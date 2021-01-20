СБУ викрила терористку "ЛНР", яка коригувала обстріли українських позицій у 2014 році. ФОТО

Контррозвідка управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області викрила жінку-командирку угруповання бойовиків, яка брала участь у бойових діях проти українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі органів безпеки завершили досудове розслідування. Затверджений прокуратурою обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України направлено до суду.

Контррозвідники встановили, що мешканка Луганська брала участь у захопленні будівлі Управління СБУ в обласному центрі. Очолила угруповання, яке в складі так званого "Третього Станично-Луганського батальйону ВДВ ДШБ" вела бойові дії проти українських військових у 2014 році.

За даними слідства, в подальшому, перебуваючи у складі відділення артилерійської розвідки так званої "10 окремої артилерійської бригади другого армійського корпусу НМ ЛНР", зловмисниця забирала вогневі позиції для стрільби, змінювала обстріли позицій підрозділів Збройних сил України.

Тривають заходи Служби безпеки України щодо документування фактів протиправної діяльності учасників НЗФ для притягнення їх до відповідальності.

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