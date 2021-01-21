США повертаються у ВООЗ і Паризьку хартію з клімату, - Байден підписав укази

Новий президент США Джо Байден підписав укази, які скасовують вихід країни зі Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Рішення повернути США у ВООЗ стало одним із перших, ухвалених Байденом з моменту його інавгурації, яка відбулася кілька годин тому. У разі, якби Байден не вжив такого кроку і не зупинив би процедуру виходу з ВООЗ, США б офіційно покинули організацію 6 липня 2021 року.

У заяві команди Байдена, опублікованій ще до інавгурації, йшлося, що США візьмуть участь у роботі виконавчого комітету ВООЗ, що триває цього тижня, до того ж американську делегацію очолить провідний американський інфекціоніст доктор Ентоні Фаучі.

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Крім цього, в заяві йдеться, що адміністрація Байдена буде працювати з ВООЗ та іншими партнерами США з метою реформувати і зміцнити ВООЗ і підтримати дії цієї організації в сфері охорони здоров'я.

Також Байден підписав указ, який дозволяє почати процес повернення США у Паризьку хартію з клімату. Цей процес, як очікується, займе приблизно місяць. Документ буде представлено в ООН, і через 30 днів США офіційно знову стануть частиною угоди.

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Дональд Трамп у 2017 році оголосив про вихід США з Паризької угоди з клімату, що викликало критику міжнародної спільноти. Паризька хартія зобов'язувала США до 2025 року скоротити викиди парникових газів на 26-28% порівняно з рівнем 2005 року.