Міськрада Харкова подала неповний пакет документів для призначення нових виборів мера, - член профільного комітету ВР Безгін

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не вносив до порядку денного питання про призначення позачергових виборів у Харкові. Якщо питання не розглянуть до кінця січня, вибори призначать на жовтень 2021 року.

Про це Суспільному 20 січня повідомив член комітету Віталій Безгін, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз нема що виносити на засідання комітету 25 або 27 січня. Відповідно, нема що розглядати на наступному тижні в залі засідань. Дійсно, зайшло клопотання від секретаря міськради на членів комітету: мене, Корнієнка, Загоруйка і ще кількох. Мова про призначення позачергових виборів. Втім, жодних супровідних документів до цього клопотання ми не отримали", — зазначив Безгін.

Так, нема завіреної печаткою ради копії свідоцтва про смерть міського голови, а також засвідченої копії рішення ради, яким береться до відома факт смерті мера.

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"З переліку, наведеного у законі "Про місцеве самоврядування", я як народний депутат станом на 20 січня 2020 року отримав тільки клопотанн. Свідоцтво про смерть та копію рішення ради громади не отримав", — сказав Безгін.

"Це виглядає винятково як політичний крок або супровідні документи через якусь помилку до комітету не дісталися. В будь-якому випадку нема що розглядати з правової точки зору", — додав він.

Якщо питання не розглянуть до кінця січня, то вибори у Харкові на весну 2021 року призначити не зможуть.

"Що стосується строків, то це, дійсно, так, якщо рішення не буде ухвалене найближчим часом, то вибори можуть бути призначені вже тільки на жовтень, а не на березень", — повідомив Безгін.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 60,34% виборців. 9 грудня Харківська ТВКвизналавідсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова.

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1 січня стало відомо, що секретар Харківської міської ради Ігор Терехов направив до Верховної Ради клопотання про призначення позачергових виборів мера міста.