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У Чорному морі тривають випробування середнього розвідувального корабля проєкту "Лагуна" для ВМС України
У Чорному морі тривають випробування середнього розвідувального корабля проєкту "Лагуна", який був побудований для потреб ВМС України. Сьогодні вранці корабель залишив акваторію Одеського порту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Працівники суднобудівного підприємства разом з екіпажем перевіряють можливості і технічну готовність корабля під час самостійного плавання в морі. Зокрема роботу бортових систем і механізмів до застосування у штормових умовах.
Зазначається, що це вже другий вихід у море корабля цього року. Після проведення всіх етапів державних випробувань він має увійти до складу ВМС ЗС України.
Топ коментарі
+16 Rhodesian
показати весь коментар20.01.2021 21:46
+7 mrSmith
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показати весь коментар20.01.2021 21:53
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У них вполне приличная автономность, отличные мореходные качества и множество места для установки всевозможного дополнительного оборудования: универсальные артиллерийские установки, армейские РЛС, даже небольшие ЗРК можно разместить (типа Стрела-10 к примеру).
а в севастопольской бухте и донузлав осталась "ондатровая шапка", сворованная януковичем, сбежавшим с морской военной тайной...
так бы и с железной дорогой...досталась такая махина от ссср, а щаз ярмо на шее подтоптаной клячи, гоняющей пустые вагоны
Вітчизняний ударний безпілотний літальний апарат «Сокіл-300» дебютував на міжнародній виставці озброєнь IDEX 2021 у Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Розробку Київського державного конструкторського бюро «ЛУЧ» продемонструвало держпідприємство «Укрспецекспорт».
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Презентація повномасштабного макета ударного БПЛА «Сокіл-300» розробленого Конструкторським бюро «ЛУЧ» https://uprom.info/news/vpk/kb-luch-predstavyly-udarnyj-bezpilotnyk-vlasnoyi-rozrobky-foto/ провели 6 листопада 2020 року у приміщенні ДП «Жулянський машинобудівний завод «ВІЗАР».
Вітчизняний ударний безпілотний літальний апарат розробляли впродовж останніх 1,5 років Конструкторським бюро «ЛУЧ».За оцінками вартість одного такого дрону складає 45,6 млн гривень, якщо виробництво здійснюватиметься серійно, то ціна може бути зменшена на 30-40%.
Він оснащується вітчизняною оптико-електронною станцією, може використовувати декілька типів двигунів. Це як вітчизняні АІ-450Т2 та МС-500В-05С/СЕ, також іноземного виробництва - Rotax 914. В залежності від типу двигуна різниться і його «пуста» та «повна вага».
У варіанті з АІ-450Т2 ці показники складають 535/1225 кг відповідно, для МС-500В-05С/СЕ - 530/1220 кг та для Rotax 914 - 420/1130 кг.https://uprom.info/news/avia/bezpilotnyk-sokil-300-vid-kb-luch-debyutuvav-na-idex-2021/