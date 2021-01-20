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Новини Обмін полоненими
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Росія і Медведчук намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах, - українська делегація в ТКГ

Росія і Медведчук намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах, - українська делегація в ТКГ

Російська Федерація та народний депутат України Віктор Медведчук спільно намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах, для чого планують завезти до України через Білорусь з Росії декількох осіб, які утримувалися на тимчасово окупованій території України.

Про це йдеться на сторінці в Фейсбук української делегації в ТКГ, інформує Цензор.НЕТ.

"Хто ці особи, чи були вони верифіковані у списках на звільнення, які обговорювалися в рамках Тристоронньої контактної групи, в якому стані ці особи – поки невідомо", - констатують в українській делегації в ТКГ в оприлюдненому на сторінці делегації в соцмережі Фейсбук повідомленні, опублікованому в середу ввечері.

У делегації зауважують, що така активність РФ, її намагання використати В.Медведчука, є демонстративним кроком, який підважує процедури та практики, які реалізовуються в рамках діяльності Тристоронньої контактної групи.

"Керівництво Російської Федерації таким чином нехтує домовленостями, досягнутими на вищому рівні у Нормандському форматі, фактично принижуючи значення відповідних зусиль Німеччини, Франції та ОБСЄ", - говориться в повідомленні.

В українській делегації повідомляють, що попередньо відомо, що цих 9 осіб "дістали" з окупованої території України, перевезли до Ростову, там протримали, готуючись "віддати" В.Медведчуку.

Згідно із державними процедурами, цих осіб після перетину кордону України доведеться помістити в обсервацію та провести через повну перевірку спеціальних служб – фактично, Кремль та Медведчук підставляють цих людей під додаткове навантаження, намагаючись вивезти їх в обхід офіційної процедури звільнення через майданчик ТКГ.

"Глибоко аморальна спроба використати долі людей, які утримувалися на окупованій території з політичною та іміджевою метою ще раз демонструє усім, що В.Медведчук є неадекватною званню українського громадянина особою, а РФ – не здатною дотримуватись на цьому етапі елементарних процедур і практик, за які сама взяла на себе відповідальність. Керівництво держави та українські спецслужби нададуть цим спробам відповідну оцінку. Також, ми чекаємо відповідної реакції міжнародних партнерів", - підсумували в українській делегації ТКГ.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ поширили інформацію про те, що частина незаконно утримуваних в ОРДЛО українців будуть в односторонньому порядку передані українській стороні "за посередництва Віктора Медведчука".

Автор: 

Медведчук Віктор (1706) росія (64926) полонені (2251) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+6
https://twitter.com/Sho_Tam_/status/1351229115081211904?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1351229115081211904%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=http%3A%2F%2Fibigdan.com%2F

Россия и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 1091
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20.01.2021 20:59
+6
От кому варто вручить народну відзнаку "Героя України"!!!
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20.01.2021 21:04
+5
Террористы всегда так делают - берут людей в заложники, потом требуют за них политических уступок.
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20.01.2021 20:46
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Террористы всегда так делают - берут людей в заложники, потом требуют за них политических уступок.
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20.01.2021 20:46 Відповісти
Росія і Медведчук намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 1857
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20.01.2021 21:07 Відповісти
Чекистан Путлера и его кум влезут в очередное дерьмо...
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20.01.2021 20:46 Відповісти
у мєртвєччука такий антирейтинг, що навіть якщо він почне ходити по воді, він залишиться мєртвєччуком
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20.01.2021 20:46 Відповісти
і у Бойка - також. Такий же
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20.01.2021 20:56 Відповісти
так можно проверить освобождённых, говорить с ними и не обращать внимание на сцуку медведчука и всё, к чему такой пиар и от всех официальных контор - игнор и всё.
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20.01.2021 20:47 Відповісти
Таке не можна ігнорувати.
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20.01.2021 20:49 Відповісти
Бо це нЕлюди.
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20.01.2021 20:47 Відповісти
а эффект от освобожденных будет навпаки отрицательным тема обмена пленных встанет и надолго..кстати думаю ИМЕННО ДЛЯ ЭТОЙ цели и делается такой факт...кроме того упоротые кацапы наносят удар по уже ненужному для них Вавке его мессенджи освобождение пленных это простоя мания величия на крови пленных вот Путин Россия и их консервы и ударили в самую точку...
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20.01.2021 20:48 Відповісти
где можно устроица баньщиком?
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20.01.2021 20:49 Відповісти
Белоруский телеканал БЕЛСАТ сообщил что под Слуцком РАБссия строит ГУЛАГ...
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20.01.2021 20:50 Відповісти
Браццкая помощь РАБссии всегда ощущается
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20.01.2021 20:52 Відповісти
Нікого не напрягає, що цей текст написав Арестович?
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20.01.2021 20:55 Відповісти
https://twitter.com/Sho_Tam_/status/1351229115081211904?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1351229115081211904%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=http%3A%2F%2Fibigdan.com%2F

Россия и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 1091
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20.01.2021 20:59 Відповісти
От кому варто вручить народну відзнаку "Героя України"!!!
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20.01.2021 21:04 Відповісти
100%+++++++++++++++++++++++++++++++
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20.01.2021 21:18 Відповісти
Одні рятували, інші парадиками бавились.
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20.01.2021 21:43 Відповісти
"який підважує процедури та практики" Джерело: https://censor.net/ua/n3243018 Навіть Гугл перекладає правильно...
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20.01.2021 21:12 Відповісти
Пекельні борошна перекладу зносять підлогу головного мозку.
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20.01.2021 21:42 Відповісти
коли ми вже повісемо оціх медведчуков і т.п..?
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20.01.2021 21:13 Відповісти
За притомної влади.
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20.01.2021 21:36 Відповісти
"Россия и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах, - украинская делегация в ТКГ" - Это, ясное дело, совершенно ошибочное заявление, знаете ли... Они, видите ли, используют. Всегда. Без исключений.
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20.01.2021 21:32 Відповісти
Леша Арестович должен срочно предложить золотой дождь мост!
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20.01.2021 21:40 Відповісти
Росія і Медведчук намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 7815
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20.01.2021 21:40 Відповісти
Да какая разница?!
Главнае штоб усех таксистав из плена паминять!
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20.01.2021 22:39 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали медведчуки, бандарєнкі, лукаші, бужанські, балашови, мураєви, шуфричі, ківалови.... .... ...!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.01.2021 00:40 Відповісти
 
 