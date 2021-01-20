Експрезидентку Південної Кореї остаточно посадили на 20 років за корупцію

Вищий суд Південної Кореї минулого тижня відхилив апеляцію прокуратури про скорочення терміну ув'язнення експрезидентці Пак Кин Хе. До цього перша інстанція засудила колишню керівницю держави до ув'язнення терміном на 20 років.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомила Transparency International Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.

Скандал навколо експрезидентки розгорівся в жовтні 2016 року, коли з’явилися відомості про вплив на неї з боку близької подруги Чхве Сун Сіль. В результаті розслідування виявилося, Чхве Сун Сіль протягом кількох років втручалася в хід прийняття політичних рішень на вищому рівні. Крім того, подруга Пак Кин Хе вимагала від низки компаній перераховувати в підконтрольні їй фонди десятки мільйонів доларів .

У 2017 році після масових вуличних протестів Пак Кин Хе був оголошений імпічмент. Вже через рік її засудили до 30 років в’язниці по 18 статтях, серед яких були корупція, зловживання владою і розголошення державних таємниць.

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Після серії апеляцій вирок першій жінці-президенту Кореї було скорочено до 20 років, але крім того, її засудили до двох років позбавлення волі за порушення закону про вибори. На додачу Пак Кин Хе має виплатити державі штраф у 18 млрд вон (13 млн євро). Тож загалом Пак Кин Хе має провести за ґратами 22 роки і вийти на волю аж у 2039-му, коли їй самій буде 86 років