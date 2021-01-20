Про що жартують команди з ОРДО, які заявились на російську "Лігу сміху": Працьовиті люди Донецька і відпочинок із макіївськими типами

У кастингу російської версії телевізійного шоу "Ліга сміху", яка запускається в січні, візьмуть участь команди з ОРДО, окупованого Криму та інших українських міст.

Радіо Донбас.Реалії подивилося, про що жартують донбаські команди, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У переліку на сайті проєкту вказано команди "Дуэт имени нет" і "Все Пуteam" з Донецька. Належність команд так і вказується: "Донецьк, ДНР".

Відбуватиметься конкурс у Москві, в ММЦ "Планета КВН", 25 і 26 січня.

У команді "Дуэт имени нет" кілька дівчат, вони беруть участь у різних місцевих конкурсах КВН в ОРДЛО. "Жартують переважно на гендерну тематику і локальні теми, уникаючи політики. Наприклад, про наркоторговця, який влаштувався касиром у "Перший республіканський супермаркет" Донецька. І на інші подібні теми", - наголошується в публікації. Приклади жартів: "Ти що, хочеш пройти курс виживання? - Та ні, я з макіївськими типами більше не поїду"; "Як говорив мій дядько, шо посієш, те й курити будеш".

Команда "Все Пуteam" позиціонується як збірна громадського руху "Донецька республіка" (підконтрольна терористам організація, що займається також і політикою на окупованих територіях). Записи їхніх виступів знайти складніше, але в угрупованні "ДНР" пишаються участю команди в російських регіональних лігах КВН.

Тут у жартах політики вже побільше: "Перед вами люди, які народилися в Україні, навчалися в "ДНР", працюють у Росії... Стережися, Білорусь, ми йдемо по твої пенсії..."; "Люди в Донецьку дуже працьовиті. Навіть уночі всі сідають в автобус і їдуть в бік кордону: штовхати його в бік Росії".

"Радіо Донбас Реалії вже не раз розповідало про те, як конкурс КВН в ОРДЛО став однією з небагатьох можливостей самореалізації молоді і, одночасно, частиною пропаганди та ідеологічного виховання студентства. За життя ватажка угруповання "ДНР" Захарченка навіть проводився чемпіонат КВН під його кураторством. При цьому частина команд виїхала з непідконтрольної частини Донбасу ще в 2014 році і виступає в Україні. Зокрема, в українській "Лізі сміху"", - нагадують журналісти.

Нагадаємо, 19 січня стало відомо, що російський канал СТС купив франшизу на "Лігу сміху". В "Кварталі 95" пояснюють, що продажами займається шведський дистриб'ютор. Пізніше стало відомо, що у відборі, крім двох донецьких команд, участь беруть команди з окупованого Криму - "B.A.N.G." (Керч) і "Ельвад Вагнер" (Сімферополь) - і кілька команд з України - Запоріжжя, Одеси і Харкова.

Читайте також: Липецька філія? Бізнес на крові? ФОТОжабери обговорюють купівлю російським каналом франшизи на "Лігу Сміху"