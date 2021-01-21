Європарламент визнав агресію РФ проти України фактором прямої загрози безпеці ЄС

Європейський парламент під час пленарного засідання у Брюсселі ухвалив дві важливі доповіді щодо пріоритетів зовнішньої та безпекової політики ЄС, в яких згадується агресія РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Перший документ - доповідь щодо імплементації Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС у 2020 році, підготовлений головою комітету Європарламенту із закордонних справ Девідом Макалістером, набрав 340 голосів "за", 100 голосів "проти", ще 245 депутатів утрималися.

"Європарламент підтверджує засудження агресивної політики Росії проти України… порушення прав кримських татар, блокади (Росією – ред.) Азовського моря, захоплення українських газових родовищ у Чорному морі. Європарламент залишається повністю відданим політиці невизнання незаконної анексії Криму, закликає Росію визнати свою відповідальність та використати свій вплив на сепаратистів, яких вона підтримує, повною мірою виконувати зобов’язання за Мінськими угодами", - сказано у документі.

Крім того, Європарламент визнав негативну роль, яку Росія відіграє у заморожених конфліктах вздовж своїх кордонів та засудив тиск РФ на найближчих сусідів ЄС. Зокрема, йдеться про порушення Росією територіальної цілісності Грузії та Молдови.

При цьому Європарламент визнав, що нестабільність та непередбачуваність на кордонах ЄС та у його безпосередньому сусідстві становить пряму загрозу безпеці Європейського Союзу та його країн-членів.

Другу доповідь – Річний звіт щодо імплементації Спільної політики у сфері безпеки й оборони у 2020 році, яка була підготовлена депутатом Європарламенту від Естонії Свеном Міксером, Європарламент також ухвалив більшістю голосів: "за" проголосували 387 депутатів, проти - 180, утрималися 119.

Цей документ також містить важливі для України пункти. Зокрема, у преамбулі йдеться, що під час розробки доповіді, серед інших факторів, автор спирався на факт незаконної інтервенції Росії та анексії Криму, а також систематичні та цілеспрямовані порушення Росією повітряних та морських кордонів країн-членів ЄС.

Європарламент, який погодив висновки доповіді, підтвердив "відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України та інших країн Східного партнерства, висловив серйозне занепокоєння ситуацією в Білорусі та наголосив на підтримці суверенного демократичного вибору народу цієї країни".

Пункт 13 доповіді знову прямо звертається до ситуації в Україні, Грузії, Молдові та дій РФ проти згаданих країн у порушення міжнародного законодавства.

"Європарламент занепокоєний фактом, що військові сили Російської Федерації все ще окуповують значну територію України і Грузії у порушення міжнародного законодавства, все ще є присутніми у республіці Молдова, а також тим, що Росія продовжує дестабілізацію миру і безпеки в усьому регіоні", - наголошує документ.

При цьому депутати Європарламенту підтвердили висновок, що Росія проводить безпрецедентну за розмахом кампанію дезінформації у країнах Східного сусідства ЄС.

Цікаві положення містяться у пункті 64 документа, який наголошує на усуненні "слабких місць" у забезпеченні надійної оборони ЄС та захисту його громадян. Зокрема, серед факторів, які викликають занепокоєння європейської сторони, є "зростаюча мілітаризація Кримського півострова та спроби Російської Федерації дестабілізувати весь регіон Чорного моря.

Як зазначається у цьому пункті, саме ця ситуація призвела до визнання уразливості східного флангу НАТО на саміті в Уельсі в 2014 році.

"Європарламент закликає ЄС визнати уразливість країн-членів на сході з точки зору надійності європейської оборони, та разом з НАТО розвинути широку стратегію для оборони та підтримання безпеки на Східному фланзі", - йдеться у документі.

Доповідь рекомендує європейським інституціям зайняти активнішу позицію у врегулюванні конфліктів у безпосередньому сусідстві Європейського Союзу.

Нагадуємо, раніше депутати висловилися за ґрунтовний перегляд відносин між ЄС і Російською Федерацією, виходячи із комплексної оцінки її дій.