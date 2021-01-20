У Чорному морі тривають випробування середнього розвідувального корабля проєкту "Лагуна" для ВМС України

У Чорному морі тривають випробування середнього розвідувального корабля проєкту "Лагуна", який був побудований для потреб ВМС України. Сьогодні вранці корабель залишив акваторію Одеського порту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Працівники суднобудівного підприємства разом з екіпажем перевіряють можливості і технічну готовність корабля під час самостійного плавання в морі. Зокрема роботу бортових систем і механізмів до застосування у штормових умовах.

Зазначається, що це вже другий вихід у море корабля цього року. Після проведення всіх етапів державних випробувань він має увійти до складу ВМС ЗС України.

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