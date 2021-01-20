Мета "громадських радників" від ОРДЛО у ТКГ – створення напруження і внесення неконструктивних пропозицій, - Кравчук

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Росія та її підлеглі в ТКГ з урегулювання конфлікту на Донбасі роблять усе можливе, щоб заблокувати виконання Мінських угод.

Про це заявив Кравчук у коментарі виданню "ГОРДОН", передає Цензор.НЕТ.

"Росія хоче все залишити, як є, зберегти статус-кво. РФ розуміє, що міжнародна спільнота тиснутиме, оскільки вона грубо і цинічно порушує принципи і норми права. У світі глибше починають розуміти, що відбувається у РФ і яку роль у світовому процесі вона відіграє. Я думаю, це впливає на політичні кроки Кремля. Москва та її підлеглі (у цьому випадку – ОРДЛО) роблять усе можливе, щоб заблокувати рішення нормандського формату і виконання Мінських угод. Будь-які питання, які обговорюють у ТКГ, прив'язують до політичних вимог. Обмін утримуваними, робота пропускних пунктів тощо (все, що має величезне значення для жителів непідконтрольних районів) блокують політичними вимогами. Це роблять штучно, щоб нікуди не рухатися. У підсумку із 22 липня 2020 року нічого не вирішуємо. Але це політичне шулерство колись закінчиться", – повідомив Кравчук.



За його словами, опоненти намагаються створити видимість, що Росія постійно щось пропонує, а Україна відмовляється від будь-яких пропозицій.

Читайте також: ОБСЄ допустила на засідання ТКГ "громадських радників" ОРДЛО з непідтвердженим статусом, - Гармаш





"За Мінським домовленостями, у ТКГ представлено ОБСЄ, Росію та Україну. Росія фактично сама себе виключила з процесу, оголосивши, що вона не сторона, а посередник, як Німеччина і Франція. Вона каже: "Ми сторона, яка допомагає Україні вирішити її внутрішній конфлікт". У мене відбулася дискусія з [главою російської делегації у ТКГ Борисом] Гризловим, який сказав, що Україна попросила Росію стати посередником і надати допомогу в урегулюванні питань на Донбасі. Я запитав, чи є у нього документи, що підтверджують факт такого прохання. Звичайно, нічого немає, нічого у них Україна не просила. Тому вони брешуть нещадно, створюють пропагандистські ілюзії, маніпуляції, різні фікції, щоб у людей склалося бачення, нібито РФ постійно щось пропонує, а Україна відмовляється. Це саме відбулося й із запрошеними представниками від ОРДЛО", – пояснив політик.



На його думку, мета "громадських радників" у ТКГ – створення напруження.



"Невідомо із чийого дозволу, яким рішенням ці "радники" прийшли на засідання підгрупи ТКГ. Фактично їхня мета – створення напруженої ситуації під час обговорення, внесення різних неконструктивних пропозицій. Наприклад, у благородному пориві типу повернути Україні її громадян. Але не просто повернути, а через [кума президента РФ Володимира Путіна, народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора] Медведчука. Я запитую, а що, Медведчук – це окрема держава? Упевнений, завтра вже будуть говорити, що Україна не хоче забирати своїх людей. А Медведчук себе піаритиме так само, як він уже піариться на вакцині", – сказав Кравчук.



Він зазначив, що допуск представників ОРДЛО на засідання політичної підгрупи ТКГ є порушенням регламенту роботи групи.



"Згідно з порядком, установленим у мінському процесі, ті, хто приходить на засідання, повинні мати відповідний статус. Усі учасники від України, наприклад, мають відповідні повноваження, надані президентом або МЗС. А хто надав повноваження людям, які прийшли? Немає визнаної світом держави під назвою "ЛДНР". Росія теж не могла їм надати повноважень, тому що сама в законному порядку не визнала цих формувань. Виходить отаке самовизначення. У нас є модератор, представник ОБСЄ з відповідними повноваженнями. На мій погляд, він має визначати, хто може брати участь, а хто – ні, за допомогою ухвалення відповідних рішень. Такого рішення не ухвалювали. Це була чергова спроба зробити з переговорів базар. Це все політичні експерименти. Вони роблять щось і дивляться, як Україна відреагує. А ми реагуватимемо відповідно до міжнародних норм і домовленостей, досягнутих у межах нормандського формату і мінського процесу. Ось і все", – резюмував глава української делегації.