"Квартал-95" продав франшизу на "Лігу сміху" російській компанії, на яку Зеленський торік наклав санкції

Проєкт студії "Квартал-95" "Ліга сміху" продано російському каналу СТС і буде запущено вже цієї весни. Цей канал навесні минулого року потрапив у санкційні списки РНБО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ, підписаний президентом України Володимиром Зеленським 14 травня 2020 року.

Зазначимо, що серед бенефіціарів медіахолдингу "СТС Медіа" - банк "Россия" і Юрій Ковальчук, які входять до списку санкцій США з 2014 року. За даними Бізнес-Цензор, з кінця 2018 року основні власники "СТС Медіа" - медіахолдинг "Національна Медіа Група" (НМГ) і російський держбанк ВТБ. НМГ володіють структури банку "Росія" Юрія Ковальчука (близького до Володимира Путіна), Мордашова і кілька приватних інвесторів, імена яких група не розкриває.

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Нагадаємо, 19 січня стало відомо, що російський канал СТС купив франшизу на "Лігу сміху". В "Кварталі 95" пояснюють, що продажами займається шведський дистриб'ютор. Пізніше стало відомо, що у відборі, крім двох донецьких команд, участь беруть команди з окупованого Криму - "B.A.N.G." (Керч) і "Ельвад Вагнер" (Сімферополь) - і кілька команд з України - Запоріжжя, Одеси і Харкова.

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