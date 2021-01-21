Європарламент визнав агресію РФ проти України фактором прямої загрози безпеці ЄС
Європейський парламент під час пленарного засідання у Брюсселі ухвалив дві важливі доповіді щодо пріоритетів зовнішньої та безпекової політики ЄС, в яких згадується агресія РФ проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Перший документ - доповідь щодо імплементації Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС у 2020 році, підготовлений головою комітету Європарламенту із закордонних справ Девідом Макалістером, набрав 340 голосів "за", 100 голосів "проти", ще 245 депутатів утрималися.
"Європарламент підтверджує засудження агресивної політики Росії проти України… порушення прав кримських татар, блокади (Росією – ред.) Азовського моря, захоплення українських газових родовищ у Чорному морі. Європарламент залишається повністю відданим політиці невизнання незаконної анексії Криму, закликає Росію визнати свою відповідальність та використати свій вплив на сепаратистів, яких вона підтримує, повною мірою виконувати зобов’язання за Мінськими угодами", - сказано у документі.
Крім того, Європарламент визнав негативну роль, яку Росія відіграє у заморожених конфліктах вздовж своїх кордонів та засудив тиск РФ на найближчих сусідів ЄС. Зокрема, йдеться про порушення Росією територіальної цілісності Грузії та Молдови.
При цьому Європарламент визнав, що нестабільність та непередбачуваність на кордонах ЄС та у його безпосередньому сусідстві становить пряму загрозу безпеці Європейського Союзу та його країн-членів.
Другу доповідь – Річний звіт щодо імплементації Спільної політики у сфері безпеки й оборони у 2020 році, яка була підготовлена депутатом Європарламенту від Естонії Свеном Міксером, Європарламент також ухвалив більшістю голосів: "за" проголосували 387 депутатів, проти - 180, утрималися 119.
Цей документ також містить важливі для України пункти. Зокрема, у преамбулі йдеться, що під час розробки доповіді, серед інших факторів, автор спирався на факт незаконної інтервенції Росії та анексії Криму, а також систематичні та цілеспрямовані порушення Росією повітряних та морських кордонів країн-членів ЄС.
Європарламент, який погодив висновки доповіді, підтвердив "відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України та інших країн Східного партнерства, висловив серйозне занепокоєння ситуацією в Білорусі та наголосив на підтримці суверенного демократичного вибору народу цієї країни".
Пункт 13 доповіді знову прямо звертається до ситуації в Україні, Грузії, Молдові та дій РФ проти згаданих країн у порушення міжнародного законодавства.
"Європарламент занепокоєний фактом, що військові сили Російської Федерації все ще окуповують значну територію України і Грузії у порушення міжнародного законодавства, все ще є присутніми у республіці Молдова, а також тим, що Росія продовжує дестабілізацію миру і безпеки в усьому регіоні", - наголошує документ.
При цьому депутати Європарламенту підтвердили висновок, що Росія проводить безпрецедентну за розмахом кампанію дезінформації у країнах Східного сусідства ЄС.
Цікаві положення містяться у пункті 64 документа, який наголошує на усуненні "слабких місць" у забезпеченні надійної оборони ЄС та захисту його громадян. Зокрема, серед факторів, які викликають занепокоєння європейської сторони, є "зростаюча мілітаризація Кримського півострова та спроби Російської Федерації дестабілізувати весь регіон Чорного моря.
Як зазначається у цьому пункті, саме ця ситуація призвела до визнання уразливості східного флангу НАТО на саміті в Уельсі в 2014 році.
"Європарламент закликає ЄС визнати уразливість країн-членів на сході з точки зору надійності європейської оборони, та разом з НАТО розвинути широку стратегію для оборони та підтримання безпеки на Східному фланзі", - йдеться у документі.
Доповідь рекомендує європейським інституціям зайняти активнішу позицію у врегулюванні конфліктів у безпосередньому сусідстві Європейського Союзу.
Нагадуємо, раніше депутати висловилися за ґрунтовний перегляд відносин між ЄС і Російською Федерацією, виходячи із комплексної оцінки її дій.
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1. Член ТКГ Гармаш сообщает, что на переговорах внезапно появились "советники ДНР/ЛНР" на правах участников (что оказалось неприятной новостью для украинской делегации). И все это с согласия якобы ОБСЕ
2. ОБСЕ заявило, что на эти уступки согласилась ... власть Украины.
Пи*дец.
«Забыл упомянуть военную агрессию против Грузии, военное нападение на Украину, временную оккупацию Крыма и бомбёжки русскоязычного населения Донбасса из Гуково, сбитые пассажирские самолеты, отторгнутое 14 армией от Молдовы Преднестровье и ещё многое... Если вспомнить абсолютно всё, а весь мир это помнит и знает, сразу все приходят к выводу, что Россия страна террорист и у власти кровожадный сатанинский православный диктатор, а его население зомбированно зомбоящиком по которому сплошное победобесие и пропаганда, постоянно создают иллюзию внешнего врага, что бы народ боялся, ссался и молился на царя, чтоб тот их спас, только вот после всего этого, россию уже действительно практически весь мир хочет пустить на удобрение либо изолировать полностью, пока сами не вымрут в своем болоте гнилом. Будь проклята Россия и всё её население». Конец цитаты.
24 января 2015 года, в субботнее утро, когда местные жители украинского города Мариуполя пришли на рынок совершать покупки, российские православные «Ихтамнеты» обстреляли ракетами из «Градов» улицы, прилегающие к территории местного базара. Случайные прохожие помогали медикам и спасателям собирать в черные полиэтиленовые мешки фрагменты человеческих тел и кареты «Скорой помощи» доставили в городской морг тридцать один искалеченный труп. В тот роковой день реанимации города приняли на лечение сто семнадцать жертв «Русского православного мира». Дворники смывали водой с тротуаров человеческую кровь и помогали спасателям разбирать завалы рухнувших домов.
Источник: https://fakty.ua/293634-na-ulicah-lezhali-ubitye-rynok-polyhal-4-goda-nazad-boeviki-dnr-obstrelyali-mariupol-foto
Кроме спецназа ЧВК «Вагнера», военнослужащих МО и депутатов Госдумы, развязавших войну с Украиной, на скамье подсудимых в Гааге могут оказаться и российские журналисты («акулы пера» и «койоты микрофонов»), а также и телеведущие новостных программ и ток-шоу Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев и леди Ольха Суха беева, которые систематически в своих передачах разжигали ненависть у российских телезрителей к жителям Украины и сеяли ложь в сердца имперцев.
Напрасно угро-финны успокаивают себя тем, что обнуленный президент РФ заблаговременно распорядился расторгнуть Соглашение по Международному уголовному суду и Россия, таким образом, перестала быть участником Римского статуса. Но это не значит, что Приговоры Гаагского суда не затронут интересы граждан Залесья.
Одной из радикальных мер оказать давление на православную страну, финансирующую терроризм, отравление ядами и отстрелы неугодных граждан, является блокировка международных платёжных систем VISA и Mastercard, а также отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы.
Первыми почувствуют на себе удары судьбы крымчане, купившие в период оккупации недвижимость в Крыму. После деоккупации Крыма все сделки с недвижимостью Украиной
будут признаны незаконными. Практически все политики высокого ранга, депутаты Госдумы и члены их семей станут «невыездными». Особый интерес у Судей вызвал текст первого Указа Гиркинда, изданный им в Славянске: «Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и других военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории «ДНР» и подлежат физическому уничтожению».
Путинского православного киллера Игаля Гиркинда, члена Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева ожидает отдельная камера в Гааге, в которой украинские «заробiтчане» сейчас делают ремонт.
Господи Вседержитель! Призри светлым Лицом Своим и не оставь без наказания российского военнослужащего Валерия Пермякова, который 12 января 2015 года расстрелял из автомата спящую армянскую семью в городе Гюмри, а шестимесячного малыша Сержа - заколол штыком.
Также вопиет о мщении кровь застреленного младшим сержантом оккупационных войск РФ Зайцевым в крымской Новофедоровке в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В.
Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
да спросите кого угодно..
тому не можна відділяти її народ,котрий служить в російській(білоруської не існує)армії від Білорусі як Держави .
тому не можна зараз називати білоруський народ дружнім Україні.
тому що в будь-який момент у разі наказу з Кремля Білорусь розпочне бойові дії проти України.
інше питання,що Кремль розуміє РИЗИКИ ткого рішення.
І ми продовжуємо вигравати
Цією резолюцією Европа підняла рівень озабоченості до найвищого))) Над найвищим рівнем озабоченості буде неприємлимий і так .... А потім через місяц все утихне і знову заговорять про зняття санкцій
Лондон. Канадський скульптор українського походження Лео Мол, встановлено українською громадою Великої Британії з нагоди 1000-ліття Хрещення України 29 травня 1988 року.
Кацапи по помілори у нагородах але як повні дебіли вірять що з часом Крим увесь світ буде вважати рацєйським
Доки ім вдається завдяки грошам зображувати в голівудських філамах/ серіалах карти з Україною де Крим рацєйський, але ж це тільки лобіювання за грощі і не більше.