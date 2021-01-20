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Новини Агресія Росії проти України
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З початку доби уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі спостерігалася тиша, - штаб ООС

З початку доби уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі спостерігалася тиша, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби не порушували режим припинення вогню, втрат серед українських воїнів немає.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом поточної доби, 20 січня, на всіх ділянках відповідальності частин і підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", -

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання і інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території і передали на знищення 40 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

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Автор: 

Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Наблюдались москали)
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20.01.2021 17:48 Відповісти
С начала суток вдоль всей линии разграничения на Донбассе наблюдалась тишина, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6379
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20.01.2021 18:02 Відповісти
Послушаем ОБСЕ за сутки.
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20.01.2021 18:30 Відповісти
З початку доби уздовж всієї лінії розмежування на Донбасі спостерігалася тиша, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8210

За пазухою сіре кошеня
Зігріло вкотре серце після бою;
Не маючи ні роду, ні звання
Воно було солдатом і героєм.
За латами дешевої броні,
Опалені розпушувало вуса.
З тривогою дивилось на вогні
Пекельного на Сході землетрусу.
Таке патріотичне і смішне
З душі збивало скрутності оскому,
Здавалося теплішим за шинель,
Коли мурчало пісню колискову.
Торкалося рожевим язиком
До ран, що запалилися від гною,
І пахло дивовижно молоком,
Домівкою, дитинством... та війною.
І бАйдуже, де Захід, чи де Схід;
Воно загралось гільзами з патронів:
Маленьке і беззахисне, як світ,
Дитя війни ******** батальйонів.
Та мужніми робилися серця,
Бо знали: в найсуворіші години,
За пазухою кожного бійця
Є часточка своєї України!

автор Роман К. (АТО)
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20.01.2021 19:06 Відповісти
Российско-оккупационные войска с начала суток не нарушали режим прекращения огня... В бункере ***** решают как себя вести после инавгурации Байдена...
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20.01.2021 19:38 Відповісти
Всрались кацапи,Байден президент!
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20.01.2021 22:09 Відповісти
 
 