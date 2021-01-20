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Кіркоров: Мій друг Зеленський відрікся від мене, а ми ж дружили - не розлий вода!

Кіркоров: Мій друг Зеленський відрікся від мене, а ми ж дружили - не розлий вода!

Російський виконавець Філіп Кіркоров, який виступав в окупованому Криму, ображений, що його колишній друг Володимир Зеленський не "вирішив питання" із забороною на в'їзд в Україну.

Про це Кіркоров розповів в інтерв'ю виданню "Московский комсомолец", інформує Цензор.НЕТ.

"Мій друг, з яким я ділив одну сцену і телеефіри, Володимир Зеленський тепер відрікся від мене. А ми ж дружили - не розлий вода! Напевно, можна було якось вирішити питання щодо Філіпа Кіркорова, який нічого поганого Україні не зробив, є її народним артистом, отримав звання, до речі, з рук далеко не проросійського президента Віктора Ющенка...", - сказав він.

Кіркоров каже, що йому шкода своїх шанувальників в Україні, які 7 років не зможуть побачити його нові шоу, і засмучений негативною реакцією на його виступ в Еміратах з Поляковою.

"У Росії шуму від того, що Кіркоров виступив з українською артисткою Поляковою, не було - навпаки, дуже красиво подали, а в Україні подали в якомусь інфернально-спотвореному вигляді. Мало не з ворогом народу вона співала, який убивав людей. Це нонсенс і паноптикум", - вважає він.

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"Дуже відомий український артист втікає тепер від мене як від вогню, навіть якщо ми випадково зустрічаємося десь під покровом ночі в ресторані. Мовляв, не дай Бог хтось побачить його зі мною. Не буду говорити хто. Я цього артиста дуже люблю, він українська зірка і теж мене дуже поважає. Але я розумію його почуття, боязнь за безпеку, тому що йому там жити", - розповів Кіркоров.

"Я народився в СРСР. Для мене і Україна, і Білорусь, і Молдова, й інші країни - єдиний культурний музичний простір. Для мене не існує кордонів", - додав російський артист.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Кіркоров Філіп (34) росія (64926) шоу-бізнес (112)


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Топ коментарі
+54
Не понял - кто кого дружил?
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20.01.2021 22:44
+48
ПНХ оба!
Киркоров: Мой друг Зеленский отрекся от меня, а мы же дружили - не разлей вода! - Цензор.НЕТ 885
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20.01.2021 22:59
+38
Зелька моя, я по тебе скучаю...
Киркоров: Мой друг Зеленский отрекся от меня, а мы же дружили - не разлей вода! - Цензор.НЕТ 7315
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20.01.2021 22:50
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Насрати на кіркорова . Старий совковий пердун .
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21.01.2021 06:37 Відповісти
Когда оно хвалило ***** за крымнаш, оно тоже границ не видело?
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21.01.2021 06:41 Відповісти
Не понятно почему запрет на 7 лет, когда за Крым только 3 года невъездной? Это получается , что он не прекращает ездить в Крым? А чего же он тогда хочет? Прекрашай в Крым ездить и на общих основаниях с тебя снимут ограничения. Или для одних закон, а для других президентский блат?
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21.01.2021 07:11 Відповісти
"Киркоров говорит, что жалеет своих поклонников в Украине, которые 7 лет не могут увидеть его... "

пилять, какая потеря, не увидеть этого кацапо-болгарского ********(в обоих смыслах) и фонограмщика... как с этим жить? ужасть просто...
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21.01.2021 08:00 Відповісти
Лячна перспектива! Геть чисто - страшна і чорна біда! Сонце має згаснути, Земля - налетіти на власну вісь, а з телевізорів "Г+Г" пропаде.
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21.01.2021 22:28 Відповісти
Обожнюю коментаторів на Цензорі. Тут все є: і патріотизм, і регіт, і сарказм. І навіть колективні розбірки. Але свої. Почитаєш - настрій покращується. Всім дякую
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21.01.2021 08:07 Відповісти
Филя, скажи путин ***** 3 раза))
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21.01.2021 08:08 Відповісти
Навіть кацапикі почали розуміти, шо клоун і мати рідну продасть, якщо запропонують хороші гроші!
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21.01.2021 08:41 Відповісти
Мародер офшорний вже давно продав свою.
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21.01.2021 13:32 Відповісти
"Прав был адмирал Колчак, который, заходя с армией в очередной город, вешал объявление: "Артистов, кучеров и проституток не трогать - они одинаково нужны любой власти"
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21.01.2021 08:46 Відповісти
Не переживай "филя", просто бубочка волнуется за свой преЗЕденский рейтинг, потому делает вид, что "не дружит".

Кіркоров: Мій друг Зеленський відрікся від мене, а ми ж дружили - не розлий вода! - Цензор.НЕТ 9836
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21.01.2021 12:32 Відповісти
як там Орест Лютий казав у пісні: песни у вас не того формата
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21.01.2021 14:08 Відповісти
А вот еще две почитательницы....

https://twitter.com/i/status/1351985894983667714 https://twitter.com/i/status/1351985894983667714
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21.01.2021 08:47 Відповісти
Так и надо поступать с немытыми и небритыми Киркоровами-предателями!! за ради денег этого болгарчук готов выступить даже в жопе у пуйла!! Киркоров козёл!! Прикидывается дурачком!
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21.01.2021 09:16 Відповісти
Ну если "единое культурное музыкальное пространство", то чего не приедешь в Украину или Литву?
Одно слово - румын! (с)
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21.01.2021 09:30 Відповісти
Кіркоров: Мій друг Зеленський відрікся від мене, а ми ж дружили - не розлий вода! - Цензор.НЕТ 2524
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21.01.2021 09:40 Відповісти
Йой, як невдобно вийшло...
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21.01.2021 13:03 Відповісти
Все вопросы Филя к Вовану Пукину!
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21.01.2021 10:17 Відповісти
Блин , еще одна вата головного мозга, родившаяся в СССР... Ему до балды , шо кацапы убивают украинцев, эта вата в знак протеста проти захвата крыма не откажется от своих корпоративов... Интересно, все болгары такие?
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21.01.2021 10:20 Відповісти
Болгари - нормальні хлопці. А філя своєю наявністю підтверджує давню істину: в кожній нації є люди і є людиська.
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21.01.2021 13:02 Відповісти
Киркоров не болгарин! Его отец армянский еврей, а мать - азербайджанская еврейка. ничего болгарского и славянского там нет. Об Этом говорят сами болгары!!!
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24.06.2021 00:25 Відповісти
То й що? І серед євреїв більшість - добрі люди. Але людиська трапляються і серед євреїв.
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24.06.2021 00:33 Відповісти
Зеленському +
ватним москалям --
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21.01.2021 10:25 Відповісти
Скажи кто твой друг и я скажу кто ты.
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21.01.2021 10:32 Відповісти
Цікаво цікаво і як близько ти Педросович був друзякою тому українському артистові...?????
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21.01.2021 12:46 Відповісти
Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти .
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21.01.2021 12:59 Відповісти
кацапы это вечные предатели.
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21.01.2021 13:07 Відповісти
Не міг Філя не згадати про "вєрку" в "підпіллі".
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21.01.2021 13:09 Відповісти
В ********** всього 12 міст мільйонників на величезній відстані одне від одного. В Україні 4 і всі відносно поряд. Звикли тварюки "годуватися" тут. Всіх на фіг! Щоб не смерділо!
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21.01.2021 13:18 Відповісти
Dura Lex, sed Lex!

При чем тут друг?! Сам нарушил международное законодательство, сам и расплачивайся, Филя!
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21.01.2021 13:20 Відповісти
Путлеру не пробовал жаловаться, Филька?
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21.01.2021 13:34 Відповісти
Дон Филипп Обойный...
Кіркоров: Мій друг Зеленський відрікся від мене, а ми ж дружили - не розлий вода! - Цензор.НЕТ 714
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21.01.2021 13:39 Відповісти
ну раньше брюс уилис ломбарды рекламировал в запорожье 10 лет назад фотки есть)
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21.01.2021 15:56 Відповісти
Тільки українська музика почала розвиватись після довгого кацапського гніту і тут Пилип хоче приїхати)
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21.01.2021 14:02 Відповісти
Для тебе і війни не існує. І могил наших героїв, і вдів із дітками на руках. Для таких як ти і Зєля існує тільки єдиний музикальний простір, який не має нічого спільного до культури.
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21.01.2021 14:19 Відповісти
ніколи не помічала тієї дружби.
хіба що це були приватні стосунки типу дрючби.
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21.01.2021 16:37 Відповісти
Что мы простые смертные полурабы можем знать о жизни богемной элиты?
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21.01.2021 18:55 Відповісти
Да..ты не стрелял ...Но что ты сказал тем, кто стрелял ? Да - ты не убивал. Но что ты сказал тем, кто убивал народ страны, в которой ты народный артист ?
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21.01.2021 18:30 Відповісти
В бункере стало тихо - пуйло осознало провал проекта "На зло Украине закопаем 100 млрд. долларов"

https://youtu.be/WtBj7R2YRus
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21.01.2021 22:06 Відповісти
Два додіка-пєдіка, як же я вас ненавиджу!
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24.06.2021 00:27 Відповісти
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