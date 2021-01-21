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Новини Агресія Росії проти України
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Європарламент визнав агресію РФ проти України фактором прямої загрози безпеці ЄС

Європарламент визнав агресію РФ проти України фактором прямої загрози безпеці ЄС

Європейський парламент під час пленарного засідання у Брюсселі ухвалив дві важливі доповіді щодо пріоритетів зовнішньої та безпекової політики ЄС, в яких згадується агресія РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Перший документ - доповідь щодо імплементації Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС у 2020 році, підготовлений головою комітету Європарламенту із закордонних справ Девідом Макалістером, набрав 340 голосів "за", 100 голосів "проти", ще 245 депутатів утрималися.

"Європарламент підтверджує засудження агресивної політики Росії проти України… порушення прав кримських татар, блокади (Росією – ред.) Азовського моря, захоплення українських газових родовищ у Чорному морі. Європарламент залишається повністю відданим політиці невизнання незаконної анексії Криму, закликає Росію визнати свою відповідальність та використати свій вплив на сепаратистів, яких вона підтримує, повною мірою виконувати зобов’язання за Мінськими угодами", - сказано у документі.

Крім того, Європарламент визнав негативну роль, яку Росія відіграє у заморожених конфліктах вздовж своїх кордонів та засудив тиск РФ на найближчих сусідів ЄС. Зокрема, йдеться про порушення Росією територіальної цілісності Грузії та Молдови.

При цьому Європарламент визнав, що нестабільність та непередбачуваність на кордонах ЄС та у його безпосередньому сусідстві становить пряму загрозу безпеці Європейського Союзу та його країн-членів.

Другу доповідь – Річний звіт щодо імплементації Спільної політики у сфері безпеки й оборони у 2020 році, яка була підготовлена депутатом Європарламенту від Естонії Свеном Міксером, Європарламент також ухвалив більшістю голосів: "за" проголосували 387 депутатів, проти - 180, утрималися 119.

Цей документ також містить важливі для України пункти. Зокрема, у преамбулі йдеться, що під час розробки доповіді, серед інших факторів, автор спирався на факт незаконної інтервенції Росії та анексії Криму, а також систематичні та цілеспрямовані порушення Росією повітряних та морських кордонів країн-членів ЄС.

Європарламент, який погодив висновки доповіді, підтвердив "відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України та інших країн Східного партнерства, висловив серйозне занепокоєння ситуацією в Білорусі та наголосив на підтримці суверенного демократичного вибору народу цієї країни".

Пункт 13 доповіді знову прямо звертається до ситуації в Україні, Грузії, Молдові та дій РФ проти згаданих країн у порушення міжнародного законодавства.

"Європарламент занепокоєний фактом, що військові сили Російської Федерації все ще окуповують значну територію України і Грузії у порушення міжнародного законодавства, все ще є присутніми у республіці Молдова, а також тим, що Росія продовжує дестабілізацію миру і безпеки в усьому регіоні", - наголошує документ.

При цьому депутати Європарламенту підтвердили висновок, що Росія проводить безпрецедентну за розмахом кампанію дезінформації у країнах Східного сусідства ЄС.

Цікаві положення містяться у пункті 64 документа, який наголошує на усуненні "слабких місць" у забезпеченні надійної оборони ЄС та захисту його громадян. Зокрема, серед факторів, які викликають занепокоєння європейської сторони, є "зростаюча мілітаризація Кримського півострова та спроби Російської Федерації дестабілізувати весь регіон Чорного моря.

Як зазначається у цьому пункті, саме ця ситуація призвела до визнання уразливості східного флангу НАТО на саміті в Уельсі в 2014 році.

"Європарламент закликає ЄС визнати уразливість країн-членів на сході з точки зору надійності європейської оборони, та разом з НАТО розвинути широку стратегію для оборони та підтримання безпеки на Східному фланзі", - йдеться у документі.

Доповідь рекомендує європейським інституціям зайняти активнішу позицію у врегулюванні конфліктів у безпосередньому сусідстві Європейського Союзу.

Нагадуємо, раніше депутати висловилися за ґрунтовний перегляд відносин між ЄС і Російською Федерацією, виходячи із комплексної оцінки її дій.

Автор: 

Європарламент (1041) росія (64926) Євросоюз (13315)


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Топ коментарі
+20
Белоруссия это где? Когда слышу Белоруссия и на Украине, то сразу возникают подозрения. У нормальных людей Беларусь. Белоруссия у ватников.
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21.01.2021 00:10
+15
Недобудована Вавілонська вежа прокинулась на сьомому році війни.
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20.01.2021 23:50
+15
Белоруссия это название от российских оккупантов. Вне зависимости от них и диктатора Лукашенко страна всегда Беларусь. Это принципиально. Так же как и "в Украине". А не на.
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21.01.2021 00:21
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Недобудована Вавілонська вежа прокинулась на сьомому році війни.
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20.01.2021 23:50 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis @13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13



1. Член ТКГ Гармаш сообщает, что на переговорах внезапно появились "советники ДНР/ЛНР" на правах участников (что оказалось неприятной новостью для украинской делегации). И все это с согласия якобы ОБСЕ
2. ОБСЕ заявило, что на эти уступки согласилась ... власть Украины.
Пи*дец.
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21.01.2021 08:21 Відповісти
Встретил на Ютубе комментарий: Takamura Yui.
«Забыл упомянуть военную агрессию против Грузии, военное нападение на Украину, временную оккупацию Крыма и бомбёжки русскоязычного населения Донбасса из Гуково, сбитые пассажирские самолеты, отторгнутое 14 армией от Молдовы Преднестровье и ещё многое... Если вспомнить абсолютно всё, а весь мир это помнит и знает, сразу все приходят к выводу, что Россия страна террорист и у власти кровожадный сатанинский православный диктатор, а его население зомбированно зомбоящиком по которому сплошное победобесие и пропаганда, постоянно создают иллюзию внешнего врага, что бы народ боялся, ссался и молился на царя, чтоб тот их спас, только вот после всего этого, россию уже действительно практически весь мир хочет пустить на удобрение либо изолировать полностью, пока сами не вымрут в своем болоте гнилом. Будь проклята Россия и всё её население». Конец цитаты.
24 января 2015 года, в субботнее утро, когда местные жители украинского города Мариуполя пришли на рынок совершать покупки, российские православные «Ихтамнеты» обстреляли ракетами из «Градов» улицы, прилегающие к территории местного базара. Случайные прохожие помогали медикам и спасателям собирать в черные полиэтиленовые мешки фрагменты человеческих тел и кареты «Скорой помощи» доставили в городской морг тридцать один искалеченный труп. В тот роковой день реанимации города приняли на лечение сто семнадцать жертв «Русского православного мира». Дворники смывали водой с тротуаров человеческую кровь и помогали спасателям разбирать завалы рухнувших домов.
Источник: https://fakty.ua/293634-na-ulicah-lezhali-ubitye-rynok-polyhal-4-goda-nazad-boeviki-dnr-obstrelyali-mariupol-foto
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21.01.2021 09:52 Відповісти
Международный уголовный суд в Гааге принял от юристов Украины и зарегистрировал Исковое Заявление против Российской Федерации за военные преступления и злодеяния: массовые убийства гражданского населения при обстрелах с территории России украинских населенных пунктов «Градами» и минометами, грабежи, мародерство, садизм и изнасилования российскими православными россиянами («ихтамнетами», «отпускниками» и «зелеными человечками») на временно оккупированных территориях украинского Донбасса и в Крыму, военными министра нападения РФ Сергея Шойгу.
Кроме спецназа ЧВК «Вагнера», военнослужащих МО и депутатов Госдумы, развязавших войну с Украиной, на скамье подсудимых в Гааге могут оказаться и российские журналисты («акулы пера» и «койоты микрофонов»), а также и телеведущие новостных программ и ток-шоу Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев и леди Ольха Суха беева, которые систематически в своих передачах разжигали ненависть у российских телезрителей к жителям Украины и сеяли ложь в сердца имперцев.
Напрасно угро-финны успокаивают себя тем, что обнуленный президент РФ заблаговременно распорядился расторгнуть Соглашение по Международному уголовному суду и Россия, таким образом, перестала быть участником Римского статуса. Но это не значит, что Приговоры Гаагского суда не затронут интересы граждан Залесья.
Одной из радикальных мер оказать давление на православную страну, финансирующую терроризм, отравление ядами и отстрелы неугодных граждан, является блокировка международных платёжных систем VISA и Mastercard, а также отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы.
Первыми почувствуют на себе удары судьбы крымчане, купившие в период оккупации недвижимость в Крыму. После деоккупации Крыма все сделки с недвижимостью Украиной
будут признаны незаконными. Практически все политики высокого ранга, депутаты Госдумы и члены их семей станут «невыездными». Особый интерес у Судей вызвал текст первого Указа Гиркинда, изданный им в Славянске: «Украинские солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, внутренние войска, СБУ, МВД и других военизированные структуры Украины с момента вступления Указа в силу считаются незаконно находящимися на территории «ДНР» и подлежат физическому уничтожению».
Путинского православного киллера Игаля Гиркинда, члена Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева ожидает отдельная камера в Гааге, в которой украинские «заробiтчане» сейчас делают ремонт.
Господи Вседержитель! Призри светлым Лицом Своим и не оставь без наказания российского военнослужащего Валерия Пермякова, который 12 января 2015 года расстрелял из автомата спящую армянскую семью в городе Гюмри, а шестимесячного малыша Сержа - заколол штыком.
Также вопиет о мщении кровь застреленного младшим сержантом оккупационных войск РФ Зайцевым в крымской Новофедоровке в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В.
Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
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21.01.2021 09:49 Відповісти
Баба Ванга?
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20.01.2021 23:53 Відповісти
Мокша под проксей
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20.01.2021 23:54 Відповісти
Хотят ли русские войны???
да спросите кого угодно..
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20.01.2021 23:54 Відповісти
доходе як до удава.
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20.01.2021 23:55 Відповісти
Єто хорошо, но когда будут ипать мокшу, а не сюсюкаться с ней?!
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20.01.2021 23:57 Відповісти
_Плуги что-то заподозрили... На седьмой год! А Грузия и атака на страну ЕС и НАТО с убийством высшего военного и политического руководства олигофренам ни на что не намекнули, не? У тормозов никакая тревожная лампочка в голове не вспыхнула?!
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20.01.2021 23:58 Відповісти
..Вспомнили про Украину на СЕДЬМОЙ год войны с русней !!! Та не еврогеи - Угроза по настоящему будет для вас только тогда, когда Мы, Украина, дадим кацапо-воякам коридор к границе ЕС.
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20.01.2021 23:59 Відповісти
Коридор у них и так есть. Белоруссия - военный союзник врага.
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21.01.2021 00:04 Відповісти
Белоруссия это где? Когда слышу Белоруссия и на Украине, то сразу возникают подозрения. У нормальных людей Беларусь. Белоруссия у ватников.
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21.01.2021 00:10 Відповісти
Пока что там - именно Белоруссия. Военный союзник врага, вообще-то!
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21.01.2021 00:16 Відповісти
Белоруссия это название от российских оккупантов. Вне зависимости от них и диктатора Лукашенко страна всегда Беларусь. Это принципиально. Так же как и "в Украине". А не на.
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21.01.2021 00:21 Відповісти
Пока эта страна не отозвала свой голос из позорных 11 стран, не поддержавших в ООН территориальную целостность Украины, мы будем называть ее БССР.
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21.01.2021 02:28 Відповісти
Це там де водять хороводи, а їх лупцюють менти.
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21.01.2021 00:19 Відповісти
Негоже кепкувати з чужої біди.
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21.01.2021 00:47 Відповісти
особисто перестав коментувати другу просрану Білоруссю "кольорову революцію"..
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21.01.2021 06:54 Відповісти
Ви звісно праві що до назви Вашої країни, але те, що, нажаль, "Білорусь союзник ворога України", від цього нікуди не дінешся.
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21.01.2021 00:23 Відповісти
Скорее диктаторский режим Лукашенко союзник россии. Янукович при власти это же не равно Украина?
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21.01.2021 00:25 Відповісти
поки що Білорусь не є суб"єктом міжнародної політики.
тому не можна відділяти її народ,котрий служить в російській(білоруської не існує)армії від Білорусі як Держави .
тому не можна зараз називати білоруський народ дружнім Україні.
тому що в будь-який момент у разі наказу з Кремля Білорусь розпочне бойові дії проти України.
інше питання,що Кремль розуміє РИЗИКИ ткого рішення.
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21.01.2021 06:52 Відповісти
Білорусі кацапи відтяпали шмат України, Брест, Пінськ, Мозир, Гомель, це Україна.
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21.01.2021 09:19 Відповісти
Де факто, у Лукашенка такий "союзник Росії", як у Порошенка -- Мінські домовленості. Не більше, не менше.
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21.01.2021 09:28 Відповісти
Білорусь знову стала Білорусією, а, якщо дати ще трохи покерувати ЗЄгопнікам, Україна теж стане наУкраїною
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21.01.2021 09:35 Відповісти
манахов - троль фсб."косит" под свiдомого
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21.01.2021 09:51 Відповісти
Никакой угрозы для ЕС болотная мокша не представляет. Военные бюджеты, экономики, численность населения - несопоставимы. Для нас да, угроза смертельная.
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21.01.2021 00:05 Відповісти
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21.01.2021 00:17 Відповісти
Вся военная мощь ЕС - это НАТО, а НАТО - это в первую очередь - США !!! И без США - ЕС никто и звать их никак!!!
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21.01.2021 00:27 Відповісти
Це,навпаки,Україна НЕЗАЛЕЖНА смертельна загроза для російської ІМПЕРІЇ.


І ми продовжуємо вигравати
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21.01.2021 06:56 Відповісти
...признали агрессию РФ против Украины фактором прямой угрозы безопасности ЕС... это не все, кацапия есть угроза всему Миру.
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21.01.2021 00:16 Відповісти
І виразив велику озабоченність цим продовжуючи купляти газ і нафту в РФ ... Тримати їхні корупційні гроші в свої банки і продавати нерухомість корупційним політикам з РФ причому вимагати підтвердження доходів із інших)))
Цією резолюцією Европа підняла рівень озабоченості до найвищого))) Над найвищим рівнем озабоченості буде неприємлимий і так .... А потім через місяц все утихне і знову заговорять про зняття санкцій
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21.01.2021 11:06 Відповісти
Білорусь сестра України, а Бєлорусія це кліка Лукашенки.
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21.01.2021 00:46 Відповісти
Європарламент визнав агресію РФ проти України фактором прямої загрози безпеці ЄС - Цензор.НЕТ 583
Лондон. Канадський скульптор українського походження Лео Мол, встановлено українською громадою Великої Британії з нагоди 1000-ліття Хрещення України 29 травня 1988 року.
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21.01.2021 01:09 Відповісти
Что такое,у толерастов глазки открылись за столько лет? Или Байден повлиял? Но вы трубу дальше стройте)))
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21.01.2021 06:59 Відповісти
Байден расии в помощь!
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21.01.2021 07:23 Відповісти
Так настройте военных баз по периметру к раше, может и демографическая ситуация в Украине улучшиться, надо же как то противостоять - просовковой зеленой плесени в стране.
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21.01.2021 08:09 Відповісти
На самом деле это большое событие. В Европарламенте полно депутатов, прикормленных рашкой, или выбранных туда рашколюбивым электоратом, которого тоже полно почти во всех европейских странах, И до сих пор не удавалось там принять какой-либо документ с прямым осуждением России. Наверняка победа Байдена сыграла свою роль и путинолюбы почувствовали запашок паленого.
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21.01.2021 09:08 Відповісти
Так исключите РФерию из всех европейских организаций. А то то исключили , то обратно приняли. ( так там путинских друзей прихлебателей пруд пруди, то президент Венгрии Орбан, то старпер президент Чехии, то политики и бизнес Германии, то партнеры по танцам из Австрии, то друзья мафиози из Италии и т.д. Где реальное противодействие если вы что то там "признали". РФ нужно объявлять страной - террористом, а путина международным преступником, отключать от международной платежной системы и с весны вводить эмбарго на нефть, а может и на газ. А также провести расследование и арест всех активов рашен верхушки и их подставных лиц по всему миру. Но в ЕС дальше разговоров о глубокой озабоченности не чего не происходит. Поэтому хоть вот за это "признание" и то спасибо.
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21.01.2021 09:44 Відповісти
Ого! Обепакоились! Апасля успакоились и забыли
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21.01.2021 10:19 Відповісти
https://hromadske.ua/ru/posts/v-evroparlamente-hotyat-ostanovit-stroitelstvo-severnogo-potoka-2-iz-za-aresta-navalnogo-rossijskimi-vlastyami После ареста российского оппозиционера Алексея Навального властями РФ в Европарламенте хотят остановить строительство «Северного потока-2 .
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21.01.2021 12:30 Відповісти
Невже ці пі.... євродепутати 4 роки чекали, поки Трамп вступиться з Вашінгтону???
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21.01.2021 12:47 Відповісти
каждая страна думает о своей шкуре,тем более европейская страна. Пы проанализируйте историю 20 века и поймете. Европа с удовольствием покупала у СССР газ и нефть таким образом спонсируюя своего врага. Европа и сейчас продаст веревку на которой ее повесят-если ей за это дадут хорошие деньги. А Украина должна надеятся только на себя
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21.01.2021 17:56 Відповісти
бОльше ада и капса! низкосортный провокатор
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21.01.2021 14:25 Відповісти
Не пройшло і шість років
Кацапи по помілори у нагородах але як повні дебіли вірять що з часом Крим увесь світ буде вважати рацєйським
Доки ім вдається завдяки грошам зображувати в голівудських філамах/ серіалах карти з Україною де Крим рацєйський, але ж це тільки лобіювання за грощі і не більше.
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21.01.2021 16:58 Відповісти
Судя по тому как Европа долго думает-лучший друг Украины это все-же США. Европа слишком долго взевшивала упущенную прибыль от торговли с Россией и возможные последствия для Украины. И кстати снкции ЕС -это только потому что США их первая ввела и практически заставила сделать то-же самое ЕС. ЕС слишком любят деньги. Я не против ЕС,я за вступление Украины в ЕС,но не стоит забывать что главный союзник Украины,РЕАЛЬНЫЙ союзник-это США. Боже храни Америку!
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21.01.2021 17:53 Відповісти
сначала вернули депутатов бензоколонки в европарламент . а потом вспомнили что ***** агрессор и окупант ---- как то все через сраку у вас господа --- ох вы там добалуетесь . ох вы там доиграетесь
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22.01.2021 06:18 Відповісти
 
 