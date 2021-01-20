ВАКС продовжив на 2 місяці запобіжний захід підозрюваному в хабарництві ексголові Кіровоградської ОДА Балоню

Вищий антикорупційний суд у середу, 20 січня, продовжив термін дії запобіжного заходу підозрюваному у хабарництві колишньому голові Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрію Балоню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"У середу, 20 січня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора і продовжив термін дії процесуальних обов'язків, покладених на колишнього главу Кіровоградської обласної державної адміністрації", - сказано в повідомленні.

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Підозрюваний зобов'язаний прибувати до детектива, прокурора, судді, суду на кожну вимогу; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не залишати територію України без дозволу слідчого (детектива), прокурора слідчого судді або суду; утримуватися від спілкування з учасниками кримінального судочинства з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, крім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду.

Термін дії постанови - до 20 березня 2021 року включно.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главу Кіровоградської ОДА Балоня затримано під час вимагання 1,8 млн хабаря. Перед цим Кабмін погодив звільнення Балоня з поста голови Кіровоградської ОДА.

Пізніше ВАКС взяв під варту голову Кіровоградської ОДА Балоня з альтернативою застави в 10 млн грн, а його спільника - в 5 млн грн.

У Балоня і його спільника вилучили понад 4,5 млн грн, $320 тис. та 24 тис. євро.

27 червня Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Балоня, якого впіймали на хабарі.