Суд відправив підозрювану в сепаратизмі ексмерку Слов'янська Штепу під нічний домашній арешт

Орджонікідзевський райсуд Харкова в середу обрав запобіжний захід ексмерці Слов'янська Нелі Штепі, звинуваченій у сепаратизмі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Клопотання прокурора про обрання Штепі Нелі Ігорівні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково. Застосувати до обвинуваченої ... запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком до 19 березня", - сказано в ухвалі, винесеній суддею Оленою Глебко.

Згідно з документом, Штепа має перебувати вдома з 22:00 до 5:00.

Суд також вирішив завершити підготовче засідання і призначив слухання справи по суті на 28 січня.

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Як повідомлялося, про домашній арешт Штепи було заявлено прокуратурою 21 листопада 2019 року, однак суд понад рік не міг розглянути його і винести рішення. Розгляд справи стосовно Штепи з самого початку має початися вп'яте.

Нагадуємо, Штепа була заарештована 13 липня 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Справу направляли на розгляд у Червонозаводський, Комінтернівський, Ленінський і Жовтневий районні суди Харкова, проте через відводи і самовідводи членів колегії суддів жоден із них так і не зміг винести вирок. У деяких судах не вдалося навіть провести підготовче засідання.

6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи стосовно Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста.