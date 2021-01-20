З початку доби уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі спостерігалася тиша, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби не порушували режим припинення вогню, втрат серед українських воїнів немає.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом поточної доби, 20 січня, на всіх ділянках відповідальності частин і підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", -

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання і інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 40 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

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