Суд відправив підозрювану в сепаратизмі ексмерку Слов'янська Штепу під нічний домашній арешт
Орджонікідзевський райсуд Харкова в середу обрав запобіжний захід ексмерці Слов'янська Нелі Штепі, звинуваченій у сепаратизмі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Клопотання прокурора про обрання Штепі Нелі Ігорівні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково. Застосувати до обвинуваченої ... запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком до 19 березня", - сказано в ухвалі, винесеній суддею Оленою Глебко.
Згідно з документом, Штепа має перебувати вдома з 22:00 до 5:00.
Суд також вирішив завершити підготовче засідання і призначив слухання справи по суті на 28 січня.
Як повідомлялося, про домашній арешт Штепи було заявлено прокуратурою 21 листопада 2019 року, однак суд понад рік не міг розглянути його і винести рішення. Розгляд справи стосовно Штепи з самого початку має початися вп'яте.
Нагадуємо, Штепа була заарештована 13 липня 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.
Справу направляли на розгляд у Червонозаводський, Комінтернівський, Ленінський і Жовтневий районні суди Харкова, проте через відводи і самовідводи членів колегії суддів жоден із них так і не зміг винести вирок. У деяких судах не вдалося навіть провести підготовче засідання.
6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи стосовно Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста.
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Та пристрельте вже її нахрін і заодно і тих суддів, що її так судять!
Он это распоряжение отдал в 04.30 утра, дату не помню. Баба ему отзвонилась и спросила: "Что мне делать? Они угрожают убить детей!"(с).
Тут всё вовсе неоднозначно!
Без неё цирк простаивает!