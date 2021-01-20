Стратегію деокупації Криму передано в РНБО, її ухвалення очікується до 26 лютого, - Джапарова
Міністерство закордонних справ України спільно з Постійним представництвом президента України в АРК направили на розгляд Ради національної безпеки та оборони стратегію деокупації Криму.
Як повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час комітетських слухань у Верховній Раді, до 26 лютого РНБО можуть ухвалити цей документ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Коли ми тільки починали розробляти архітектуру і бачення "Кримської платформи", ми разом із Постійним представництвом президента в АРК ініціювали розробку своїх частин стратегії деокупації і, синхронізуючи з урядом і профільним міністерством тимчасово окупованих територій, відправили їх на розгляд РНБО. Ми очікуємо, що в символічні дати 26 лютого (День кримського опору російської окупації. - Ред.) у нас буде тематичне засідання РНБО і прийняття подібної стратегії. Я знаю точно, що робота над цим ведеться", - сказала вона.
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