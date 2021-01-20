СБУ викрила терористку "ЛНР", яка коригувала обстріли українських позицій у 2014 році. ФОТО
Контррозвідка управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області викрила жінку-командирку угруповання бойовиків, яка брала участь у бойових діях проти українських військовослужбовців.
Про це повідомляє Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області, передає Цензор.НЕТ.
Слідчі органів безпеки завершили досудове розслідування. Затверджений прокуратурою обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України направлено до суду.
Контррозвідники встановили, що мешканка Луганська брала участь у захопленні будівлі Управління СБУ в обласному центрі. Очолила угруповання, яке в складі так званого "Третього Станично-Луганського батальйону ВДВ ДШБ" вела бойові дії проти українських військових у 2014 році.
За даними слідства, в подальшому, перебуваючи у складі відділення артилерійської розвідки так званої "10 окремої артилерійської бригади другого армійського корпусу НМ ЛНР", зловмисниця забирала вогневі позиції для стрільби, змінювала обстріли позицій підрозділів Збройних сил України.
Тривають заходи Служби безпеки України щодо документування фактів протиправної діяльності учасників НЗФ для притягнення їх до відповідальності.
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Некоторые друзья на Фейсбуке не знают значения термина «Субботние дети».
Обычно это словосочетание применяется к детям, родившимся во времена СССР на Донбассе в семьях переселенцев из российского Нечерноземья, биологические родители которых злоупотребляли алкоголем.
Как правило, эти дети отстают в умственном развитии от своих украинских сверстников и в школьные годы состоят на учете в детской комнате милиции.
В отрочестве они переселяются из родительского дома в детские колонии, где изучают математику и «феню», а когда достигают половозрелого возраста уходят в криминальный мир, и становятся насельниками донбасских тюрем.
«"Субботние дети". Давно было отмечено, что дети, зачатые в пьяном виде, весьма отличаются от детей, зачатие которых проходило без токсического действия алкоголя. В разных странах таким детям, рожденным с психическими отклонениями, вызванными пьянством родителей, давали различные названия: одно из них - "субботние дети". В субботу после окончания трудовой недели родители (в основном отцы) напивались и в таком виде зачинали ребенка. Выяснилось, что для того, чтобы родился ребенок с какими-то отклонениями, вовсе не обязательно, чтобы отец был мертвецки пьян: играет отрицательную роль даже незначительное опьянение.
Испокон веков народная мудрость запрещала употребление алкоголя во время свадьбы и в первые месяцы брака. Это разумный, абсолютно верный закон. Только почему-то не все ему следуют, наивно предполагая, что все обойдется. А вдруг не обойдется? Ведь сколько горя принесут себе эти люди за мгновение беззаботного и безответственного наслаждения!»
Источник: http://www.blackpantera.ru/communication/blog/kids/793.php
На Донбассе распространен такой термин, как "воскресные дети".
После войны на Донбасс требовались "рабочие руки" - восстанавливать порушенную немцами угольную промышленность. Кроме уголовников и предателей, так милых сердцу электората "Партии регионов"
на Донбасс массово свозили и иных приверженцев физического труда - любителей помахать лопатой на свежем воздухе с двумя неполными классами образования. Работа находилась для всех - днем пролетарии разгребали говны, а вечерами массово напивались и убывали в вытрезвители, где, окруженные душевным теплом и медикаментозным вмешательством, культурно отдыхали в теплой компании таких же пьяных идиотов. Но первое место среди ценителей обильных возлияний уверенно держали духовные наследники Алексея Стаханова.
В пятницу вечером та часть контингента, которая в криминальных сводках числилась "шахтерами", массово вылезала из шахт и, побросав отбойные молотки и каски, стремглав неслась прямо к магазину, где моментально отоваривалась горячительным на все предстоящие выходные. Зверская часть купленного выпивалась прямо на месте и занюхивалась рукавом - не бояре, чай, перебьёмся! К чудом дотащенному домой стремительно готовилась экспериментальная закуска и начинался восторг души. Всю субботу шахтер с сожительницей адски бухали, хором распевая "Спят курганы темные" и "Губит людей не пиво", а в воскресенье решительно отринув алкогольный угар переходили к т.н. "плотским утехам". Чутка опохмелившись и обмахнув с хера угольную пыль, наш герой мастерски заправлял под хвост своей милой - такой же пропитой дегенератке - и, булькая рассолом, жарил боевую подругу от всей пролетарской души - вдумчиво и безкомпромисно. Разве что на гармошке не играл.
Спустя 9 месяцев к радости родителей на свет появлялся наследник, надежно защищенный от военкомата и маршевых рот звучным диагнозом "умственная недостаточность". В медицинских кругах в строгом соответствии с днем зачатия данный тип граждан стал именоваться "воскресные дети", со всеми вытекающими. Когда количество подобных наследников перевалило за определенный порог власть очухалась и продажу водки чуток подсократила. Но было поздно. Родились дебилы - электорат Партии Регионов, потом ОПЗЖ и Слуг Народа.(с)
https://censor.net/ru/user/481796 - солнца не видел. "Да по тому что я жизнь учил не по учебникам"
С ноября 13-го статья гуляет. Не против стиля написания. Но хоть ознакомьтесь с графиком работ на шахте.
http://coalguide.ru/organizatsiya-proizvodstva/200-tabelnyj-uchet-rabochego-vremeni/ Режим работы шахты - непрерывная рабочая неделя.
Продолжительность рабочей смены для подземных рабочих устанавливается 6 часов и других работников 8 часов. Работа на шахте для подземных работников организована в 4 смены, для поверхностных - в 3 смены.
Банкеты "плавающие" - каждые 4 дня по выезду "бутылёк" Вот офисный планктон - он да, всю неделю пятницу ждёт.
Одни ГРОЗы чего стоят! ))))))
...
Про це повідомляє https://edition.cnn.com/politics/live-news/biden-harris-inauguration-day-2021/h_8cbd34dc014208595b0de7008b0a2f00 CNN з посиланням на представника влади.
Як зазначається, на місці було посилено присутність Національної гвардії.
Будівля Верховного суду знаходиться через дорогу від Капітолію США, де обраний президент Джо Байден прийме присягу.
- Мне всё же кажется, что лучше расстрелять.
- А почему нельзя повесить?
- Так времени же на раскачку нет!
при нынешних журналах фотошопных
на баб живых противно и глядеть. ))))
переклали україномовний текст СБУ на кацапську, а потім знов на українську
і замість "відбирала вогневі позиції" тепер "забирала вогневі позиції" та "змінювала обстріли" замість "коригувала обстріли"
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Эту мразь зеленский отдаст РФ по обмену пленными.