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Рішення Росії передати Медведчуку утримуваних в ОРДЛО українців є ударом по Нормандському формату і ТКГ, - МЗС України

Рішення Росії передати Медведчуку утримуваних в ОРДЛО українців є ударом по Нормандському формату і ТКГ, - МЗС України

Рішення Росії передати не Україні, а приватній особі Віктору Медведчуку, групу українських громадян, яких тривалий час утримували на окупованій території в Донецькій і Луганській областях, грубо порушує усталені механізми вирішення таких гуманітарних питань.

Про це йдеться в заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей крок РФ є ударом по нормандському формату і Тристоронній контактній групі, які ведуть системну роботу щодо забезпечення звільнення утримуваних у зв'язку з конфліктом людей", - підкреслили в МЗС України.

Також в українському міністерстві зазначають, що свідоме нівелювання Росією ролі ОБСЄ в питанні звільнення є особливо показовим і цинічним у день візиту в Україну Діючого голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде.

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"Вимагаємо від Російської Федерації неухильного дотримання всіх домовленостей, досягнутих у нормандському форматі, зокрема щодо забезпечення безперешкодного доступу Міжнародного комітету Червоного хреста до українських військовополонених і заручників на тимчасово окупованих Росією територіях України, а також звільнення всіх людей, які перебувають там у зв'язку з конфліктом", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ поширили інформацію про те, що частина незаконно утримуваних в ОРДЛО українців будуть в односторонньому порядку передані українській стороні "за посередництва Віктора Медведчука".

Автор: 

Медведчук Віктор (1706) МЗС (4107) нормандська четвірка (1526) полонені (2251) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+10
Небратские СМИ сообщают, что кремлевские ручные обезьянки из ОРДЛО, решили передать официальным властям Украины некоторых «удерживаемых лиц».
При посредничестве Медведчука, конечно, «решено передать украинской стороне лиц, «которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против республик»
Эм…Это что за сраный цирк?
Т.е. они по Донецку наловили каких-то бедолаг, у которых осталось что отжать, или комендантский час нарушили которые, и теперь передают их нам, торжественно и с помпой.
Спасибо, что хоть безвозмездно. А то могли ж обменять на боевиков и ГРУшников…}!
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20.01.2021 19:12
+4
федор, а ты шо не читал ранее кого они передавать собираются? там военнопленных ,как ты думаешь, совсем нет. там обычные граждане, многие из которых в 2014 коичали приди-введи и вешали рашистские прапора на дома, а сейчас они в ж.пу патриоты Украины. в составе этой партии - ларёчники, таксисты, перевозчики , которые не платили налоги и не делились прибылью, шахтари настойчиво требовавшие у начальства зарплаты, мелкие предприниматели не платившие налоги, люди матерившие режим, бывшие зэки и бомжи, больные, опущенные, баптисты, свидетели йоговы и т.д и т.п. там с каждым нужно конкретно разбираться сбу , чтобы всяких диверсантов сепары не напустили к нам! тебе они нужны а федор? по моему они нам на х.. не упали! главное, наших солдат не отдают, а так шелупонь лугандоновскую всякую, потому что прокормить не могут! как это не цинично, я против таких передач . это не наши люди! те кто хотели давно уже в Украине.
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20.01.2021 19:23
+2
вытрете плевок и по команде гнусавого побежите выполнять формулу штаймайера
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20.01.2021 19:02
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Серьезная штука, как мне видится. И- неожиданная. И- нестандартная. На неё уже отреагировали многие, включая Кравчука. Ладно... А что далее???
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20.01.2021 19:00 Відповісти
кацапы этим выбрыком хотят поднять рейтинг этой твари медведчука у украинцев... понимаю родственников им все равно лишь бы вернулись ... кремлевская крыса на этом и играет
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20.01.2021 20:41 Відповісти
вытрете плевок и по команде гнусавого побежите выполнять формулу штаймайера
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20.01.2021 19:02 Відповісти
продолжается пиар мертведчука.
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20.01.2021 19:02 Відповісти
Несомненно. Но... вопрос остался: ему передадут эту группу. Что далее???
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20.01.2021 19:03 Відповісти
привезет в Украину. а затем начнут трещать по фсем шоу (особенно россиянским, которым у нас доверяет 73%-ый электорат) как он заботится о пленных и т.д., и т.п. вспоывет история и во время выборной компании.

ЗЫ: когда? когда уже Украина вычистит свои авгиевы конюшни?!
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20.01.2021 19:09 Відповісти
Тут что-то не очень стандартное. Такого ранее не было. Мне эта возня очень не понравилась. Что-то тут не то...
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20.01.2021 19:11 Відповісти
как бы раньше было уже нечто подобное https://russian.rt.com/ussr/article/464203-donbass-obmen-plennymi
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20.01.2021 19:14 Відповісти
Было. Я помню. Однако, тут всё несколько иначе. Ладно. Остается подождать. Недолго осталось.
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20.01.2021 19:17 Відповісти
будут у него в маетке рабами работать......
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20.01.2021 19:11 Відповісти
а мертвечук что хозяин этих рабов, которых рашка ему отдаёт? действительно какая то частная лавочка! а вы мертвечука в луганду не пускайте не йух ему там делать!!! вот как тупицкого в суд не пусают вот так же и мертвечука! нет если конечно ему в ростов то пусть едет и не возвращается!
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20.01.2021 19:06 Відповісти
Мені Медведчук до одного місця, але враховуючи матерів, котрі регулярно під ОП, МОУ та уповноваженого з прав людини безрезультатно вимагають звільнення військовополонених, то чому б і ні? Якщо працівникам МІДУ щось не довподоби, пропоную щоб вони або їх діти посиділи в підвалі донецького СБУ
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20.01.2021 19:10 Відповісти
Ну, да... вроде всё так и логично, в ваших рассуждениях. Одновременно, тут что-то не так... Какая-то дьявольская хитрость чувствуется. Не у вас. Я- о самом вот этом деянии.
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20.01.2021 19:14 Відповісти
федор, а ты шо не читал ранее кого они передавать собираются? там военнопленных ,как ты думаешь, совсем нет. там обычные граждане, многие из которых в 2014 коичали приди-введи и вешали рашистские прапора на дома, а сейчас они в ж.пу патриоты Украины. в составе этой партии - ларёчники, таксисты, перевозчики , которые не платили налоги и не делились прибылью, шахтари настойчиво требовавшие у начальства зарплаты, мелкие предприниматели не платившие налоги, люди матерившие режим, бывшие зэки и бомжи, больные, опущенные, баптисты, свидетели йоговы и т.д и т.п. там с каждым нужно конкретно разбираться сбу , чтобы всяких диверсантов сепары не напустили к нам! тебе они нужны а федор? по моему они нам на х.. не упали! главное, наших солдат не отдают, а так шелупонь лугандоновскую всякую, потому что прокормить не могут! как это не цинично, я против таких передач . это не наши люди! те кто хотели давно уже в Украине.
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20.01.2021 19:23 Відповісти
а чом би мертветчуку не посидіти в лугандонських підвалах?! воно ж "українець", і навіть засуджує на словах агресію!
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20.01.2021 20:20 Відповісти
Небратские СМИ сообщают, что кремлевские ручные обезьянки из ОРДЛО, решили передать официальным властям Украины некоторых «удерживаемых лиц».
При посредничестве Медведчука, конечно, «решено передать украинской стороне лиц, «которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против республик»
Эм…Это что за сраный цирк?
Т.е. они по Донецку наловили каких-то бедолаг, у которых осталось что отжать, или комендантский час нарушили которые, и теперь передают их нам, торжественно и с помпой.
Спасибо, что хоть безвозмездно. А то могли ж обменять на боевиков и ГРУшников…}!
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20.01.2021 19:12 Відповісти
ну да раньше эти "бедолаги" как ты пишешь, кричали приди введи и вешали триколоры на дома а теперь они все срочно патриотымУкраины и "наши люди". ябы отказался и сказал передавать хотите - передавайте но не мертвечуку а денисовой! нет? пошли на йух!
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20.01.2021 19:27 Відповісти
А кто собственно эти люди?
Есть некоторое сомнение по поводу того, не троянский ли это конь?
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20.01.2021 19:13 Відповісти
Мордор хочет показать, что фашист Мертвечук выполняет за зелёное недоразумение его работу.
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20.01.2021 19:15 Відповісти
ні, це помноження на нуль )(уйлом віслюка!
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20.01.2021 20:15 Відповісти
Это "удар" токмо для тех , кто продолжает считать Мертвячину представителем Украины ...

Кто понимает , шо это правая рука ***** передала левому полужопью пленных , для тех это никакой не удар .

Мертветчук гражданин ********** !
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20.01.2021 19:18 Відповісти
Решение России передать Медведчуку удерживаемых в ОРДЛО украинцев является ударом по Нормандскому формату и ТКГ, – МИД Украины - Цензор.НЕТ 8000
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20.01.2021 19:23 Відповісти
Может пора мертвечука поменять на всех?
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20.01.2021 19:28 Відповісти
Два смердячих щура в одному бункері для )(уйла забагато!
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20.01.2021 20:12 Відповісти
Уверен, тем кого передадут, глубоко нас рать на мнение местных экспертов...пофиг как, главное для них оказаться на свободе !
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20.01.2021 19:30 Відповісти
а кто им там мешал на свободе быть? а кто мешал раньше в Украину уехать?
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20.01.2021 19:33 Відповісти
может лугандону мертвечука в наручниках передать? в обмен на всех наших пленных солдат? представьте какой кадр - мертвечук брйко рабинович шуфрич и вся киздота из опзж в наручках передается в обмен на наших военнопленных! я бы от радости напился.....
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20.01.2021 19:30 Відповісти
мечты, мечты...! Кушкин.., читай. З московитською ордою потрібно боротись, а не сподіватись на Бога, Байдена чи чорта лисого!
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20.01.2021 20:09 Відповісти
это кто зеленая команда боротися будет? вот это ты правильно про мечты написал фантаст ты Владимир! я так чувствую что мы сначала как в 2013 у себя всю верхушку поборем и только после этого лугандон бороть начнем! иначе никак не получится!
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20.01.2021 22:56 Відповісти
русских умом не понять...
то они отхрещиваются от роли стороны конфликта, а то решают между собой, по-семейному, вернуть нам заложников
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20.01.2021 19:51 Відповісти
з яких пір московити стали руськими? по вєлєнію петьки першого!
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20.01.2021 20:13 Відповісти
Очередной раз )(уйло кинул заглядывающего ему в глаза осла!!! Вова, ты лошара!!!
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20.01.2021 20:04 Відповісти
Решение России передать не Украине, а частному лицу Виктору Медведчуку, группу украинских граждан, которых длительное время удерживали на оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, указывает на то,что рабсея оккупировала часть украинского Донбасса ,ведет войну с Украиной и как доказательство войны и присутсвия рашистов в Украине есть пленные рабсеей украинские граждане, Если же "ихтамнет" ,тогда списки по обмену пленными должны были быть согласованы в Минске
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20.01.2021 20:28 Відповісти
Может уже пора арестовать Медведчука и использовать его как козырь при обмене пленных? Если Зеленский против, то можно и его поменять на наших военных
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21.01.2021 09:31 Відповісти
 
 