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Новини Місцеві вибори-2020
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Міськрада Харкова подала неповний пакет документів для призначення нових виборів мера, - член профільного комітету ВР Безгін

Міськрада Харкова подала неповний пакет документів для призначення нових виборів мера, - член профільного комітету ВР Безгін

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не вносив до порядку денного питання про призначення позачергових виборів у Харкові. Якщо питання не розглянуть до кінця січня, вибори призначать на жовтень 2021 року.

Про це Суспільному 20 січня повідомив член комітету Віталій Безгін, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз нема що виносити на засідання комітету 25 або 27 січня. Відповідно, нема що розглядати на наступному тижні в залі засідань. Дійсно, зайшло клопотання від секретаря міськради на членів комітету: мене, Корнієнка, Загоруйка і ще кількох. Мова про призначення позачергових виборів. Втім, жодних супровідних документів до цього клопотання ми не отримали", — зазначив Безгін.

Так, нема завіреної печаткою ради копії свідоцтва про смерть міського голови, а також засвідченої копії рішення ради, яким береться до відома факт смерті мера.

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"З переліку, наведеного у законі "Про місцеве самоврядування", я як народний депутат станом на 20 січня 2020 року отримав тільки клопотанн. Свідоцтво про смерть та копію рішення ради громади не отримав", — сказав Безгін.

"Це виглядає винятково як політичний крок або супровідні документи через якусь помилку до комітету не дісталися. В будь-якому випадку нема що розглядати з правової точки зору", — додав він.

Якщо питання не розглянуть до кінця січня, то вибори у Харкові на весну 2021 року призначити не зможуть.

"Що стосується строків, то це, дійсно, так, якщо рішення не буде ухвалене найближчим часом, то вибори можуть бути призначені вже тільки на жовтень, а не на березень", — повідомив Безгін.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 60,34% виборців. 9 грудня Харківська ТВКвизналавідсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова.

Читайте також: Звернення щодо виборів мера Харкова надійде в Раду у встановлений термін, - Терехов

1 січня стало відомо, що секретар Харківської міської ради Ігор Терехов направив до Верховної Ради клопотання про призначення позачергових виборів мера міста.

Автор: 

Кернес Геннадій (506) місцеві вибори (1366) мер (506) Харків (5563)


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Топ коментарі
+2
Горсовет Харькова подал неполный пакет документов для назначения новых выборов мэра, - член профильного комитета ВР Безгин - Цензор.НЕТ 5337
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20.01.2021 22:32
+1
Короче, Кернес годик-другой будет мэром...
Можно триллер снять, даже есть идея насчет названия: "Город мертвеца"
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20.01.2021 22:23
+1
Горсовет Харькова подал неполный пакет документов для назначения новых выборов мэра, - член профильного комитета ВР Безгин - Цензор.НЕТ 9431
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20.01.2021 22:31
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Короче, Кернес годик-другой будет мэром...
Можно триллер снять, даже есть идея насчет названия: "Город мертвеца"
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20.01.2021 22:23 Відповісти
Горсовет Харькова подал неполный пакет документов для назначения новых выборов мэра, - член профильного комитета ВР Безгин - Цензор.НЕТ 5337
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20.01.2021 22:32 Відповісти
Таких як Гепа (царство йому небесне) вже ніколи ніде може не бути.
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20.01.2021 22:24 Відповісти
Горсовет Харькова подал неполный пакет документов для назначения новых выборов мэра, - член профильного комитета ВР Безгин - Цензор.НЕТ 9431
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20.01.2021 22:31 Відповісти
Для полного пакета надо Генчика отрыть.....
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20.01.2021 22:32 Відповісти
Гэпу можно откапывать на праздники,
Чтобы допа и харьковская шламота не
Скучали
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20.01.2021 22:47 Відповісти
Главная беда в том что, что ушедший в мир иной оставил после себя тех ещё пройдох и ворюг. Теперь классика фразы из сов-фильма. Или мы вместе идём воруя, или нас ведут к прокурору всех. Карту будут путать долго и умно, попутно бабло стогуя. Научил ушедший превосходно. Здесь только один вариант. Прямое правление от президента и полное раследование большой группой следователей. И только потом выборы с чистого листа. Зачем это напечатал и сам не знаю---ведь этого не будет. Нет пока власти в стране административной и жёсткой по вертикали. Договорняки давно стали нормой уже 25 лет запросто.
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20.01.2021 23:12 Відповісти
Хотелось немного внести ясность в текущие дела.Терехов при Кернесе был просто рабочей лошадкой.Он никак не влиял на финпотоки,принятие решений и распределение кэша.Всё было замкнуто только на Кернесе.Главным выгодополучателем был Кернес и его приближённые.Терехову перепадали мослы с барского.стола.Вступая в должность ,Терехов никому не должен и не обязан.И он сейчас замкнёт все потоки на себя ,либо начнёт закручивать гайки на груди у всевозможных бенефициаров.Что более вероятно, до переизбрания.Он должен размыть влияние банды Кернеса и заодно ОПЗЖ.Так что в теперешних реалиях Харькова он даже очень полезен народу Украины.Ибо Добкин,или ОПЗЖ это вообще Заколот против Украины.
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20.01.2021 23:33 Відповісти
факт смерті відомого гангстера навіть підтвердили в рейху. І що слуга народу не може взяти довідку з єдиного реєстру. Ви подивіться, як цей прищ пише, мені "зайшло" звернення, то Гепа заходив, чи хтось інший зайшов "на огонек" То звернення міської ради було до Верховної ради чи до цього "Прища" видно, у разумкових той самий принцип як в одеських пацанів, які зустрічали Остапа, який входив Одесу (Черноморськ) із сторони Херсона. криками - ей ти, деньги давай. Хай він ще витребує довідку про судимості, довідку про перебування на лікуванні в одному відомому закладі м.Харкова, пояснення сусідів, свіідчення сотні відомих і поважних людей м.Харкова. А то по "состоянию на сейчас нечего виносить", само собою зрозуміло, раз нічого не зайшло, то нема чого виносити
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21.01.2021 00:45 Відповісти
По почте свидетельство о смерти нельзя отправить? Член комитета только что всех назвал идиотами, и клал он на всех
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21.01.2021 09:37 Відповісти
 
 