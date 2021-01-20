Кіркоров: Мій друг Зеленський відрікся від мене, а ми ж дружили - не розлий вода!

Російський виконавець Філіп Кіркоров, який виступав в окупованому Криму, ображений, що його колишній друг Володимир Зеленський не "вирішив питання" із забороною на в'їзд в Україну.

Про це Кіркоров розповів в інтерв'ю виданню "Московский комсомолец", інформує Цензор.НЕТ.

"Мій друг, з яким я ділив одну сцену і телеефіри, Володимир Зеленський тепер відрікся від мене. А ми ж дружили - не розлий вода! Напевно, можна було якось вирішити питання щодо Філіпа Кіркорова, який нічого поганого Україні не зробив, є її народним артистом, отримав звання, до речі, з рук далеко не проросійського президента Віктора Ющенка...", - сказав він.

Кіркоров каже, що йому шкода своїх шанувальників в Україні, які 7 років не зможуть побачити його нові шоу, і засмучений негативною реакцією на його виступ в Еміратах з Поляковою.

"У Росії шуму від того, що Кіркоров виступив з українською артисткою Поляковою, не було - навпаки, дуже красиво подали, а в Україні подали в якомусь інфернально-спотвореному вигляді. Мало не з ворогом народу вона співала, який убивав людей. Це нонсенс і паноптикум", - вважає він.

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"Дуже відомий український артист втікає тепер від мене як від вогню, навіть якщо ми випадково зустрічаємося десь під покровом ночі в ресторані. Мовляв, не дай Бог хтось побачить його зі мною. Не буду говорити хто. Я цього артиста дуже люблю, він українська зірка і теж мене дуже поважає. Але я розумію його почуття, боязнь за безпеку, тому що йому там жити", - розповів Кіркоров.

"Я народився в СРСР. Для мене і Україна, і Білорусь, і Молдова, й інші країни - єдиний культурний музичний простір. Для мене не існує кордонів", - додав російський артист.