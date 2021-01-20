Держдума РФ засудила політику України щодо використання державної мови: Заборони і гоніння російської неприпустимі

Під час засідання Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації 20 січня депутати проголосували за постанову щодо мовної політики України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт держоргану.

"Держдума вважає неприпустимими заборони і гоніння російської та інших мов, які здійснюються в Україні під приводом захисту державної української мови. Депутати Держдуми вимагають від влади України зупинити цю порочну практику і чекають від Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки і співпраці в Європі, Ради Європи, Парламентської асамблеї Ради Європи, парламентів країн світу її засудження", - сказано в заяві Держдуми.

Згідно з документом, 16 січня 2021 року набула чинності норма закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої всі постачальники послуг незалежно від форми власності мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

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На думку російських парламентаріїв, ця норма і положення даного закону, які раніше набрали чинності, суперечать Конституції України в частині вільного розвитку і використання російської мови і забезпечення права на навчання рідною мовою.

Також у заяві наголошується, що "ставлення до прав і свобод російського і російськомовного населення, наших співвітчизників в Україні є основоположним для визначення державної зовнішньої політики РФ".