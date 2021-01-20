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Зеленський про 46-го президента США: Буду радий вітати Байдена в добре відомому Києві

Зеленський про 46-го президента США: Буду радий вітати Байдена в добре відомому Києві

Президент України Володимир Зеленський очікує зустрічі з новообраним президентом США Джо Байденом і вважає, що відносини між країнами стануть кращими.

"Спостерігаю за інавгурацією нового президента США з нового офісу на вулиці Банковій. Буду радий вітати Джо Байдена в добре відомому Києві. Я впевнений, що наші відносини покращаться", - цитує Цензор.НЕТ публікацію Зеленського в Twitter.

Зеленський про 46-го президента США: Буду радий вітати Байдена в добре відомому Києві 01

Нагадаємо, Джо Байден 20 січня склав присягу у Вашингтоні і, таким чином, став 46-м президентом США.

Читайте також: Байден став 46-м президентом США

Урочиста церемонія інавгурації глави держави відбувається перед будівлею Капітолію.

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23689) інавгурація (232) США (22512)


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Топ коментарі
+73
Зеленский о 46-м президенте США: Буду рад приветствовать Байдена в хорошо известном Киеве - Цензор.НЕТ 8946
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20.01.2021 19:36
+65
Зеленский о 46-м президенте США: Буду рад приветствовать Байдена в хорошо известном Киеве - Цензор.НЕТ 758

...
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20.01.2021 19:37
+49
Все зеля!
Зеленский о 46-м президенте США: Буду рад приветствовать Байдена в хорошо известном Киеве - Цензор.НЕТ 9896
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20.01.2021 19:38
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https://novynarnia.com/2020/08/18/yermak-derzhzrada-vargnerivczi/ Агент НАБУ звинуватив Єрмака у держзраді через зірвану операцію СБУ щодо "вагнерівців"

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Штати вам пригадають зрив цієї операції...Вони таке не забувають !
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20.01.2021 20:10 Відповісти
Зеленський про 46-го президента США: Буду радий вітати Байдена в добре відомому Києві - Цензор.НЕТ 1587
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20.01.2021 20:11 Відповісти
Дешевый сраколиз.
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20.01.2021 22:42 Відповісти
Після того, що натворили зелені шмарклі в міжнародній політиці, Байден буде грати марші на тупих зелених головах своїм х..м.
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20.01.2021 20:13 Відповісти
тим більше у вавачкі свій ручний пракурварор ))))
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20.01.2021 20:15 Відповісти
Идиот. Шо ты несешь? Какой "хорошо известный Киев"? Ты пи...данулся совсем, валенок дурнуватый?
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20.01.2021 20:18 Відповісти
Зеленському досидіти би на престолі до візиту Байдена в Україну...
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20.01.2021 20:19 Відповісти
Чути тривожну музику.
То у Зеленського грає очко 🎼🎵🎶🎶🎶
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20.01.2021 20:25 Відповісти
Байден х...й ложил на тебя " недоразумение " ты Украины...
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20.01.2021 20:25 Відповісти
Неужели ЗЕля уже запасся вазелином?
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20.01.2021 20:30 Відповісти
Киев конечно известный, и 146% свой зеленый генпрокурор с делами против сына Байдена не менее известный.
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20.01.2021 20:32 Відповісти
Бубочка, у нас складається гарна традиція вітати колишніх наших президентів у Ростові. З нетерпінням очікую таку можливість привітати тебе. Ну, будь ласка!
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20.01.2021 20:36 Відповісти
Коли
Ми діждемося Вашінгтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись!Т.Г.Шевченко
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20.01.2021 20:47 Відповісти
"...в добре відомому Києві, біля добре відомої шаурмячечної."
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20.01.2021 20:55 Відповісти
Зеленський думає, що шпильку про хорошо известный Киев Байден проковтне. Байден вже з одним шоуменом розібрався на виборах, то що йому якийсь піаніст.
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20.01.2021 20:59 Відповісти
а не усЦися від радості?
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20.01.2021 21:04 Відповісти
На российских пропагандистских ресурсах не найдешь столько "острот" в адрес Украиньі, сколько на "Цензоре". Грустно все єто.
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20.01.2021 21:14 Відповісти
Громадяни мають право...
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20.01.2021 21:56 Відповісти
Право мают , не мают совести. Да и кто знает , чье у них "громадянство" ?
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21.01.2021 09:35 Відповісти
Ишь ты, взгрустнулось ему, а когда ты и тебе подобные про липецкую фабрику круглосуточно завывали, не грустил?
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21.01.2021 16:06 Відповісти
заскавичала , ***** ...
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20.01.2021 21:16 Відповісти
гнусавый заскулил
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20.01.2021 21:24 Відповісти
Байден о 6-м президенте Украины: Буду рад приветствовать Зеленского в хорошо известном Федеральном суде.
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20.01.2021 21:58 Відповісти
А уголовное дело против Байдена и Порошенко - так и не закрыли)))
Вот приедет Байден с визитом в Украину, а его хоба - и на допрос в СИЗО)))
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20.01.2021 21:59 Відповісти
Ну, яка кажуть, готуйся - "держи попу шире".
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20.01.2021 22:06 Відповісти
Байден не будет сотрудничать с Зелемойскими...
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20.01.2021 22:11 Відповісти
сНАЧАЛА БЫ ЛУЧШЕ УВОЛИЛ РОССИЙСКОГО АГЕНТА ЕРМАКА ! вООБЩЕ УЖЕ ВОЛОДЬКА АМЕРЕКАНЦЕВ ЗА ДУРАКОВ ДЕРЖИТ !? ЧОКНУЛСЯ ВКРАЙ!
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21.01.2021 00:19 Відповісти
в хорошо известном Киеве
На Троещине с шаурмой и пацаками? Ох уж эти шоумены
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21.01.2021 04:47 Відповісти
Порох своїм потом налагоджував відносини з Америкою, а ця мерзенна шмаркля тепер на намагається цим користуватися! Ну до чого ж потворна мразота !🤬
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21.01.2021 08:39 Відповісти
За 8 років віце-президентом, Байден розібрався, що з себе представляє Україна та її політики. Під час виступу у Верховній раді, він з великою повагою говорив про Революцію гідності і світлі обличчя людей, загиблих на майдані, фото яких він побачив на аллеї. Про що він може говорити з людьми, які штурмували майдан, а зараз є частиною влади?
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21.01.2021 12:49 Відповісти
байден себе поважае і поважае своіх громадян і йому неможливо пояснити що таке правління 95 кварталу в центрі европи
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21.01.2021 13:16 Відповісти
Д.Байден и США помогут Україні впоратися з рашистсько-крємлядьським Мордором і з внутрішніми ворогами - риго-кучмо-шакАладними щурами, тарганами і клопами.
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21.01.2021 13:50 Відповісти
Ты сперва порядок наведи в стране, коррупцию изведи, а потом приглашай Байдена, не позорься.
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21.01.2021 18:24 Відповісти
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