоче забирати своїх людей. А Медведчук себе піаритиме так само, як він уже піариться на вакцині", – сказав Кравчук.
Він зазначив, що допуск представників ОРДЛО на засідання політичної підгрупи ТКГ є порушенням регламенту роботи групи.
"Згідно з порядком, установленим у мінському процесі, ті, хто приходить на засідання, повинні мати відповідний статус. Усі учасники від України, наприклад, мають відповідні повноваження, надані президентом або МЗС. А хто надав повноваження людям, які прийшли? Немає визнаної світом держави під назвою "ЛДНР". Росія теж не могла їм надати повноважень, тому що сама в законному порядку не визнала цих формувань. Виходить отаке самовизначення. У нас є модератор, представник ОБСЄ з відповідними повноваженнями. На мій погляд, він має визначати, хто може брати участь, а хто – ні, за допомогою ухвалення відповідних рішень. Такого рішення не ухвалювали. Це була чергова спроба зробити з переговорів базар. Це все політичні експерименти. Вони роблять щось і дивляться, як Україна відреагує. А ми реагуватимемо відповідно до міжнародних норм і домовленостей, досягнутих у межах нормандського формату і мінського процесу. Ось і все", – резюмував глава української делегації.
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или еще хуже - присвоить рашке ... не учасник переговоров, а наблюдатель-посредник-миротворец???
тем более что речь идет не о самом ОБСЕ а о представителях ордло-кодло...
кто взамен? до "синих касок" пока далеко...да и рашка костьми ляжет (классный афоризм в этом случае))))) чтобы этого не допустить...
Вважаю - це буде дуже добрим юридичним доказом для ГААГИ про суть конфлікту на Сході України, тому що:
1.Повністю, остаточно і юридично розвіє міф, що події на Сході - мали метою захист прав "рускоязичних на мову від посягань бандерівців".
2. Якщо не лише україномовних, а росіян і російськомовних українців позбавлятимуть цивільних і майнових прав на підставі того, що вони з паспортами України - є юридичним доказом того, що конфлікт на Сході і не мав на меті саме ЗАХИСТ мовних прав "рускоязичних", а мав на меті їх тотальне пограбування. І пограбування без диференціації на їх етнічну, чи мовну приналежність.
3.Питання, які стосуються регулювання і захисту права власності іноземців (з паспортами України), міжнародна практика і доктрина сутності і правової природи майна та права власності вже давно не відноситься до внутрішньої компетенції держав (навіть таких "потужних та впливових в світі", якими є днр-лнр). А вони вони визначені Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року (Протоколом №1), та підпадають під юрисдикцію Європейського Суду з прав людини. Тому дії днр по позбавленню.... продемонструють їх "повагу" до міжнародного права. Як і визначать реакцію ЄСПЛ на дії Пушиліна, коли позбавлені майна звернуться з позовами до ЄСПЛ!
4. Відсутність жодної реакції "міжнародного правозахисника" Путіна на резонансні заяву і мету Пушиліна -черговий раз підтверджує, що дії Путіна ... були і залишаються та спрямовані на загарбання не лише української території, а й на репресії громадян України, на присвоєння державного (України), особистого майна громадян та українських фірм - з метою "полегшення" їх розбійного поглинання, задля приєднання до РФ всіх і вся - скопом! Що також суперечить всім відомим та чинним міжнародним угодам за участю РФ (як правонаступника срср). І це має суттєво посилити міжнародні санкції до РФ, та сепаратистів. А те, що Пушилін озвучує позицію Путіна, а не власну, засвідчує те, що він не може не розуміти, що він не залишиться "царювати" в ДНР... Бо в випадку анексії росією - цей шматок Донбасу не матиме статусу республіки в РФ, а буде включеним в склад сусідньої області РФ...
5. Громадян України, котрі проживають в ОРДЛО - має стимулювати до опору, а немічних та нездатних до боротьби за своє визволення - до переїзду на неокуповану територію - То буде остаточним маркером стосовно "хто є хто" серед жителів Донбасу. І при його звільненні та відновлені над ним юрисдикції України - основою для прийняття рішення стосовно того - де їх батьківщини і де мають проживати колабораціоністи...
А гарантією того, що звільнення Донбасу (як і Криму) відбудеться - є міжнародне право та позиція світового співтовариства... І фактична, а не декларована, зрадницька позиція ЗЕ-банди - не матиме ніякого значення!
Не секрет, що без прямого втручання РФ, Збройні Сили України очистили б ОРДЛО від всіх сепаратистів за лічені тижні чи місяці.
Тому я б (на місці ЗЕ, звернувся до провідних лідерів світу та міжнародних інституцій з пропозицією, що ЗСУ так і вчинить, якщо отримає гарантії, що на випадок втручання РФ в процес звільнення ОРДЛО на стороні сепарів, то зусиллями провідних лідерів (країн) світу та міжнародних інституцій - РФ піддасться повній юридичній та економічній блокаді та найжорсткішим санкціям...,
А на території України буде надано право розмістити військові бази НАТО, та окремих її країн. А ще ліпше - що Україна стане членом НАТО, так як її ЗСУ доказали свою боєздатність
Ти ще фізику РБМК не вивчив, (як там запобіжники, яДРЕні вибухи?).
Я за тобою слідкую, здаш мені фізику РБМК, перейдемо до принципів стабільності енергосистем!
Як там пальці!?, це не стерлися?
*****, воне ше сміє пащеку відкривати!
Гауляйторы готовят передачу Украине задержанных/осужденных. Как свою "добрую волю", подчеркивают, что отдают в одностороннем порядке "стариков, инвалидов, не воевавших против "Республик".
Внимание, вопрос.
А какого хера вы, паскуды конченные, сажали на подвал стариков, инвалидов, не воевавших против "Республик"?!!!