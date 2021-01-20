Зеленський про 46-го президента США: Буду радий вітати Байдена в добре відомому Києві
Президент України Володимир Зеленський очікує зустрічі з новообраним президентом США Джо Байденом і вважає, що відносини між країнами стануть кращими.
"Спостерігаю за інавгурацією нового президента США з нового офісу на вулиці Банковій. Буду радий вітати Джо Байдена в добре відомому Києві. Я впевнений, що наші відносини покращаться", - цитує Цензор.НЕТ публікацію Зеленського в Twitter.
Нагадаємо, Джо Байден 20 січня склав присягу у Вашингтоні і, таким чином, став 46-м президентом США.
Урочиста церемонія інавгурації глави держави відбувається перед будівлею Капітолію.
Топ коментарі
+73 саша паламарчук
показати весь коментар20.01.2021 19:36
+65 Вася Шевченко #371210
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+49 Sav UA
показати весь коментар20.01.2021 19:38
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Штати вам пригадають зрив цієї операції...Вони таке не забувають !
То у Зеленського грає очко 🎼🎵🎶🎶🎶
Ми діждемося Вашінгтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись!Т.Г.Шевченко
Вот приедет Байден с визитом в Украину, а его хоба - и на допрос в СИЗО)))
На Троещине с шаурмой и пацаками? Ох уж эти шоумены