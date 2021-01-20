Головні новини 20 січня: Байден - президент США, глава ОБСЄ Лінде відвідує Донбас

Джо Байден став 46 президентом США, глава ОБСЄ Лінде відвідує Донбас, терористи збираються віддати полонених українців куму Путіна Медведчуку, - головні новини світу й України за 20 січня

Інавгурація Байдена

Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом США. Він пообіцяв працювати з усіма країнами світу заради прогресу і безпеки на планеті і запевнив, що при ньому США "відновлять відносини з союзниками".

Президент Володимир Зеленський, глава його Офісу Андрій Єрмак і тимчасовий повірений США в Україні Крістіна Квін разом дивилися трансляцію церемонії інавгурації. Зеленський кличе Байдена до Києва, а Квін обіцяє, що Штати будуть непохитні у підтримці України.

Глава ОБСЄ на Донбасі

Голова ОБСЄ Анн Лінде вирушила з візитом на Донбас і відвідала КПВВ в Золотому на Луганщині. Вона вважає, що конфлікт на Донбасі не стане "замороженим", але також впевнена, що окуповані території не варто повертати силою - як, наприклад, Азербайджан повернув Нагірний Карабах.

Окупанти хочуть передати полонених українців куму Путіна Медведчуку

Про ці плани говорили ще 15 січня, але сьогодні наміри окупантів підтвердила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, всього планують передати 9 осіб: 6 передадуть терористи організації "ДНР", ще 3 - терористи організації "ЛНР". Цими планами обурені МЗС України й українська делегація в Тристоронній контактній групі. МЗС називає таку передачу ударом по Нормандському формату, ТКГ - спробою Росії і Медведчука використовувати полонених у своїх політичних інтересах.

Штепу зобов'язали ночувати вдома

Суд у Харкові відправив ексмерку Слов'янська Нелю Штепу під нічний домашній арешт. Тепер вона має перебувати вдома з 22:00 до 5:00. Штепу підозрюють у сепаратизмі. Розглядати справу по суті суд почне 28 січня.

Скандал із проросійською блогеркою

Блогерка з Києва Таїсія Маламан, відома також як di.rubens, прославилася зізнаннями в коханні до Росії на Майдані незалежності. Коли відео, на якому вона називає Росію улюбленою країною, опублікував офіцер Анатолій Штефан, Маламан пригрозила йому судом. Через кілька годин після цього стало відомо, що співпрацю з блогеркою припинила мережа продажу техніки "Алло". "Алло за Україну", - пояснили в компанії.

Російська "Ліга сміху"

"Квартал-95" продав франшизу на "Лігу сміху" російській компанії, на яку Зеленський торік наклав санкції. Серед бенефіціарів медіахолдингу "СТС Медіа" - банк "Росія" і близький до Путіна бізнесмен Юрій Ковальчук, які з 2014 року також включені до списку санкцій США.

Заявки на участь у російській "Лізі сміху" подали команди з окупованих Донецька і Сімферополя. Жартуватимуть вони, серед іншого, про працьовитих людей Донецька.