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Байден заявив про перемогу демократії і закликав американський народ до єдності: Ми - велика нація і хороші люди

Байден заявив про перемогу демократії і закликав американський народ до єдності: Ми - велика нація і хороші люди

Джо Байден, який вступив у середу на посаду президента США, у зверненні до нації закликав американський народ до єдності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент США заявив, виступаючи на гала-концерті на честь інавгурації.

"Це велика нація. Ми хороші люди, і для того, щоб подолати проблеми, що стоять перед нами, потрібна найбільш невловима з усіх речей в демократії - єдність. Вона вимагає, щоб ми об'єдналися у спільній любові, яка визначає нас, як американців", - заявив він.

Байден наголосив, що перемога на президентських виборах стала свідченням перемоги демократії в країні.

"Як я вже говорив раніше, ми знову дізналися, що демократія дорогоцінна, і завдяки вам демократія перемогла", - сказав він.

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Президент висловив упевненість у тому, що спільними зусиллями будуть подолані труднощі, які стоять перед країною, - пандемія коронавірусу, економічна криза, расова несправедливість, внутрішні загрози демократії.

"Зустрінемо ми цей момент, як наші предки? Я вірю, що ми повинні, і я вірю, що ми це зробимо. Ви, американський народ, - ось причина, через яку я ніколи не був більш оптимістичним щодо Америки, ніж сьогодні", - сказав він, додавши: "Немає нічого неможливого, якщо ми зробимо це разом".

Нагадаємо, Джо Байден став 46-м президентом США 20 січня.

Автор: 

Байден Джо (2883) США (22525)


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Байден обратился к нации, а призвал народ - ночью надо больше спать.
писакам
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21.01.2021 07:20 Відповісти
Народ (а не насєлєніє) і є нацією. Американською.
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21.01.2021 07:24 Відповісти
Так довго нудив і лицемірив, що навіть Білл Левінськи-Клінтон заснув. Та і я теж майже не задрімав.
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21.01.2021 07:52 Відповісти
Давай старик, мели про демократию и делай СССР-2. Еще главное откинься что бы черный Троцкий на твое место пришел и ускорил процесс.
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21.01.2021 08:20 Відповісти
 
 