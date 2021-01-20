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У Чорному морі тривають випробування середнього розвідувального корабля проєкту "Лагуна" для ВМС України

У Чорному морі тривають випробування середнього розвідувального корабля проєкту

У Чорному морі тривають випробування середнього розвідувального корабля проєкту "Лагуна", який був побудований для потреб ВМС України. Сьогодні вранці корабель залишив акваторію Одеського порту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Працівники суднобудівного підприємства разом з екіпажем перевіряють можливості і технічну готовність корабля під час самостійного плавання в морі. Зокрема роботу бортових систем і механізмів до застосування у штормових умовах.

Зазначається, що це вже другий вихід у море корабля цього року. Після проведення всіх етапів державних випробувань він має увійти до складу ВМС ЗС України.

Читайте також: В Одесі проходить випробування в морі новий розвідувальний корабель для ВМС України

Автор: 

ВМС (1378) випробування (402) корабель (1611) оборона (4770) Одеса (5437)


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Топ коментарі
+16
Идиот, на нем РЛС "Мельхиор" стоит, - на 400км все видит.
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20.01.2021 21:46
+7
Многие страны используют такие суда в качестве патрульных/сторожевых.
У них вполне приличная автономность, отличные мореходные качества и множество места для установки всевозможного дополнительного оборудования: универсальные артиллерийские установки, армейские РЛС, даже небольшие ЗРК можно разместить (типа Стрела-10 к примеру).
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20.01.2021 21:59
+5
_Удачи, хорошей погоды, тепла! (Про то, что плохой погоды не бывает почему-то чаще всего легко и без рефлексий рассуждают те, кто наблюдают её через окно из уютной комнаты... Вне досягаемости враждебной погоды.)
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20.01.2021 21:53
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Обычный рыболовецкий траулер, замаскированный под сейнер. Чуваки на рыбалку махнули.
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20.01.2021 21:41 Відповісти
Идиот, на нем РЛС "Мельхиор" стоит, - на 400км все видит.
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20.01.2021 21:46 Відповісти
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20.01.2021 22:03 Відповісти
Многие страны используют такие суда в качестве патрульных/сторожевых.
У них вполне приличная автономность, отличные мореходные качества и множество места для установки всевозможного дополнительного оборудования: универсальные артиллерийские установки, армейские РЛС, даже небольшие ЗРК можно разместить (типа Стрела-10 к примеру).
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20.01.2021 21:59 Відповісти
Його задача вести радіорозвідку, а не бойові дії.
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20.01.2021 22:28 Відповісти
От і добре!
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20.01.2021 21:44 Відповісти
Наш молодой флот!
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20.01.2021 21:47 Відповісти
да, по сеньке шапка,
а в севастопольской бухте и донузлав осталась "ондатровая шапка", сворованная януковичем, сбежавшим с морской военной тайной...
так бы и с железной дорогой...досталась такая махина от ссср, а щаз ярмо на шее подтоптаной клячи, гоняющей пустые вагоны
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21.01.2021 09:38 Відповісти
_Удачи, хорошей погоды, тепла! (Про то, что плохой погоды не бывает почему-то чаще всего легко и без рефлексий рассуждают те, кто наблюдают её через окно из уютной комнаты... Вне досягаемости враждебной погоды.)
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20.01.2021 21:53 Відповісти
Теперь мы будем больше знать о действиях ЧФ. Что это нам даст? А какая разница?
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20.01.2021 21:58 Відповісти
Кацапам это очень не нравится, а стало быть это уже хорошо.
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20.01.2021 22:21 Відповісти
Идиот, ПКР должны знать куда лететь... Целеуказание, - важнейший компонент ВМСУ
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20.01.2021 23:27 Відповісти
Пентагон прислал несколько десятков тонн грузов секретного содержания.А сегодня Эрдоган отправил в Азербайджан аж 40 самолетов военно-транспортной авиации Турции...Видать тоже шойся секретное...
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20.01.2021 22:01 Відповісти
звідки в Україні лагуни? чи лагуни брать збираються?
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21.01.2021 00:13 Відповісти
Гарна новина, кацапи вішайтесь.
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21.01.2021 02:57 Відповісти
Про Пороха забыл. Нехорошо.
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21.01.2021 07:07 Відповісти
Проект «Лагуна» или рыболовецкий траулер в роли морского разведчика https://flot2017.com/proekt-laguna-ili-ryboloveckij-trauler-v-roli-morskogo-razvedchika/
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21.01.2021 09:56 Відповісти
Якщо дізнаєшся звідки ото , то сльози накатують : переробили рибацьке судно ( корпус старий ) , у 2020 аж 2 рази виходили у море для испиту , у цьому році ЗНОВУ вийшли в море ! Урррра ! ще декілька років іспиту - і готовий металобрухт від ВМС !!!!!
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21.01.2021 11:38 Відповісти
Безпілотник «Сокіл-300» від КБ "ЛУЧ" дебютував на IDEX 2021

Вітчизняний ударний безпілотний літальний апарат «Сокіл-300» дебютував на міжнародній виставці озброєнь IDEX 2021 у Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Розробку Київського державного конструкторського бюро «ЛУЧ» продемонструвало держпідприємство «Укрспецекспорт».

На головній міжнародній виставці озброєнь Близького Сходу показали масштабовану модель українського перспективного дрону.
Презентація повномасштабного макета ударного БПЛА «Сокіл-300» розробленого Конструкторським бюро «ЛУЧ» https://uprom.info/news/vpk/kb-luch-predstavyly-udarnyj-bezpilotnyk-vlasnoyi-rozrobky-foto/ провели 6 листопада 2020 року у приміщенні ДП «Жулянський машинобудівний завод «ВІЗАР».
Вітчизняний ударний безпілотний літальний апарат розробляли впродовж останніх 1,5 років Конструкторським бюро «ЛУЧ».За оцінками вартість одного такого дрону складає 45,6 млн гривень, якщо виробництво здійснюватиметься серійно, то ціна може бути зменшена на 30-40%.
Він оснащується вітчизняною оптико-електронною станцією, може використовувати декілька типів двигунів. Це як вітчизняні АІ-450Т2 та МС-500В-05С/СЕ, також іноземного виробництва - Rotax 914. В залежності від типу двигуна різниться і його «пуста» та «повна вага».
У варіанті з АІ-450Т2 ці показники складають 535/1225 кг відповідно, для МС-500В-05С/СЕ - 530/1220 кг та для Rotax 914 - 420/1130 кг.https://uprom.info/news/avia/bezpilotnyk-sokil-300-vid-kb-luch-debyutuvav-na-idex-2021/
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25.02.2021 15:19 Відповісти
 
 