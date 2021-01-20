Держдума РФ засудила політику України щодо використання державної мови: Заборони і гоніння російської неприпустимі
Під час засідання Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації 20 січня депутати проголосували за постанову щодо мовної політики України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт держоргану.
"Держдума вважає неприпустимими заборони і гоніння російської та інших мов, які здійснюються в Україні під приводом захисту державної української мови. Депутати Держдуми вимагають від влади України зупинити цю порочну практику і чекають від Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки і співпраці в Європі, Ради Європи, Парламентської асамблеї Ради Європи, парламентів країн світу її засудження", - сказано в заяві Держдуми.
Згідно з документом, 16 січня 2021 року набула чинності норма закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої всі постачальники послуг незалежно від форми власності мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.
На думку російських парламентаріїв, ця норма і положення даного закону, які раніше набрали чинності, суперечать Конституції України в частині вільного розвитку і використання російської мови і забезпечення права на навчання рідною мовою.
Також у заяві наголошується, що "ставлення до прав і свобод російського і російськомовного населення, наших співвітчизників в Україні є основоположним для визначення державної зовнішньої політики РФ".
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Национальный состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Краснодарского края по переписи https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2002 года :НародЧисленность в 2002 г.,
тыс. чел.(http://www.perepis2002.ru/index.html?id=17 * )Численность в 2010 г.,
тыс. чел.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)#cite_note-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 Русские 4436,3 (86,6 %)4522,9 (88,3 %)в том числе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 Казаки 17,5 (0,3 %)5,3 (0,1 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5 Армяне 274,6 (5,4 %)281,7 (5,5 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B Украинцы 131,8 (2,6 %)83,7 (1,6 %)це все що необхідно знати про кацапів ...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C#%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Національний склад Кубанського округу за даними перепису 1926 року:
українці 915 450 (62,2 %)
росіяни 498 102 (33,8 %)
Вторая за день система жизнеобеспечения отказала на МКС :
Система получения кислорода «Электрон-ВМ» вышла из строя 20.01.2021. на российском сегменте Международной космической станции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные переговоров экипажа с Землей.
Ранее, в 7:45 (мскв) 20.01.2021. космонавт Сергей Рыжиков рассказал Центральному управлению полетами, что на МКС произошло нештатное отключение системы кондиционирования воздуха СКВ-2. По его словам, на днях систему уже неоднократно пытались включить, но она вскоре отказывала.
Системы СКВ-1 и СКВ-2 находятся в модуле «Звезда», где также располагается источник утечки воздуха на МКС. О ней стало известно еще в августе, с этого времени экипаж занят поиском места утечки и ее устранением.
А гавкати свинособаки, навіть на своєму Їзикє, можуть скільки завгодно.
Тож не доки, а відтоді як, і аж до третього пришестя.
Нам решать на каком языке говорить!
Учите БУРЯТСКИЙ, говнюки!
То, что не могут позволить себе федерации, в унитарной стране вполне нормально и правильно.
А Українська держава вона суверенна країна, і вона чітко без злочинного втручання свого лютого ворога загарбника сама розбереться якою мовою розмовляти українцям своєю рідною українською, або на чужій ворожій окупаційній російській.
Вiн щe щocь кaзaв типy "Нє зaбивaєм вєщi в caлoнє", aлe я мoвчки вийшлa, пocтaвилa oднy зipкy зa пoїздкy i нaпиcaлa cкapгy в cлyжбy пiдтpимки нa нeaдeквaтнy пoвeдiнкy вoдiя чepeз мoю yкpaїнcькy.
Зa 5 xв. пpийшoв лиcт з вибaчeннями, oбiцянкoю пpoвecти poзмoвy з тим вoдiєм тa 25 гpн. кoмпeнcaцiї зa мopaльний збитoк.
Я бyдy пocтiйнo нaгaдyвaти yciм нaxaбaм чи нeвiглacaм, щo в Укpaїнi дepжaвнa мoвa oднa i її тpeбa пoвaжaти! Я дoклaдy вcix мoжливиx зycиль, щoб пpишвидшити чac, кoли вoнa бyдe пaнiвнoю y cвoїй кpaїнi. Бo мoвa - цe вaжливa cклaдoвa нaцioнaльнoї iдeнтичнocтi. Цe збpoя i зaxucт, i цe тe, щo нe пiдлягaє oбгoвopeнню…https://proholovne.com.ua/bchopa-vuklykala-takci-idy-b-kintsi-poizdky-vvichlyvo-ckazala-vodiiu-diakyiu-bin-pozvepnyvcia-do-mene-i-z-iexydnoiu-pocmishkoiu-uidluvo-kazhe/?fbclid=IwAR1LvbOvKs6AB8T4-IzZQIvze6lyys81_4rC3638TktzaLWi6cn94FRWeb4
Існували накази та розпорядження щодо заборони розмовляти українською. Ось така фігня, малята
Кацапы просто ввели греколатинские слова, а до этого их учили на латыни...я считаю что их надо преподавать на английском и английский учить с детсадика...
До 5 класса (у меня была украинская школа) математику еще можно было учить, а физику уже нет...
А вот историю как раз наоборот легче учить українською
Застосування української мови на території України є нормальним і цілком обгрунованим явищем.