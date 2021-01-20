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Новини Правосуддя
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Суд відправив підозрювану в сепаратизмі ексмерку Слов'янська Штепу під нічний домашній арешт

Суд відправив підозрювану в сепаратизмі ексмерку Слов'янська Штепу під нічний домашній арешт

Орджонікідзевський райсуд Харкова в середу обрав запобіжний захід ексмерці Слов'янська Нелі Штепі, звинуваченій у сепаратизмі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Клопотання прокурора про обрання Штепі Нелі Ігорівні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково. Застосувати до обвинуваченої ... запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком до 19 березня", - сказано в ухвалі, винесеній суддею Оленою Глебко.

Згідно з документом, Штепа має перебувати вдома з 22:00 до 5:00.

Суд також вирішив завершити підготовче засідання і призначив слухання справи по суті на 28 січня.

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Як повідомлялося, про домашній арешт Штепи було заявлено прокуратурою 21 листопада 2019 року, однак суд понад рік не міг розглянути його і винести рішення. Розгляд справи стосовно Штепи з самого початку має початися вп'яте.

Нагадуємо, Штепа була заарештована 13 липня 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Справу направляли на розгляд у Червонозаводський, Комінтернівський, Ленінський і Жовтневий районні суди Харкова, проте через відводи і самовідводи членів колегії суддів жоден із них так і не зміг винести вирок. У деяких судах не вдалося навіть провести підготовче засідання.

6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи стосовно Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста.

Автор: 

суд (11653) юстиція (732) Штепа Неля (92) домашній арешт (196) Слов’янськ (593)


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Топ коментарі
+10
госпди.. седьмой год судят эту штепу и все никак не осудят.. уже или отстаньте от штепы либо посадите на 22 года.. Корей хватило 2 года что бы посадитьпрезидента, тут же десятилетиями судят.. сколько государственных денег потрачено было тольок на один суд, лучше детям на лечение отдать эти деньги, чем судьям трутням на виллы
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20.01.2021 17:42
+8
Дореформировались-Штепу,посадить не могут.
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20.01.2021 17:41
+6
Будуть судити до кінця життя... А може вже пора перенести засідання суду десь на захід України...
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20.01.2021 17:42
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Дореформировались-Штепу,посадить не могут.
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20.01.2021 17:41 Відповісти
чего уж там говорить О Вовках да Тупицких..
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20.01.2021 18:52 Відповісти
Суд отправил подозреваемую в сепаратизме экс-мэра Славянска Штепу под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 5467
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20.01.2021 17:41 Відповісти
Будуть судити до кінця життя... А може вже пора перенести засідання суду десь на захід України...
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20.01.2021 17:42 Відповісти
Поки Гепа в зами не "прийме".
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20.01.2021 18:05 Відповісти
Гепу отнесли ) Это Допа может в замы её принять )
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20.01.2021 18:53 Відповісти
Маю на увазі на "тому світі".
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20.01.2021 19:04 Відповісти
Следствие будут вести как с КЕРНЕСОМ.То ли ишак, то ли падишах
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20.01.2021 18:06 Відповісти
Ну не можуть же сепарські суди засудити сепарську під...стилку.
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20.01.2021 18:11 Відповісти
Дикого кабана ей в охрану на ночь. Мозги сразу просветлеют.
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20.01.2021 17:42 Відповісти
Це ідея. А то як же вона вночі вдома спатиме, та й сама?
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21.01.2021 10:31 Відповісти
госпди.. седьмой год судят эту штепу и все никак не осудят.. уже или отстаньте от штепы либо посадите на 22 года.. Корей хватило 2 года что бы посадитьпрезидента, тут же десятилетиями судят.. сколько государственных денег потрачено было тольок на один суд, лучше детям на лечение отдать эти деньги, чем судьям трутням на виллы
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20.01.2021 17:42 Відповісти
действительно, то посадят, то отпустят.. цирк какой то..
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20.01.2021 23:59 Відповісти
Хватит её уже мучить-пристрелить сабаку и зарыть под забором.
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20.01.2021 17:48 Відповісти
На нары - сучку
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20.01.2021 17:52 Відповісти
На пенсію ще встигне вийти поки засудять.
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20.01.2021 18:04 Відповісти
Трахните ее дилдаком и отдайте африканским иммигрантам. Ну надоел уже этот сериал с этой проституткой.
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20.01.2021 18:08 Відповісти
О Всесвіте!!!!!
Та пристрельте вже її нахрін і заодно і тих суддів, що її так судять!
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20.01.2021 18:09 Відповісти
************ скучно будет самой... нужно было еще и коня ей на ночь приставить...
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20.01.2021 18:14 Відповісти
Кто-то в курсе, что губернатор Тарута дал показания: "Это быт мой приказ: соглашаться со всеми требованиями бандюков Гиркина! С любыми! Следовать всем ихним указаниям..."(с)
Он это распоряжение отдал в 04.30 утра, дату не помню. Баба ему отзвонилась и спросила: "Что мне делать? Они угрожают убить детей!"(с).

Тут всё вовсе неоднозначно!
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20.01.2021 18:21 Відповісти
Поджечь ей ночью хату,она не имеет права с неё выходить.
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20.01.2021 18:21 Відповісти
а почему єтой сепарюге не как Антоненко? или она своя? 6 лет мутит воду.
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20.01.2021 18:35 Відповісти
Свободу Нелли Штепе!
Без неё цирк простаивает!

Суд відправив підозрювану в сепаратизмі ексмерку Слов'янська Штепу під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 9477
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20.01.2021 18:44 Відповісти
ей должность надо, как раз вписалась бы в провластную команду)
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20.01.2021 19:30 Відповісти
Это фото не раз выкладывалось. Очень мне нравится. Всегда теряюсь комментировать. Так много хочется вариантов выложить. Тут тебе и крестик промеж грудей, ротик приоткрыт восторженно и чувственно, ну и конечно пелерина в виде фаты ветром раздуваемая, и конечно чуть потно, чуть будоражит, чуть трёт там---ну догадались где. Скакать охота быстрей, подброс седла--даже допускаем обильное влагоотделение в конце скачки---ну ЖуЖанна д,Арк ты наша! Скачи далеко, глубоко, на восток и не оглядывайся---но плакат напишем конечно с текстом---Попутного -уя в сряку---синяя птица!
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20.01.2021 19:36 Відповісти
Ночной домашний арест это, типа, в догонялки бегать нельзя, а с вечера затариваться надо, чтобы до утра хватило.
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20.01.2021 19:16 Відповісти
Ночной арест---это в смысле часовой ночью стоять будет и сторожить эту?
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20.01.2021 19:26 Відповісти
Скільки можна цю сепарську сучку піарити. Кончіть її уже хто небудь, шоб не каптила...
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20.01.2021 19:41 Відповісти
ну красивая она... вот и никто посадить не может
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20.01.2021 19:43 Відповісти
" Да здравствует украинский суд!!!" Самый гуманный суд в мире по отношению к коррупционерам, изменникам, врагам Украины, власть имущим и живущим по понятиям.
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20.01.2021 20:29 Відповісти
Шел 3021 год....Штепу канонизировали, как мученицу неосужденную Славяноскорбную...
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20.01.2021 21:37 Відповісти
штепу никогда не посадят , так как она чиновник , со времен майдана все чиновники и депутаты неподсудны , так что нам очередной развод показывают , как бы горько это не звучало - но так ест
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20.01.2021 21:39 Відповісти
Ночью вообще страшно, а ночной арест это просто ужас.
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20.01.2021 22:52 Відповісти
Кто ж ее посадит Она же памятник.
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21.01.2021 00:15 Відповісти
Вже б пристрелили цю почвару-не товкли воду в ступі.
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21.01.2021 00:30 Відповісти
 
 