Зеленський про 46-го президента США: Буду радий вітати Байдена в добре відомому Києві

Президент України Володимир Зеленський очікує зустрічі з новообраним президентом США Джо Байденом і вважає, що відносини між країнами стануть кращими.

"Спостерігаю за інавгурацією нового президента США з нового офісу на вулиці Банковій. Буду радий вітати Джо Байдена в добре відомому Києві. Я впевнений, що наші відносини покращаться", - цитує Цензор.НЕТ публікацію Зеленського в Twitter.

Нагадаємо, Джо Байден 20 січня склав присягу у Вашингтоні і, таким чином, став 46-м президентом США.

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Урочиста церемонія інавгурації глави держави відбувається перед будівлею Капітолію.