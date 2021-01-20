Мережа "Алло" відмовилася співпрацювати з блогеркою Маламан (di.rubens), яка прославилася любов'ю до Росії і скандалом з офіцером Штефаном. ДОКУМЕНТ

В "Алло" повідомили, що Маламан ніколи у них не працювала, але її залучала компанія, що організовувала зйомки реклами. Тепер співпрацю припинено.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно заявляємо, що блогер Di.rubens (Таїсія М.) ніколи не працювала в ТОВ "Алло". Вона брала участь у виготовленні контенту на офіційному каналі "Алло" в ТікТок як актриса на замовлення підрядника, що займається роботою з блогерами. Ми не поділяємо особисту позицію блогерки Di.rubens! Зі свого боку компанія "Алло" відмовляється від будь-яких послуг Таїсії М.", - сказано в повідомленні.

Офіцер Штефан подякував "Алло" за позицію і зазначив, що його сторінки в соцмережах атакують боти.

"На мої публікації про розвиток подій йде неймовірна кількість скарг, а також навала ботоферми запоребрика в коментарях", - написав він.

Нагадаємо, di.rubens прославилася, коли Штефан опублікував знятий на Майдані Незалежності ролик з її участю. На відео дівчина у відповідь на пропозицію вибрати спочатку між "Америкою і Росією", а потім Україною і Росією обидва рази відповідає "Росія".

20 січня di.rubens записала ролик, в якому пригрозила Штефану судом і кримінальною справою.





