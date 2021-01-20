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Мережа "Алло" відмовилася співпрацювати з блогеркою Маламан (di.rubens), яка прославилася любов'ю до Росії і скандалом з офіцером Штефаном. ДОКУМЕНТ

Мережа

В "Алло" повідомили, що Маламан ніколи у них не працювала, але її залучала компанія, що організовувала зйомки реклами. Тепер співпрацю припинено.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно заявляємо, що блогер Di.rubens (Таїсія М.) ніколи не працювала в ТОВ "Алло". Вона брала участь у виготовленні контенту на офіційному каналі "Алло" в ТікТок як актриса на замовлення підрядника, що займається роботою з блогерами. Ми не поділяємо особисту позицію блогерки Di.rubens! Зі свого боку компанія "Алло" відмовляється від будь-яких послуг Таїсії М.", - сказано в повідомленні.

Офіцер Штефан подякував "Алло" за позицію і зазначив, що його сторінки в соцмережах атакують боти.

"На мої публікації про розвиток подій йде неймовірна кількість скарг, а також навала ботоферми запоребрика в коментарях", - написав він.

Нагадаємо, di.rubens прославилася, коли Штефан опублікував знятий на Майдані Незалежності ролик з її участю. На відео дівчина у відповідь на пропозицію вибрати спочатку між "Америкою і Росією", а потім Україною і Росією обидва рази відповідає "Росія".

20 січня di.rubens записала ролик, в якому пригрозила Штефану судом і кримінальною справою.

Мережа Алло відмовилася співпрацювати з блогеркою Маламан (di.rubens), яка прославилася любовю до Росії і скандалом з офіцером Штефаном 01
Мережа Алло відмовилася співпрацювати з блогеркою Маламан (di.rubens), яка прославилася любовю до Росії і скандалом з офіцером Штефаном 02
Мережа Алло відмовилася співпрацювати з блогеркою Маламан (di.rubens), яка прославилася любовю до Росії і скандалом з офіцером Штефаном 03

Автор: 

росія (64926) блогер (181) Штефан Анатолій (120)


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Топ коментарі
+87
"АЛЛО" спасибо за чёткую и патриотическую позицию!
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20.01.2021 18:48
+54
Теперь надо сделать так , чтоб никто на работу её не принимал .В " Миротворец " её .Или пусть едет на Россию щи лаптем хлебать .Там разницу сразу заметит .
,
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20.01.2021 18:49
+53
Дякуємо Штефану за розголос. Саме розголос і підштовхнув Алло до цього, бо для них гроші не пахнуть.
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20.01.2021 18:59
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Ще б тому гівнюку,що опитував ,,блоХершу,, пику начистити. Хто за?
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20.01.2021 23:54 Відповісти
В часи моєї молодості писок комусь били тоді, коли той хтось мав шанси стати від того кращим. Коли таких шансів у нього не було, ламали ноги.
Зараз щось помінялося?
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21.01.2021 00:40 Відповісти
Мережа "Алло" відмовилася співпрацювати з блогеркою Маламан (di.rubens), яка прославилася любов'ю до Росії і скандалом з офіцером Штефаном - Цензор.НЕТ 8351
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21.01.2021 00:45 Відповісти
А вот еще две почитательницы....


https://twitter.com/i/status/1351985894983667714 https://twitter.com/i/status/1351985894983667714


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21.01.2021 08:43 Відповісти
Ета мостік дружби, там такіє же люді, мишибраття... шмари.
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21.01.2021 19:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=J_oMD7m7U8c

это ее канал Ютьюб.
Заходим, не стесняемся, членососим
di.rubens отгребает в бубенс со вчерашнего дня. Падла еще та
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21.01.2021 13:31 Відповісти
тупа ватна курка. но строит из себя невинную овечку.
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21.01.2021 19:08 Відповісти
Обов'язково щось куплю в "АЛЛО"
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21.01.2021 16:07 Відповісти
Мережа "Алло" відмовилася співпрацювати з блогеркою Маламан (di.rubens), яка прославилася любов'ю до Росії і скандалом з офіцером Штефаном - Цензор.НЕТ 8678
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21.01.2021 19:31 Відповісти
А где живет эта шльондра? Она не боится что ей под дверью говна навалят? Работать Российской подстилкой живя в Украине-это должно быть опасное занятие. Должно быть.
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22.01.2021 18:27 Відповісти
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