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Новини Тарифи ЖКГ
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Кличко: Тарифи на тепло до кінця опалювального сезону в Україні не підвищуватимуть

Кличко: Тарифи на тепло до кінця опалювального сезону в Україні не підвищуватимуть

Тарифи на опалення та гаряче водопостачання до кінця опалювального сезону в Україні не підвищуватимуть.

Про це заявив мер Києва, голова АМУ Віталій Кличко, за підсумками урядової наради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кличка.

"Нам вдалося досягти розуміння з центральною владою щодо необхідних кроків для недопущення кризи в системі теплозабезпечення населення та соціальних об'єктів", - зазначив після наради Кличко.

Він також повідомив, що в понеділок має бути підписаний Меморандум між урядом, АМУ та представниками парламенту про алгоритм виведення сфери теплопостачання з кризової ситуації, спричиненої коливанням ціни на газ в Україні. Зокрема, - першочергових кроків щодо врегулювання питання різниці в тарифах на тепло, а також компенсації збитків підприємствам теплопостачання.

Читайте також: Ситуація загрожує припиненням послуг із теплопостачання населення і об'єктів соцсфери, - Кличко звернувся до Зеленського

В урядовій нараді, ініційованій Асоціацією міст України, взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, мери: Києва – Віталій Кличко, Маріуполя – Вадим Бойченко, Кропивницького – Андрій Райкович, Вінниці – Сергій Моргунов, Кривого Рогу – Костянтин Павлов та перший заступник міського голови Харкова – Олександр Новак, представники НАК "Нафтогаз України", Офісу Президента України та народні депутати.

Автор: 

Кличко Віталій (3507) опалення (909) тарифи (2005)


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Топ коментарі
+9
Кличко: Тарифы на тепло до конца отопительного сезона в Украине повышать не будут - Цензор.НЕТ 1050
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20.01.2021 19:18
+7
Кличко: Тарифы на тепло до конца отопительного сезона в Украине повышать не будут - Цензор.НЕТ 3761
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20.01.2021 19:24
+5
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20.01.2021 19:25
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Кличко: Тарифы на тепло до конца отопительного сезона в Украине повышать не будут - Цензор.НЕТ 1050
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20.01.2021 19:18 Відповісти
Ой, ви так не вірно трактували!
Там замість тієї червоної сфери має бути та куйня, котрою ЗЕбіл по клаві стукав!
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20.01.2021 19:25 Відповісти
Фото не наводжу, во сюди діти з дівчатами заходять(
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20.01.2021 19:26 Відповісти
Кличко: Тарифи на тепло до кінця опалювального сезону в Україні не підвищуватимуть - Цензор.НЕТ 2062
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20.01.2021 19:59 Відповісти
Щодо структури та методології тарифоутворення в Україні - моя пропозиція.

Владі доводиться негайно гасити пожежу з тарифами на комунальні послуги, бо заборгованість на кінець року сягнула більше 60 млрд.грн. і наростають протести громадян, які можуть її змести з підмостків. Проте навіть гасячи цю пожежу, влада не бажає змінювати саму філософію підходу до продуктивного та остаточного вирішення цього питання

Не секрет, що левова частина тарифів складають необгрунтоване присвоєння прибутку багаточисельними посередниками, (прокладками) які мають вплив на владу і її ж "башляють частиною заробленого"...

Знизити тарифи на постачання комунальних послуг можна реорганізувавши структуру надавачів послуг та методологію визначення максимального розміру тарифів наступним чином:

-Між продуцентом послуг так і його споживачами має бути лише один, але не торговий, а продуктивний транспортно-збутовий посередник. А максимальний розмір тарифу для кінцевого споживача має складати подвійну собівартість первинного продуцента.

Якщо конкретніше, і без наукових та арифметичних викладок, то:

-ГАЗ - має подаватися споживачу за ціною його подвійної собівартості видобування в Україні - а це 3 гривні за 1 куб. І продавати його має Укртрансгаз, перебравши на себе функції чисельних посередників - їх попросту слід виключити з процесу. А подвійна собівартість буде ділитися між видобувниками і транспортниками. За таких умов Укртрансгаз закуплятиме в першу чергу самий дешевий у видобутку газ, а при необхідності збільшення постачання (під зрослий попит населення) підключатиметься до дорожчого видобувника, тоді видобувники будуть намагатися знизити собівартість видобутку, шоб весь видобутий ними газ був зацікавленим купити Укртрансгаз! Ніякої абонементної плати, бо люди вже оплатили підключення в минулому своїх будинкових мереж до мереж Укртрансгазу. Повторюю, що в результаті запровадження такої схеми - тариф має бути не 10, і не 7, а (на сьогодні) - максимум по 3 гривні за 1 куб. спожитого газу!.

-І якщо така схема (верхньої планки тарифу в розмірі подвійної (усередненої по всім родовищам) собівартості буде прийнята, та забезпечена законодавчо то розподіл прибутку між видобувниками та траспортно-збутовиками не матиме ніякого значення (і не повинен будь-кого цікавити), як і зарплати в середині цих компаній. Впевнений, що у випадку законодавчо утвердженій такій методології - проблема скільки мільйонів долярів відіслати мамі чи дружині за кордон - зникне в "коболєвих-вітренків"!

-А щоб залишилося вигідним вигравати міжнародні арбітражі - преміювання залишити, але лише в тому випадку, якщо ці виграші забезпечені за рахунок коштів цих же фірм та їх силами. А не так , як нині -найнятих іноземних консультантів, адвокатів, чи фірм для арбітражу оплачує держава, а виграші - в кишеню "коболєвих-вітренків"!

-Електроенергія. СХЕМА аналогічна схемі як по газу. Українські електромережі мають бути єдиним посередником між продуцентами і кінцевим споживачем - домогосподарством. А продавати електроенергію кінцевому споживачеві - домогосподарству електромережі мають за подвійною усередненою собівартістю її виробництва. Тобто (на сьогодні) максимум - 0.8 грн за квт-годину.

3. Вода холодна - тариф обмежити рентабельністю її постачання в квартири розміром в 50%. А собівартість - обмежити на рівень непродуктивних витрат, типу корпоративів, будівництва заміських дач, будинків відпочинку, "робочих відряджень"за кордон...та інших "вибриків".Тоді вартість на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) буде в діапазоні і 3-6 грн. за кубометр.

4. Теплопостачання - до 10 грн. за обігрів 1 м квадратного площі будинку. Хоча слід було б перейти до тарифу обрахованого за кубометр обігріву, а ще ліпше- на отримані Гігакалорії.

Стосовно домашніх лічильників...

Еталоном є електромережі, які завжди здавали будинки в експлуатацію з встановленими ними же поквартирними лічильниками.

Тому за такою ж схемою слід перейти і на індивідуальний облік витрат - споживання тепла та води, а не за колективною відповідальністю жителів за несплату кимось іншим в багатоквартирних будинках. Бо колективна відповідальність є антиконституційною (нею не передбачена), - як спроба влади "спихнути" відповідальність з себе на жителів за прийняття в експлуатацію будинку з недообладнаними засобами індивідуального обліку квартир.

Але нині ті фірми, які були обдаровані правом власності на засоби тепло-водопостачання, чи взяли їх в оперативне управління, чи оренду без попередніх вимог по дообладнанню квартир індивідуальними лічильниками - мають розкошелитися на їх установку. Або в судах доводити, скільки саме води чи тепла вони подали в ту, чи іншу конкретну квартиру... А не споживач має доказувати чому він (на думку згаданих фірм) недоплатив за незафіксовані приладами обсягами послуг - в конкретну квартиру!. За чинною Конституцією - існує поки-що, презумпція невинуватості споживача стосовно не обгрунтованих вимог (показами лічильників) постачальника послуг про суму до сплати!

Наступне - якщо тепломережі планують перейти на облік постачання тепла в Гігакалоріях, то і квартири мали б облаштовувати лічильниками тепла, а не кубометрами гарячої води.

Вперед!
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20.01.2021 20:15 Відповісти
ваші слова, та богу в вуха( не в цій країні, та не в цей час
хоча є і суперечні момети( мало, мало
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20.01.2021 20:28 Відповісти
По ходу на фото не все предметы маски. Там ещё большой фалос который одевается в отверстие ниже, а этот красный шар нужно брать в рот. И одев маску обязательно думать про Мальдивы и опшоры.
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20.01.2021 19:26 Відповісти
це ти про нові маски любітєлям ліги смєха? одівай я не проти. а можеш ще на бутилку сісти.
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20.01.2021 19:30 Відповісти
Я твои влажные фантазии оставлю тебе, я смотрю ты прямо профи по бутылкам.
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20.01.2021 19:32 Відповісти
та що ти там можеш зє амьоба дрищава. ти ж тупориле як і твій ********** тупорилий
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20.01.2021 19:34 Відповісти
Не напрягайся так, мы в Европу идём а там гей это нормально, никто тебя за это не побьет. Мусора даже парады ваши охраняют. Правда не факт что с геем-доль...ом будет так же.
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20.01.2021 19:38 Відповісти
ти не гей, ти трідварас і не раз, і йдеш ти на російські *****. Для тебе аудієнція закінчена тупорилий ти малорос.
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20.01.2021 19:43 Відповісти
Да, и таких у нас 73%.... вы, батенька, самое настоящее быдло. Сидите по клаве стучите, показываете своё скудоумие а по жизни 100% терпила, и это твой единственный шанс самоутвердиться. Бувай, Ихтеандр х..ев, с такими ка ты завязываться, себя не уважать.
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20.01.2021 19:49 Відповісти
Тобто Києву - ні , а іншим ..*по повній програмі* !
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20.01.2021 19:18 Відповісти
Кличко мер Украины ?
.мля что я пропустил
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20.01.2021 19:19 Відповісти
куда же их подымать ?? они уже непосильные..
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20.01.2021 19:21 Відповісти
а шо так ?
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20.01.2021 19:22 Відповісти
Виталя, ничего не попутал? Ты мэр Киева, Киев это город. Украина, за которую ты говоришь, это страна. Выкинь ты тот айкос который на Банковой нашёл.
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20.01.2021 19:23 Відповісти
Далі заголовка прочитати не здатен?
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20.01.2021 19:25 Відповісти
Скорее не умею читать между строк.
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20.01.2021 19:29 Відповісти
Тобто ти підібрав той викинутий айкос...
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20.01.2021 19:32 Відповісти
Я гадости не подбираю, ещё в детстве научили.
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20.01.2021 19:33 Відповісти
А навчити не писати гадості тебе забули?
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20.01.2021 19:37 Відповісти
А Вы точно ничего не подбирали? Я как то не нашёл написанные Вам гадости...
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20.01.2021 19:45 Відповісти
Тобто забули.
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20.01.2021 20:12 Відповісти
Вы затаили на меня обиду??? Честно не помню, но скажу точно что я пишу грубости но это ответная реакция на такие же грубости, и если я написал что то что Вас задело, значит и Вы начали не светскую беседу.
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20.01.2021 20:16 Відповісти
Та мені фіолетовий що ти, що бесіди з тобою. Вас тут багато, а я такий один.
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20.01.2021 20:23 Відповісти
Это типа все бабы как бабы а я Богиня?
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20.01.2021 20:25 Відповісти
А це не в мене питай.
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20.01.2021 20:28 Відповісти
Ну ок. Если чем обидел, извини.
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20.01.2021 20:36 Відповісти
Киева? или таки Украины (мне это важно!)
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20.01.2021 19:23 Відповісти
Кличко: Тарифы на тепло до конца отопительного сезона в Украине повышать не будут - Цензор.НЕТ 3761
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20.01.2021 19:24 Відповісти
Юлька любить Ахметку, но Ахметка ставить условия любови вселеннскай ! ✌️🤪
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20.01.2021 19:26 Відповісти
да какое мне дело до ихней любви?верните юльку пусть дальше так ворует- как было как было зачем мне нынешние благодетели
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20.01.2021 19:40 Відповісти
ну ао 48 коп было но 1.15 грн она переделала в 2008 году договор а про Харьковские договора почему молчите ?
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20.01.2021 19:27 Відповісти
Ахметка дозируеть информацию ! А ты здал в фонд Ахметки ? 😁
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20.01.2021 19:29 Відповісти
Може досить? Ковбасу по 2.20 ще покажіть)
Мені здається, що тій ку.ві так зализали, що чоловік дірку вже знайти не може!
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20.01.2021 19:29 Відповісти
та конешно по 12 гр. куда лучше -вот по всей стране митинги в поддержку проходят -даже требуют больше поднять
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20.01.2021 19:38 Відповісти
Ви вже наїлися по 2,20?
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20.01.2021 19:40 Відповісти
Тимошенко украла всё!!
- Ох, уж эта Тимошенко!!! И, что же она натворила?
- Она всё украла!
- Что - всё?!!!
- Газ, электрику, нашу кровную тысячу!!!
- Какой газ? Который Фирташу отдали?
- Нет, весь газ!!!
- Может, черноморский - который Ахметову и россиянам отдали?
- Нет, не черноморский газ - весь газ!!!
- Украинский?
- Нет, «украинский» украли - олигархи.
- Может «Крымский титан», «Синтез Ресурс», Вольногорский горно-металлургический комбинат, «Северодонецкое объединение «Азот», «Сумыхимпром» тоже она украла?
- Н-е-т, это всё опять Фирташ заграбастал!
- Может «НТП Новые машины и технологии» её?!
- Н-е-е-е-т, это Юрий Иванющенко хапнул!
- Может Киевская, Винницкая, Мариупольская, Кременчугские кондитерские фабрики её?
- Нет, это Порошенко.
- Может «Комо - Экспорт», «Дубномолоко» (в Волынской области) - её?
- Н-е-т, это Игорь Еремеев прихватил.
- Так, что же она украла?
- Она всё украла! ВСЁ!!!
- Может это она присвоила себе: ООО Химическую компанию «Бензол», или Научно-производственное объединение «Заря» в городе Рубежное Луганской области?
- Нет, это всё Юрий Бойко слямзил!
- Так, что же она натворила?!!!
- Она всё украла!!!
- Ну, может она Стахановский вагоностроительный завод украла?
- Н-е-т, это Константин Жеваго.
- Может это она за бесценок скупила: Производственное объединение КОНти, Горловскую кондитерскую фабрику,
Донецкую кондитерскую фабрику, Константиновскую кондитерскую фабрику?
- Нет, это скупил Борис Колесников.
- Может Агропродэкспорт?
- Н-е-т, это Руслан Бадаев и Федор Шпиг.
Так может, это она Киевэнерго украла?!
- Не-е-ет, Киевэнерго забрал Ахметов!
- Может, Днепроэнерго?
- Не-е-ет, Днепроэнерго тоже - Ахметов.
- А как насчет: Полтавэнерго, Прикарпатэнерго, Черниговэнерго, Сумыэнерго?
- Это - Григоришинский "Энергостандарт".
- Ну, так, что же она украла?!!!
- Всю электрику!!!
- Может, это она Межигорье украла (137 га под Киевом)? - Нет, это Янукович.
- Может, Сухолучье (37 000 га)?
- Нет, это тоже Янукович.
- Может, она ЮБК украла (9 000 га)?
- Нет, это тоже Янукович!
- А, может Гурзуф, Партенит?
- Не-е-ет, это Азаров и Литвин.
- Может - «ДСС Глобал Трейдинг», или Турбоатом?
- Н-е-т, это опять Григоришин.
- Может киевский ЦУМ? - Не-е-ет, это Ахметов.
- А Жуляны, Бориспольский аэропорт?
- Не-е-ет, это Семья.
- Значит - Днепроспецсталь?
- Не-е-ет, это Бабаков.
- Никопольский ферросплавный - ее?
- Н-е-е-т, он принадлежит Пинчуку.
- А Запорожтрансформатор?
- Это собственность Григоришина.
- Ну, может это она хапнула и обанкротила (из-за земли), завод гражданской авиации и завод Радар в Киеве, Днепровагонмаш в Днепродзержинске или «Кременчугский сталелитейный завод»?
- Не-е-т, это Тигипко.
- Ну, хоть водопад Гук, гору Хомяк, заповедник Женец - это она слямзила?
- Не-е-ет, это Ющенко.
- А что ж она украла? - ВСЁ!!!
- Может Укрнафту, или СПОТ «Коминматинвест», или ДЗВКТ Коминмет?
- Н-е-т, это Коломойский!
- Может Артемовский завод по обработке цветных метал лов, или ДП Артемсоль?
- Н-е-т, это Клюев.
- Может это она закупала для ВР: малину за 672 грн/кг, ежевику - 576 грн/кг, смородину - 528 грн /кг, черешню - 204 грн /кг, клубнику - 312 грн/кг и вишню - 77 грн/кг, постельное белье по 53 тыс. за комплект, ксероксы за 1 млн. грн?!
- Не-е-е-т, это Литвин.
- Может она заказала учебники украинского языка для школ с обучением на польском языке - по 647 грн. за экземпляр?! - Н-е-е-е-т, это Табачник!
- Может ей принадлежат телеканалы: Интер, Энтер Фильм, Энтер Музыка, К1, К2, Мегаспорт, НТН, МТV Украина, информагенство Украинские новини?
- Н-е-е-т, все это принадлежит Фирташу!
- Может это она закрыла телеканал TVI и включила канал БТБ, принадлежащий сыну Януковича?
- Н-е-е-е-т, это распоряжение Януковича.
- Может ещё она украла знаменитый институт виноделия "Магарач" с его виноградниками и видом на президентские хоромы, все одесские и крымские санатории, здравницы и туберкулезные диспансеры. а ещё все черноморское побережье, где среди собственников (особенно в Крыму) сплошь "элита" ПР и примазанные к ним лица?!
- ………….
- Так, что же, в конце концов, она украла?!!!
- ВСЁ!!!
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20.01.2021 19:41 Відповісти
В..., на...
Я не буду наводити перелік того що вона наробила.
Тому в... і на...
ВірА ваша на вашій совісті, продовжуйте, для вас аргументи проти ІСНУЮТЬ)
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20.01.2021 19:45 Відповісти
Кличко: Тарифи на тепло до кінця опалювального сезону в Україні не підвищуватимуть - Цензор.НЕТ 4682
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20.01.2021 19:54 Відповісти
по перше -чИ
по друге - дурень думкою багатіє)
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20.01.2021 20:31 Відповісти
voc , ты еще кучму пририсуй , при нем бакинский по 4-5 был , и мясцо на базаре по чирику
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20.01.2021 21:27 Відповісти
Жаль, що на нараді не був присутній Філатов, мер Дніпра.
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20.01.2021 19:24 Відповісти
Нуих УЖЕ ПОВЫСИЛИ и в этом сезоне может и нет, а в следующем да. И скаих пор он расписывается за всю власть?
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20.01.2021 19:33 Відповісти
З тих, як влада те саме говорить.
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20.01.2021 19:38 Відповісти
Ну, все вірно. Затягнули, зашморг, на шиї людей, а потім сказали, що трішечки відпустять і можете, так, жити далі.
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20.01.2021 19:36 Відповісти
Если бы не ахметовское крепостничество с невозможностью выбирать постащика тепла, цены могли бы расти: каждый решал бы для себя.
Почему не разрешают отключаться от центрального отопления, как это было в 2005 году ?
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20.01.2021 19:45 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475076 Як можна дозволяти, коли доходи "Нафтогазу" падають, бо, частина народу,не платить, бо нічим, а інші, перейшли на дрова. А ті, хто опалює газом, будуть платити за все.
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20.01.2021 20:03 Відповісти
"Нафтогаз" - структура-паразит і буде ліквідована.
Ті, хто сьогодні опалюють будинки газом, перейдуть на електрику,
а атомну генерацію навіть Ахметову знищити не вдасться.
Швидше знищать самого Ахметова.
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21.01.2021 01:40 Відповісти
У нас уже повысили с 1 числа или он еще про одно повышение?
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20.01.2021 19:45 Відповісти
а что Кличко отвечает за всю Украину?
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20.01.2021 21:08 Відповісти
Вже підняли тарифи з 1 січня, тепер, зрозуміло, можна до кінця сезону й паузу зробити.
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20.01.2021 21:14 Відповісти
Ось справжній приклад далекоглядного господарника! Молодця Віталька, наперед дивишся

"Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать."
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20.01.2021 21:52 Відповісти
А что, еще есть куда? Глядя на счет за отопление, я уже думал, что дальше чисел уже нет
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20.01.2021 23:07 Відповісти
 
 