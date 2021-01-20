Рішення Росії передати Медведчуку утримуваних в ОРДЛО українців є ударом по Нормандському формату і ТКГ, - МЗС України
Рішення Росії передати не Україні, а приватній особі Віктору Медведчуку, групу українських громадян, яких тривалий час утримували на окупованій території в Донецькій і Луганській областях, грубо порушує усталені механізми вирішення таких гуманітарних питань.
Про це йдеться в заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей крок РФ є ударом по нормандському формату і Тристоронній контактній групі, які ведуть системну роботу щодо забезпечення звільнення утримуваних у зв'язку з конфліктом людей", - підкреслили в МЗС України.
Також в українському міністерстві зазначають, що свідоме нівелювання Росією ролі ОБСЄ в питанні звільнення є особливо показовим і цинічним у день візиту в Україну Діючого голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде.
"Вимагаємо від Російської Федерації неухильного дотримання всіх домовленостей, досягнутих у нормандському форматі, зокрема щодо забезпечення безперешкодного доступу Міжнародного комітету Червоного хреста до українських військовополонених і заручників на тимчасово окупованих Росією територіях України, а також звільнення всіх людей, які перебувають там у зв'язку з конфліктом", - заявили в МЗС.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ поширили інформацію про те, що частина незаконно утримуваних в ОРДЛО українців будуть в односторонньому порядку передані українській стороні "за посередництва Віктора Медведчука".
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ЗЫ: когда? когда уже Украина вычистит свои авгиевы конюшни?!
При посредничестве Медведчука, конечно, «решено передать украинской стороне лиц, «которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против республик»
Эм…Это что за сраный цирк?
Т.е. они по Донецку наловили каких-то бедолаг, у которых осталось что отжать, или комендантский час нарушили которые, и теперь передают их нам, торжественно и с помпой.
Спасибо, что хоть безвозмездно. А то могли ж обменять на боевиков и ГРУшников…}!
Есть некоторое сомнение по поводу того, не троянский ли это конь?
Кто понимает , шо это правая рука ***** передала левому полужопью пленных , для тех это никакой не удар .
Мертветчук гражданин ********** !
то они отхрещиваются от роли стороны конфликта, а то решают между собой, по-семейному, вернуть нам заложников