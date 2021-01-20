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Новини Окупація Криму
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Стратегію деокупації Криму передано в РНБО, її ухвалення очікується до 26 лютого, - Джапарова

Стратегію деокупації Криму передано в РНБО, її ухвалення очікується до 26 лютого, - Джапарова

Міністерство закордонних справ України спільно з Постійним представництвом президента України в АРК направили на розгляд Ради національної безпеки та оборони стратегію деокупації Криму.

Як повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час комітетських слухань у Верховній Раді, до 26 лютого РНБО можуть ухвалити цей документ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Коли ми тільки починали розробляти архітектуру і бачення "Кримської платформи", ми разом із Постійним представництвом президента в АРК ініціювали розробку своїх частин стратегії деокупації і, синхронізуючи з урядом і профільним міністерством тимчасово окупованих територій, відправили їх на розгляд РНБО. Ми очікуємо, що в символічні дати 26 лютого (День кримського опору російської окупації. - Ред.) у нас буде тематичне засідання РНБО і прийняття подібної стратегії. Я знаю точно, що робота над цим ведеться", - сказала вона.

Читайте також: Визначено дату проведення "Кримської платформи". На саміті буде розроблено скоординований міжнародний інструментарій щодо деокупації півострова, - заступник голови ОП Жовква

Автор: 

Крим (14127) РНБО (2278) деокупація (950) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+1
Дайте угадаю стратегию:
Ветераны АТО и ООС - военные преступники, ВСУ распустить кроме потешного президентского полка
Отменить мовный закон, русский второй государственный,
СМИ только на русском, на государственном только ночью, но не больше 30% эфирного времени
Артисты вне политики, всем россиянам отменить запрет в въезд в Украину
Донбасс независимое государство в составе Украины
Отказ от НАТО
Прозрачная госграинца РФ

Переход на рубли

и т.д.
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20.01.2021 22:02
+1
Семидесяті роки судячи з портхвелів. Такі тоді були в моді.
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20.01.2021 22:22
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Жизнь в годы СССР Стратегия деоккупации Крыма передана в СНБО, ее принятие ожидается до 26 февраля, - Джапарова - Цензор.НЕТ 3597 В Крыму и в оккупированном Донбассе наверное такая же жизнь
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20.01.2021 21:48 Відповісти
Сволочи, "еще тот пломбир", наверное жрут...
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20.01.2021 21:52 Відповісти
Не, не тот. От того пломбира на асфальт так не кидало...
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20.01.2021 21:55 Відповісти
Кадр постановочный. Пьяный, спящий (расслабленный) человек держит согнутую левую ногу.
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20.01.2021 22:25 Відповісти
Та вроде и правая нога согнута.
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21.01.2021 08:26 Відповісти
Не досталось пломбира... Упало настроение...
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20.01.2021 22:32 Відповісти
Какие одухотворенные лица!
Не иначе как собрание интеллектуальной и культурной элиты...
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20.01.2021 22:16 Відповісти
Семидесяті роки судячи з портхвелів. Такі тоді були в моді.
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20.01.2021 22:22 Відповісти
У баті в сараї парочка таких висить...
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20.01.2021 22:34 Відповісти
А може в "Лигу смеха" Крым у рашистов выиграть?
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20.01.2021 21:49 Відповісти
ЕСПЧ принял ИСК Украины против РАБссии,...,а это значит РАБссия агрессор и захватчик чужих территорий...,назначат выплаты по репарациям на ярды долларов...
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20.01.2021 21:53 Відповісти
Ермаку не забыли рассказать что и как?
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20.01.2021 21:59 Відповісти
Дайте угадаю стратегию:
Ветераны АТО и ООС - военные преступники, ВСУ распустить кроме потешного президентского полка
Отменить мовный закон, русский второй государственный,
СМИ только на русском, на государственном только ночью, но не больше 30% эфирного времени
Артисты вне политики, всем россиянам отменить запрет в въезд в Украину
Донбасс независимое государство в составе Украины
Отказ от НАТО
Прозрачная госграинца РФ

Переход на рубли

и т.д.
показати весь коментар
20.01.2021 22:02 Відповісти
 
 