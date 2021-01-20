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Головні новини 20 січня: Байден - президент США, глава ОБСЄ Лінде відвідує Донбас

Головні новини 20 січня: Байден - президент США, глава ОБСЄ Лінде відвідує Донбас

Джо Байден став 46 президентом США, глава ОБСЄ Лінде відвідує Донбас, терористи збираються віддати полонених українців куму Путіна Медведчуку, - головні новини світу й України за 20 січня

Інавгурація Байдена

Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом США. Він пообіцяв працювати з усіма країнами світу заради прогресу і безпеки на планеті і запевнив, що при ньому США "відновлять відносини з союзниками".

Президент Володимир Зеленський, глава його Офісу Андрій Єрмак і тимчасовий повірений США в Україні Крістіна Квін разом дивилися трансляцію церемонії інавгурації. Зеленський кличе Байдена до Києва, а Квін обіцяє, що Штати будуть непохитні у підтримці України.

Глава ОБСЄ на Донбасі

Голова ОБСЄ Анн Лінде вирушила з візитом на Донбас і відвідала КПВВ в Золотому на Луганщині. Вона вважає, що конфлікт на Донбасі не стане "замороженим", але також впевнена, що окуповані території не варто повертати силою - як, наприклад, Азербайджан повернув Нагірний Карабах.

Окупанти хочуть передати полонених українців куму Путіна Медведчуку

Про ці плани говорили ще 15 січня, але сьогодні наміри окупантів підтвердила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, всього планують передати 9 осіб: 6 передадуть терористи організації "ДНР", ще 3 - терористи організації "ЛНР". Цими планами обурені МЗС України й українська делегація в Тристоронній контактній групі. МЗС називає таку передачу ударом по Нормандському формату, ТКГ - спробою Росії і Медведчука використовувати полонених у своїх політичних інтересах.

Штепу зобов'язали ночувати вдома

Суд у Харкові відправив ексмерку Слов'янська Нелю Штепу під нічний домашній арешт. Тепер вона має перебувати вдома з 22:00 до 5:00. Штепу підозрюють у сепаратизмі. Розглядати справу по суті суд почне 28 січня.

Скандал із проросійською блогеркою

Блогерка з Києва Таїсія Маламан, відома також як di.rubens, прославилася зізнаннями в коханні до Росії на Майдані незалежності. Коли відео, на якому вона називає Росію улюбленою країною, опублікував офіцер Анатолій Штефан, Маламан пригрозила йому судом. Через кілька годин після цього стало відомо, що співпрацю з блогеркою припинила мережа продажу техніки "Алло". "Алло за Україну", - пояснили в компанії.

Російська "Ліга сміху"

"Квартал-95" продав франшизу на "Лігу сміху" російській компанії, на яку Зеленський торік наклав санкції. Серед бенефіціарів медіахолдингу "СТС Медіа" - банк "Росія" і близький до Путіна бізнесмен Юрій Ковальчук, які з 2014 року також включені до списку санкцій США.

Заявки на участь у російській "Лізі сміху" подали команди з окупованих Донецька і Сімферополя. Жартуватимуть вони, серед іншого, про працьовитих людей Донецька.

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23689) Квартал-95 (183) Медведчук Віктор (1706) обмін (1149) США (22512) Штепа Неля (92) полонені (2251) Штефан Анатолій (120) Квін Крістіна (110) Лінде Анн (56)


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Топ коментарі
+5
і ще новина

https://www.facebook.com/michael.gonchar.5?hc_ref=ARQdTUQquO1HQ-*****************************************************&fref=nf Michael Gonchar
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4086354638042306&set=a.753044638040006&type=3 Вчера в 09:13 ·

Ну що, схоже на те, що процес розпаду путінського "Північного потоку-2" набув незворотного характеру. На доповнення до норвезької сертифікаційної DNV GL, данської інжинірингової Ramboll, швейцарської страхової Zurich Insurance Group, німецька Bilfinger GreyLogix оголосила про розірвання контракту. Чому це заслуговує на особливу увагу, адже сума контракту сміховинна - 15 млн. євро - мізер порівняно з мільярдами, покладеними на дно морське.
Група компаній Bilfinger GreyLogix є визнаним лідером розробки та впровадження систем управління технологічними процесами. Вона забезпечила необхідним обладнанням та програмним забезпеченням існуючий "Північний потік". Тому автоматично отримала замовлення і на ПП2. Воно включало створення системи контролю руху природного газу та технологічної безпеки з центром управління трубопроводом у кантоні Цуг в Швейцарії, а також протипожежні системи на берегових терміналах в Росії на Німеччині.
Без усього цього газопровід не працюватиме, це буде просто красиво укладений на дно Балтики, добре ізольований та обетонований металобрухт з труб великого діаметру.
Міллер увесь в соплях і сльозах кілька годин тому скаржився на підступних американців самому Пу. А ще вчора він розвішував спагетті про "ввод «Северного потока - 2» в эксплуатацию в разумные сроки".
Отже, хто там нам розповідав роками про перспективу здачі труб ГТС України в металобрухт чи створення музею? Схоже, що музей газової російсько-німецької клептократії незабаром можна буде відкривати в Грайфсвальді на німецькому кінці труби ПП2. Директором варто призначити Навального, Варніга завгоспом, ну а Шредеру підійде легка праця - екскурсоводом
Меркель з Путіним підійдуть в якості рекламних агентів для дайвінгу в районі данського Борнгольма для бажаючих більш гострих відчуттів
П.С. Чекаємо на вихід з проекту французької ENGIE та Shell.
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20.01.2021 22:04
+3
А где новость - на Банковую подвезли бочку с вазелином?
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20.01.2021 22:05
+2
- Сергей Кожгетович, мы когда, наконец, научимся бороться с дронами??

- Вы про Сирию и Армению, Володимир Володимирович?

- Я про Геленджик!!

🙈🙈🙈😂😂😂
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20.01.2021 22:13
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і ще новина

https://www.facebook.com/michael.gonchar.5?hc_ref=ARQdTUQquO1HQ-*****************************************************&fref=nf Michael Gonchar
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4086354638042306&set=a.753044638040006&type=3 Вчера в 09:13 ·

Ну що, схоже на те, що процес розпаду путінського "Північного потоку-2" набув незворотного характеру. На доповнення до норвезької сертифікаційної DNV GL, данської інжинірингової Ramboll, швейцарської страхової Zurich Insurance Group, німецька Bilfinger GreyLogix оголосила про розірвання контракту. Чому це заслуговує на особливу увагу, адже сума контракту сміховинна - 15 млн. євро - мізер порівняно з мільярдами, покладеними на дно морське.
Група компаній Bilfinger GreyLogix є визнаним лідером розробки та впровадження систем управління технологічними процесами. Вона забезпечила необхідним обладнанням та програмним забезпеченням існуючий "Північний потік". Тому автоматично отримала замовлення і на ПП2. Воно включало створення системи контролю руху природного газу та технологічної безпеки з центром управління трубопроводом у кантоні Цуг в Швейцарії, а також протипожежні системи на берегових терміналах в Росії на Німеччині.
Без усього цього газопровід не працюватиме, це буде просто красиво укладений на дно Балтики, добре ізольований та обетонований металобрухт з труб великого діаметру.
Міллер увесь в соплях і сльозах кілька годин тому скаржився на підступних американців самому Пу. А ще вчора він розвішував спагетті про "ввод «Северного потока - 2» в эксплуатацию в разумные сроки".
Отже, хто там нам розповідав роками про перспективу здачі труб ГТС України в металобрухт чи створення музею? Схоже, що музей газової російсько-німецької клептократії незабаром можна буде відкривати в Грайфсвальді на німецькому кінці труби ПП2. Директором варто призначити Навального, Варніга завгоспом, ну а Шредеру підійде легка праця - екскурсоводом
Меркель з Путіним підійдуть в якості рекламних агентів для дайвінгу в районі данського Борнгольма для бажаючих більш гострих відчуттів
П.С. Чекаємо на вихід з проекту французької ENGIE та Shell.
показати весь коментар
20.01.2021 22:04 Відповісти
В Украине 25% избирателей Гетьмана Петра Порошенко радуются тому, что в США на выборах победителем оказался Джо Байден. В 2020 году Вооруженные Силы Украины получили военную помощь от Соединенных Штатов на общую сумму $ 510,5 миллионов (долларов). Это самый высокий показатель за семь лет войны Украины с православной московией. Всего за пять последних лет Вашингтон доставил в Украину воздушным и морским транспортом вооружения на общую сумму два миллиарда долларов.
В Госдепе посмотрели спутниковые снимки российской бронетанковой техники на Донбассе и отправили в Украину еще четыреста штук «Джавелинов». В сирийской провинции Дейр-эз-Зор 8 февраля 2018 года были разгромленыдве российские роты «ЧВК «Вагнера», а тот же Госдеп США утопил на дне Балтийского моря более девятисот километров труб «Северного потока-2» и продлил санкции агонизирущей недоимперии.
Лидер партии ЛДПР господин Владимир Жириновский уже не пьёт «Шампанское» за здоровье президента США, а перешел на валериановые капли. Сын российской мамы и папы - юриста ненавидит Америку за поставленные Украине ПТРК FGM148 «Джавелины».
Из-за этой «подлянки» новейшая бронетехника Путина - танки «Армата» и многотопливный «Т-90 «Владимир» три года не задействованы в работе и ржавеют под открытым небом на Донбассе. Министерству нападения РФ приходится выплачивать экипажам бронетехники зарплаты за вынужденный простой. Ибо совершать танковую атаку против «Джавелинов» - безумие, а вывести стальных монстров с оккупированных территорий князю Темнейшему не позволяет гордость.У этой ракеты есть одна характерная особенность, которая позволяет ей уничтожать практически все имеющиеся на вооружении Московии танки. «Джавелин» наносит удар по слабой верхней части брони.
Поэтому российские танкисты в Сталинской народной республике целыми днями играют в футбол, а по вечерам глушат гранатами рыбу в реке Северский Донец и варят на костре уху. По выходным дням потомки Чингисхана упаковывают в деревянную тару демонтированные в местной больнице унитазы и смесители и отправляют малой скоростью на свою родину за Урал в Западную Сибирь.
Из-за плохого поведения князя Темнейшего в акватории Азовского моря США предложили Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry по программе: «Избыточное имущество».
В официальном сообщении на сайте Белого дома указано, что в рамках оборонного бюджета предусмотрено выделение Украине в этом году безвозмездно 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности.
Не вдаваясь в подробности, следует отметить, что ВСУ в ближайшее время получат из США также некоторые виды оборонительного вооружения и военные транспортные средства.
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21.01.2021 10:01 Відповісти
А как отреагировала на это миссис Макрель?
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21.01.2021 10:04 Відповісти
А где новость - на Банковую подвезли бочку с вазелином?
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20.01.2021 22:05 Відповісти
неа,ходит упорный слух что ведут вазелинопровод.
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20.01.2021 22:44 Відповісти
Про Банковую не слышал,а вот то что в Мурманск из США вышел танкер с гуманитарным вазелином ,это точно!
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20.01.2021 22:47 Відповісти
Это у вас в Мурманске такие слухи ходят?
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20.01.2021 22:52 Відповісти
Европарламент потребовал остановить «Северный поток-2» из-за Навального

https://charter97.org/ru/news/2021/1/20/408340/

🙈🙈🙈🙈🙈😂😂😂😂
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20.01.2021 22:05 Відповісти
https://ua.news/ua/evroparlament-progolosuet-za-sanktsyy-protyv-olygarhov-putyna-y-severnogo-potoka-2/ Європарламент проголосує за санкції проти олігархів Путіна і «Північного потоку-2» | UA.NEWS
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20.01.2021 22:14 Відповісти
- Сергей Кожгетович, мы когда, наконец, научимся бороться с дронами??

- Вы про Сирию и Армению, Володимир Володимирович?

- Я про Геленджик!!

🙈🙈🙈😂😂😂
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20.01.2021 22:13 Відповісти
Лопата
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20.01.2021 22:14 Відповісти
Блинов?😂🌷
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20.01.2021 22:29 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
В Украине уверены в прорыве на новый уровень оборонных технологий в сотрудничетве с Турцией. Сотрудничество между Турцией и Украиной в сфере обороны способствует переходу Вооруженных Сил Украины от советской системы к стандартам НАТО, считают украинские эксперты.
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20.01.2021 22:25 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
В российском сегменте МКС сломалась система подачи кислорода. Теперь американцы будут не только кормить голодных русских космонавтов едой, но и питать их кислородом

🙉🙉🙉🙉😂😂😂😂
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20.01.2021 22:26 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
Записка, которую Трамп оставил на столе в Овальном кабинете перед уходом - «Джо, ты знаешь, что я победил»

🙈🙈🙈😂😂😂
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20.01.2021 22:28 Відповісти
Чим би дитина не бавилась, аби тільки х#й смоктати не просила....
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20.01.2021 22:38 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
Фильм Навального о дворце Путина за 24 часа посмотрели более 30 млн. человек. Эта аудитория больше чем аудитория всех кремлевских телеканалов вместе взятых
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20.01.2021 22:29 Відповісти
США це дійсно велика і розумна країна
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21.01.2021 00:16 Відповісти
США це дійсно велика і розумна країна
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21.01.2021 00:17 Відповісти
 
 