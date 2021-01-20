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Новини Боротьба з корупцією
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Експрезидентку Південної Кореї остаточно посадили на 20 років за корупцію

Експрезидентку Південної Кореї остаточно посадили на 20 років за корупцію

Вищий суд Південної Кореї минулого тижня відхилив апеляцію прокуратури про скорочення терміну ув'язнення експрезидентці Пак Кин Хе. До цього перша інстанція засудила колишню керівницю держави до ув'язнення терміном на 20 років.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомила Transparency International Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.

Скандал навколо експрезидентки розгорівся в жовтні 2016 року, коли з’явилися відомості про вплив на неї з боку близької подруги Чхве Сун Сіль. В результаті розслідування виявилося, Чхве Сун Сіль протягом кількох років втручалася в хід прийняття політичних рішень на вищому рівні. Крім того, подруга Пак Кин Хе вимагала від низки компаній перераховувати в підконтрольні їй фонди десятки мільйонів доларів .

У 2017 році після масових вуличних протестів Пак Кин Хе був оголошений імпічмент. Вже через рік її засудили до 30 років в’язниці по 18 статтях, серед яких були корупція, зловживання владою і розголошення державних таємниць.

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Після серії апеляцій вирок першій жінці-президенту Кореї було скорочено до 20 років, але крім того, її засудили до двох років позбавлення волі за порушення закону про вибори. На додачу Пак Кин Хе має виплатити державі штраф у 18 млрд вон (13 млн євро). Тож загалом Пак Кин Хе має провести за ґратами 22 роки і вийти на волю аж у 2039-му, коли їй самій буде 86 років

Автор: 

корупція (4676) Президент (815) Південна Корея (451)


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Топ коментарі
+25
Почему корейцы хорошо живут?
Ну так поэтому и хорошо живут))
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20.01.2021 17:12
+14
Молитесь?
Экс-президента Южной Кореи окончательно посадили на 20 лет за коррупцию - Цензор.НЕТ 3659
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20.01.2021 17:18
+12
Экс-президента Южной Кореи окончательно посадили на 20 лет за коррупцию - Цензор.НЕТ 5275
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20.01.2021 17:14
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Експрезидентку Південної Кореї остаточно посадили на 20 років за корупцію - Цензор.НЕТ 1465
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20.01.2021 18:18 Відповісти
Где-то в Украине посмеялись агенты кремля, Деркач и Дубинский))))
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20.01.2021 18:21 Відповісти
Экс-президента Южной Кореи окончательно посадили на 20 лет за коррупцию
Приглтовиться Горбатому ...тфу..оговорился-призотовиться Зеленскому
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20.01.2021 18:26 Відповісти
Показово, що українці дуже засуджують корупцію тільки в верхах, та досить поблажливо ставляться до корупціїї на низовому рівні.
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20.01.2021 18:27 Відповісти
потому что по-другому многие вопросы бесплатно не решить, та же учёба например
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20.01.2021 18:30 Відповісти
Але як тоді зрозуміти де межа між "решаю вопросы", та треба саджати?
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20.01.2021 18:45 Відповісти
Это и есть ДЕМОКРАТИЯ! Они уже посадили, если не ошибаюсь третьего президента, надо будет посадят и четвертого. Народ в Южной Кореи учится управлять своим государством серьезно и со всей ответственностью, а наш украинский народ пока только ищет сказочников, клоунов и слушает прокремлевских иродов, а не заставляет своих чиновников работать , как надо.
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20.01.2021 18:33 Відповісти
Так там корупція зовсім смішна,якщо порівнювати з нашою.
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20.01.2021 18:47 Відповісти
Вові приготуватися.
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20.01.2021 20:05 Відповісти
язЕлох, плохой звоночек для тебя, из южной Кореи... Клоунов сажать, входит в моду!
...
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20.01.2021 21:17 Відповісти
В Україні треба саджати геть усіх президентів.
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20.01.2021 21:19 Відповісти
В нас же тільки президенти корупціонери.
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20.01.2021 22:30 Відповісти
Я десь написав, що тільки їх треба саджати?
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20.01.2021 22:33 Відповісти
Ми не корейці. Корупція чиновників, їх державна зрада нас обходить стороною. І головне.. у нас клоун презЕдент.
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20.01.2021 23:04 Відповісти
нам нужно поступить также, зеленскому только будет грозить пожизненное, слишком много накрал уже
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20.01.2021 23:58 Відповісти
Ах корейцы, ай молодцы! Пора уже и нашего дурбелыка сажать!
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21.01.2021 00:06 Відповісти
НУЖНО ЗАПОМНИТЬ ЗЕ И ВСЕМ СЛУГАМ ДЬЯВОЛА! ДУБИНСКОМУ ЕРМАКУ РАЗУМУДАКОВУ ВЕНЕДИКТОВОЙ ЧТО ВОЗМЕЗДИЕ НЕОТВРАТИМО! А ТАКЖЕ МЕДВЕДЧУКАМ И РАБИНОВИЧАМ КИВА И БОЙКО УДИРАЙТЕ СКОРЕЕ В РАШКУ И ЖДИТЕ ПРИЛЕТИТ КИЧА И ПАРАШКА!!!
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21.01.2021 08:40 Відповісти
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