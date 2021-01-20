Росія і Медведчук намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах, - українська делегація в ТКГ

Російська Федерація та народний депутат України Віктор Медведчук спільно намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах, для чого планують завезти до України через Білорусь з Росії декількох осіб, які утримувалися на тимчасово окупованій території України.

Про це йдеться на сторінці в Фейсбук української делегації в ТКГ, інформує Цензор.НЕТ.

"Хто ці особи, чи були вони верифіковані у списках на звільнення, які обговорювалися в рамках Тристоронньої контактної групи, в якому стані ці особи – поки невідомо", - констатують в українській делегації в ТКГ в оприлюдненому на сторінці делегації в соцмережі Фейсбук повідомленні, опублікованому в середу ввечері.

У делегації зауважують, що така активність РФ, її намагання використати В.Медведчука, є демонстративним кроком, який підважує процедури та практики, які реалізовуються в рамках діяльності Тристоронньої контактної групи.

"Керівництво Російської Федерації таким чином нехтує домовленостями, досягнутими на вищому рівні у Нормандському форматі, фактично принижуючи значення відповідних зусиль Німеччини, Франції та ОБСЄ", - говориться в повідомленні.

В українській делегації повідомляють, що попередньо відомо, що цих 9 осіб "дістали" з окупованої території України, перевезли до Ростову, там протримали, готуючись "віддати" В.Медведчуку.

Згідно із державними процедурами, цих осіб після перетину кордону України доведеться помістити в обсервацію та провести через повну перевірку спеціальних служб – фактично, Кремль та Медведчук підставляють цих людей під додаткове навантаження, намагаючись вивезти їх в обхід офіційної процедури звільнення через майданчик ТКГ.

"Глибоко аморальна спроба використати долі людей, які утримувалися на окупованій території з політичною та іміджевою метою ще раз демонструє усім, що В.Медведчук є неадекватною званню українського громадянина особою, а РФ – не здатною дотримуватись на цьому етапі елементарних процедур і практик, за які сама взяла на себе відповідальність. Керівництво держави та українські спецслужби нададуть цим спробам відповідну оцінку. Також, ми чекаємо відповідної реакції міжнародних партнерів", - підсумували в українській делегації ТКГ.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ поширили інформацію про те, що частина незаконно утримуваних в ОРДЛО українців будуть в односторонньому порядку передані українській стороні "за посередництва Віктора Медведчука".